Полският президент: Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм! Нищо няма да приключи с Путин

18 Януари, 2026 13:48

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • нато-
  • полша-
  • карол навроцки

Навроцки отново повдигна въпроса за репарациите от Германия за Втората световна война, като заяви, че повече от 80 години след края на войната дългът към Полша остава неплатен

Полският президент: Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм! Нищо няма да приключи с Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Президентът Карол Навроцки заяви, че Полша трябва да оглави коалиция от страни от Европейския съюз, които се стремят към фундаментална реформа на Общността, като предупреди, че руският империализъм няма да приключи с настоящото ръководство в Кремъл.

В речта си пред дипломатическия корпус в президентския дворец Навроцки критикува централизиращите тенденции в ЕС, включително Зеления пакт, миграционната политика и търговското споразумение с Меркосур, изброи ПАП.

Той призова за "здравословна европейска интеграция", основана на силна национална суверенност.

"Полша трябва да застане начело на реформаторския лагер, отворен за всички държави, които не желаят да продължат настоящата политика, но не се противопоставят на идеята за обединена Европа", заяви той. "Искам силна Полша в здравословен Европейски съюз."

По отношение на външната политика и отбраната, Навроцки предупреди, че имперските амбиции на Русия са заложени в нейната държавна идентичност и ще продължат да съществуват и след управлението на президента Владимир Путин.

"Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм. Той е държавен механизъм, основан на историята, географията и политическата култура", заяви той. "Целта на Русия, освен преследването на собствените си граждани, остава териториалната експанзия, масовите убийства и атаките срещу цивилни цели."

Президентът заяви, че само единството на съюзниците и увеличените отбранителни способности могат да възпрат агресията на Москва. Той се ангажира да мобилизира страните в региона и извън него да предприемат колективни действия за противодействие на неоимперската политика на Русия.

По отношение на военната готовност, Навроцки повтори ангажимента на Полша да разшири въоръжените си сили и отбранителните си способности в отговор на кибератаки, прониквания с дронове, дезинформация и изкуствен миграционен натиск от Русия.

Той подчерта важността на продължаването на доставките за отбраната както от вътрешни източници, така и от ключови съюзници.

"Докато изграждаме нашата отбранителна промишленост, трябва да продължим да закупуваме най-модерно оборудване от доказани партньори, особено от Съединените щати и Южна Корея", заяви той.

Навроцки отново повдигна въпроса за репарациите от Германия за Втората световна война, като заяви, че повече от 80 години след края на войната дългът към Полша остава неплатен.

"Правните, моралните, политическите и финансовите отговорности не изтичат", каза той. "Протягам ръка за сътрудничество, надявайки се, че този жест ще бъде отвърнат."

Президентът припомни предложенията, направени по време на посещението му в Берлин, включително използването на увеличените разходи за отбрана на Германия за финансиране на оборудване, произведено в САЩ, което може да бъде прехвърлено на Полша като частична компенсация.

Той подчерта ролята на Полша за стабилизиране на региона като държава от първата линия на НАТО.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 28 гласа.
  • 1 чърчил

    46 11 Отговор
    Европейската хиена пак се е разлаяла.

    Коментиран от #42

    13:49 18.01.2026

  • 2 Антитрол

    19 34 Отговор
    Тук е пълно с копейкаджии.

    Коментиран от #70

    13:50 18.01.2026

  • 3 хаха🤣

    5 35 Отговор
    какви са тия двама небинарни образи на снимката 🤣 вижте ги само 🤣🤣🤣

    13:50 18.01.2026

  • 4 Познавам

    35 9 Отговор
    Полският империализъм от полякините! Като хванат мъж и го експлоатират сексуално все едно са императрици!

    13:50 18.01.2026

  • 5 Госあ

    34 6 Отговор
    Тоо да се мори да не дойде некой ястреб, по агресивен от Путин, че поляците са първа линия

    13:50 18.01.2026

  • 6 Свободен

    11 38 Отговор
    Правилно!
    Руснаците са болни от "Победобесие" и са заразили и нашите дрипльовци!
    Трябва здрав санитарен контрол и ограничаване на заразата!
    Само със сила!

