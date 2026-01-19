Новини
Володимир Зеленски: Енергийният сектор на Украйна е основна цел на руските удари
Володимир Зеленски: Енергийният сектор на Украйна е основна цел на руските удари

19 Януари, 2026 09:33 871 42

143 жилищни сгради в Киев остават без топлоснабдяване, 30 от тях поради руски атаки и 100 поради локални аварии в отоплителната система

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Около 58 000 души работят денонощно в ремонтни екипи по електропреносните мрежи и генериращите съоръжения.

Това заяви президентът Володимир Зеленски във видео обръщението си, публикувано във Facebook и цитирано от "Укринформ".

Зеленски каза, че през целия ден е получавал доклади от премиера Юлия Свириденко и министъра на енергетиката Денис Шмигал. Той отбеляза, че възстановителните работи продължават след руските удари и че, за съжаление, всяка нощ има нови удари.

Според него основната цел на Русия остава енергийният сектор на Украйна.

Той добави, че допълнителни 50 ремонтни екипа от цялата страна са били разположени в Киев, където ситуацията остава много трудна. Зеленски каза, че някои жилищни сгради все още са без отопление и че за тези случаи необходимото оборудване и екипи се назначават ръчно на практика във всяка сграда. Той отбеляза също, че ситуацията е трудна в Киевска област, особено в северната част на областта и в Борисполски район.

Зеленски заяви още, че ремонтите на мрежи и съоръжения са сложни и в граничните и фронтовите райони поради почти постоянните обстрели и удари. Той каза, че Харковска, Черниговска, Сумска, Днепропетровска и Запорожска област изискват специално внимание. В Полтавска област и в Одеса е извършена голяма работа за стабилизиране на енергийната ситуация.

Зеленски изрази благодарност към всички ремонтни екипи, които работят в момента, към държавните и частните енергийни компании, както и към всички градски и общински ръководители, които, както каза той, наистина работят заедно със своите хора и оказват реална помощ.

  • 1 си дзън

    1 25 Отговор
    След като не спря тока на Масква, Зеленски да спре тока на цялата окупирана
    територия от руснаците трябва.

    09:36 19.01.2026

  • 2 Пич

    36 2 Отговор
    Паветниците са ошашавени !!! Врага им Путин не ги закача , а баща им Тръмп ги рита като кучета !!! От няколко дни нищо умно не могат да измецат , само лични обиди и лозунги от комунизма , на който са ги учили вкъщи старите комунисти , сега демократи !!!

    09:36 19.01.2026

  • 3 Мурка

    17 2 Отговор
    ЧУДНО МИ Е НЕ ТИ ЛИ Е ЖАЛ ЗА ТОЯ НАРОД

    09:36 19.01.2026

  • 4 Зевс

    44 6 Отговор
    Бъдете благодарни, че Путин мисли за руското население в Украйна, понеже можеше да ви подкара като израелците в Палестина.

    Коментиран от #39

    09:37 19.01.2026

  • 5 Е как така

    34 2 Отговор
    Нали основна цел бяха бременните и пеленачетата?

    09:38 19.01.2026

  • 6 Факти

    24 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Енергийният сектор на Украйна е основна цел на руските удари, затова я караме на видело

    09:38 19.01.2026

  • 7 456

    34 1 Отговор
    Този да не реве. Когато 24 часа от 24 часа останат без ток - тогава може.
    Да не са слушали англетата.

    09:39 19.01.2026

  • 8 ами

    19 3 Отговор
    голяма драма, в киив живеят 3 600 000 жители в 143 къщи няма парно

    09:40 19.01.2026

  • 9 Хмм

    20 0 Отговор
    и какво, 30 сгради нямат ток от руски атаки, а 100 от аварии, работещите специалисти са на фронта, а в тила мамини синчета, които товарят бусове с мобилизирани, точно такъв клип показа Ди Ванс на Зеленски и развали рахатлъка на украинците в САЩ, те му спретнаха майдан и Тръмп ги лиши от статут, сега не се чуват и виждат, но безплатният курорт свърши

    09:41 19.01.2026

  • 10 Война водят, мир не искат

    24 1 Отговор
    Но взели че почнали да вряцат за енергийният сектор на Украйна. Някви други очаквания ли са имали ?

    09:43 19.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 404

    16 1 Отговор
    Разбрахме. Всеки ден един и същ хленч. В тез статии нищо ново.

    09:46 19.01.2026

  • 14 За зеленски няма проблем защото

    18 1 Отговор
    не се прибира покрайна и Киев. Все ще намери някой да го приюти просякът по света.

