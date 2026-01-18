Новини
ЕС затяга мерките срещу танкерите от руския сенчест флот
  Тема: Украйна

18 Януари, 2026 11:18

Европейските страни изглежда все по-строго се борят с корабите, свързани с Русия и нейните съюзници, чиито сенчести флоти често са смесени

ЕС затяга мерките срещу танкерите от руския сенчест флот - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Украинската армия продължава със своето напредване в Купянск и Покровск.

На 17 януари американски и украински официални лица проведоха поредния кръг от мирни преговори в Маями, Флорида.

Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Самолети на НАТО излетяха в отговор на поредния полет на руски военен самолет в близост до въздушното пространство на НАТО.

Въздушното командване на НАТО съобщи, че италиански изтребители Eurofighter Typhoon, базирани в Естония, са пресекли руски многофункционален амфибиен самолет Be-200, който се е приближавал към Балтийско море през деня на 16 януари.

Прихващането от 16 януари е част от по-широка тенденция на руски полети в близост до и нарушения на въздушното пространство на НАТО, вероятно с цел да се прецени реакцията на НАТО на руската агресия.

ISW продължава да оценява, че Русия засилва кампанията си "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа, подкопаване на сплотеността на НАТО и създаване на политически, информационни и психологически условия за потенциална бъдеща руска война срещу НАТО.

На 17 януари в САЩ пристигнаха шефът на украинската президентска администрация Кирил Буданов, секретарят на украинския съвет за отбрана Рустем Умеров и лидерът на украинската партия "Слуга на народа" Давид Арахамия, за да обсъдят подробностите по мирното споразумение със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф, бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър и секретаря на американската армия Даниел Дрискол.

Към момента на написването на тази статия резултатът от преговорите е неясен и ISW ще продължи да следи докладите за мирните преговори между САЩ и Украйна през следващите дни.

Bloomberg съобщи на 16 януари, че нерегистриран петролен танкер, представящ се за Arcusat, се е обърнал от курс между Дания и Швеция към германски води, за да отплава на север към руското арктическо крайбрежие.

Известни корабни организации не са открили кораб, свързан с твърдяната регистрация на танкера, и че Arcusat е произведен в китайска корабостроителница и е изчезнал от регистрите през април 2025 г.

Данните показват, че Arcusat е плавал под различни флагове, включително флаговете на Танзания и Камерун.

Германската федерална полиция наскоро отказа на Tavian, другото име на Arcusat, достъп до германски териториални води - за първи път европейска страна отказва достъп на танкер от сенчестата флота до своите териториални води.

Германската федерална полиция заяви, че наскоро е отказала на няколко руски кораба преминаване през германски териториални води.

Италианската Guardia di Finanza и митническата агенция на Бриндизи конфискуваха на 17 януари кораб под флага на Тувалу, който незаконно превозваше 33 000 тона руски черни метали, след като той отплава от руските териториални води в Черно море.

Украинското оборонно издание Militarnyi съобщи, че данните от мониторинговите служби сочат, че задържаният кораб вероятно е турският балкер Hizer Reis.

Данните от търговски достъпни системи за морско проследяване сочат, че корабът е акостирал в пристанището в Новоросийск между 13 и 16 ноември, а мониторинговите служби сочат, че корабът е плавал често между турски и руски пристанища.

Европейските страни изглежда все по-строго се борят с корабите, свързани с Русия и нейните съюзници, чиито сенчести флоти често са смесени.

Десетки танкери от сенчестия флот край бреговете на Венецуела са преминали под руски флаг през последните месеци, а много кораби от сенчестия флот, свързани с Русия, са санкционирани за превоз на товари в подкрепа на иранския режим.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То май затова

    28 7 Отговор
    в Европа назрява енергийна криза?

    11:19 18.01.2026

  • 2 Ганчев

    19 10 Отговор
    Измръзна ли Европа без руският мазут?

    11:22 18.01.2026

  • 3 Само престъпното НАТО

    24 6 Отговор
    Има "сенчест флот"!

