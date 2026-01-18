Новини
Натиск върху САЩ по въпроса за бъдещето на Гренландия! ЕС може да заплаши Тръмп със закриване на американските бази

18 Януари, 2026

Изборът в полза на конфронтация със САЩ е малко вероятен, тъй като ще изисква от ЕС бързо увеличаване на военните разходи поради зависимостта от американските войски и военно-промишления комплекс

Натиск върху САЩ по въпроса за бъдещето на Гренландия! ЕС може да заплаши Тръмп със закриване на американските бази - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Economist The Economist

Европейският съюз може да прибегне до икономически санкции, въвеждане на търговски мита или заплаха за ликвидация на американските военни бази на своя територия, за да окаже натиск върху САЩ по въпроса за бъдещето на Гренландия, пише The Economist, цитиран от Фокус.

Според списанието, Вашингтон ще има изключителни затруднения да проектира военната си мощ в Африка и Близкия изток без достъп до европейски военни бази като Рамщайн. Например, успехът на последните атаки срещу петролни танкери край бреговете на Венецуела е бил пряко свързан с достъпа до ресурсите на британските военни летища. Отбелязва се, че способността на Белия дом да проследява и противодейства на заплахите в Арктика ще изисква сътрудничество с Гренландия, Исландия, Великобритания и Норвегия, както и с други съюзници от НАТО.

Списанието констатира, че изборът в полза на конфронтация със САЩ е малко вероятен, тъй като ще изисква от ЕС бързо увеличаване на военните разходи поради зависимостта от американските войски и военно-промишления комплекс. При това търговската война ще се превърне в огромна тежест за бюджетите на страните от Европейския съюз.

За вероятността от такива ответни мерки на ЕС съобщи британският вестник The Sunday Telegraph на 11 януари.

На 17 януари Тръмп обяви в Truth Social, че САЩ ще започнат да налагат на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция мита в размер на 10%, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за "пълно и окончателно придобиване“ Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а на 1 юни ставката ще се увеличи до 25%. Президентът фактически критикува намерението на Европа да изпрати военни на острова, наричайки го "много опасна игра“. Тръмп твърди, че владението на Гренландия е необходимо за укрепване на националната сигурност на САЩ и ефективното разгръщане на американската система за противоракетна отбрана Golden Dome ("Златен купол“).


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кая Калас

    16 4 Отговор
    На мястото на американските бази ще има урсулински бази. Стоян Георгиев мухата ще е шеф там.

    11:51 18.01.2026

  • 3 дони съчмата

    13 3 Отговор
    силно ме заболява главата когато видя евругеюви

    11:52 18.01.2026

  • 4 Георги

    14 5 Отговор
    о не, само не американските бази. После съвсем ще е със свалени гащи пред настъпващите руснаци, че нали Украйна е само началото.

    Коментиран от #6

    11:52 18.01.2026

  • 5 айка ти

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    немой да си вдигне гащите от желаещи роми

    11:53 18.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 шопо

    14 2 Отговор
    Берлин пак ли на две

    11:54 18.01.2026

  • 8 Запада загина!!!

    5 13 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    11:54 18.01.2026

  • 9 Георги

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    щот толкова ти е акъла. Руснаците ще дойдат през газопровода "Южен поток". Чувал съм, че така правят, то затова и запада вече не смее да купува тръбен газ от тях. Даже северните потоци гръмнаха да не ги нападнат в гръб.

    11:55 18.01.2026

  • 10 Сесесере2🤢🤮

    3 12 Отговор
    Добре че спецназ на рАзия пазеше.Мадуро... инак някой можеше да нахлуе и да го отвлече ;)

    Коментиран от #17

    11:56 18.01.2026

  • 11 Европеец

    11 3 Отговор
    "конфронтация със САЩ е малко вероятен"

    Да не кажем че изобщо не е вероятен - кой от нашите наведени евроатлантици ще посмее да се конфронтира с началниците си.

    11:56 18.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хмм

    8 2 Отговор
    да бе, доколкото знам, Лайен е американска гражданка

    11:56 18.01.2026

  • 15 RIP Сесесере 1920 1991💀

    3 11 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    11:57 18.01.2026

  • 16 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    11:57 18.01.2026

  • 17 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сесесере2🤢🤮":

    само спецназ ли? Нямаше ли и цяла армия зачислена?

