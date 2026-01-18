Натиск върху САЩ по въпроса за бъдещето на Гренландия! ЕС може да заплаши Тръмп със закриване на американските бази

Европейският съюз може да прибегне до икономически санкции, въвеждане на търговски мита или заплаха за ликвидация на американските военни бази на своя територия, за да окаже натиск върху САЩ по въпроса за бъдещето на Гренландия, пише The Economist, цитиран от Фокус.
Според списанието, Вашингтон ще има изключителни затруднения да проектира военната си мощ в Африка и Близкия изток без достъп до европейски военни бази като Рамщайн. Например, успехът на последните атаки срещу петролни танкери край бреговете на Венецуела е бил пряко свързан с достъпа до ресурсите на британските военни летища. Отбелязва се, че способността на Белия дом да проследява и противодейства на заплахите в Арктика ще изисква сътрудничество с Гренландия, Исландия, Великобритания и Норвегия, както и с други съюзници от НАТО.
Списанието констатира, че изборът в полза на конфронтация със САЩ е малко вероятен, тъй като ще изисква от ЕС бързо увеличаване на военните разходи поради зависимостта от американските войски и военно-промишления комплекс. При това търговската война ще се превърне в огромна тежест за бюджетите на страните от Европейския съюз.
За вероятността от такива ответни мерки на ЕС съобщи британският вестник The Sunday Telegraph на 11 януари.
На 17 януари Тръмп обяви в Truth Social, че САЩ ще започнат да налагат на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция мита в размер на 10%, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за "пълно и окончателно придобиване“ Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а на 1 юни ставката ще се увеличи до 25%. Президентът фактически критикува намерението на Европа да изпрати военни на острова, наричайки го "много опасна игра“. Тръмп твърди, че владението на Гренландия е необходимо за укрепване на националната сигурност на САЩ и ефективното разгръщане на американската система за противоракетна отбрана Golden Dome ("Златен купол“).