    13:51 18.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А тъй, точно тъй

    18 6 Отговор
    Навроцки отново повдигна въпроса за репарациите от Германия за Втората световна война, като заяви, че повече от 80 години след края на войната дългът към Полша остава неплатен

    Коментиран от #39

    13:52 18.01.2026

  • 9 Руснаците

    16 30 Отговор
    не са империалисти, те са просто глупаци, които ако останат без пропаганда и диктатура, просто няма да оцелеят. Много тъжна е руската действителност, но е факт.

    Коментиран от #14

    13:53 18.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Безспорен факт

    11 29 Отговор
    Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех.

    Коментиран от #12

    13:54 18.01.2026

  • 12 Коментирай статията,

    19 2 Отговор

    До коментар #11 от "Безспорен факт":

    ако обичаш.

    13:55 18.01.2026

  • 13 Руският империализъм

    26 1 Отговор
    Вероятно Канда и Гренландия иска нали ?

    13:55 18.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Краят на една ера

    11 29 Отговор
    Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ.

    Коментиран от #18, #23, #55

    13:57 18.01.2026

  • 16 Дааа

    9 22 Отговор
    А скоро ще започне петата година от великата Опсе..рация ,а бьйло три дня и всьо

    Коментиран от #27

    13:58 18.01.2026

  • 17 Никой не и пречи

    23 3 Отговор
    Полша да си разширява въоръжените сили и отбранителните си способности. Ако това им е важно на поляците да си го правят но да не говорят какво Европа трябвало.

    13:58 18.01.2026

  • 18 На мен повече ми прилича

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Краят на една ера":

    на 1984-та от Оруел.

    13:59 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хм...

    21 3 Отговор
    На пАляците отново им се е появил непоносим сърбеж отзад. Аз лично си го обяснявам с нежеланието им да си имат собствена държава. Което нежелание разбира се ще бъде удовлетворено. Както винаги. Просто трябва да си изчакат реда.

    Коментиран от #71

    14:00 18.01.2026

  • 21 САЩ въобще не смятат така

    14 1 Отговор
    Че правните, моралните, политическите и финансовите отговорности НЕ изтичат...
    ....

    14:01 18.01.2026

  • 22 овч, 🐑

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    Написаното от мен не се отнася за соп-ве като теб ! Понял ?!

    14:01 18.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    7 24 Отговор
    Днешна Русия е някакъв луд коктейл от
    ▪средновековно мракобесие,
    ▪съветско безумие,
    ▪гангстерско беззаконие,
    ▪фашистка полицейщина,
    ▪чекистки садизъм,
    ▪бюрократична алчност
    и
    ▪вечната лакейна сервилност и раболепие.

    Това е днешна Русия:
    ▪православните свещеници призовават на война,
    ▪комунистите се кълнат в Библията, ▪военнослужещи отвличат украински деца,
    ▪тъпаците ги правят национални герои,
    ▪на полуобразовани хора дават титлите "академик" и "генерал",
    ▪„за мир” вкарват в затвора за 7 години, а за масово убийство на невинни хора освобождават криминални затворници.

    Коментиран от #29, #32

    14:02 18.01.2026

  • 25 Какво ли ще има след путлеризъма

    5 20 Отговор
    Полският президент: Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм! Нищо няма да приключи с Путин
    -;-
    Направо ми е бедна фантазията какво ли ще измислят пияните водкаджии!

    14:02 18.01.2026

  • 26 Асен

    5 21 Отговор
    Рашистите са примати!

    14:03 18.01.2026

  • 27 Димяща ушанка

    2 17 Отговор

    До коментар #16 от "Дааа":

    Утре влизам в Киев и отвличам Зеленски !!!

    14:04 18.01.2026

  • 28 Впрочем да знаете

    18 6 Отговор
    Че повече от 80 години след края на войната и дългът на България към Гърция остава неплатен ! И не е шега !

    14:04 18.01.2026

  • 29 Значи путлеризъма вече е и коктейл

    1 18 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Факт
    10ОТГОВОР
    Днешна Русия е някакъв луд коктейл от
    -;-
    Колко пропаднали са рашистите!

    14:04 18.01.2026

  • 30 ха-ха 😝

    17 0 Отговор

    До коментар #23 от "Руските желания":

    Явно си има предвид урките , защото те стоят на тъмно и студено и ги бият , както циганин не си бие кучето ...!

    Коментиран от #40

    14:04 18.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Коментирай изказването на

    13 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Навроцки, ако обичаш.