    11:57 18.01.2026

  • 18 А ми по СNN казаха, че

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    бг.то има токсични изпарения и само еврото може да е живо, за това ти се развалят погачите.

    Коментиран от #27

    11:58 18.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    5 1 Отговор
    Натискът със свалени гащи само доставя кеф на натиснатия.

    Коментиран от #28

    11:58 18.01.2026

  • 22 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Жълтопаветна опорка>:

    "Последно,ако Крим е Руски,то чия е Гренландия?"

    Коментиран от #23

    11:58 18.01.2026

  • 23 На май...

    0 6 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    ...ка ти

    11:59 18.01.2026

  • 24 Колеги

    7 0 Отговор
    Билла и Лукойл са АнтиЕвро

    11:59 18.01.2026

  • 25 Не вярвам

    8 2 Отговор
    Както написа "Пич", Тръмп само трябва да забави танкерите на САЩ към Европа, за да вдигнат бялото знаме.

    12:00 18.01.2026

  • 26 Лицемерни 60клуци

    6 2 Отговор
    Тръмп като скръцне и утре ще сте в Белият дом,лицемерни 60клуци.

    12:00 18.01.2026

  • 27 Чиба Рашка

    3 6 Отговор

    До коментар #18 от "А ми по СNN казаха, че":

    Стой си в рАзия в Европа сте бан

    Коментиран от #36

    12:00 18.01.2026

  • 28 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    От опит ли го знаеш копейка дрипаваа:))

    Коментиран от #47

    12:01 18.01.2026

  • 29 Учуден

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сърдит капейко":

    "Остави я далечна Гренландия!!"

    Аха значи Гренландия вече стана "далечна" за нашите козячета. Ами щом един член на НАТО може да си вземе част от територията на друг член от НАТО защо ли Ердоган да не може да си вземе Родопите например - тогава нашите козячета сигурно ще казват "остави ги тези далечни чукари". Тяхната работа е да плюят по Русия и Путин и не ги интересува нито Европа нито България.

    Коментиран от #32, #33

    12:01 18.01.2026

  • 30 Сатана Z

    5 1 Отговор
    По скоро бай Дончо ще закрие проекта "Европейски райх" ,а Урсулите ще са при Мадуро.

    12:01 18.01.2026

  • 31 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    6 1 Отговор
    Сега е моментът, да им вземем базите🤣🤣🤣

    12:02 18.01.2026

  • 32 Руската пропаганда

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Учуден":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #44, #45

    12:03 18.01.2026

  • 33 ЩЕКА 🤡🤩

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Учуден":

    ЩЕ ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡

    Коментиран от #38

    12:03 18.01.2026

  • 34 Хаха

    5 2 Отговор
    Плашат кучето със салам. САЩ и без това искат да закрият тези бази. Само разходи. По инерция.

    12:04 18.01.2026

  • 35 А где

    0 3 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #37, #43

    12:04 18.01.2026

  • 36 Помнещ

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Чиба Рашка":

    Какво стана със "силното и сплотено НАТО" - нали ни уверявахте че Путин го направил "много-сплотено" - или това е поредната опорка която не се сбъдна и вие я забравихте вече.

    Коментиран от #40

    12:05 18.01.2026

  • 37 А где

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "А где":

    Гренландия

    Коментиран от #52

    12:06 18.01.2026

  • 38 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    ЩЕ ЩЕ ЩЕ е специалитет на козячетата - ти къде видя ЩЕ да съм писал.

    Коментиран от #46

    12:07 18.01.2026

  • 39 За военните

    2 1 Отговор
    бази настояваха баши т.нар. европейци, твърдейки, че уж Русия щяла да ги напада, т.е. по чисто пропагандни причини.

    12:07 18.01.2026

  • 40 НАТО е цяло Варшавския договор НЕ

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Помнещ":

    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    П.с. даже не сте интересни к00пейките и за гавра вече след четири години специална боклуджийска апираця още в Донбас

    Коментиран от #53, #54

    12:08 18.01.2026

  • 41 Евродебил

    4 0 Отговор
    Като нищо може да обявим война на Американците.Правли сме го два пъти за кефа на Австро-Унгария,Германия и Райха,що не ги изплющим още веднъж за кефа на Урсула и Кая?Последния път ни пратиха едни фортреси да порзорът София и още няколко града,този път може да ни поздравят за куража с онези бомби който гърмяха над Иран или с няколко ядрени бойни глави в томахавки.Уверен съм,че руснаците ще си умрат от смях.

