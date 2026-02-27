За първи път от 90 години: повече американци напускат САЩ, отколкото пристигат

През 2025 г. Съединените щати регистрираха отрицателна нетна миграция - за първи път от 90 години насам повече хора са напуснали страната, отколкото са пристигнали, съобщава Уол стрийт джърнъл, предава News.bg.

Последният подобен феномен е бил отчетен през 1935 г., по време на Голямата депресия, когато над 100 000 американци са емигрирали към Съветския съюз в търсене на работа и по-справедлив начин на живот.

Според данни на Институт Брукингс, миналата година страната е загубила около 150 000 души, при общо между 2,6 и 2,7 милиона миграции - спад спрямо 6 милиона през 2023 г. Въпреки липсата на подробна статистика за емиграцията от 50-те години, изданието изчислява, че между 4 и 9 милиона американци живеят в чужбина въз основа на разрешителни за пребиваване, покупки на имоти, записани студенти и други показатели.

Най-много американци живеят в Мексико - около 1,6 милиона, следвани от 1,5 милиона в Европа, 325 000 от които във Великобритания, и 250 000 в Канада.

Докато някои коментатори свързват тенденцията с политическото управление на Доналд Тръмп, експертите подчертават, че причините са многостранни - включително нарастващата дистанционна работа, високите разходи за живот и стремежът към чуждестранен начин на живот.

„Милионна диаспора учи, работи дистанционно и се пенсионира в чужбина“, отбелязва изданието, като посочва, че броят на американците в Испания и Нидерландия почти се е удвоил през последното десетилетие, а в Чехия - повече от два пъти.

Причините варират - от студенти, търсещи приключения, до млади хора, привлечени от социалдемократични идеали, работници, желаещи по-високи доходи, и пенсионери, избиращи по-достъпни социални услуги в чужбина.

Някои американци напускат и по лични причини: „Не се изправяте пред перспективата петгодишното ви дете да ходи на детска градина и да се упражнява в активна стрелба“, казва Крис Форд, който живее в Берлин.

Феноменът се наблюдава в множество страни - от Дъблин и Лисабон до Бали, Колумбия и Тайланд, където местните изразяват раздразнение от новопристигналите американци.

„Уол стрийт джърнъл“ посочва, че тенденцията е дългосрочна и се подпомага от социалните мрежи, които насърчават международните пътувания, и отбелязва примери като R&B звездата Келис, която показва живота си в Кения.

Масовата емиграция поражда бум в бизнеса с международни преместващи услуги и повдига въпроса дали тя представлява загуба на доверие в американската мечта. Изданието заключава: „Новата американска мечта за някои граждани вече е да не живеят в САЩ“.