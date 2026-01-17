Новини
Financial Times: Тръмп готви алтернатива на ООН

17 Януари, 2026 06:14, обновена 17 Януари, 2026 06:21 603 6

Белият дом обсъжда идеята за разширяване на мандата на Съвета за мир за Газа към други конфликти

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обсъжда идеята за разширяване на мандата на Съвета за мир за Газа към други конфликти, превръщайки го в алтернатива на ООН, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според един от тях, Вашингтон обмисля Съвета за мир за Газа като „възможен заместител на ООН, един вид паралелен, неофициален орган за справяне с конфликти, различни от Газа“. Според дипломати, интервюирани от изданието, съставът на управителния орган може да бъде обявен в кулоарите на сесията на Световния икономически форум следващата седмица в Давос.

Вестникът отбелязва, че западните и арабските страни са реагирали с повишено внимание на подобни планове на САЩ. „Регионът е предпазлив към тази идея. Това не е нормална процедура“, каза арабски дипломат пред вестника.

Според изявление, публикувано по-рано от пресслужбата на Белия дом, в Съвета за мир в Газа, председателстван от Тръмп, ще участват неговият специален пратеник Стивън Уиткоф, предприемачът и зет на Тръмп Джаред Къшнър, бившият британски премиер (1997-2007) Тони Блеър, собственикът на Apollo Global Management Марк Роуан, главният изпълнителен директор на Световната банка Аджай Банга и заместник-съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт Габриел.

На 9 октомври 2025 г. Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила прекратяване на огъня.

В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха до т. нар. Жълта линия, запазвайки контрол над над 50% от територията на анклава. Втората фаза на сделката предвижда изтеглянето на израелските войски от анклава, разполагането на международни стабилизационни сили и започването на работа от структури за управление на сектора, включително Съвета за мир.


САЩ
  • 1 Европеец

    3 0 Отговор
    Поредния "бисер" на "умния" рекетьор бай Дончо от обора....

    Коментиран от #4

    06:30 17.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Мироопазващите сили в украйна ще се окажат тагаренко, синоптичката, паси, кирчо и кокорчо, под командването на борис джонсън. Руснаците ще умират от смях всеки път когато ги видят.

    Коментиран от #5

    06:33 17.01.2026

  • 3 Алтернативното ООН

    1 0 Отговор
    ще му връчи алтернативна нобелова награда за мир (или война, според случая)

    06:38 17.01.2026

  • 4 хехе

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    що бе частното ООН на рижия ще прави това което му нареди не че и сега не е така.

    06:39 17.01.2026

  • 5 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    С дали от там да не идат при женерал Събчо Събев.... Дали го докараха в бг-то или си остана затрупан в Одеса-така и не се разбра....

    06:39 17.01.2026

  • 6 Ако ви харесва

    1 0 Отговор
    ООНе трябва да бъде ООДа.
    Я,я, дас ист фантастиш.
    И без това няма са има никаква разлика

    06:44 17.01.2026