САЩ са поддържали контакти с ключов министър преди и след ареста на Мадуро

17 Януари, 2026 16:56 887 31

Вашингтон е търсил начин да предотврати дестабилизация във Венецуела след операцията от 3 януари

Ели Стоянова

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е водила разговори с венецуелския министър на вътрешните работи Диосдадо Кабело още месеци преди операцията по задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари, като контактите са продължили и след това. Това твърдят няколко източника, запознати с темата, предава News.bg.

По информация на четирима източници американски представители са предупредили 62-годишния Кабело да не използва контролираните от него служби за сигурност и проправителствени структури за атаки срещу опозицията. След акцията на САЩ апаратът за сигурност - включително разузнавателните служби, полицията и въоръжените сили - в голяма степен е останал непокътнат.

Кабело е обвиняем по същото дело за наркотрафик в САЩ, което бе използвано от администрацията на Тръмп като основание за ареста на Мадуро, но самият той не е бил включен в операцията. Разговорите са започнали още в началото на настоящия президентски мандат и са обхващали теми като санкциите срещу Кабело и повдигнатите обвинения, като са продължили както преди, така и след отстраняването на Мадуро, посочват източниците.

Комуникацията с Кабело се разглежда като ключов елемент от усилията на Вашингтон да избегне хаос във Венецуела. Според източник, запознат с опасенията на САЩ, евентуално разгръщане на силите под контрола на Кабело би могло да застраши властта на временния президент Делси Родригес, която Тръмп публично е подкрепял.

Не е ясно дали разговорите са включвали теми, свързани с бъдещото управление на страната, нито дали Кабело се е съобразил с отправените предупреждения. Той публично заяви лоялност към Родригес, но остава възприеман като фигура, способна както да подпомогне, така и да саботира американската стратегия за Венецуела след Мадуро.

Дългогодишен съюзник на покойния Уго Чавес и политически наставник на Мадуро, Кабело е смятан за втория най-влиятелен човек в страната и за ключов фактор в репресивния апарат. Бивш военен, той има влияние върху контраразузнаването и е свързван с проправителствени милиции, включително групировките, известни като „колективос“.

САЩ от години налагат санкции срещу Кабело за предполагаем наркотрафик. През 2020 г. Вашингтон обяви награда от 10 милиона долара за информация, водеща до задържането му, която по-късно беше увеличена на 25 милиона долара. Той е посочван като ключова фигура в т.нар. „Картел де лос Солес“, обвинения, които Кабело отрича.

След свалянето на Мадуро част от американските политици поставиха под въпрос защо Кабело не е бил арестуван. В същото време през последните дни има съобщения за намаляване на проверките и задържанията. САЩ и венецуелските власти обявиха, че предстои освобождаване на голям брой задържани, определяни от опозицията като политически затворници, макар правозащитни организации да отбелязват, че процесът напредва бавно.


Венецуела
