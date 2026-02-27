Вземете 50% отстъпка за хостинг от

За първи път от 90 години: повече американци напускат САЩ, отколкото пристигат

За първи път от 90 години: повече американци напускат САЩ, отколкото пристигат

27 Февруари, 2026 14:35 1 432 26

  • сащ-
  • тръмп-
  • миграция

„Уол стрийт джърнъл“: милиони американци напускат страната заради дистанционна работа, разходи за живот и търсене на по-добро качество на живот

За първи път от 90 години: повече американци напускат САЩ, отколкото пристигат - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. Съединените щати регистрираха отрицателна нетна миграция - за първи път от 90 години насам повече хора са напуснали страната, отколкото са пристигнали, съобщава Уол стрийт джърнъл, предава News.bg.

Последният подобен феномен е бил отчетен през 1935 г., по време на Голямата депресия, когато над 100 000 американци са емигрирали към Съветския съюз в търсене на работа и по-справедлив начин на живот.

Според данни на Институт Брукингс, миналата година страната е загубила около 150 000 души, при общо между 2,6 и 2,7 милиона миграции - спад спрямо 6 милиона през 2023 г. Въпреки липсата на подробна статистика за емиграцията от 50-те години, изданието изчислява, че между 4 и 9 милиона американци живеят в чужбина въз основа на разрешителни за пребиваване, покупки на имоти, записани студенти и други показатели.

Най-много американци живеят в Мексико - около 1,6 милиона, следвани от 1,5 милиона в Европа, 325 000 от които във Великобритания, и 250 000 в Канада.

Докато някои коментатори свързват тенденцията с политическото управление на Доналд Тръмп, експертите подчертават, че причините са многостранни - включително нарастващата дистанционна работа, високите разходи за живот и стремежът към чуждестранен начин на живот.

„Милионна диаспора учи, работи дистанционно и се пенсионира в чужбина“, отбелязва изданието, като посочва, че броят на американците в Испания и Нидерландия почти се е удвоил през последното десетилетие, а в Чехия - повече от два пъти.

Причините варират - от студенти, търсещи приключения, до млади хора, привлечени от социалдемократични идеали, работници, желаещи по-високи доходи, и пенсионери, избиращи по-достъпни социални услуги в чужбина.

Някои американци напускат и по лични причини: „Не се изправяте пред перспективата петгодишното ви дете да ходи на детска градина и да се упражнява в активна стрелба“, казва Крис Форд, който живее в Берлин.

Феноменът се наблюдава в множество страни - от Дъблин и Лисабон до Бали, Колумбия и Тайланд, където местните изразяват раздразнение от новопристигналите американци.

„Уол стрийт джърнъл“ посочва, че тенденцията е дългосрочна и се подпомага от социалните мрежи, които насърчават международните пътувания, и отбелязва примери като R&B звездата Келис, която показва живота си в Кения.

Масовата емиграция поражда бум в бизнеса с международни преместващи услуги и повдига въпроса дали тя представлява загуба на доверие в американската мечта. Изданието заключава: „Новата американска мечта за някои граждани вече е да не живеят в САЩ“.


САЩ
  • 1 честен ционист

    8 8 Отговор
    Скоро много американски граждани ще се насочат към Одеса.

    14:36 27.02.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    8 14 Отговор
    Американците масово заминават за великата матушка!
    Само нашите путинофили не искат!

    Коментиран от #7, #10

    14:36 27.02.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    23 2 Отговор
    Не може да бъде! А Тръмпоча се хвали, че говедарника отново станал страхотен за живот.

    14:36 27.02.2026

  • 4 хаха

    3 16 Отговор
    Това е нормалното състояние на путлерастията!
    Хайде марш в путлерландия измет!

    Коментиран от #11, #14

    14:43 27.02.2026

  • 5 Заека

    2 0 Отговор
    Гладен съм.

    14:44 27.02.2026

  • 6 а стига бе

    1 10 Отговор
    какво са 100хил. човека на фона на 350млн.

    Коментиран от #16

    14:47 27.02.2026

  • 7 Хи хи

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ние не щем да ходим в Русия, щото Русия идва тук, при нас !! Така казаха маленкия зеля и нато !!

    14:47 27.02.2026

  • 8 Дон Цеци

    18 2 Отговор
    Ами защото разбраха, че Американската мечта НЕ СЪЩЕСТВУВА!!!

    14:49 27.02.2026

  • 9 и кво ще кажат цъкачите на копейки

    11 1 Отговор
    дето викаха че никой не иска да ходи в Русия щото там мургави търтеи като в германия не приемат
    злобни хорица без да проверят фактите и не са били никога там
    ръсят обиди и смешки

    когато над 100 000 американци са емигрирали към Съветския съюз в търсене на работа и по-справедлив начин на живот.

    14:57 27.02.2026

  • 10 ама стрино ганя Путенофиловна

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    пилешкия ти мозък не мож схвана че зарди такви кат теб политици
    се водим вражеска държава и искат визи

    15:00 27.02.2026

  • 11 Тиква

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Окрабандер,ти за къде си тръгнал? Тръгваме там където дават помощи и нищо не трябва да се прави,само да плюем и оскверняваме всичко покрай нас.

    15:02 27.02.2026

  • 12 Трол

    5 0 Отговор
    Г-н Путин им построи специален град за американци в Русия.

    15:04 27.02.2026

  • 13 И само с бизнес не може

    11 1 Отговор
    Само с бизнес не се живее, освен това не може една страна, с почти никаква история, да командва света, само защото заграби богатствата й

    Коментиран от #18

    15:06 27.02.2026

  • 14 Що не ни

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Се покажеш на живо, бе, келеш, че да ни кажеш тогава къде да ходим? Яко ха-ха ще падне!

    15:07 27.02.2026

  • 15 Трътлю

    2 1 Отговор
    Тръмп запечата границата и сега джагалмангалът ще си ходи откъдето е дошъл. Дай Боже и в Европа.

    15:22 27.02.2026

  • 16 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "а стига бе":

    Добро начало.

    15:22 27.02.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    5 0 Отговор
    Бягат! Бягат от хубавото! Странна работа!

    15:26 27.02.2026

  • 18 Трътлю

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "И само с бизнес не може":

    Историята на САЩ започва в Европа. Тръмп работи тя да НЕ свърши в Третия Свят. Както е тръгнало, САЩ ще останат единствената европейска страна. Чети още Уолстрийт Джърнъл да ти се промие мозъка съвсем!

    15:27 27.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 1 Отговор
    Свестните хора напускат кочината, само дрога ЛГБТи обществото остава.

    15:37 27.02.2026

  • 23 граничар

    1 0 Отговор
    Излизащите трябва да се проверяват за спин, за да не разпространят заразата по света, в краварското блато са масово болни от болеста.

    15:40 27.02.2026

  • 24 зельо

    1 0 Отговор
    е пътник !

    15:41 27.02.2026

  • 25 кел файда като имаш пари

    1 0 Отговор
    а нямаш дни да ги арчиш за наркотици ? а зельо ?

    15:43 27.02.2026

  • 26 Алекс

    1 0 Отговор
    Не вярвам!!!

    15:50 27.02.2026