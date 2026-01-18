Новини
Финансовият министър на Тръмп: Европа не може да се противопостави на Русия

18 Януари, 2026 21:21 2 444 51

Според Скот Бесент президентът Тръмп иска да вземе Гренладния, за да предотврати каквито и да било действия от страна на Русия или Китай относно нея

Финансовият министър на Тръмп: Европа не може да се противопостави на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп смята, че европейските страни не могат да се противопоставят на Русия. Това заяви ръководителят на Министерството на финансите на САЩ Скот Бесент пред NBC News, цитиран от ТАСС.

"Виждаме, че европейците не могат да се противопоставят на Русия," каза той.

Бесент повтори тезата на настоящата американска администрация, че конфликтът в Украйна нямаше да е започнал, ако Тръмп спечели изборите през 2020 г.

Според ръководителя на Министерството на финансите на САЩ, Тръмп иска да вземе Гренладния, за да "предотврати каквито и да било действия от страна на Русия или Китай относно нея."

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 10% мита на Обединеното кралство, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумения "за пълното и окончателно придобиване" на Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а от 1 юни ставката на тези такси ще се увеличи до 25%.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп има интерес да придобие допълнителни ледоразбивачи за патрулиране на канадските води. Това съобщиха днес от NBC, позовавайки се на настоящи и бивши американски служители.

"Тръмп изрази интерес да придобие още ледоразбивачи за морски патрули там, което може да бъде един от новите арктически въпроси за сигурност в бюджета за отбрана за следващата година", казаха официални лица.

Както отбелязва NBC, в Белия дом има опасения относно "уязвимостта" на Канада, а свързаните разходи за кораби могат да бъдат включени в военния бюджет на САЩ за 2027 г. Решението за закупуване на ледоразбивачи може да бъде част от стратегия за укрепване на американското присъствие в Арктика.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тоз Финансов министър ли е или Генерал?

    27 8 Отговор
    Че да казва кой какво !

    Коментиран от #17

    21:25 18.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    34 7 Отговор
    Напълно е прав.Либералните розови управляващи водят Европа към разруха.

    Коментиран от #31

    21:25 18.01.2026

  • 3 БГ АТЛАНТИТЕ

    40 2 Отговор
    Обличайте се дебело, че не само в кииф е студено. Като идете в Гренландия и там е студ.

    Коментиран от #33

    21:25 18.01.2026

  • 4 Слава Украйна

    8 36 Отговор
    Попиля Русията

    Героем Слава

    21:26 18.01.2026

  • 5 Иван Попов

    29 11 Отговор
    Европа умира

    21:26 18.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ЕВРОАМЕБИТЕ

    31 2 Отговор
    Всеки ден ги подритват и ядат шамарите.

    21:26 18.01.2026

  • 8 Не така де

    35 2 Отговор
    Ей излагате нашите медии така.Какви са тези изказвания сега.До вчера ни обясняваха как там вече са фалирали и нямат пари за нищо.И ракетите им бяха свършили и танковете.Орешника пък беше измислица и сега ново 20.

    Коментиран от #42

    21:27 18.01.2026

  • 9 Русия е слаба

    7 29 Отговор
    Всеки може да я победи

    Коментиран от #26

    21:27 18.01.2026

  • 10 МАЙ ЩЕ ИМА

    24 2 Отговор
    ЕвроДЕНАЦИФИКАЦИЯ. Фашисткия реванш излиза ялов.

    21:29 18.01.2026

  • 11 татунчо 🍌

    30 6 Отговор
    Явно и в Щатите разбират , че срещу Русия не се рита .Само дето тука някои си въобразяват разни неща , но те си остават само за тяхна сметка .

    21:29 18.01.2026

  • 12 ?????

    25 1 Отговор
    А сега де?
    Що така?
    Или тва е друго?
    А умнокрасивитета?
    Да не запецнете?

    21:29 18.01.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    8 22 Отговор
    Глупости на търкалета! Какъвто е агент Краснов такъв е и финансовият му министър. Европа може преспокойно да се противопоставя на Путлер, това първо. Второ, САЩ могат да защитават Гренландия и без да я анексират. Както са защитавали съюзниците си през Първата и Втората световни войни!

