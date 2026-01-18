Полският президент: Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм! Нищо няма да приключи с Путин

Президентът Карол Навроцки заяви, че Полша трябва да оглави коалиция от страни от Европейския съюз, които се стремят към фундаментална реформа на Общността, като предупреди, че руският империализъм няма да приключи с настоящото ръководство в Кремъл.
В речта си пред дипломатическия корпус в президентския дворец Навроцки критикува централизиращите тенденции в ЕС, включително Зеления пакт, миграционната политика и търговското споразумение с Меркосур, изброи ПАП.
Той призова за "здравословна европейска интеграция", основана на силна национална суверенност.
"Полша трябва да застане начело на реформаторския лагер, отворен за всички държави, които не желаят да продължат настоящата политика, но не се противопоставят на идеята за обединена Европа", заяви той. "Искам силна Полша в здравословен Европейски съюз."
По отношение на външната политика и отбраната, Навроцки предупреди, че имперските амбиции на Русия са заложени в нейната държавна идентичност и ще продължат да съществуват и след управлението на президента Владимир Путин.
"Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм. Той е държавен механизъм, основан на историята, географията и политическата култура", заяви той. "Целта на Русия, освен преследването на собствените си граждани, остава териториалната експанзия, масовите убийства и атаките срещу цивилни цели."
Президентът заяви, че само единството на съюзниците и увеличените отбранителни способности могат да възпрат агресията на Москва. Той се ангажира да мобилизира страните в региона и извън него да предприемат колективни действия за противодействие на неоимперската политика на Русия.
По отношение на военната готовност, Навроцки повтори ангажимента на Полша да разшири въоръжените си сили и отбранителните си способности в отговор на кибератаки, прониквания с дронове, дезинформация и изкуствен миграционен натиск от Русия.
Той подчерта важността на продължаването на доставките за отбраната както от вътрешни източници, така и от ключови съюзници.
"Докато изграждаме нашата отбранителна промишленост, трябва да продължим да закупуваме най-модерно оборудване от доказани партньори, особено от Съединените щати и Южна Корея", заяви той.
Навроцки отново повдигна въпроса за репарациите от Германия за Втората световна война, като заяви, че повече от 80 години след края на войната дългът към Полша остава неплатен.
"Правните, моралните, политическите и финансовите отговорности не изтичат", каза той. "Протягам ръка за сътрудничество, надявайки се, че този жест ще бъде отвърнат."
Президентът припомни предложенията, направени по време на посещението му в Берлин, включително използването на увеличените разходи за отбрана на Германия за финансиране на оборудване, произведено в САЩ, което може да бъде прехвърлено на Полша като частична компенсация.
Той подчерта ролята на Полша за стабилизиране на региона като държава от първата линия на НАТО.
1 чърчил
Коментиран от #42
13:49 18.01.2026
2 Антитрол
Коментиран от #70
13:50 18.01.2026
3 хаха🤣
13:50 18.01.2026
4 Познавам
13:50 18.01.2026
5 Госあ
13:50 18.01.2026
6 Свободен
Руснаците са болни от "Победобесие" и са заразили и нашите дрипльовци!
Трябва здрав санитарен контрол и ограничаване на заразата!
Само със сила!
13:51 18.01.2026
8 А тъй, точно тъй
Коментиран от #39
13:52 18.01.2026
9 Руснаците
Коментиран от #14
13:53 18.01.2026
11 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.
Коментиран от #12
13:54 18.01.2026
12 Коментирай статията,
До коментар #11 от "Безспорен факт":ако обичаш.
13:55 18.01.2026
13 Руският империализъм
13:55 18.01.2026
15 Краят на една ера
Коментиран от #18, #23, #55
13:57 18.01.2026
16 Дааа
Коментиран от #27
13:58 18.01.2026
17 Никой не и пречи
13:58 18.01.2026
18 На мен повече ми прилича
До коментар #15 от "Краят на една ера":на 1984-та от Оруел.
13:59 18.01.2026
20 Хм...
Коментиран от #71
14:00 18.01.2026
21 САЩ въобще не смятат така
....
14:01 18.01.2026
22 овч, 🐑
До коментар #19 от "Град Козлодуй":Написаното от мен не се отнася за соп-ве като теб ! Понял ?!
14:01 18.01.2026
24 Факт
▪средновековно мракобесие,
▪съветско безумие,
▪гангстерско беззаконие,
▪фашистка полицейщина,
▪чекистки садизъм,
▪бюрократична алчност
и
▪вечната лакейна сервилност и раболепие.