    11:22 18.01.2026

  • 4 Пак ли бе

    20 5 Отговор
    Тоя ЕС се разчекна.На Русия ли, на САЩ ли да налага джендърдките си санкции.
    Накрая Урсито каза прахосмукачки ще пускате само на 25 дни и то само слабоволтови. Силноволтови да спрат да произвеждат.

    11:23 18.01.2026

  • 5 нерегистриран петролен танкер

    16 5 Отговор
    Е Нон Сенс !

    11:23 18.01.2026

  • 6 Все ми се струва,че...

    18 7 Отговор
    ...ЕС сега има много по-голям кахър,от ,,сенчестият руски флот"...!
    А това е-Гренландия!
    Но като стара грамофонна плоча,въртят на една и съща писта...

    Коментиран от #14

    11:24 18.01.2026

  • 7 Не,че нещо,ама...

    17 6 Отговор
    Безпомощността води до празни приказки и неадекватни действия.

    11:25 18.01.2026

  • 8 Потресаваща глупост!

    15 6 Отговор
    ( ISW продължава да оценява, че Русия засилва кампанията си "Фаза нула" за дестабилизиране на Европа, подкопаване на сплотеността на НАТО и създаване на политически, информационни и психологически условия за потенциална бъдеща руска война срещу НАТО.).....

    11:26 18.01.2026

  • 9 Пич

    18 7 Отговор
    Вижте сега колко са тъпи Урсулианците ! Предстои конфликт за Гренландия ! И....... какво е необходимо на САЩ ?! Просто трябва да забавят танкерите с втечнен газ от Козяк за Европа десетина дена !!! И Урсулианците ще му се молят да вземе Гренландия !!! Защото вече идиотите разрушиха възможността си за руски енергийни източници !!! И нямат план 2 !!! В заключение , може да се допусне , че създаването на конфликта в Украйна освен да цели унищожаването на Русия , цели и унищожаването на Европа !!! Или - с един куршум - два заека !!! Не е тъпо като за говедари!!! Но е тъпо дори и за Урсулианци !!!

    11:26 18.01.2026

  • 12 Преструктуриране на капитала

    5 4 Отговор
    Спокойно, ще ги замените с американски

    11:27 18.01.2026

  • 13 ЕСССР

    14 6 Отговор
    Еврокукувиците съсипаха ЕС зелени простотии,война с Русия , рекет от Тръмп !!!

    11:27 18.01.2026

  • 14 Ха ХаХа

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "Все ми се струва,че...":

    На никой не му пука за ледовете и камъните в Гренландия бе копейка.🤣🤣🤣

    Коментиран от #22, #24, #27, #28

    11:27 18.01.2026

  • 17 В документите на ООН

    19 6 Отговор
    Подобно нещо като "сенчестите флоти" НЯМА ! Тази хибридна лъжа трябва да спре. Атлантическите наративи са пълна лъжа !

    11:28 18.01.2026

  • 18 Владимир Путин офишъл

    11 8 Отговор
    Нещо за САЩ и 51-вият щат Гренландия?🤔🤣

    11:29 18.01.2026

  • 19 Американец

    12 5 Отговор
    В първия танкер който САЩ конфискува е нямало никакъв нефт, а злато, дронове и части за тях

    Коментиран от #43

    11:30 18.01.2026

  • 20 сигурно

    13 8 Отговор
    Украинската армия продължава със своето напредване в Купянск и Покровск.Напредва във фантазиите ви.

    11:30 18.01.2026

  • 21 Григор

    10 7 Отговор
    Защо триете новини,за които целият свят говори? От 1 февруари Тръмп въвежда мита от 10% за осем държави. Седем от Европейския съюз плюс Великобритания. От 1 юни митата за тези държави се увеличават на 25%. Това го е заявил вчера Тръмп. Мерките са заради Гренландия. КОЕ НЕ Е ВЯРНО? ЗАЩО ТРИЕТЕ?

    Коментиран от #30

    11:31 18.01.2026

  • 23 руска подводница

    6 7 Отговор
    Американския и европеския сенчест флот да не се радва много.

