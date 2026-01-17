Новини
Тръмп покани Ердоган сред основателите на Съвета за мир в Газа

17 Януари, 2026 14:55 750 12

Новата структура ще участва във формирането на бъдещото управление и услуги в ивицата Газа

Тръмп покани Ердоган сред основателите на Съвета за мир в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп е отправил писмена покана до президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган да участва сред членовете основатели на Съвета за мир в Газа като част от новата структура, която ще оформи бъдещето на Газа, съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство проф. Бурханеттин Дуран, съобщи турското издание ТРТ Хабер, предава БТА.

Тръмп е изпратил на 16 януари т.г. писмо до Ердоган, в което е поканил турския държавен глава да участва в основанието на Съвета за мир в Газа, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви Бурханеттин Дуран в писмено изявление.

Съветът за сигурност на ООН, с резолюция 203, реши да подкрепи Всеобхватния план за прекратяване на конфликта в Газа, обявен от президента на САЩ Доналд Тръмп, се посочва още в изявлението.

Става въпрос за сформирането на нов Съвет за мир в Газа, който да оказва всеобхватна подкрепа на всички дейности в областите на управлението и услугите в Газа. В съвета ще участва и министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан. Българският дипломат Николай Младенов ще изпълнява функциите на върховен представител за Газа.


Турция
  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Николай Младенов е евреин.

    14:59 17.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Княз Вандал Новгородски

    4 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:04 17.01.2026

  • 6 Княз Вандал Новгородски

    4 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:04 17.01.2026

  • 7 Княз Вандал Новгородски

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:04 17.01.2026

  • 8 Ахмеди Фърат

    5 5 Отговор
    На 100 години само 1 майка ражда достоен световен лидер в Турция,а в България на 2000 години

    Коментиран от #9, #10

    15:04 17.01.2026

  • 9 Полека бе

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ахмеди Фърат":

    Ще си скъсаш чорапогащите.

    15:15 17.01.2026

  • 10 Банан

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ахмеди Фърат":

    Ха ха ха

    15:17 17.01.2026

  • 11 Да се обяви за президент на газа

    0 0 Отговор
    Да работят газянци.

    15:34 17.01.2026

  • 12 Дааа

    0 0 Отговор
    Оттам разберете колко силна страна е Турция

    15:53 17.01.2026