Това е днешна Русия:
▪православните свещеници призовават на война,
▪комунистите се кълнат в Библията, ▪военнослужещи отвличат украински деца,
▪тъпаците ги правят национални герои,
▪на полуобразовани хора дават титлите "академик" и "генерал",
▪„за мир” вкарват в затвора за 7 години, а за масово убийство на невинни хора освобождават криминални затворници.
Коментиран от #29, #32
14:02 18.01.2026
25 Какво ли ще има след путлеризъма
-;-
Направо ми е бедна фантазията какво ли ще измислят пияните водкаджии!
14:02 18.01.2026
26 Асен
14:03 18.01.2026
27 Димяща ушанка
До коментар #16 от "Дааа":Утре влизам в Киев и отвличам Зеленски !!!
14:04 18.01.2026
28 Впрочем да знаете
14:04 18.01.2026
29 Значи путлеризъма вече е и коктейл
До коментар #24 от "Факт":Факт
10ОТГОВОР
Днешна Русия е някакъв луд коктейл от
-;-
Колко пропаднали са рашистите!
14:04 18.01.2026
30 ха-ха 😝
До коментар #23 от "Руските желания":Явно си има предвид урките , защото те стоят на тъмно и студено и ги бият , както циганин не си бие кучето ...!
Коментиран от #40
14:04 18.01.2026
32 Коментирай изказването на
До коментар #24 от "Факт":Навроцки, ако обичаш.
14:06 18.01.2026
33 Тацо Диев
21 свалени Шахеди от 21 -няма пропуск.
Украинското командване и даде оценка Изключителна .
Ей несретници с кривите ръце , американците когато са правили оръжия ,вие още мамути ръфахте . Срещу тях да тичате не може да ги стигнете
14:06 18.01.2026
34 За какви репарации
14:06 18.01.2026
35 поляк, поляк,
Да напомня - има НЕЩА, КОИТО НЕ МОГАТ да се изтрият от човешката памет. Миналата година есср-то отбелязваха ден за освобождаване на концлагерите, създадени от милите германци - Аушвиц, Бухенвалд и т.н. и НЕ ДОПУСНАХА представители на РУСИЯ да участват!!!! ЩО за идиотщина?! Така ли ще променят историята???? Ненапразно есср-то върви към развала.
14:07 18.01.2026
36 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #41
14:07 18.01.2026
37 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #48, #59
14:07 18.01.2026
38 Княз Вандал Новгородски
14:08 18.01.2026
39 Така де
До коментар #8 от "А тъй, точно тъй":ама Германия е пред фалит а територии не дава! Ще трябва да потърпите още доста дълго време.
14:08 18.01.2026
40 Ако
До коментар #30 от "ха-ха 😝":Си мислиш ,че има някаква разлика от укрите и руснаците ,то тя е минимална .Всички руско говорящи са едно и тоже ,баххлюк ,нашите копеи тоже
Коментиран от #54
14:09 18.01.2026
41 Спри се вече
До коментар #36 от "Княз Вандал Новгородски":Досадно е!
Коментиран от #45, #46, #47
14:09 18.01.2026
43 Георги
14:10 18.01.2026
44 Ние и с поляците
14:10 18.01.2026
46 Княз Вандал Новгородски
До коментар #41 от "Спри се вече":Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #83
14:11 18.01.2026
47 Княз Вандал Новгородски
До коментар #41 от "Спри се вече":Демилитаризацията на урки продължава
Коментиран от #69
14:11 18.01.2026
49 час 2300 година путлеристите ще плащат
-;-
Значе чак след 2300 година путлеристите ще плащат репарацийте за Усрацията на Фюрера?!?!?!!
14:11 18.01.2026
51 Ей са обаче
14:13 18.01.2026
52 Шляхтата
14:13 18.01.2026
54 ха-ха 😝
До коментар #40 от "Ако":За ,,центовете,, нищо не споменаваш , а те са още по- зле ! Повечето са неграмо....тни , но това е друга тема .... Ха-ха !
14:14 18.01.2026
55 Явно Всяка Империа трябва да загине
До коментар #15 от "Краят на една ера":Краят на една ера
58ОТГОВОР
Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп.
-;-
Ти пък Руката Империя била една,у та мани-мани-мани.
Като знам че Петър І накарал дворяните да се обръснат и ми става ясно , че още тогава матушката Русь си е била изостанала!
