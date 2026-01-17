Новини
Berliner Zeitung: Франция е изправена пред реална възможност да напусне НАТО

17 Януари, 2026 05:32, обновена 17 Януари, 2026 05:39 1 140 21

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова западните страни да „разговарят с Русия като със съсед“

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На фона на ескалиращото напрежение в западната коалиция и блокирането на мирния процес в Украйна от някои членове на НАТО, Франция е изправена пред реална възможност да напусне Северноатлантическия алианс, пише германският вестник Berliner Zeitung.

„За първи път във Франция в парламента е внесен законопроект, призоваващ за излизане от НАТО. Това, което дълго време се смяташе за проява на политическо въображение, изведнъж се превърна в реална възможност“, отбелязва статията.

Според автора на тази инициатива, депутата Клеманс Гьот, необходимостта от подобни действия се дължи на съзнателното решение на САЩ официално да се върнат към открита имперска политика.

В текста се отбелязва също, че оттеглянето на Париж от Северноатлантическия алианс може да позволи на Петата република самостоятелно да определя хода на мирното уреждане в Украйна, което напоследък е в застой поради открито антируската политика на други членове на блока.

„Разривът със „западния лагер“ и неговите „арогантни възгледи“ в полза на независима позиция ще засили влиянието на Франция и ще подпомогне мирните ѝ усилия“, заключава статията.

Френският президент Еманюел Макрон многократно изрази съмнения относно посоката на военния блок.

Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова западните страни да „разговарят с Русия като със съсед“.

„Трябва да обсъдим с Русия прекратяване на военните действия в Украйна, точно както ние, Съединените щати, и други страни правим. Трябва да говорим с Русия като със съсед“, каза той в интервю за списание Der Spiegel.

Той отбеляза, че е необходимо връщане към диалог с Русия, включително за обсъждане на контрола върху въоръженията. „Дори по време на Студената война успяхме да ограничим ядрените оръжия, но тази архитектура вече не съществува“, добави той.

Преди това Столтенберг заяви, че не изключва излизането на САЩ от НАТО. Той смята, че НАТО трябва да предприеме стъпки за запазване на трансатлантическия алианс „независимо дали Съединените щати остават активен съюзник в НАТО или не“.


Германия
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще яде шамарите тоя пак

    9 1 Отговор
    тоя дядо му ли е баба му с оня голям клиитор ли е ама пак ще го бие

    05:40 17.01.2026

  • 2 Ъхъъъъъ

    12 1 Отговор
    Русия в момента превъзхожда Съединените щати и Европейския съюз по брой както конвенционални, така и стратегически оръжия, заяви анализатор на ЦРУ Рей Макговърн в YouTube .

    05:41 17.01.2026

  • 3 макаро дю караба ще го бият пак

    9 1 Отговор
    макаронне , не е срамно дядо ти да те бие ама когато дядото е преправена баба и те бие вече е трагично

    кажи за секса с бабата къде са ви децата? ти ли нямаш семе или бабате няма яйчници?

    Коментиран от #9

    05:41 17.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 0 Отговор
    Във Франция, на 29 юни, е " паднал от Прозореца на 12 етаж хирурга Франсуа Февр, кой-то обеща да раскрие истина за операцията за смяната на пола на Бриджит МАКРОН

    05:42 17.01.2026

  • 5 нека написаното да остане в историята

    9 1 Отговор
    Берлин, 8 май 1945 г., Капитулацията!

    Генерал Кайтел, сочейки към американските, британските и френските представители, пита маршал Жуков:
    "И тези ли др.МАРШАЛ са ни победители?"

    05:43 17.01.2026

  • 6 историята нека да се помни

    9 1 Отговор
    Берлин, 1945 г., Капитулацията

    Маршал Жуков към маршал Рокосовски: Ние ги освободихме от фашизма, но те никога няма да ни го простят.

    05:44 17.01.2026

  • 7 има го запечатано на лента нека се помни

    6 1 Отговор
    Има го документирано на лента, кайтел поглежда с погнуса рузвелт, чърчил и френския представител и казва "И тия ли ни победиха?"
    Настъпва гузно мълчание сред "победителите"

    05:45 17.01.2026

  • 8 Георги

    6 1 Отговор
    много ме кефи как подобни публилации ги пазите за събота и неделя. Сакън да не ги научи жълтопаветния планктон, който събота и неделя не е в офиса да "цъка" на компютъра.

    Коментиран от #10

    05:48 17.01.2026

  • 9 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "макаро дю караба ще го бият пак":

    той макрон е най-малкия в семейството. Доведените му деца са по-големи от него.

