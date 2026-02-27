За първи път от 90 години: повече американци напускат САЩ, отколкото пристигат

През 2025 г. Съединените щати регистрираха отрицателна нетна миграция - за първи път от 90 години насам повече хора са напуснали страната, отколкото са пристигнали, съобщава Уол стрийт джърнъл, предава News.bg.
Последният подобен феномен е бил отчетен през 1935 г., по време на Голямата депресия, когато над 100 000 американци са емигрирали към Съветския съюз в търсене на работа и по-справедлив начин на живот.
Според данни на Институт Брукингс, миналата година страната е загубила около 150 000 души, при общо между 2,6 и 2,7 милиона миграции - спад спрямо 6 милиона през 2023 г. Въпреки липсата на подробна статистика за емиграцията от 50-те години, изданието изчислява, че между 4 и 9 милиона американци живеят в чужбина въз основа на разрешителни за пребиваване, покупки на имоти, записани студенти и други показатели.
Най-много американци живеят в Мексико - около 1,6 милиона, следвани от 1,5 милиона в Европа, 325 000 от които във Великобритания, и 250 000 в Канада.
Докато някои коментатори свързват тенденцията с политическото управление на Доналд Тръмп, експертите подчертават, че причините са многостранни - включително нарастващата дистанционна работа, високите разходи за живот и стремежът към чуждестранен начин на живот.
„Милионна диаспора учи, работи дистанционно и се пенсионира в чужбина“, отбелязва изданието, като посочва, че броят на американците в Испания и Нидерландия почти се е удвоил през последното десетилетие, а в Чехия - повече от два пъти.
Причините варират - от студенти, търсещи приключения, до млади хора, привлечени от социалдемократични идеали, работници, желаещи по-високи доходи, и пенсионери, избиращи по-достъпни социални услуги в чужбина.
Някои американци напускат и по лични причини: „Не се изправяте пред перспективата петгодишното ви дете да ходи на детска градина и да се упражнява в активна стрелба“, казва Крис Форд, който живее в Берлин.
Феноменът се наблюдава в множество страни - от Дъблин и Лисабон до Бали, Колумбия и Тайланд, където местните изразяват раздразнение от новопристигналите американци.
„Уол стрийт джърнъл“ посочва, че тенденцията е дългосрочна и се подпомага от социалните мрежи, които насърчават международните пътувания, и отбелязва примери като R&B звездата Келис, която показва живота си в Кения.
Масовата емиграция поражда бум в бизнеса с международни преместващи услуги и повдига въпроса дали тя представлява загуба на доверие в американската мечта. Изданието заключава: „Новата американска мечта за някои граждани вече е да не живеят в САЩ“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:36 27.02.2026
2 Ганя Путинофила
Само нашите путинофили не искат!
Коментиран от #7, #10
14:36 27.02.2026
3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
14:36 27.02.2026
4 хаха
Хайде марш в путлерландия измет!
Коментиран от #11, #14
14:43 27.02.2026
5 Заека
14:44 27.02.2026
6 а стига бе
Коментиран от #16
14:47 27.02.2026
7 Хи хи
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Ние не щем да ходим в Русия, щото Русия идва тук, при нас !! Така казаха маленкия зеля и нато !!
14:47 27.02.2026
8 Дон Цеци
14:49 27.02.2026
9 и кво ще кажат цъкачите на копейки
злобни хорица без да проверят фактите и не са били никога там
ръсят обиди и смешки
когато над 100 000 американци са емигрирали към Съветския съюз в търсене на работа и по-справедлив начин на живот.
14:57 27.02.2026
10 ама стрино ганя Путенофиловна
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":пилешкия ти мозък не мож схвана че зарди такви кат теб политици
се водим вражеска държава и искат визи
15:00 27.02.2026
11 Тиква
До коментар #4 от "хаха":Окрабандер,ти за къде си тръгнал? Тръгваме там където дават помощи и нищо не трябва да се прави,само да плюем и оскверняваме всичко покрай нас.
15:02 27.02.2026
12 Трол
15:04 27.02.2026
13 И само с бизнес не може
Коментиран от #18
15:06 27.02.2026
14 Що не ни
До коментар #4 от "хаха":Се покажеш на живо, бе, келеш, че да ни кажеш тогава къде да ходим? Яко ха-ха ще падне!
15:07 27.02.2026
15 Трътлю
15:22 27.02.2026
16 Гост
До коментар #6 от "а стига бе":Добро начало.
15:22 27.02.2026
17 Мдаа!🤔
15:26 27.02.2026
18 Трътлю
До коментар #13 от "И само с бизнес не може":Историята на САЩ започва в Европа. Тръмп работи тя да НЕ свърши в Третия Свят. Както е тръгнало, САЩ ще останат единствената европейска страна. Чети още Уолстрийт Джърнъл да ти се промие мозъка съвсем!
15:27 27.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🤣🤣🤣🤣🤣
15:37 27.02.2026
23 граничар
15:40 27.02.2026
24 зельо
15:41 27.02.2026
25 кел файда като имаш пари
15:43 27.02.2026
26 Алекс
15:50 27.02.2026