    11:31 18.01.2026

  • 25 Швейк

    5 6 Отговор
    Ще затегнат на босия цървулите

    11:32 18.01.2026

  • 26 Международни престъпници и пирати

    9 6 Отговор
    Все "сенчест флот" им де привижда. А дефиниция за такъв има ли? Няма естествено нали? Нито в САЩ, нито в Европа ...

    11:33 18.01.2026

  • 27 А бе уж не му пука,пък...

    8 7 Отговор

    До коментар #14 от "Ха ХаХа":

    ...пращат в Гренландия войски...?!
    Чети,ве гривно-девалвирала...!

    11:33 18.01.2026

  • 29 Ха ХаХа

    6 4 Отговор
    Скоро като помиришете
    разцъфнал Орешник, ще забравите за руските танкери

    11:34 18.01.2026

  • 31 1424 дни

    5 8 Отговор
    рускитеСвине са избивани като кучета в Донбас

    11:35 18.01.2026

  • 32 Истината е че

    6 3 Отговор
    ЕС принудително затяга коланите на своите граждани с още една дупка вследствие на необмислените си действия които пряко се отразяват на финансовите им възможности.
    Започват да го признават постепенно с удължаване срока на двигателите с вътрешно горене.
    Тази седмица федералната република призна че е направила грешка със спирането на своите атомни централи което е довело до повишаване цената на електрическата енергия
    Излезе истината че електрическите автомобили замърсяват почти толкова колкото дизеловите
    Натресоха на електричките данък пробег на километър и премахнаха безплатното паркиране в градовете
    Грешка след грешка но те продължават

    11:36 18.01.2026

  • 33 Копейкиииии

    4 7 Отговор
    И да знаете, че рублите не са пари.

    11:38 18.01.2026

  • 34 Не ни пишете глупости моля

    8 3 Отговор
    Как "Европейските страни" изглеждало предприемат строги мерки срещу петролни танкери. Пишете България и българското правителство какво е подписало .. и поименно кой и кога ? И с какво точно решение на българският МС и къде е стенограмата от заседанието ? Няма такова нещо "Европейските страни" ..

    11:39 18.01.2026

  • 35 Рублевка

    7 3 Отговор
    Киев без ток, ОТОПЛЕНИЕ, вода и ХЛЯБ при -18⁰. Скачащите на Майдана заспиват в жилищата си и не се събуждат. Мор❗👿❄️❄️❄️❄️

    11:40 18.01.2026

  • 36 Как пък се чудя

    8 3 Отговор
    Този Институт за изследване на войната (ISW).... веднъж нещо не позна ? Каквото напишат все е на обратно

    Коментиран от #41

    11:42 18.01.2026

  • 37 Пиратството е логично но е престъпление.

    7 4 Отговор
    САЩ и в момента добавят 1 трилион долара към националния си дълг на всеки 71 дни. През 2024 г. те са го увеличавали с 1 трилион долара на всеки 150 дни. Това е най-бързият темп на натрупване на национален дълг в мирно време и няма признаци той да се забави....Китай през 2025 г. стана първата страна в света, която регистрира годишен търговски излишък от един трилион щатски долара. Това е забележително постижение, предвид ескалиращата търговска война със САЩ и нарастващата съпротива от страна на ЕС.

    Коментиран от #48

    11:44 18.01.2026

  • 38 Рублевка

    6 2 Отговор
    В Киев има пунктове, където БАНДЕРОВЦИТЕ могат да отидат и да се стоплят. За киевляните има КОМЕНДАНТСКИ ЧАС и те нямат право вечер да отидат в тия пунктове и да се стоплят. Няма ток, няма отопление, без ток няма интернет. Мрак и студ в жилищата. Магазините затворени и няма храна. Умирачка. Мор.

    11:45 18.01.2026

  • 39 мерки срещу петролни танкери

    5 1 Отговор
    А няма ли някое журналенце да провери за два месеца дали поне един петролен танкер е влязал в Росенец? Това не е ли по важното за нас ...

    11:47 18.01.2026

  • 40 Омазана ватенка

    1 6 Отговор
    Путин кво вика за Мадуро и за танкерите?

    11:47 18.01.2026

  • 41 Рублевка

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Как пък се чудя":

    Тоя институт е като оня в Лондон, който се оказа дюнерджийник. Фейк.

