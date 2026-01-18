Новини
Reuters: САЩ провели тайни разговори с МВР-шефа на Венецуела преди залавянето на Мадуро

Reuters: САЩ провели тайни разговори с МВР-шефа на Венецуела преди залавянето на Мадуро

18 Януари, 2026 06:15, обновена 18 Януари, 2026 06:23

Американците са се свързали с Диосдадо Кабело няколко месеца преди операцията и продължават да поддържат контакт

Reuters: САЩ провели тайни разговори с МВР-шефа на Венецуела преди залавянето на Мадуро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са провели тайни разговори с министъра на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабело преди операцията срещу президента Николас Мадуро, съобщава Ройтерс.

Американците са се свързали с Кабело няколко месеца преди операцията и продължават да поддържат контакт. Венецуелският министър е поддържал контакт с Белия дом както директно, така и чрез посредници, съобщи един източник.

Вашингтон е призовал длъжностното лице да се въздържа от използване на въоръжена сила срещу опозицията. Според изданието Кабело не е бил задържан по време на операцията, въпреки че името му фигурира в обвинителния акт за трафик на наркотици.

Ако обаче Кабело реши да използва сили под свой контрол, това може да „предизвика хаос“, който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да избегне, и да застраши авторитета на временния президент Делси Родригес, се посочва в доклада.

На 3 януари, по указание на президента на САЩ, американските войски заловиха Мадуро и съпругата му във Венецуела и ги отведоха в Ню Йорк, където съдът обвини венецуелския политик в наркотероризъм.

Венецуелските власти нарекоха операцията военна атака. Според Министерството на вътрешните работи на страната, 100 души са били убити при атаката на САЩ. Преди това The Washington Post съобщи, че американските власти са изчислили, че приблизително 75 души са били убити при атаката срещу Каракас.

Тръмп заяви, че САЩ сега сътрудничат с действащия президент на Венецуела Делси Родригес и остатъците от режима на Мадуро, за да предотвратят превръщането на Венецуела в Ирак.

Първоначално Родригес осъди действията на САЩ, наричайки ги „варварски“. По-късно тя зае „по-примирена“ позиция, според CNN, предлагайки програма за сътрудничество със САЩ. Тръмп също изрази подкрепа за Родригес. На 15 януари тя се срещна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Каракас.

Те обсъдиха сътрудничество в разузнаването, икономическа стабилност и необходимостта Венецуела да се освободи от репутацията си на „безопасно убежище за противниците на Америка, особено за наркотрафикантите“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 50/50

    7 1 Отговор
    И тук проведоха явни разговори с някои отговорни другари, преди да изненадат бай Тошо! Пак по културно беше! Благодариха му, пожелаха му приятен отдих, а не да го задигат с вертолет и изпратят при Чаушеско!

    Коментиран от #4

    06:33 18.01.2026

  • 2 Всъщност

    6 0 Отговор
    Разговорите едва ли са били само за опозицията. Мадуро беше предаден от близкото си обкръжение. Предателството по хората ходи, не по животните. И все пак е факт, че засега се размина без гражданска война

    Коментиран от #5

    06:49 18.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    2 1 Отговор
    Предатели и агентура на ЦРУ,в България имаме 240 такива в парламента

    06:50 18.01.2026

  • 4 Разликата обаче е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "50/50":

    , че при нас "другарите" си направиха "Перомяната", прибраха всичко "народно", разделиха се на "леви" и "десни" и вече са на постове в Брюксел и къде ли не.
    А след театъра с Мадуро, нищо не се случи с правителството във Венецуела и нищо не се е прпменило!
    Освен, че така Тръмп преметна войнолюбците и войната бе избегната.
    Както постъпи и с Иран.

    06:51 18.01.2026

  • 5 Нищо такова

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Всъщност":

    Всичко е било организирано от Мадуро и Тръмп. За да се избегне войната, за която натискаха донорите на Тръмп. Няколко дена преди "отвличането", са имали "дълъг и добър разговор".
    Факт е че Тръмп отказа на глобалистската любимка Корина Мачадо и правителството си е същото!

    07:03 18.01.2026

  • 6 Артилерист

    1 0 Отговор
    Още малко и ще ни препоръчат да хвалим бруталната терористична операция на американците. Добре поне, че споменават Ирак, където към милион хора бяха убити, над 10 милиона имигрираха, а множество населени места бяха сринати килимно. Ама пък "диктатурата" на Садам беше ликвидирана, заедно с него самия и сега в Ирак има демокрация по американски. За нея бди специален контингент от американски военни, които са се заградили в най-богатия на петрол район на Ирак и усилено помагат, нали, на иракците в усвояването му...

    07:30 18.01.2026