    09:47 19.01.2026

  • 15 НА ВОЙНА

    15 1 Отговор
    КАТО НА ВОЙНА,БЕЗ ПОЩАДА ОСОБЕНО ЗА НАЦИСТИ.

    Коментиран от #33

    09:48 19.01.2026

  • 16 Я пък тоя

    14 1 Отговор
    "143 жилищни сгради в Киев остават без топлоснабдяване, 30 от тях поради руски атаки и 100 поради локални аварии "
    А останалите 13 са си спрели отоплението в знак на солидарност.

    09:49 19.01.2026

  • 17 наместо да хвърлят бомба върху

    9 1 Отговор
    наемниците , те я хвърлят върху някой стълб на мрежата . няма ранени . няма и ток . защо ще внася повече ако няма стълб . значи лъготи . 50 000 били без ток . но другите си имат . да ходят при тях . имат си свещи . в украйна не е хубаво . стари жигули . пяници .

    Коментиран от #22

    09:49 19.01.2026

  • 18 Красимир

    10 1 Отговор
    Русия освобождава Украйна от съветското наследство.

    09:50 19.01.2026

  • 19 Титак

    18 0 Отговор
    Зелето да се обади на Борката Джонсън.......да им внесе ток от Острова, той е приятел, ще се погрижи за тях.

    09:51 19.01.2026

  • 20 Дудов

    7 1 Отговор
    Имат като вашата "Топлофикация" , е може би малко по-добре, но все пак "143 жилищни сгради в Киев остават без топлоснабдяване, 30 от тях поради руски атаки и 100 поради локални аварии в отоплителната система"

    09:51 19.01.2026

  • 21 Домашен любимец

    13 0 Отговор
    Този драматизира, за да го съжалите и отидете на фронта! Голяма работа, нямало ток! Преди 40 години без бонбардировка нямаше ток, започнаха саботажите срещу комунизма! Докато Брежнев бе още дищащ, властта бе здрава! Убиха го и започнаха безобразията по всяко направление! Върхушката пое курс към капиталистическо развитие, изнасяше пари и трупаше на Запад за себе си, външния дълг се оформи за няколко години! Но, това е анализ за експерти! Мисълта ми бе, че тогава в казармата имаше печка на дърва само в караулното, минус 27 градуса с вятър първите дни по това време, тока нередовен, радаторите на парното след затоплянето протекоха, пукнаха се и ги струпахме на камари вън за скраб! Но, формата за физарядка бе арктическа! Когато бяха дежурни един кашик и един сапьор, каквото и да бе времето и градусите, формата бе - голи до кръста в 05.30 на плаца за гимнастика и тичане! Никой не загина! Сега младежите имат права, спят до обяд и искат по високи стипендии и място в администрацията, след като им подарят дипломите!

    09:51 19.01.2026

  • 22 Укрофоб

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "наместо да хвърлят бомба върху":

    Забрави и леките жени

    09:52 19.01.2026

  • 23 Симитли Стийтвю

    12 0 Отговор
    Давате братушки, изметете зелените фашисти от Украйна!

    09:53 19.01.2026

  • 24 И струваше ли си? А? ....

    13 0 Отговор
    Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...
    Тогава и топличко им беше, и ток имаха, и не умираха и доходите им 20 пъти реално по големи бяха ...

    Коментиран от #31

    09:56 19.01.2026

  • 25 българина

    12 0 Отговор
    енвргината система на либия ирак югославия.... беше ПЪРВАТА ЦЕЛ НА КРАВАРИТЕ. Факта, че ви чакаха 4 г, говори кой какъв е, а ти си еврей ски корумпиран боклук като миндич и другите избягали след скандала.

    09:56 19.01.2026

  • 26 03455

    13 0 Отговор
    Колкото и да възстановяват екипите следващите удари пак ще повредят всичко. Ще последват удари и върху целия жп транспорт до пълното му блокиране. Летищата също ще бъдат разрушени. Транспорта ще е никакъв.
    Каменна ера!
    Путин не бърза, ротира войските си и те успяват да почиват. Времето работи за него. Очаква още милиарди да се изсипят в Украйна до пълния разпад на ЕС. Целта му отдавна не е само Украйна а разпада на ЕС. Иначе ако искаше, Киев е наблизо и оголен, там няма войски да го защитават. Влиза с една армия и всичко приключва. Сега ще поизчака още година и икономиката на Европа ще се срине. Разпада на Европа ще му осигури десетилетия спокойствие по границите си. Ние гарантите по заемите да му мислим!