    11:48 18.01.2026

  • 42 Като чуя ЕС и простата започва да ми

    4 1 Отговор
    вибрира.Мале какви палячовци само с копринени поли на плисе! Някви педофили управляват 🚾.

    11:48 18.01.2026

  • 43 САЩ НЕ конфискува

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Американец":

    А краде! Бъди точен в изказа моля... САЩ е международен престъпник принуден да напусне ООН

    11:50 18.01.2026

  • 44 НАТОпорчен

    1 8 Отговор
    Блокирането на сенчестия флот през Балтийско и Черно море е един от най-ефективните методи за ограничаване на финансовите потоци, с които Кремъл финансира войната срещу Украйна.

    Коментиран от #47

    11:50 18.01.2026

  • 45 Нас питат ли ни за нещо

    5 1 Отговор
    "Европейските страни" докато изглеждало че нещо предприемат ? ...

    11:53 18.01.2026

  • 46 Колеги

    3 1 Отговор
    Защо Била и Лукойл са антиЕвро.

    11:53 18.01.2026

  • 47 И какво е сенчест флот ?

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "НАТОпорчен":

    Някъде дефиниция за такъв прочел ли си? И на сайта на НАТО дори НЯМА нали ?

    11:55 18.01.2026

  • 48 Рублевка

    4 2 Отговор

    До коментар #37 от "Пиратството е логично но е престъпление.":

    Китай е изпреварил света със 100 години! Китай произвежда повече автомобили, стомана, цимет от целия свят. Там са най-големите язовири, мостове, магистрали. СИЛАТА НА КОМУНИЗМА И ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА! ДВЕ В ЕДНО! Така можеше да бъде в България, ако военните и милицията бяха изпълнили своята клетва и бяха вкарали танковете.

    11:55 18.01.2026

  • 50 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    5 2 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    11:57 18.01.2026

  • 51 СЕНЧЕСТИЯ ЕС

    5 1 Отговор
    Истинския сенчест флот е на ЕС.Чрез него внасят руски газ и петрол иначе няма и ви лъжат,че е друг.....Всичко минава през определени евро фирми които насилват целия ЕС благодарение на корумпираните евроводачи.

    12:00 18.01.2026

  • 52 Рублевка

    4 1 Отговор
    Китай произвежда повече автомобили от всички страни взети заедно! Силата на комунистическата партия и пазарната икономика две в едно! Там военните изпълниха своята клетва и разгониха китайския Майдан.

    12:00 18.01.2026

  • 53 Тероризма е основното

    3 1 Отговор
    Което НАТО и атлантиците прокламират. Престъпност, агресия и терор. НЕ ТРЯБВА ЗА АТЛАНТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ ДА СЕ ГЛАСУВА. ЛУСТРАЦИЯ Е НУЖНА И РАЗУМ

    Коментиран от #54

    12:01 18.01.2026

  • 54 Рублевка

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тероризма е основното":

    От много партии ни докараха до просешка тояга! Докато нашите партии се боричкаха, Китайската Комунистическа Партия изкара от бедността 200 МИЛИОНА КИТАЙЦИ! В Китай няма вече бедни!

    12:06 18.01.2026

  • 55 Истината е че

    2 1 Отговор
    С действията на режима на Тръмп, американската олигархия и Запада като негов придатък преминава Рубикон, от който няма връщане назад. Въпросът, пред който са изправени милиони работници и млади хора, е най-фундаменталният: социализъм или варварство.

    12:07 18.01.2026

  • 56 Рублевка

    1 1 Отговор
    Германия проби на пазара с народните коли. СЕГА НАРОДНИ КОЛИ В ГЕРМАНИЯ НЯМА. Всички коли в Германия са скъпи. НАРОДНИ КОЛИ ПРОИЗВЕЖДА КИТАЙ.

    12:10 18.01.2026

  • 57 Писна ни от атлантически

    1 0 Отговор
    Наративи, хибридни новини и пропаганда. Атлантизма е еманацията на нацизма и точно това трябва да се пише. Това е истината и той е истинският враг на хората

    12:16 18.01.2026