Ако не беше Априлското въстание и идването на братушсите, още ли щеше да си ходим с ФЕСОВЕТЕ?!?!
И всичко щеше за бъде ердогански туркофили , вместо русофили?!
14:15 18.01.2026
56 Смешен плач:
че не може да обещае, че САЩ ще останат в блока.
В интервю за Der Spiegel той обяви война на Президента Тръмп!
14:15 18.01.2026
57 Тва с репарациите
14:16 18.01.2026
60 Тьотя Мутрфановна
14:19 18.01.2026
62 Отец Дионисий
14:20 18.01.2026
63 Княз Вандал Новгородски
До коментар #61 от "От редакцията си,":От посолството съм, плащат ми с евраци
Коментиран от #77
14:20 18.01.2026
65 ЕСССР
14:21 18.01.2026
67 Княз Вандал Новгородски
До коментар #64 от "Ти пък":Ела и го ллааппннии ида казбереш какво е, ха ха
Коментиран от #72
14:22 18.01.2026
68 хаха🤣
До коментар #23 от "Руските желания":Затова и има едно много старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще.....и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣
14:22 18.01.2026
69 А къде са победите на Рашмахта
До коментар #47 от "Княз Вандал Новгородски":Княз Вандал Новгородски
20ОТГОВОР
До коментар 41 от "Спри се вече":
Демилитаризацията на урки продължава
-;-
Ама къде е и денацификацията?
14:22 18.01.2026
70 Ще има и още
До коментар #2 от "Антитрол":И значителна част от които живеят и работят в така презирания от тях Запад, и определено никой от тях - в Матушката. Манталитет.....
14:23 18.01.2026
71 Поляците не ги мисли,
До коментар #20 от "Хм...":те са много добре. Русийката какво да каже като загуби окончателно собствения си суверинитет и вече е изцяло зависима от Китай и Северна Корея.
14:25 18.01.2026
72 Само че
До коментар #67 от "Княз Вандал Новгородски":Не си падам по обратни ,навирай си нещо друго
14:25 18.01.2026
73 ха-ха 😝
До коментар #53 от "Констатация":какво да прави горкия руски таварищ, иска да помогне с нещо на Матушката и пише тук, ама то се получава обратен ефект - още по-голям смях и подигравки за руснаците.
14:27 18.01.2026
74 хаха🤣
До коментар #45 от "Княз Вандал Новгородски":Ей, голям страх от тия фашисти, голямо нещо..🤣 стегни се малко бе другарю, има рекомфорт 🤣🤣🤣
14:31 18.01.2026
75 Невероятно, но факт !
14:32 18.01.2026
76 12345
14:34 18.01.2026
77 Копейка
До коментар #63 от "Княз Вандал Новгородски":Де да беше вярно, даваха ни по един сандвич за да ходим да протестираме срещу еврото или срещу НАТО, ама вече няма рубли и за сандвич. А пари кеш не сме виждали изобщо от 2 года
14:36 18.01.2026
78 Петър Богомилов Богданов
14:38 18.01.2026
79 Грешници
14:44 18.01.2026
80 Дас Хаген
Коментиран от #87
14:53 18.01.2026
81 пламен
Нещата ще приключат с разпада на русия
Коментиран от #88
14:53 18.01.2026
82 Някой
Де била Хручов наследи Сталин.
Много е вероятно де била Медвесев да наследи Путин.
14:54 18.01.2026
83 Ха-ха
До коментар #46 от "Княз Вандал Новгородски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #86, #91
14:54 18.01.2026
84 Глупаци
14:55 18.01.2026
85 Георгиев
Такива бяха през социализма, такива са и при сегашния капитализъм. И смятат, че ако станат първа армия в НАТО и в ЕС, ще могат да имат решаващ глас. Мисля, че ще сбъркат сериозно. Няма да им бъде позволено да бъдат даже регионален лидер на триморието, където се вживяват.
14:57 18.01.2026
86 С мантри и лъжи не става
До коментар #83 от "Ха-ха":Всеки вижда реалността при размяна на тела, заложници и т.н. А и не са ти с нищо от полза!