    Коментиран от #12

    05:50 17.01.2026

  • 10 мислиш ли че му е лесно на кривоглеедия?

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    и на проститеМИСИРКИ хляба не е лесен и има кора

    06:01 17.01.2026

  • 11 Българин

    7 1 Отговор
    Сащ и Франция излизат от нато, а Русия ни освобождава от американско робство 😏

    Коментиран от #13

    06:02 17.01.2026

  • 12 верно ли и като малък са го насивали

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    значи и като малък е изнасилван , ясно защо е така увреден

    сигурно дядо му и вучо му му са го ползвали като жена

    06:02 17.01.2026

  • 13 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    и от 4 бази които са ни натресене тука

    русия никога не е имала военни бази във БЪЛГАРИЯ

    а сега краварите напраивха четери бази във които не се зачитат българските закони и никой не знае какво правят там

    06:03 17.01.2026

  • 14 БАРС

    1 0 Отговор
    КАКВО СТАВА?УЖ НАТО ЩЕШЕ ДА ПАЗИ ЕС А СЕГА НАС КОЙ ЩЕ НИ ПАЗИ.ИЗЛЯЗАТ ШИ ФРАНЦУЗИТЕ ТО НЕМЦИТЕ ЩЕ ИЗЛЯЗАТ .АНГЛИЧАНИТЕ СА СЬС САЩ КОИТО ИМА ВЕРОЯТНОСТ САЩ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ НАТО .А БЪЛГАРИЯ КАКВО ЩЕ ПРАВИМ С ТИЯ 8 Ф-16 .ТУРЦИЯ ОТДАВНА ТОЧИ ЗЪБИ ЗА БЪЛГАРИЯ.ПОЛИТИЦИТЕ И ПО ВЕСТНИЦИТЕ ВЕЧНО СЕ ПИШЕ И ГОВОРИ ПРОТИВ РОСИЯ КОЯТО НЯКОГА ЬЕШЕ НАШАТА ОПОРА И НИКОЙ НЕ СИ ТОЧЕШЕ ОТ ИСТОЧНИТЕ СЪСЕДИ ЗЪБИТЕ ДАЖЕ ГИ БЕШЕ СТРАХ ОТ РАКЕТИТЕ КОИТО ИМАХМЕ ДА РАШЕН ПОСЛАННИК БЕШЕ КАЗАЛ НЯКОГА ПРИ КЕВОРКЯН :ОБЪРНАХТЕ СЕ ПРОТИВ НАС НО ДА НЕ СТАНЕ ТАКА ТРЕТИ ПЪТ ПАК ДА ВЛЕЗЕМ А ХИТЛЕР КАЗВА КОГАТО БЬЛГАРСКАТА АРМИЯ НАВЛЕЗЕ В ЮГОСЛАВИЯ ДА Я ОСВОБОЖДАВА ОТ ФАШИСТИТЕ ТА КАЗВА ХИТЛЕР ТИЯ И ТАКА НЕ ГИ ЛРАЗБРАХ С КОГОСА.МИСЛЯ ЧЕ ПОЛИТИЦИ Е ДА СЕ ИЗВЕНЯТ НА РОСИЯ И ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА КАКТО НЯКОГА БЕШЕ ИНАЧЕ НЕ НИ ЧАКА НИЩО ДОБРО.ТОВА И ВАНГА ГО Е КАЗВАЛА ДА СМЕ С РОСИЯ А НЕ С ЛЬЖЛИВИЯТ ЗАПЪД.

    Коментиран от #15, #16

    06:05 17.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "БАРС":

    Изглеждате ми начетен. Да ви попитам? Вярно ли е че всички комплексари пишат само с главни букви?

    06:06 17.01.2026

  • 17 Програмист

    4 0 Отговор
    Този път сме в топла война, а не студена😉

    Коментиран от #19

    06:06 17.01.2026

  • 18 баба макарон не е жена

    2 0 Отговор
    Да ти кръцнат черавцето не те прави биологична жена. Оставаш си обикновен ев.нух.

    06:07 17.01.2026

  • 19 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Програмист":

    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гръмне АEЦ-а и унищожи тоя кофти ГЕНбългарски

    06:08 17.01.2026

  • 20 доста лампази

    0 0 Отговор
    ще останат без запалтки и джипки !
    Първо да излезнат от блатото лай НАТО,
    тези които влезнаха последни като България !
    Вън янките от Ново село !

    06:29 17.01.2026

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор
    Очертава се САЩ първи да напуснат НатО, за да премахнат риска от участие в ядрена война заради европейска държава - членка на пакта. Идеята за колективна сигурност не работи в ядрения свят.

    06:38 17.01.2026

