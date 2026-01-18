Новини
Датската министър-председателка: Не ние искаме този конфликт, но Европа няма да се поддаде на Тръмп

18 Януари, 2026 18:18 258 17

  • дания-
  • мете фредериксен-
  • гренландия-
  • нато-
  • доналд тръмп-
  • арктика

Доналд Тръмп ескалира конфликта около арктическия остров, който, както заяви, иска да постави под контрола на САЩ

Датската министър-председателка Мете Фредериксен разкритикува остро днес заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови мита заради конфронтацията за Гренландия, като заяви, че Европа няма да се поддаде на натиск, съобщи ДПА, пише БТА.

"Ние не сме тези, които искат този конфликт", заяви Фредериксен пред датската информационна агенция Рицау, добавяйки, че приветства подобни сигнали от други европейски страни.

"Европа не може да бъде изнудвана", каза тя.

Тръмп ескалира конфликта около арктическия остров, който, както заяви, иска да постави под контрола на САЩ - той заплаши с по-високи мита върху редица продукти, предупреждавайки, че те ще останат в сила, докато Гренландия не бъде продадена на САЩ, припомня ДПА.

Гренландия е част от Кралство Дания и следователно е член на НАТО, отбелязва агенцията.

"Кралство Дания получава голяма подкрепа. В същото време става все по-ясно, че това е въпрос, който излиза далеч извън нашите граници", заяви Фредериксен.


Дания
  • 1 НАПЪЛНО ЗАСЛУЖЕНО

    7 1 Отговор
    ЩЕ ВИ ОТНЕМАТ ОСТРОВА.

    18:19 18.01.2026

  • 2 На тези не бих платил и цент

    7 1 Отговор
    Взимам острова гратис и толкоз.Безтуй на Дания за нищо не им служи.

    18:21 18.01.2026

  • 3 Не искаме

    1 7 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:21 18.01.2026

  • 4 Дас Хаген

    4 1 Отговор
    Европа май ще ви изостави! Германците се оакаха!

    18:21 18.01.2026

  • 5 Тачър

    4 4 Отговор
    Мете Фредрисен е желязна.Сравнете я някое от нашите властимащи мекотели или пък с вечно пияната Захарова.

    18:21 18.01.2026

  • 6 Направо е смешен

    1 6 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #8

    18:22 18.01.2026

  • 7 Бащата на някаква Саяна

    1 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:22 18.01.2026

  • 8 ИДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ БЕ ПСИХО

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Направо е смешен":

    ТИ СИ ЗА ЛУДНИЦА С УСМИРИТЕЛНА РИЗА.

    Коментиран от #10

    18:23 18.01.2026

  • 9 Масови протести в Иран

    1 6 Отговор
    Срещу бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:23 18.01.2026

  • 10 Теб те възбужда

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "ИДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ БЕ ПСИХО":

    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:23 18.01.2026

  • 11 Като някаква Саяна порасне

    1 4 Отговор
    Ще стане пътен експерт, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:24 18.01.2026

  • 12 Кротко си лежи в Бояна

    1 3 Отговор
    Някаква Саяна,а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:25 18.01.2026

  • 13 Спецназ

    1 1 Отговор
    Всички американски F16 и не само самолети на НАТО в

    Европа имат СКРИТ КОД за изключване!

    Това значи че американците могат да спрат двигателя

    ако такъв самолет застрашава техни самолети!

    Нашите ЕФ16- ки не правят изключение!

    Това е американска форма на "Демокрация в НАТО", Баце!

    ФАКТ!

    18:26 18.01.2026

  • 14 Като порасне

    1 2 Отговор
    Някаква Саяна ще стане водеща на предаването Сблъсък. А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:26 18.01.2026

  • 15 Георги

    2 0 Отговор
    няма ли някой да пита пп-растите и дб-лите чия е Гренландия?

    18:26 18.01.2026

  • 16 само питам

    1 2 Отговор
    и на тия ли ще трябва да изпращаме по една заплата всеки месец

    да се пазят от лошата русия че ще ги завземе, нали така казва пропагандата на доичето зелето

    18:26 18.01.2026

  • 17 Любимата песен на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Камион ме блъсна, трактора ме гази. А бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:27 18.01.2026

