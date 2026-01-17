EASA препоръчва на авиокомпаниите да избягват въздушното пространство на Иран

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран заради „текущата ситуация и потенциалната възможност за военни действия на САЩ“ в региона, съобщават ДПА и Ройтерс, цитирайки публикувано снощи изявление на агенцията, предава БТА.

Според EASA „наличието и възможното използване на широк спектър от оръжия и системи за противовъздушна отбрана, в съчетание с непредсказуеми реакции“, представлява висок риск за гражданските полети на всички височини. Агенцията призовава авиокомпаниите да проявяват повишена предпазливост и да прилагат планове за действие при извънредни ситуации.

Първоначално предупреждението ще важи един месец - до 16 февруари - като ситуацията ще се наблюдава отблизо за оценка на риска.

Масови протести в Иран започнаха на 28 декември заради икономическите проблеми в страната и прераснаха в демонстрации срещу властите, довели до сблъсъци в края на миналата седмица. Репресиите на властите засега изглежда са успели да потушат протестите, докато държавните медии съобщават за нови арести на фона на заплахите от САЩ за намеса, ако насилието срещу протестиращите продължи.

С продължаващото напрежение и евентуалната военна намеса на САЩ иранските сили за противовъздушна отбрана са поставени в повишена готовност, което увеличава риска от грешки при идентифициране на полети в иранското въздушно пространство, посочва EASA.

От началото на протестите президентът Доналд Тръмп многократно заяви, че САЩ могат да ударят Иран. Междувременно Федералната авиационна администрация на САЩ обяви, че Иран затваря въздушното си пространство за всички полети, с изключение на международни маршрути с специално разрешение.