Reuters: САЩ провели тайни разговори с МВР-шефа на Венецуела преди залавянето на Мадуро

Съединените щати са провели тайни разговори с министъра на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабело преди операцията срещу президента Николас Мадуро, съобщава Ройтерс.

Американците са се свързали с Кабело няколко месеца преди операцията и продължават да поддържат контакт. Венецуелският министър е поддържал контакт с Белия дом както директно, така и чрез посредници, съобщи един източник.

Вашингтон е призовал длъжностното лице да се въздържа от използване на въоръжена сила срещу опозицията. Според изданието Кабело не е бил задържан по време на операцията, въпреки че името му фигурира в обвинителния акт за трафик на наркотици.

Ако обаче Кабело реши да използва сили под свой контрол, това може да „предизвика хаос“, който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да избегне, и да застраши авторитета на временния президент Делси Родригес, се посочва в доклада.

На 3 януари, по указание на президента на САЩ, американските войски заловиха Мадуро и съпругата му във Венецуела и ги отведоха в Ню Йорк, където съдът обвини венецуелския политик в наркотероризъм.

Венецуелските власти нарекоха операцията военна атака. Според Министерството на вътрешните работи на страната, 100 души са били убити при атаката на САЩ. Преди това The Washington Post съобщи, че американските власти са изчислили, че приблизително 75 души са били убити при атаката срещу Каракас.

Тръмп заяви, че САЩ сега сътрудничат с действащия президент на Венецуела Делси Родригес и остатъците от режима на Мадуро, за да предотвратят превръщането на Венецуела в Ирак.

Първоначално Родригес осъди действията на САЩ, наричайки ги „варварски“. По-късно тя зае „по-примирена“ позиция, според CNN, предлагайки програма за сътрудничество със САЩ. Тръмп също изрази подкрепа за Родригес. На 15 януари тя се срещна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Каракас.

Те обсъдиха сътрудничество в разузнаването, икономическа стабилност и необходимостта Венецуела да се освободи от репутацията си на „безопасно убежище за противниците на Америка, особено за наркотрафикантите“.