Нобеловият комитет: Мачадо може да прави каквото поиска с наградата си за мир, но Тръмп не е неин носител

Нобеловата награда за мир е неразривно свързана с нейния лауреат и дори след прехвърлянето ѝ остава собственост на първоначалния ѝ собственик, съобщи пресслужбата на Норвежкия Нобелов комитет, след като венецуелката Мария Мачадо връчи наградата си за мир за 2025 г. на президента на САЩ Доналд Тръмп.
„Самата награда – честта и признанието – остава неразривно свързана с лицето или организацията, определена от Норвежкия Нобелов комитет за лауреат“, се казва в изявлението.
Нобеловият лауреат на наградата за мир получава два ключови символа на наградата: златен медал и диплом. Освен това, той получава отделна парична награда.
„Независимо какво може да се случи с медала, диплома или паричната награда, оригиналният лауреат остава в историята като неин получател.“ „Дори ако медалът или дипломът по-късно сменят собственика си, това не променя самоличността на получателя на Нобеловата награда за мир“, отбеляза комитетът.
Както се подчертава в прессъобщението, лауреатът не може да споделя наградата с други или да я прехвърля, след като бъде обявена. Нобеловата награда също не може да бъде отнета, тъй като решението е окончателно и „валидно за всички времена“.
В същото време, уточни комитетът, Нобеловата фондация не ограничава какво може да прави лауреатът с медала, дипломата или паричната награда. „Това означава, че лауреатът е свободен да ги задържи, да ги подари, да ги продаде или да ги дари“, обясни комитетът.
Редица Нобелови отличия са изложени в музеи по целия свят, а някои лауреати са решили да подарят или продадат своите награди. Например, след смъртта на Кофи Анан, който получи наградата за мир през 2001 г., вдовицата му, Наин Анан, дари медала и дипломата на Службата на ООН в Женева. Както обясни Анан, тя искала наследството на съпруга ѝ да продължи да вдъхновява бъдещите поколения.
През октомври 2025 г. лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир „за усилията си за развитие на демокрацията във Венецуела“. Тръмп също беше номиниран, но не получи наградата.
По-късно, на 6 януари, Мачадо обяви готовността си да предаде Нобеловата награда за мир на Тръмп. „Тъй като това е награда от венецуелския народ, ние със сигурност искаме да му я дадем и да я споделим с него“, каза тя.
Лидерът на венецуелската опозиция връчи на Тръмп медала на Нобеловата награда за мир по време на срещата им в Белия дом на 16 януари. В отговор той я нарече „прекрасна жена, преживяла толкова много“.
Американският президент заяви, че не подкрепя Мачадо да поеме президентския пост след отстраняването на Мадуро. Тръмп изрази убеждението, че Мачадо няма да може ефективно да управлява страната поради липса на широка народна подкрепа.
Според The Washington Post, една от причините Тръмп да не подкрепи Мачадо е присъждането на нея на Нобеловата награда за мир. Според източника, ако Мачадо беше отказала наградата в полза на Тръмп, тя вероятно вече щеше да бъде президент на Венецуела.
Президентът на САЩ заяви, че Мачадо „не заслужава тази награда“, но подчерта, че решението да се подкрепи вицепрезидентката Делси Родригес, която наследи Мадуро след отвличането ѝ, а не венецуелската опозиция, се основава единствено на други фактори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
