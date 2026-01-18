Новини
Bloomberg: Тръмп иска поне $1 милиард от страните, желаещи постоянно място в Съвета за мир за Газа

18 Януари, 2026 06:25, обновена 18 Януари, 2026 06:31 819 10

Това е посочено в проекта за устав на групата, предаде агенцията

Bloomberg: Тръмп иска поне $1 милиард от страните, желаещи постоянно място в Съвета за мир за Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп иска от страните, които се стремят към постоянно място в Мирния съвет за Газа, да внесат поне 1 милиард долара. Това е посочено в проекта за устав на групата, прегледан от Bloomberg.

Според документа, Тръмп ще стане първият председател на Съвета и ще реши кой ще бъде приет в организацията. Всяка държава членка ще има един глас, а решенията на Съвета ще се вземат с мнозинство от гласовете, но всички решения подлежат на одобрение от председателя.

Всяка държава членка се назначава за срок не повече от три години, но това правило не се прилага за държави, които внасят най-малко 1 милиард долара в брой в Съвета за мир през първата година, според проекта.

Целта на Съвета като международна организация е да насърчава стабилността, да осигурява мир и да възстановява „надеждно и легитимно“ управление в региони, където е възникнал конфликт или е застрашен.

Както отбелязва Bloomberg, критиците са обезпокоени, че Тръмп се опитва да създаде алтернатива на ООН, която той отдавна критикува.


Палестина
  • 1 Перник

    2 0 Отговор
    По пернишките сайтове нищо не пишат за бруталнио пернишки бандит и лайновозо с големио корем че васко борчев, че от ония дни е изкарал шест часа у пръво районно у пернико у аресто. Лихварство и Имотна мафия. Пернишките сайтове са "заперник" и "мироглед". Напишете у гугъл васко борчев. Поздрави от Перник.

    Коментиран от #3

    06:34 18.01.2026

  • 2 Пешо келешо

    3 1 Отговор
    Ба, вчера умре НАТО, днеска и ООН. Утре?

    06:35 18.01.2026

  • 3 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перник":

    е заради "Суравата" ?

    Коментиран от #8

    06:44 18.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Веднага

    5 0 Отговор
    ЕССР да се запише !

    06:45 18.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Играчка плячка ,клоуните ще запалят света ,във фащ жълт ,в укрия зелен ,човешкия живот страдание и мъка за тях е бизнес за власт ,и не струва нищо

    06:56 18.01.2026

  • 7 Уса

    0 3 Отговор
    Тръмп ще оправи всички,които го подценяват и се правят на по-велики.Ще коленичат пред него и въртят гзците като полудели кучки

    06:56 18.01.2026

  • 8 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сигурно":

    защото е много Сурава !

    06:56 18.01.2026

  • 9 кирчо умното съм

    4 0 Отговор
    Веднага да ги дадем тия пари, много добра идея е ционистите да крада палестинска земя и рушат, а цял свят да плаща!

    07:02 18.01.2026

  • 10 Ха ха

    0 0 Отговор
    Който е рушил и убивал на съд и всичките репарации от Израел. За да се постигне траен и пълен мир всички държавида заставят Израел да плати щетите от войната и Натаняху в затвора или екзекуция

    07:27 18.01.2026