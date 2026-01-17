Financial Times: Тръмп готви алтернатива на ООН

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обсъжда идеята за разширяване на мандата на Съвета за мир за Газа към други конфликти, превръщайки го в алтернатива на ООН, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници.

Според един от тях, Вашингтон обмисля Съвета за мир за Газа като „възможен заместител на ООН, един вид паралелен, неофициален орган за справяне с конфликти, различни от Газа“. Според дипломати, интервюирани от изданието, съставът на управителния орган може да бъде обявен в кулоарите на сесията на Световния икономически форум следващата седмица в Давос.

Вестникът отбелязва, че западните и арабските страни са реагирали с повишено внимание на подобни планове на САЩ. „Регионът е предпазлив към тази идея. Това не е нормална процедура“, каза арабски дипломат пред вестника.

Според изявление, публикувано по-рано от пресслужбата на Белия дом, в Съвета за мир в Газа, председателстван от Тръмп, ще участват неговият специален пратеник Стивън Уиткоф, предприемачът и зет на Тръмп Джаред Къшнър, бившият британски премиер (1997-2007) Тони Блеър, собственикът на Apollo Global Management Марк Роуан, главният изпълнителен директор на Световната банка Аджай Банга и заместник-съветникът на Тръмп по националната сигурност Робърт Габриел.

На 9 октомври 2025 г. Израел и Хамас, с посредничеството на Египет, Катар, Съединените щати и Турция, се споразумяха да изпълнят първата фаза от мирния план, представен от Тръмп. На следващия ден в Ивицата Газа влезе в сила прекратяване на огъня.

В съответствие със споразумението израелските войски се оттеглиха до т. нар. Жълта линия, запазвайки контрол над над 50% от територията на анклава. Втората фаза на сделката предвижда изтеглянето на израелските войски от анклава, разполагането на международни стабилизационни сили и започването на работа от структури за управление на сектора, включително Съвета за мир.