    21:29 18.01.2026

  • 14 аритметика, 3 клас

    15 5 Отговор
    В ЕС трябва да се забрани купуването на американски облигации. Да си ги продават, на който искат. МОже на Китай, може на Русия, може на Иран и Венецуела. Търсенето и без европата е много голямо, ние няма какво да се бутаме там.

    21:30 18.01.2026

  • 15 Така е

    8 14 Отговор
    Затова трябва да са предадат Гренландия веднага за да може САЩ да ги защити от руснаците

    Коментиран от #18

    21:30 18.01.2026

  • 16 Сатана Z

    24 2 Отговор
    Господин Скот Бесент има предвид либерал—фашисткия Европейски Райх,в който от известно се подвизава и НАТОвска България,или както казват древните —“Барабар Петко с мъжете”

    21:30 18.01.2026

  • 17 Жълтопаветен гей

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз Финансов министър ли е или Генерал?":

    Без пари и армия един генерал се превръща в посмесще като генерала Гном Наско.Който плаща ,той поръчва.

    Коментиран от #39

    21:32 18.01.2026

  • 18 овч, 🐑

    26 1 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Щото на руснаците им е притрябвала Гренландия . Имат си Камчатка и Сибир , не им трябват повече ледове и студ .

    21:33 18.01.2026

  • 19 ВВП

    16 2 Отговор
    Всички се гаврят с ЕССР..Плашат ги с РФ и Китай...Тъжно е .. АХАХА

    21:40 18.01.2026

  • 20 хаха

    7 2 Отговор
    "за да предотврати каквито и да било действия от страна на Русия или Китай относно нея"

    Пълни глупости. Това си е ясно от споразумението с дебелите ватници за създаването на бази и увеличаване на персонала в базите им. Също така има споразумение за контролирал на плавателните съдове.

    В настоящата им база в момента има < 150 дебели трътки.

    21:40 18.01.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор
    по тая линия предлагам да му дадем на Тръми и прибалтийските - щот ивропата не можела да ги опази :)
    смЕх - ама ивропата сама се докара до това ЖАЛКО и смешни поожение

    21:43 18.01.2026

  • 22 Днес Гренладния, Утре Русия

    4 9 Отговор
    Ахаа....Разбрах плана наТръмп !!!

    Тръмп искал да вземе Гренладния, за да може успешно да се противопостави на Русия и да вземе и Сибир....!

    21:49 18.01.2026

  • 23 Госあ

    7 2 Отговор
    По добре Европа да се договори с Русия. Според мен ще бъде по-успешно, отколкото договорката на тръмп 😉

    21:50 18.01.2026

  • 24 Госあ

    7 1 Отговор
    Европа и Русия трябва да защитят Гренландия от американците. Всъщност това е ситуацията 💁😄 Освен нова, на Европа ще е много по-изгодно да стопанисва Гренландия с Русия, предвид мощния и Северен търговски флот от ледоразбивачи 💁

    21:52 18.01.2026

  • 25 Хе хе

    6 1 Отговор
    Тръмп изглежда много се е загрижил за Гренландия. Мъск за марсианците, Русия за украинците, Китай за тайванците ... Вервайте им хе хе хе

    22:07 18.01.2026

  • 26 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русия е слаба":

    Тръгвай!Само да не стане като вица за мечката и ловеца:"Абе ти ловец ли си или Пedeраst"?

    22:11 18.01.2026

  • 27 Сатана Z

    6 1 Отговор
    За незнаещите,Русия се изтегля от Европа и се ориентира на Изток където е бъдещето.В момента Москва си осигурява тила и ще отреже пъпната връв ,която я свърваше с Европейския континент.Америка се затваря с придобиването на Гренландия,а Русия тотално отстрелва Европа за търговия с ресурси.Затова беше и поледният напън на Урсулите за договор с Южна Америка за доставки на храни пълни с пестициди.

