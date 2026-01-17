Новини
Нобеловият комитет: Мачадо може да прави каквото поиска с наградата си за мир, но Тръмп не е неин носител

17 Януари, 2026 07:06

Лауреатът не може да споделя наградата с други или да я прехвърля, тя не може да бъде отнета, тъй като решението е окончателно, съобщиха от Норвежкия Нобелов комитет

Нобеловият комитет: Мачадо може да прави каквото поиска с наградата си за мир, но Тръмп не е неин носител - 1
Снимка: Белият дом
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нобеловата награда за мир е неразривно свързана с нейния лауреат и дори след прехвърлянето ѝ остава собственост на първоначалния ѝ собственик, съобщи пресслужбата на Норвежкия Нобелов комитет, след като венецуелката Мария Мачадо връчи наградата си за мир за 2025 г. на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Самата награда – честта и признанието – остава неразривно свързана с лицето или организацията, определена от Норвежкия Нобелов комитет за лауреат“, се казва в изявлението.

Нобеловият лауреат на наградата за мир получава два ключови символа на наградата: златен медал и диплом. Освен това, той получава отделна парична награда.

„Независимо какво може да се случи с медала, диплома или паричната награда, оригиналният лауреат остава в историята като неин получател.“ „Дори ако медалът или дипломът по-късно сменят собственика си, това не променя самоличността на получателя на Нобеловата награда за мир“, отбеляза комитетът.

Както се подчертава в прессъобщението, лауреатът не може да споделя наградата с други или да я прехвърля, след като бъде обявена. Нобеловата награда също не може да бъде отнета, тъй като решението е окончателно и „валидно за всички времена“.

В същото време, уточни комитетът, Нобеловата фондация не ограничава какво може да прави лауреатът с медала, дипломата или паричната награда. „Това означава, че лауреатът е свободен да ги задържи, да ги подари, да ги продаде или да ги дари“, обясни комитетът.

Редица Нобелови отличия са изложени в музеи по целия свят, а някои лауреати са решили да подарят или продадат своите награди. Например, след смъртта на Кофи Анан, който получи наградата за мир през 2001 г., вдовицата му, Наин Анан, дари медала и дипломата на Службата на ООН в Женева. Както обясни Анан, тя искала наследството на съпруга ѝ да продължи да вдъхновява бъдещите поколения.

През октомври 2025 г. лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо получи Нобеловата награда за мир „за усилията си за развитие на демокрацията във Венецуела“. Тръмп също беше номиниран, но не получи наградата.

По-късно, на 6 януари, Мачадо обяви готовността си да предаде Нобеловата награда за мир на Тръмп. „Тъй като това е награда от венецуелския народ, ние със сигурност искаме да му я дадем и да я споделим с него“, каза тя.

Лидерът на венецуелската опозиция връчи на Тръмп медала на Нобеловата награда за мир по време на срещата им в Белия дом на 16 януари. В отговор той я нарече „прекрасна жена, преживяла толкова много“.

Американският президент заяви, че не подкрепя Мачадо да поеме президентския пост след отстраняването на Мадуро. Тръмп изрази убеждението, че Мачадо няма да може ефективно да управлява страната поради липса на широка народна подкрепа.

Според The ​​Washington Post, една от причините Тръмп да не подкрепи Мачадо е присъждането на нея на Нобеловата награда за мир. Според източника, ако Мачадо беше отказала наградата в полза на Тръмп, тя вероятно вече щеше да бъде президент на Венецуела.

Президентът на САЩ заяви, че Мачадо „не заслужава тази награда“, но подчерта, че решението да се подкрепи вицепрезидентката Делси Родригес, която наследи Мадуро след отвличането ѝ, а не венецуелската опозиция, се основава единствено на други фактори.


Норвегия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    18 3 Отговор
    Нобеловия комитет да внимава, че току виж ги закарали при Мадуро.

    Коментиран от #14

    07:20 17.01.2026

  • 2 Мисля

    29 0 Отговор
    То бива сервилност и подлагане ама чак толова,не бива.Но когато наградите отдавна се връчват конюнктурно-така става.Утре някой ще му даде и наградата си от Евровизия или търкалянето на пити от сирене по склон.

    Коментиран от #8

    07:25 17.01.2026

  • 3 Всички разбрахме

    14 1 Отговор
    Колко струва нобелова награда, но става ли поне човек да си избърше д-то с нея?! Барем няква полза да има от нея?!

    Коментиран от #20

    07:25 17.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    21 1 Отговор
    На някой прави ли му впечатление, че от клинтън насам американ президент стават все по-неадекватни? Всичко започна от една пура и вероятно ще свърши с тоя фъфлещия.

    Коментиран от #12, #16

    07:26 17.01.2026

  • 5 Българин

    4 17 Отговор
    След като Тръмп притежава наградата, той законният и собственик!

    07:27 17.01.2026

  • 6 Фен

    16 4 Отговор
    Кралят е гол. Урсулите са в шок.

    07:27 17.01.2026

  • 7 Соня

    18 1 Отговор
    Това е само началото, следва подарък на наградата от евровизия, спечелена от някое половонеопределено.

    07:28 17.01.2026

  • 8 ФИФА

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мисля":

    ние още утре ще му връчим световната купа по футбол няма значение дали отбора на обора ще я спечели.

