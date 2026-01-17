Новини
Гренландия вече "струва" $700 милиарда

17 Януари, 2026 05:02, обновена 17 Януари, 2026 05:11 946 4

  • гренландия-
  • сащ-
  • цева

Стойността на острова се е увеличила повече от 421 пъти, откакто САЩ правят първи опит да откупят острова през 1946 г.

Гренландия вече "струва" $700 милиарда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стойността на Гренландия се е увеличила повече от 421 пъти, откакто Съединените щати се опитаха да закупят острова през 1946 г., предаде РИА Новости, позовавайки се на публични данни.

По-рано NBC, позовавайки се на запознати с процеса на оценка, съобщи, че Вашингтон ще трябва да плати поне 700 милиарда долара, за да изпълни плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за придобиване на територията от Дания.

През 1946 г., след Втората световна война, по време на която американските войски защитават Гренландия, Белият дом предлага на Копенхаген възможността да закупи острова за 100 милиона долара в злато. В днешни условия сделката, която президентът на САЩ Хари Труман искал да осъществи, се оценява на 1,6 милиарда долара. Тази инициатива остава тайна до 1991 г.

По този начин 80 години след предложението на Труман, американската оценка на Гренландия се е увеличила повече от 421 пъти.

От началото на втория си мандат в Белият дом Тръмп многократно е заявявал, че островът трябва да стане част от Съединените щати.

Той отказа да обещае да не използва военна сила за постигането на това и да отговори категорично кое е по-важно за него: Гренландия или запазването на НАТО.

След военната операция на САЩ във Венецуела в началото на януари, Тръмп все по-често говори за плановете си за острова. На този фон съпругата на заместник-началника на кабинета на Белия дом Стивън Милър публикува изображение в социалната медийна платформа X, на което бе изобразена карта на Гренландия в цветовете на американското знаме, с надпис „Очаквайте скоро“.

В сряда външните министри на Дания и Гренландия проведоха разговори с държавния секретар Марко Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс в Белия дом. Позицията на САЩ по отношение на острова остана непроменена.

Преди срещата Тръмп поиска Дания да „се махне“ от Гренландия. Президентът на САЩ призова НАТО да помогне на Вашингтон да получи острова. В противен случай той можел да падне под властта на Русия или Китай.

През януари страните от ЕС обсъдиха евентуален отговор, ако заплахите на Съединените щати се окажат правдоподобни. Военен персонал от европейски страни наскоро започна да пристига на острова, но прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че това няма да повлияе на плановете на Тръмп.


  • 1 Перник

    0 0 Отговор
    Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и Плешо п..р..е..з..и..д..е..н..т..о румен радев, че ни оправи...

    05:13 17.01.2026

  • 2 Европеец

    2 2 Отговор
    Като гледам нещо пари..... Зеления просяк милионер и според мен посредствен актьор ги иска тия парички за двегодишното оцеляване на Украйна..... А пък урсулата тия парички ги няма за нищо.... Но сериозно кой е оценил Гренландия ....

    05:20 17.01.2026

  • 3 Георги

    2 0 Отговор
    че това е по-малко от половината от военния бюджет за годината на този иначе толкова миролюбив президент

    05:22 17.01.2026

  • 4 Много

    1 1 Отговор
    пари са това за тази пустош. САЩ може би ще вървят към анексия чрез военна интервенция

    05:34 17.01.2026