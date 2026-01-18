Полският президент: Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм! Нищо няма да приключи с Путин

Президентът Карол Навроцки заяви, че Полша трябва да оглави коалиция от страни от Европейския съюз, които се стремят към фундаментална реформа на Общността, като предупреди, че руският империализъм няма да приключи с настоящото ръководство в Кремъл.

В речта си пред дипломатическия корпус в президентския дворец Навроцки критикува централизиращите тенденции в ЕС, включително Зеления пакт, миграционната политика и търговското споразумение с Меркосур, изброи ПАП.

Той призова за "здравословна европейска интеграция", основана на силна национална суверенност.

"Полша трябва да застане начело на реформаторския лагер, отворен за всички държави, които не желаят да продължат настоящата политика, но не се противопоставят на идеята за обединена Европа", заяви той. "Искам силна Полша в здравословен Европейски съюз."

По отношение на външната политика и отбраната, Навроцки предупреди, че имперските амбиции на Русия са заложени в нейната държавна идентичност и ще продължат да съществуват и след управлението на президента Владимир Путин.

"Руският империализъм не е аномалия или просто путинизъм. Той е държавен механизъм, основан на историята, географията и политическата култура", заяви той. "Целта на Русия, освен преследването на собствените си граждани, остава териториалната експанзия, масовите убийства и атаките срещу цивилни цели."

Президентът заяви, че само единството на съюзниците и увеличените отбранителни способности могат да възпрат агресията на Москва. Той се ангажира да мобилизира страните в региона и извън него да предприемат колективни действия за противодействие на неоимперската политика на Русия.

По отношение на военната готовност, Навроцки повтори ангажимента на Полша да разшири въоръжените си сили и отбранителните си способности в отговор на кибератаки, прониквания с дронове, дезинформация и изкуствен миграционен натиск от Русия.

Той подчерта важността на продължаването на доставките за отбраната както от вътрешни източници, така и от ключови съюзници.

"Докато изграждаме нашата отбранителна промишленост, трябва да продължим да закупуваме най-модерно оборудване от доказани партньори, особено от Съединените щати и Южна Корея", заяви той.

Навроцки отново повдигна въпроса за репарациите от Германия за Втората световна война, като заяви, че повече от 80 години след края на войната дългът към Полша остава неплатен.

"Правните, моралните, политическите и финансовите отговорности не изтичат", каза той. "Протягам ръка за сътрудничество, надявайки се, че този жест ще бъде отвърнат."

Президентът припомни предложенията, направени по време на посещението му в Берлин, включително използването на увеличените разходи за отбрана на Германия за финансиране на оборудване, произведено в САЩ, което може да бъде прехвърлено на Полша като частична компенсация.

Той подчерта ролята на Полша за стабилизиране на региона като държава от първата линия на НАТО.