    22:12 18.01.2026

  • 28 Хи хи

    4 1 Отговор
    Дания незабавно да предава Гренландия на Америка, че иначе ще дойде Путин и ще я вземе !!

    22:21 18.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ВВП

    6 1 Отговор
    Урсула сее скрила ,и си трае..На къде ще духа вятъра . АХАХА..Кая фригидната,тоже.

    22:29 18.01.2026

  • 31 Като видиш глупак вземи му парите

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    защото иначе ще му ги вземе някой друг!
    Принципът е еврейски м/у др.

    22:31 18.01.2026

  • 32 ВВП

    3 1 Отговор
    Есср е един огромен клозет.пълен с кофти материал.

    22:31 18.01.2026

  • 33 Раздадаха ни вълнен

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "БГ АТЛАНТИТЕ":

    розаф чарапогашник на всяка.

    22:33 18.01.2026

  • 34 Българин.

    4 0 Отговор
    И Скот и Бесен. Всичко се разбира от името. На украйнски и руски Скотина означава животно!

    22:34 18.01.2026

  • 35 ВВП

    8 0 Отговор
    Немската армия отишла в четвъртък на острова,разузнала е положението .зИ вече сее прибрала ..Мисия приключена .Шмерца не смее да гъкне . Ахахаха..Санкциите идат .

    22:34 18.01.2026

  • 36 Правилно е казал

    4 0 Отговор
    Да изпълняват. И много много да не знаят.

    22:35 18.01.2026

  • 37 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 38 Слава на Дания !

    5 0 Отговор
    Жълтопаветниците и русофобите да не ни досаждат тук, а да си приготвят багажа и да отиват да защитават Гренландия.

    22:41 18.01.2026

  • 39 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Жълтопаветен гей":

    Ама чай сига.Каква армия,какъв генерал е Наско.Костов го откри,че е човек без съвест и от обикновен следовател го направи Началник на Второ главно(контраразузнаването) и звание генерал,за да разбие контраразузнаването.Какъв генерал,като не е заставал пред строя и не е командвал даже и един войник.И оттогава журналистите все го генералят.

    22:43 18.01.2026

  • 40 Хаха

    1 0 Отговор
    Иска ама не може, хайде баста имате там бази какъв ви е проблема ?

    22:44 18.01.2026

  • 41 Фашистка логика!

    4 0 Отговор
    По тази логика Дончо ще иска да превземе целия свят, за да го опази от Русия!))

    22:46 18.01.2026

  • 42 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не така де":

    Ама то си е така.Руснаците свършиха и сапьорските лопати.Сега се бият само със саповете на лопатите,имали са ги повечко в запас.Ама и те щели да свършат.Казали го по DW.

    22:52 18.01.2026

  • 43 Скот Бесент

    0 1 Отговор
    Гренландия се полага на Русия и Китай

    Коментиран от #47

    22:56 18.01.2026

  • 44 Алоооо,

    0 0 Отговор
    Тва НАТО сега и белите мечки ли иска да избие?

    22:57 18.01.2026

  • 45 Ново двайсет

    0 0 Отговор
    Тръмп имал интерес да придобие допълнителни ледоразбивачи за патрулиране на канадските води. Това съобщиха днес... Тях пък се чудя как смятат да ги откраднат ?

    22:59 18.01.2026

  • 46 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Иконамиката на блатния халифат е колкото на Испания и Португалия, копейки пошли.

    22:59 18.01.2026

  • 47 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Скот Бесент":

    Дали?

    23:00 18.01.2026

  • 48 Олеееее....

    1 0 Отговор
    Белия дом имал опасения относно "уязвимостта" на Канада

    23:00 18.01.2026

  • 49 Госあ

    1 0 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер няма да има мир.

    23:01 18.01.2026

  • 50 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бункерното с ботокса ще виси от башнята тази зима.

    23:02 18.01.2026

  • 51 Ние на Тръпира

    0 0 Отговор
    Предлагам остров Ливингстън да му подарим барабар с Пимпирата и пингвините, Може и с Перперикона в комплект че малко пари поне да спестим

    23:03 18.01.2026