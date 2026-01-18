Финансовият министър на Тръмп: Европа не може да се противопостави на Русия

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп смята, че европейските страни не могат да се противопоставят на Русия. Това заяви ръководителят на Министерството на финансите на САЩ Скот Бесент пред NBC News, цитиран от ТАСС.



"Виждаме, че европейците не могат да се противопоставят на Русия," каза той.



Бесент повтори тезата на настоящата американска администрация, че конфликтът в Украйна нямаше да е започнал, ако Тръмп спечели изборите през 2020 г.



Според ръководителя на Министерството на финансите на САЩ, Тръмп иска да вземе Гренладния, за да "предотврати каквито и да било действия от страна на Русия или Китай относно нея."



На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 10% мита на Обединеното кралство, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумения "за пълното и окончателно придобиване" на Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а от 1 юни ставката на тези такси ще се увеличи до 25%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп има интерес да придобие допълнителни ледоразбивачи за патрулиране на канадските води. Това съобщиха днес от NBC, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители.



"Тръмп изрази интерес да придобие още ледоразбивачи за морски патрули там, което може да бъде един от новите арктически въпроси за сигурност в бюджета за отбрана за следващата година", казаха официални лица.



Както отбелязва NBC, в Белия дом има опасения относно "уязвимостта" на Канада, а свързаните разходи за кораби могат да бъдат включени в военния бюджет на САЩ за 2027 г. Решението за закупуване на ледоразбивачи може да бъде част от стратегия за укрепване на американското присъствие в Арктика.