    14:06 18.01.2026

  • 33 Тацо Диев

    1 20 Отговор
    Снощи премиера направи американската противодронова защита Темпест.
    21 свалени Шахеди от 21 -няма пропуск.
    Украинското командване и даде оценка Изключителна .
    Ей несретници с кривите ръце , американците когато са правили оръжия ,вие още мамути ръфахте . Срещу тях да тичате не може да ги стигнете

    14:06 18.01.2026

  • 34 За какви репарации

    25 1 Отговор
    говори тази хиена? Та нали след войната Сталин им подари 1/3 от днешните им територии, които бяха германски! Кога Полша щеше да владее Данциг (Гданск), Бреслау (Вроцлав), Щетин (Шчечин)? Тия направо си просят боя!

    14:06 18.01.2026

  • 35 поляк, поляк,

    25 1 Отговор
    но прозорлив. Поляците са заслепени от традиционната омраза към Русия (позабравят, или искат да забравят германците), но в случая президентът вижда обективно нещата.

    Да напомня - има НЕЩА, КОИТО НЕ МОГАТ да се изтрият от човешката памет. Миналата година есср-то отбелязваха ден за освобождаване на концлагерите, създадени от милите германци - Аушвиц, Бухенвалд и т.н. и НЕ ДОПУСНАХА представители на РУСИЯ да участват!!!! ЩО за идиотщина?! Така ли ще променят историята???? Ненапразно есср-то върви към развала.

    14:07 18.01.2026

  • 36 Княз Вандал Новгородски

    19 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #41

    14:07 18.01.2026

  • 37 Княз Вандал Новгородски

    16 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #48, #59

    14:07 18.01.2026

  • 38 Княз Вандал Новгородски

    15 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:08 18.01.2026

  • 39 Така де

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "А тъй, точно тъй":

    ама Германия е пред фалит а територии не дава! Ще трябва да потърпите още доста дълго време.

    14:08 18.01.2026

  • 40 Ако

    2 16 Отговор

    До коментар #30 от "ха-ха 😝":

    Си мислиш ,че има някаква разлика от укрите и руснаците ,то тя е минимална .Всички руско говорящи са едно и тоже ,баххлюк ,нашите копеи тоже

    Коментиран от #54

    14:09 18.01.2026

  • 41 Спри се вече

    2 9 Отговор

    До коментар #36 от "Княз Вандал Новгородски":

    Досадно е!

    Коментиран от #45, #46, #47

    14:09 18.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Георги

    14 1 Отговор
    ехо, Навроцки, като стана дума за руски империализъм, чия е Венециела и чия е Гренландия? А Канада?

    14:10 18.01.2026

  • 44 Ние и с поляците

    12 1 Отговор
    Нищо общо.нямаме обаче

    14:10 18.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Княз Вандал Новгородски

    13 0 Отговор

    До коментар #41 от "Спри се вече":

    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #83

    14:11 18.01.2026

  • 47 Княз Вандал Новгородски

    14 0 Отговор

    До коментар #41 от "Спри се вече":

    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #69

    14:11 18.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 час 2300 година путлеристите ще плащат

    0 13 Отговор
    Навроцки отново повдигна въпроса за репарациите от Германия за Втората световна война, като заяви, че повече от 80 години след края на войната дългът към Полша остава неплатен.
    -;-
    Значе чак след 2300 година путлеристите ще плащат репарацийте за Усрацията на Фюрера?!?!?!!

    14:11 18.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ей са обаче

    12 1 Отговор
    Македонците след като и за държава ги признахме и тя може репарации от България да поиска

    14:13 18.01.2026

  • 52 Шляхтата

    17 0 Отговор
    Ами да върнат германските земи на Германия дадени им от СССР след Всв и тогава да искат репарации.

    14:13 18.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ха-ха 😝

    14 0 Отговор

    До коментар #40 от "Ако":

    За ,,центовете,, нищо не споменаваш , а те са още по- зле ! Повечето са неграмо....тни , но това е друга тема .... Ха-ха !

    14:14 18.01.2026

  • 55 Явно Всяка Империа трябва да загине

    6 12 Отговор

    До коментар #15 от "Краят на една ера":

    Краят на една ера
    58ОТГОВОР
    Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп.
    -;-
    Ти пък Руката Империя била една,у та мани-мани-мани.
    Като знам че Петър І накарал дворяните да се обръснат и ми става ясно , че още тогава матушката Русь си е била изостанала!

