Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
EASA препоръчва на авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на Иран

EASA препоръчва на авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на Иран

17 Януари, 2026 13:56 423 4

  • иран-
  • въздушно пространство

Повишено напрежение и потенциални военни действия на САЩ водят до висок риск за гражданските полети

EASA препоръчва на авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран заради „текущата ситуация и потенциалната възможност за военни действия на САЩ“ в региона, съобщават ДПА и Ройтерс, цитирайки публикувано снощи изявление на агенцията, предава БТА.

Според EASA „наличието и възможното използване на широк спектър от оръжия и системи за противовъздушна отбрана, в съчетание с непредсказуеми реакции“, представлява висок риск за гражданските полети на всички височини. Агенцията призовава авиокомпаниите да проявяват повишена предпазливост и да прилагат планове за действие при извънредни ситуации.

Първоначално предупреждението ще важи един месец - до 16 февруари - като ситуацията ще се наблюдава отблизо за оценка на риска.

Масови протести в Иран започнаха на 28 декември заради икономическите проблеми в страната и прераснаха в демонстрации срещу властите, довели до сблъсъци в края на миналата седмица. Репресиите на властите засега изглежда са успели да потушат протестите, докато държавните медии съобщават за нови арести на фона на заплахите от САЩ за намеса, ако насилието срещу протестиращите продължи.

С продължаващото напрежение и евентуалната военна намеса на САЩ иранските сили за противовъздушна отбрана са поставени в повишена готовност, което увеличава риска от грешки при идентифициране на полети в иранското въздушно пространство, посочва EASA.

От началото на протестите президентът Доналд Тръмп многократно заяви, че САЩ могат да ударят Иран. Междувременно Федералната авиационна администрация на САЩ обяви, че Иран затваря въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни маршрути с специално разрешение.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Княз Вандал Новгородски

    4 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:57 17.01.2026

  • 2 Княз Вандал Новгородски

    2 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:57 17.01.2026

  • 3 Княз Вандал Новгородски

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:57 17.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    0 0 Отговор
    Тоя път Иран да се цели в най-близкия самолетоносач. Думнат ли един самолетоносач и янките са дотам!

    14:07 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания