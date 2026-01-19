Володимир Зеленски: Енергийният сектор на Украйна е основна цел на руските удари

Около 58 000 души работят денонощно в ремонтни екипи по електропреносните мрежи и генериращите съоръжения.
Това заяви президентът Володимир Зеленски във видео обръщението си, публикувано във Facebook и цитирано от "Укринформ".
Зеленски каза, че през целия ден е получавал доклади от премиера Юлия Свириденко и министъра на енергетиката Денис Шмигал. Той отбеляза, че възстановителните работи продължават след руските удари и че, за съжаление, всяка нощ има нови удари.
Според него основната цел на Русия остава енергийният сектор на Украйна.
Той добави, че допълнителни 50 ремонтни екипа от цялата страна са били разположени в Киев, където ситуацията остава много трудна. Зеленски каза, че някои жилищни сгради все още са без отопление и че за тези случаи необходимото оборудване и екипи се назначават ръчно на практика във всяка сграда. Той отбеляза също, че ситуацията е трудна в Киевска област, особено в северната част на областта и в Борисполски район.
Зеленски заяви още, че ремонтите на мрежи и съоръжения са сложни и в граничните и фронтовите райони поради почти постоянните обстрели и удари. Той каза, че Харковска, Черниговска, Сумска, Днепропетровска и Запорожска област изискват специално внимание. В Полтавска област и в Одеса е извършена голяма работа за стабилизиране на енергийната ситуация.
Зеленски изрази благодарност към всички ремонтни екипи, които работят в момента, към държавните и частните енергийни компании, както и към всички градски и общински ръководители, които, както каза той, наистина работят заедно със своите хора и оказват реална помощ.
143 жилищни сгради в Киев остават без топлоснабдяване, 30 от тях поради руски атаки и 100 поради локални аварии в отоплителната система.