14:57 18.01.2026
87 Там е работата обаче че
До коментар #80 от "Дас Хаген":Сделката с Меркосур няма да е изгодна и за Германия, щото САЩ няма пазар на Германия да подари за автомобили, ама на 100% съм сигурен а и не са конкурентни вече
14:58 18.01.2026
88 Знайко
До коментар #81 от "пламен":Всичко отдавна щеше да е приключило, ако САЩ в началото на 1990-те не бяха изпратили 2 огромни товарни самолета с долари в Московската империя. Още тогава Московската империя щеше да фалира, но САЩ я спасиха от страх от ядрените и бомби и ракети. Путин е последствие от грешки на САЩ. Също и Доналд Тръмп/чичко Скруч/ е такава последица.
Коментиран от #96
15:01 18.01.2026
89 Цензура
Коментиран от #94
15:01 18.01.2026
90 Мишел
Коментиран от #93
15:06 18.01.2026
91 Тоя, пък.
До коментар #83 от "Ха-ха":И как 2 милиона армия дава 10 милиона убити?
Когато всичко свърши по единствения възможен начин, русофобите трябва да бъдат обявени за недееспособни и заличени от избирателните списъци. Недопуснимо е лица с тежък крeтeнизъм да избират кой да управлява държавата. А като чета коментарите, има доста такива.
Коментиран от #99
15:08 18.01.2026
92 Някой
Поляците нищо не са научили и от ПСВ, и от ВСВ. Репарациите водят до мизерия, тя води до ревъншизъм, койго носи до нона свеговна война. Накрая Московия, Берлин и Виена ще се съюзят оттово и ще си поделят Полша.
15:09 18.01.2026
93 Тоя, пък.
До коментар #90 от "Мишел":Хахаха, още един кpeтен. И към тебе същия въпрос - как 2 милиона армия дава 1.8 милиона yбити, когато на всеки загинал има трима тежко ранени? Отделно ранените по-леко но нуждаещи се от лечение и рехабилитация, уволнени, болни и т.н.?
15:10 18.01.2026
94 Забравил си
До коментар #89 от "Цензура":Че Германия и СССР си бяха делнали Полша по вертикала. Аман от такива освободители, като СССР-то. След като я освободиха, за 45 г. я върнаха в Средновековието. Като нас.
15:10 18.01.2026
95 Нищо не започва и
15:12 18.01.2026
97 Луганск
УПРАЖНЯВА ГЕНОЦИД
В РУСИЯ
Днес се навършват 83 години пробив на Блокадата на Ленинград! Геноцид, в който са убили повече от един милион мирни жители, осущосуществляли всички основни страни на днешния Ес! Заедно с окупационните войски на Германия в блокада на Ленинград са участвали в образуването на Белгия, Италия, Испания, Холандия, Норвегия, Финландия и други!
Тези всички европейски фашистките страни убити руски хора кори от глад, студ, убити в концлагерях!
Този фашистки европейският съюз планира пълното унищожаване на най-голям град Ленинград, така и всички негови жители!
Но Великият Съветски Съюз, на Великия Сталин, Великия Руски народ издържат и побеждава фашистскую Европа!
Ние и сега ще модерен фашистки европейския съюз! Ако дернетесь, този път ние най-накрая ви унищожим ядрените удари!!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
15:12 18.01.2026
98 Путин
15:13 18.01.2026
99 Някой
До коментар #91 от "Тоя, пък.":Поддържатего на 2 милиона армия в продължение на 4 години, означава в пъти повече от 2 млн войници. За 4-те години през московската армия е минало поне 5-6 милиона свежо месо.
Коментиран от #101, #105
15:13 18.01.2026
100 За какво
15:14 18.01.2026
101 Путин
До коментар #99 от "Някой":месар ли е ?
Коментиран от #103
15:15 18.01.2026
102 Левски
15:15 18.01.2026
103 И за това не става
До коментар #101 от "Путин":дребното жуже.
15:18 18.01.2026
104 Сандо
Коментиран от #106, #108
15:18 18.01.2026
105 Лъжите с нищо не ти помагат
До коментар #99 от "Някой":Само показват, че си глупав!
Коментиран от #107
15:19 18.01.2026
106 Полша винаги
До коментар #104 от "Сандо":трябва да е готова и да се превъоръжава. Сърбали са руската попара през ВСВ и столетия преди това.
15:19 18.01.2026
107 Най-вече
До коментар #105 от "Лъжите с нищо не ти помагат":глупаци са лапащите елементарната руска пропаганда.
15:20 18.01.2026
108 Медведев
До коментар #104 от "Сандо":от ръководството ли е!Симонян ,Салавьов и Дартанян не са!
15:21 18.01.2026