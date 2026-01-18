Bloomberg: Тръмп иска поне $1 милиард от страните, желаещи постоянно място в Съвета за мир за Газа

Администрацията на Тръмп иска от страните, които се стремят към постоянно място в Мирния съвет за Газа, да внесат поне 1 милиард долара. Това е посочено в проекта за устав на групата, прегледан от Bloomberg.

Според документа, Тръмп ще стане първият председател на Съвета и ще реши кой ще бъде приет в организацията. Всяка държава членка ще има един глас, а решенията на Съвета ще се вземат с мнозинство от гласовете, но всички решения подлежат на одобрение от председателя.

Всяка държава членка се назначава за срок не повече от три години, но това правило не се прилага за държави, които внасят най-малко 1 милиард долара в брой в Съвета за мир през първата година, според проекта.

Целта на Съвета като международна организация е да насърчава стабилността, да осигурява мир и да възстановява „надеждно и легитимно“ управление в региони, където е възникнал конфликт или е застрашен.

Както отбелязва Bloomberg, критиците са обезпокоени, че Тръмп се опитва да създаде алтернатива на ООН, която той отдавна критикува.