    Коментиран от #49

    12:08 18.01.2026

  • 42 Контролен

    2 0 Отговор
    въпрос: А чия е Гренландия?

    12:09 18.01.2026

  • 43 ЧНГ Пловдив

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "А где":

    Чисти набързо и гАлоша 🗿🔨💥

    12:09 18.01.2026

  • 44 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    Къде ви е "силното и сплотено НАТО" можеш ли ми каза - или тази опорка вече е стара.

    12:09 18.01.2026

  • 45 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Руската пропаганда":

    всяка пропаганда е така, а най-големите глyпaцu се хвалят, че не са се вързали.

    12:09 18.01.2026

  • 46 ру БЛАТА

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Учуден":

    За к00пейките новата година не започна добре.. натресоха им лошото евро и сега още един съюзник на путлр си отиде

    12:09 18.01.2026

  • 47 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Кефя се от натиска на псевдопаладите!

    12:09 18.01.2026

  • 48 После

    1 0 Отговор
    да няма пак, "що ни бомбандирате". Като през 1943/1944г.

    12:10 18.01.2026

  • 49 К00ПЕЙКИте

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Евродебил":

    Само войни са им в главите..толкова си могат не ги съдете твърде строго

    12:12 18.01.2026

  • 50 Мухаа ха!

    2 0 Отговор
    Кво нато,кви пет цента бе,мишоци.Без щатите и техните бази сте Господин Никой.Не му подхвърляйте идеята,че той самия да не ви удари калема с един указ,за тотално закриване на всичко.Без това,той отдавна говори,за трилиони който щатите харчат от десетилетия за подръжка на 57 бази в цял свят.Щатите без вас могат .Вие без щатите- не! А Рамщайн, и другата- при шиптуряса ще си ги запази,без да ви пита.

    12:13 18.01.2026

  • 51 Те хубаво

    2 1 Отговор
    ще "заплашват" САЩ, но откъде после скъп газ, че и петрол? Ще им измръзнат дупарите.

    12:14 18.01.2026

  • 52 Наци географик

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "А где":

    Според картата е между америка и Европа

    Коментиран от #58

    12:15 18.01.2026

  • 53 Помнещ

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "НАТО е цяло Варшавския договор НЕ":

    "Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???"

    Ха ха ха че кой е казвал че СССР ще се връща - май тази опорка е като онази за "трите дня" - никой от руснаците не го е казвал но малоумните козячета не спират да я повтарят.

    Пък както вървят работите може да очакваме нов Варшавски договор включващ цяла Европа.

    Коментиран от #56

    12:15 18.01.2026

  • 54 Ами как какво

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "НАТО е цяло Варшавския договор НЕ":

    След разпадането на Варшавския договор НАТО се разшири на Изток и започна да действа извън територията си под доминацията на САЩ. И приключи с определението ,, отбранителен военен съюз”.

    Коментиран от #59, #60

    12:16 18.01.2026

  • 55 Мурсула

    2 0 Отговор
    Ще ги заменим с руски !

    12:17 18.01.2026

  • 56 Загрижен

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Помнещ":

    Ясно е че си на възраст нафталин защото вече започват халюцинациите 🤩🤡 говори с лекаря си какви хапчета са необходими за нормално ежедневие✌️

    12:17 18.01.2026

  • 57 и кой уж тогава ще ги пази мишоците

    3 0 Отговор
    ЕС може да заплаши Тръмп със закриване на американските бази

    по скоро
    Тръмп може да заплаши ЕС със закриване на американските бази
    другаде вече пренасочи военни като от катар

    12:17 18.01.2026

  • 58 А где

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Наци географик":

    Не позна - до сега се водеше част от Европа пък вече е част от Америка. Най ми е хубаво когато на нашите козячета господарите им го набиват.

    12:18 18.01.2026

  • 59 НАТО🌐

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ами как какво":

    Има пари угажда си

    12:18 18.01.2026

  • 60 По настояване

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ами как какво":

    на лудите европейци се разширяваше НАТО на изток след което пъхаха наивните източноевропейски страни в политическия концлагер ЕС. Докато един ден им казаха, че били някакъв военен фланг

    12:19 18.01.2026

  • 61 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Европа трябва да покаже среден пръст и юмрук на Кравария и да ги накара да се молят...

    12:19 18.01.2026