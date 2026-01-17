Тръмп покани Ердоган сред основателите на Съвета за мир в Газа

Американският президент Доналд Тръмп е отправил писмена покана до президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган да участва сред членовете основатели на Съвета за мир в Газа като част от новата структура, която ще оформи бъдещето на Газа, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство проф. Бурханеттин Дуран, съобщи турското издание ТРТ Хабер, предава БТА.

Тръмп е изпратил на 16 януари т.г. писмо до Ердоган, в което е поканил турския държавен глава да участва в основанието на Съвета за мир в Газа, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Бурханеттин Дуран в писмено изявление.

Съветът за сигурност на ООН, с резолюция 203, реши да подкрепи Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп, се посочва още в изявлението.

Става въпрос за сформирането на нов Съвет за мир в Газа, който да оказва всеобхватна подкрепа на всички дейности в областите на управлението и услугите в Газа. В съвета ще участва и министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан. Българският дипломат Николай Младенов ще изпълнява функциите на върховен представител за Газа.