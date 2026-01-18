ЕС затяга мерките срещу танкерите от руския сенчест флот

Европейските страни изглежда предприемат строги мерки срещу петролни танкери, свързани с сенчестите флоти на Русия и нейните съюзници.

Украинската армия продължава със своето напредване в Купянск и Покровск.

На 17 януари американски и украински официални лица проведоха поредния кръг от мирни преговори в Маями, Флорида.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Самолети на НАТО излетяха в отговор на поредния полет на руски военен самолет в близост до въздушното пространство на НАТО.

Въздушното командване на НАТО съобщи, че италиански изтребители Eurofighter Typhoon, базирани в Естония, са пресекли руски многофункционален амфибиен самолет Be-200, който се е приближавал към Балтийско море през деня на 16 януари.

Прихващането от 16 януари е част от по-широка тенденция на руски полети в близост до и нарушения на въздушното пространство на НАТО, вероятно с цел да се прецени реакцията на НАТО на руската агресия.

ISW продължава да оценява, че Русия засилва кампанията си "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа, подкопаване на сплотеността на НАТО и създаване на политически, информационни и психологически условия за потенциална бъдеща руска война срещу НАТО.

На 17 януари в САЩ пристигнаха шефът на украинската президентска администрация Кирил Буданов, секретарят на украинския съвет за отбрана Рустем Умеров и лидерът на украинската партия "Слуга на народа" Давид Арахамия, за да обсъдят подробностите по мирното споразумение със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър и секретаря на американската армия Даниел Дрискол.

Към момента на написването на тази статия резултатът от преговорите е неясен и ISW ще продължи да следи докладите за мирните преговори между САЩ и Украйна през следващите дни.

Европейските страни изглежда предприемат строги мерки срещу петролни танкери, свързани с сенчестите флоти на Русия и нейните съюзници.

Bloomberg съобщи на 16 януари, че нерегистриран петролен танкер, представящ се за Arcusat, се е обърнал от курс между Дания и Швеция към германски води, за да отплава на север към руското арктическо крайбрежие.

Известни корабни организации не са открили кораб, свързан с твърдяната регистрация на танкера, и че Arcusat е произведен в китайска корабостроителница и е изчезнал от регистрите през април 2025 г.

Данните показват, че Arcusat е плавал под различни флагове, включително флаговете на Танзания и Камерун.

Германската федерална полиция наскоро отказа на Tavian, другото име на Arcusat, достъп до германски териториални води - за първи път европейска страна отказва достъп на танкер от сенчестата флота до своите териториални води.

Германската федерална полиция заяви, че наскоро е отказала на няколко руски кораба преминаване през германски териториални води.

Италианската Guardia di Finanza и митническата агенция на Бриндизи конфискуваха на 17 януари кораб под флага на Тувалу, който незаконно превозваше 33 000 тона руски черни метали, след като той отплава от руските териториални води в Черно море.

Украинското оборонно издание Militarnyi съобщи, че данните от мониторинговите служби сочат, че задържаният кораб вероятно е турският балкер Hizer Reis.

Данните от търговски достъпни системи за морско проследяване сочат, че корабът е акостирал в пристанището в Новоросийск между 13 и 16 ноември, а мониторинговите служби сочат, че корабът е плавал често между турски и руски пристанища.

Европейските страни изглежда все по-строго се борят с корабите, свързани с Русия и нейните съюзници, чиито сенчести флоти често са смесени.

Десетки танкери от сенчестия флот край бреговете на Венецуела са преминали под руски флаг през последните месеци, а много кораби от сенчестия флот, свързани с Русия, са санкционирани за превоз на товари в подкрепа на иранския режим.