    07:29 17.01.2026

  • 9 Сега

    17 0 Отговор
    следва някой да му подари и Нобелева награда за ядрена физика, ама се изчаква как ще се развият нещата с Гренландия.

    07:30 17.01.2026

  • 10 Дежурната

    11 0 Отговор
    "усмивка " !

    07:30 17.01.2026

  • 11 Доналд Тръмп, Президентът

    3 1 Отговор
    Норвегия ходи по много тънък лед, има нефт и да гледа да не сподели съдбата на Венецуела и Гренландия !!!

    07:32 17.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с питон.я

    11 1 Отговор
    Както беше казал Сталин: Аз си мислех, че демокрацията е управление на народа, но другарят Рузвелт ме светна, че демокрацията всъщност е управление на американския народ.

    07:36 17.01.2026

  • 14 Изпросена

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    харизана по милост награда. За да си начеше крастата фукнята оранжева

    07:38 17.01.2026

  • 15 Оги

    8 1 Отговор
    Тая така му се е слагала, че може освен Нобеловата наградата да му е подарила и още ще нещо…

    Коментиран от #26

    07:38 17.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боце

    11 0 Отговор
    Много мька има по този свят, много.

    07:42 17.01.2026

  • 18 Нобеловият

    10 0 Отговор
    комитет дължи извинение за избора на Мачадо. От поведението на Тръмп е видно, че и той не заслужаваше да бъде избран. Може ли да има миротворци без морал и себеуважение?

    07:42 17.01.2026

  • 19 Мачадо

    7 2 Отговор
    Показа на света кой е платил за наградата и кой ще и казва какво да прави. Някой хора просто обичат да са марионетки. С какво друго ще запомним тази жена освен с това, че дискредитира Нобеловия комитет. Сигурно стойността на Нобеловите награди във всички области вече няма да е същата. Светът се променя.

    07:43 17.01.2026

  • 20 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Всички разбрахме":

    Съгласен съм с коментара ти.... Той е верен по отношение наградата за мир, за другите не знам.... Чудя се Обама за какво получи нобела за мир, мисля че нобеловия комитет не знае.... Въобще пълна деградация....

    Коментиран от #29

    07:44 17.01.2026

  • 21 Зевзек

    4 0 Отговор
    "ако Мачадо беше отказала наградата в полза на Тръмп, тя вероятно вече щеше да бъде президент на Венецуела"

    Ами така е, я си представете че не началника ви а ви а вие получите новогодишни бонуси а началника ви остане без тях какво ще се случи на следващата година - вие ще се окажете най-некадърния и незаслужаващ никакво повишение. Даже и да споделите бонуса или да му го дадете целия пак не очаквайте повишение.

    07:47 17.01.2026

  • 22 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 0 Отговор
    Рижавото ПСЕ се е ухилило като циGане на кебапче по изборите...

    07:48 17.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъъъъъъъъ

    6 0 Отговор
    Никога не е късно да станеш за резил!

    07:51 17.01.2026

  • 25 Мишел

    9 0 Отговор
    Тръмп е първия носител на Нобелова награда втора употреба.

    Мачадо се подигра с празноглавия самохвалко: Ти не можеш да заслужиш Нобел за мир, затова ти подарявам моята награда. На мен ми стига да съм в списъка на удостоените

    07:51 17.01.2026

  • 26 Дядото

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оги":

    "освен Нобеловата наградата да му е подарила и още ще нещо…"

    Ха ха ха то на нейните години това "и още нещо" пак ще е подарък за нея а за Дончо ще останат само мъките да накара "рейтинга" му да се вдигне - той Дончо отдавна не може да вдига "рейтинга".

    07:53 17.01.2026

  • 27 Горката жена

    4 0 Отговор
    Тя му се натяга, подмазва, дали защото разчита да получи властта, дали заради добруването на страната си... Кой знае какво има в главата и. Но е грешка от нейна страна. Наградата и, а и самата тя, олекват с този ход.

    Коментиран от #31

    08:06 17.01.2026

  • 28 гошо

    3 0 Отговор
    Оранжевият клоун е пълен позор.100% позор.

    08:08 17.01.2026

  • 29 Същата работа е и с измислената...

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    ...,,Евровизия"...!
    Пълна деградация!

    08:12 17.01.2026

  • 30 Да питам

    4 0 Отговор
    Ако някое от нашите златни момичета му подари медала си,той ще се води ли световен шампион по художествена гимнастика.

    08:16 17.01.2026

  • 31 ПРАВ СИ...!

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Горката жена":

    Явно тая жена иска да му се подмаже...!
    Човек без характер!
    А нарцисът-Тръмп,ще се взриви от щастие...

    08:17 17.01.2026

  • 32 Фарфуй

    2 0 Отговор
    Не може да бъде отнета, ли?! Някой, май се е поразделил със смешното вече отличие, заради изказани на глас мисли, относно заложените в ДНК способности на един от видовете хора.

    08:18 17.01.2026

  • 33 ВВП

    0 0 Отговор
    Тази брънтия ,няма и 5%подкрепа във Венецуела.Гсврят се със цяла Южна Америка ..САЩ са зли духове..

    08:32 17.01.2026

  • 34 Драмеачев

    0 0 Отговор
    Не е вярно, че Мачката может да прави каквото си иска с Нобеловата награда за мир. Една от тези забрани е, да се преотстърва га друг.
    Комитетът може анулира дадената нашрада.

    08:34 17.01.2026