    09:56 19.01.2026

  • 27 И какъв процент са тези

    7 0 Отговор
    143 жилищни сгради в Киев които са останали без топлоснабдяване ?

    09:59 19.01.2026

  • 28 Нещастници

    11 0 Отговор
    ти сега кажи защо не подписа в Истанбул дали ще те съди другарски съд за меко казано недалноводното поведение! заради теб умряха милиони !

    09:59 19.01.2026

  • 29 Зеленски

    10 0 Отговор
    изразява благодарности, получава доклади ама си стои на топло а укритие студуват! Е ако бяха послушали Путин хем всички щяха да са си живи и здрави, хем на топло и светло ама пуста алчност!!

    10:01 19.01.2026

  • 30 Зеленски какво точно предлага?

    7 0 Отговор
    Коя да е основната цел на руските удари ? Предложения? ...

    10:03 19.01.2026

  • 31 Хе!

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "И струваше ли си? А? ....":

    Тези, които спретнаха тази трагедия не умират и не мръзнат! Те си ходят по света, уж да просят пари и оръжия, крадат за себе си и какво ги засяга, че планктона зъзне и умира! Затова могат да продължават агресията срещу Русия колкото се иска от тях и имат изгода! Изкарай Зеленски, Умаров и Сирски довечера на полето със същата камуфлажна тениска и до сутринта е готов да подпише, ако може да си размърда пръстите! Оня в Кремъл и той е добре да постои сред природата нощес гол до кръста, да язди кон и лови риба, както го показва пропагандата!

    10:03 19.01.2026

  • 32 ж.к. "Младост"

    9 0 Отговор
    И без удари ж.к. "Младост" нямаше парно в началото на зимния сезон. Какво се оплаква? Нали му помагат нашите управници.

    10:05 19.01.2026

  • 33 Лука

    0 7 Отговор

    До коментар #15 от "НА ВОЙНА":

    Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети !

    Коментиран от #34, #41

    10:07 19.01.2026

  • 34 Чети бе, мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    Кога идеш в газовата камера, тогава ще отговаря на критериите.

    10:10 19.01.2026

  • 35 не забравяйте да повтаряте

    4 0 Отговор
    кат папагали
    и претопляте таз и други стари манджи

    10:12 19.01.2026

  • 36 отец Христофор Събев

    3 1 Отговор
    Господ да дава сила на братушките, за да опекат натовците до кокал!

    Коментиран от #40, #42

    10:15 19.01.2026

  • 37 Англисакса мощ и сила

    2 0 Отговор
    в Камчатка: Колите са потънали, руснаци копаят тунели през снега и скачат през прозорците, в раша още живеят в 18 век

    10:20 19.01.2026

  • 38 Честитка за Орешник

    3 1 Отговор
    ВСУ „почукаха“ директно на вратата на полигона „Капустин Яр“ в Астраханска област.
    ​За тези, които са пропуснали – това е същото място, от което Кремъл изстреля балистичната ракета „Орешник“ срещу Лвов по-рано този месец (9 януари). Ето какво знаем до момента от потвърдени източници (ГЩ на ВСУ, Militarnyi, ISW):
    ​Целта: Ударена е 105-а площадка на полигона. OSINT анализатори и местни кадри потвърждават пристигането на поне няколко групи дронове (тип „Бобиер“/„Лютий“), боядисани в черно за нощна мимикрия.
    ​Резултатът: Въпреки твърденията на местния губернатор за „свалени цели“, видеокадри от района на Знаменск и Ахтубинск показват директни попадения в монтажно-изпитателния корпус. Пожарът е бил видим от километри. Вече има и сателитни снимки.

    10:22 19.01.2026

  • 39 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Абе нeщacтници какво злoбеeтe ,що не се погледнете че ако нямате интернет почвате да ревете като девици,ако няма парно пак, за ток да не говорим не можете да гледате "Планета" ! Не дай боже да си забравите телефона у дома умирате от скука на работа !Какво се радвате на чуждото нещастие ??

    10:24 19.01.2026

  • 40 Да им даде сила , щото нямат! 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "отец Христофор Събев":

    Много зле са рашистите и няма да се оправят.

    10:24 19.01.2026

  • 41 Далай лама

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Лука":

    С тая мантра си за тибетски монах! Даже и свастики ще ти се въртят пред очите!

    10:24 19.01.2026

  • 42 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "отец Христофор Събев":

    Дано не видиш !

    10:25 19.01.2026