    Ако не беше Априлското въстание и идването на братушсите, още ли щеше да си ходим с ФЕСОВЕТЕ?!?!
    И всичко щеше за бъде ердогански туркофили , вместо русофили?!

    14:15 18.01.2026

  • 56 Смешен плач:

    14 1 Отговор
    Бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви,
    че не може да обещае, че САЩ ще останат в блока.
    В интервю за Der Spiegel той обяви война на Президента Тръмп!

    14:15 18.01.2026

  • 57 Тва с репарациите

    13 0 Отговор
    Тотално ще ликвидира ЕС ако темата се отвори в международни съдилища и арбитражи. Кардинално ще се разпадне

    14:16 18.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тьотя Мутрфановна

    4 9 Отговор
    Костадинов е пълен не,щастник приел тайно Еврото

    14:19 18.01.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Отец Дионисий

    2 12 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    14:20 18.01.2026

  • 63 Княз Вандал Новгородски

    9 0 Отговор

    До коментар #61 от "От редакцията си,":

    От посолството съм, плащат ми с евраци

    Коментиран от #77

    14:20 18.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ЕСССР

    14 0 Отговор
    Полските хиени забравиха кой ги освободи от Хитлер, и колко земя получиха от Германия !!!

    14:21 18.01.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Княз Вандал Новгородски

    9 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ти пък":

    Ела и го ллааппннии ида казбереш какво е, ха ха

    Коментиран от #72

    14:22 18.01.2026

  • 68 хаха🤣

    3 9 Отговор

    До коментар #23 от "Руските желания":

    Затова и има едно много старо лафче, но много вярно Русия: Ще, ще, ще.....и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣🤣🤣

    14:22 18.01.2026

  • 69 А къде са победите на Рашмахта

    1 9 Отговор

    До коментар #47 от "Княз Вандал Новгородски":

    Княз Вандал Новгородски
    20ОТГОВОР
    До коментар 41 от "Спри се вече":

    Демилитаризацията на урки продължава
    -;-
    Ама къде е и денацификацията?

    14:22 18.01.2026

  • 70 Ще има и още

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Антитрол":

    И значителна част от които живеят и работят в така презирания от тях Запад, и определено никой от тях - в Матушката. Манталитет.....

    14:23 18.01.2026

  • 71 Поляците не ги мисли,

    2 12 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    те са много добре. Русийката какво да каже като загуби окончателно собствения си суверинитет и вече е изцяло зависима от Китай и Северна Корея.

    14:25 18.01.2026

  • 72 Само че

    1 6 Отговор

    До коментар #67 от "Княз Вандал Новгородски":

    Не си падам по обратни ,навирай си нещо друго

    14:25 18.01.2026

  • 73 ха-ха 😝

    1 9 Отговор

    До коментар #53 от "Констатация":

    какво да прави горкия руски таварищ, иска да помогне с нещо на Матушката и пише тук, ама то се получава обратен ефект - още по-голям смях и подигравки за руснаците.

    14:27 18.01.2026

  • 74 хаха🤣

    1 7 Отговор

    До коментар #45 от "Княз Вандал Новгородски":

    Ей, голям страх от тия фашисти, голямо нещо..🤣 стегни се малко бе другарю, има рекомфорт 🤣🤣🤣

    14:31 18.01.2026

  • 75 Невероятно, но факт !

    1 10 Отговор
    " Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    14:32 18.01.2026

  • 76 12345

    8 0 Отговор
    А нещо за апетита на Тръмп към Гренландия? Или пак двойни стандарти.

    14:34 18.01.2026

  • 77 Копейка

    2 8 Отговор

    До коментар #63 от "Княз Вандал Новгородски":

    Де да беше вярно, даваха ни по един сандвич за да ходим да протестираме срещу еврото или срещу НАТО, ама вече няма рубли и за сандвич. А пари кеш не сме виждали изобщо от 2 года

    14:36 18.01.2026

  • 78 Петър Богомилов Богданов

    1 8 Отговор
    Браво, братя поляци ! Само така ! Твърд курС спрямо империята на злото -Русия !

