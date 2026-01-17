На фона на ескалиращото напрежение в западната коалиция и блокирането на мирния процес в Украйна от някои членове на НАТО, Франция е изправена пред реална възможност да напусне Северноатлантическия алианс, пише германският вестник Berliner Zeitung.
„За първи път във Франция в парламента е внесен законопроект, призоваващ за излизане от НАТО. Това, което дълго време се смяташе за проява на политическо въображение, изведнъж се превърна в реална възможност“, отбелязва статията.
Според автора на тази инициатива, депутата Клеманс Гьот, необходимостта от подобни действия се дължи на съзнателното решение на САЩ официално да се върнат към открита имперска политика.
В текста се отбелязва също, че оттеглянето на Париж от Северноатлантическия алианс може да позволи на Петата република самостоятелно да определя хода на мирното уреждане в Украйна, което напоследък е в застой поради открито антируската политика на други членове на блока.
„Разривът със „западния лагер“ и неговите „арогантни възгледи“ в полза на независима позиция ще засили влиянието на Франция и ще подпомогне мирните ѝ усилия“, заключава статията.
Френският президент Еманюел Макрон многократно изрази съмнения относно посоката на военния блок.
Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг призова западните страни да „разговарят с Русия като със съсед“.
„Трябва да обсъдим с Русия прекратяване на военните действия в Украйна, точно както ние, Съединените щати, и други страни правим. Трябва да говорим с Русия като със съсед“, каза той в интервю за списание Der Spiegel.
Той отбеляза, че е необходимо връщане към диалог с Русия, включително за обсъждане на контрола върху въоръженията. „Дори по време на Студената война успяхме да ограничим ядрените оръжия, но тази архитектура вече не съществува“, добави той.
Преди това Столтенберг заяви, че не изключва излизането на САЩ от НАТО. Той смята, че НАТО трябва да предприеме стъпки за запазване на трансатлантическия алианс „независимо дали Съединените щати остават активен съюзник в НАТО или не“.