    14:38 18.01.2026

  • 79 Грешници

    6 0 Отговор
    Поляците така и не разбраха, че някога в стари времена са направили грешният избор в полза на германците и тяхната религия. Докато съществуват ще са черната овца на фамилията. Не е казано, че най-голямата заплаха за тях е от изток.

    14:44 18.01.2026

  • 80 Дас Хаген

    3 1 Отговор
    Сделката с Меркосур е изгодна единствено и само за Германия! Те имат индустрия която запада за останалите е убииство на сектор земеделие! Надявам се Копакоджека да се активизират и свалят тази продажна немска подлога Урсула!

    Коментиран от #87

    14:53 18.01.2026

  • 81 пламен

    1 4 Отговор
    Абсолютно прав.
    Нещата ще приключат с разпада на русия

    Коментиран от #88

    14:53 18.01.2026

  • 82 Някой

    1 2 Отговор
    След голям терор идва властови вакуум, който засмуква де бил на първия пост.

    Де била Хручов наследи Сталин.

    Много е вероятно де била Медвесев да наследи Путин.

    14:54 18.01.2026

  • 83 Ха-ха

    4 4 Отговор

    До коментар #46 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #86, #91

    14:54 18.01.2026

  • 84 Глупаци

    5 0 Отговор
    САЩ ги унищожава, те срещу Путин викат, да обслужват интересите на САЩ.

    14:55 18.01.2026

  • 85 Георгиев

    4 0 Отговор
    Нищо ново в Полша. Без значение кога, с кого са в една структура, точат зъби и искат и се готвят да искат. Искат трилиони евра от Германия. Не били получили репарации. С немските територии, заедно с хората, фабриките и интелекта? Ако почнат да се мерят + и - не е ясно какъв ще е балансът.
    Такива бяха през социализма, такива са и при сегашния капитализъм. И смятат, че ако станат първа армия в НАТО и в ЕС, ще могат да имат решаващ глас. Мисля, че ще сбъркат сериозно. Няма да им бъде позволено да бъдат даже регионален лидер на триморието, където се вживяват.

    14:57 18.01.2026

  • 86 С мантри и лъжи не става

    5 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ха-ха":

    Всеки вижда реалността при размяна на тела, заложници и т.н. А и не са ти с нищо от полза!

    14:57 18.01.2026

  • 87 Там е работата обаче че

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Дас Хаген":

    Сделката с Меркосур няма да е изгодна и за Германия, щото САЩ няма пазар на Германия да подари за автомобили, ама на 100% съм сигурен а и не са конкурентни вече

    14:58 18.01.2026

  • 88 Знайко

    1 3 Отговор

    До коментар #81 от "пламен":

    Всичко отдавна щеше да е приключило, ако САЩ в началото на 1990-те не бяха изпратили 2 огромни товарни самолета с долари в Московската империя. Още тогава Московската империя щеше да фалира, но САЩ я спасиха от страх от ядрените и бомби и ракети. Путин е последствие от грешки на САЩ. Също и Доналд Тръмп/чичко Скруч/ е такава последица.

    Коментиран от #96

    15:01 18.01.2026

  • 89 Цензура

    4 0 Отговор
    Поляците са най-близки до укропците - по нахалството си личи. Този забравя, че Полша съществува на картата, и то като голяма държава, само защото руснаците не ги оставиха на Хитлер !!! Забравя също, че 40% от територията на Полша е исконно германска територия !!! Да не стане така, че руснаците да искат обезщетение за 600 000 загинали войници и офицери - загинали за възстановяването на Полша като държава? Да не стане така, че германците да си поискат територията?

    Коментиран от #94

    15:01 18.01.2026

  • 90 Мишел

    0 4 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #93

    15:06 18.01.2026

  • 91 Тоя, пък.

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ха-ха":

    И как 2 милиона армия дава 10 милиона убити?

    Когато всичко свърши по единствения възможен начин, русофобите трябва да бъдат обявени за недееспособни и заличени от избирателните списъци. Недопуснимо е лица с тежък крeтeнизъм да избират кой да управлява държавата. А като чета коментарите, има доста такива.

    Коментиран от #99

    15:08 18.01.2026

  • 92 Някой

    3 0 Отговор
    Германия е платила твърде висока цена и след ПСВ и след ВСВ. Загубила е територии Кьонисберг, Елзас, Логапингия... Полша е взела германски територии, изгонила е германци, взела им е къщите ...

    Поляците нищо не са научили и от ПСВ, и от ВСВ. Репарациите водят до мизерия, тя води до ревъншизъм, койго носи до нона свеговна война. Накрая Московия, Берлин и Виена ще се съюзят оттово и ще си поделят Полша.

    15:09 18.01.2026

  • 93 Тоя, пък.

    4 0 Отговор

    До коментар #90 от "Мишел":

    Хахаха, още един кpeтен. И към тебе същия въпрос - как 2 милиона армия дава 1.8 милиона yбити, когато на всеки загинал има трима тежко ранени? Отделно ранените по-леко но нуждаещи се от лечение и рехабилитация, уволнени, болни и т.н.?

    15:10 18.01.2026

  • 94 Забравил си

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Цензура":

    Че Германия и СССР си бяха делнали Полша по вертикала. Аман от такива освободители, като СССР-то. След като я освободиха, за 45 г. я върнаха в Средновековието. Като нас.

    15:10 18.01.2026

  • 95 Нищо не започва и

    1 0 Отговор
    свършва с Путин. Просто той е аманацията на дълбоката руска душа. Ако не е той, ще е друг - СЪЩИЯ.

    15:12 18.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Луганск

    1 2 Отговор
    ЦЯЛАТА ФАШИСТСКАЯ ЕВРОПА
    УПРАЖНЯВА ГЕНОЦИД
    В РУСИЯ

    Днес се навършват 83 години пробив на Блокадата на Ленинград! Геноцид, в който са убили повече от един милион мирни жители, осущосуществляли всички основни страни на днешния Ес! Заедно с окупационните войски на Германия в блокада на Ленинград са участвали в образуването на Белгия, Италия, Испания, Холандия, Норвегия, Финландия и други! 

    Тези всички европейски фашистките страни убити руски хора кори от глад, студ, убити в концлагерях!
    Този фашистки европейският съюз планира пълното унищожаване на най-голям град Ленинград, така и всички негови жители!

    Но Великият Съветски Съюз, на Великия Сталин, Великия Руски народ издържат и побеждава фашистскую Европа!

    Ние и сега ще модерен фашистки европейския съюз! Ако дернетесь, този път ние най-накрая ви унищожим ядрените удари!!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    15:12 18.01.2026

  • 98 Путин

    0 0 Отговор
    е широко скроен!Светът му е тесен!

    15:13 18.01.2026

  • 99 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #91 от "Тоя, пък.":

    Поддържатего на 2 милиона армия в продължение на 4 години, означава в пъти повече от 2 млн войници. За 4-те години през московската армия е минало поне 5-6 милиона свежо месо.

    Коментиран от #101, #105

    15:13 18.01.2026

  • 100 За какво

    0 0 Отговор
    ни е свят без Путин!Като си отиде ще има масови самоубийства!

    15:14 18.01.2026

  • 101 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Някой":

    месар ли е ?

    Коментиран от #103

    15:15 18.01.2026

  • 102 Левски

    1 1 Отговор
    Този шляхтич да не забравя, че през средните векове Полската империя(Жечпосполита) е владяла голяма част от Русия.

    15:15 18.01.2026

  • 103 И за това не става

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Путин":

    дребното жуже.

    15:18 18.01.2026

  • 104 Сандо

    1 1 Отговор
    Не съм чул някой от руското ръководство да заплашва Полша,докато шляхтичите не са спрели с войнствените си изказвания,провокативните си действия,подготовката си за война с Русия и помощта за укронацистките кретени.

    Коментиран от #106, #108

    15:18 18.01.2026

  • 105 Лъжите с нищо не ти помагат

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Някой":

    Само показват, че си глупав!

    Коментиран от #107

    15:19 18.01.2026

  • 106 Полша винаги

    1 2 Отговор

    До коментар #104 от "Сандо":

    трябва да е готова и да се превъоръжава. Сърбали са руската попара през ВСВ и столетия преди това.

    15:19 18.01.2026

  • 107 Най-вече

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Лъжите с нищо не ти помагат":

    глупаци са лапащите елементарната руска пропаганда.

    15:20 18.01.2026

  • 108 Медведев

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Сандо":

    от ръководството ли е!Симонян ,Салавьов и Дартанян не са!

    15:21 18.01.2026

