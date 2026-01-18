Новини
Мнения »
Защо Путин няма да се застъпи за Венецуела и Иран

Защо Путин няма да се застъпи за Венецуела и Иран

18 Януари, 2026 19:00 1 056 23

  • русия-
  • украйна-
  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Защото вместо специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Кушнер да отидат в Москва, в Украйна биха могли да отидат ракети

Защо Путин няма да се застъпи за Венецуела и Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мадуро така и не дочака подкрепа от "приятеля си Владимир". Просто Русия има други грижи и вероятност да се застъпи за Венецуела или Иран няма, пише Иван Преображенски.

Владимир Путин не коментира залавянето от американските специални части на своя съюзник - венецуелския диктатор Николас Мадуро . Кремъл не се възмути дори след като американските военни започнаха да залавят танкери под руски флаг , опитващи се да напуснат Венецуела. Путин не каза и дума в подкрепа на Венецуела , нито пък защити другия свой съюзник - Иран, където властите през последните седмици жестоко потискат масовите протести, на които Доналд Тръмп, от своя страна, заплаши да помогне . Мнозина смятат това за демонстрация на слабост, но дали Путин мисли така?

Приятели по неволя

Въпреки че на фона на засилващите се протести медиите започнаха да спекулират с темата за възможно бягство на аятолах Али Хаменей в Русия, Иран никога не е бил смятан от Кремъл за надежден съюзник . Русия не се втурна да спасява иранските си "приятели" по време на кратката ирано-израелска война, в която след това се намесиха и САЩ. И сега Путин е готов най-много да се включи като посредник в непреки преговори между израелския премиер Бенямин Нетаняху и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Що се отнася до Венецуела, всички изявления по този въпрос се правят от руското външно министерство. И то е много меко в изказванията си по повод американската намеса във вътрешните работи на Венецуела и ареста на нелигитимния, но все пак признат от Русия лидер на държавата. Не е трудно да се намери обяснение за тази позиция на Москва . Първото, което идва на ум, е безсилието на Русия. Кремъл, дори и да искаше да помогне на иранския режим или на венецуелските "наркобарони", както ги наричат американците, едва ли може да си го позволи.

Руската армия е заета с войната срещу Украйна , с която не може да се справи вече четвърта година. Всичко, което Москва може да направи, е да изпрати консултанти по сигурността, може би няколко представители на специалните сили и малко противовъздушна отбрана (останалото ѝ е необходимо, защото няма достатъчно ресурси, за да свали всички украински дронове). Руснаците това и направиха. А след това, както се казва, си измиха ръцете. Ако вдигаш много шум за оказваната подкрепа, после неизбежно ще изглеждаш слаб и глупав.

Не е само слабост

Освен слабостта, която е най-очевидната причина, има и други. Въпреки принудителното сътрудничество през последните години, купуването от иранците на технологии за производство на военни дронове, доставката на системи за противовъздушна отбрана в Иран , официалните инвестиции в размер на няколко десетки милиарда долара във венецуелската икономика, особено в нефтодобивната промишленост, тези две страни са за Русия спътници, а не съюзници. Идеологически те са много далеч от Владимир Путин, а лидерите им са му интересни само дотолкова, доколкото помагат за реализацията на другите му планове и цели.

Основният проблем на руския диктатор от февруари 2022 година е един - Украйна. Демонтирането или подчинението на съседната държава е неговата очевидна свръхцел, за която той жертва всичко останало. А от февруари миналата година в тази схема важна роля играят новият президент на САЩ Доналд Тръмп и имитацията от страна на Русия на мирни преговори по Украйна с негово участие или посредничество.

Тази имитация позволи на руската армия да засили въздушните атаки и да остави няколко украински града, включително столицата Киев, без ток и топлина. Липсата на нови санкции от страна на САЩ, прекратяването на безвъзмездната или кредитна подкрепа за Украйна и намаляването на продажбите дори на оръжието за украинската армия, за което плаща Европейският съюз - всичко това е много изгодно за Путин. Той толкова упорито проваляше мирните преговори, че явно възнамерява да победи в обозримо бъдеще, настъплението му по суша продължава, Днипро и Запорожие вече са обект на руски атаки.

Истинският съюзник

И точно в този момент, като по поръчка, американците се заеха с руските съюзници в Азия и Латинска Америка. Да се хвърлиш открито в тяхна защита би означавало, и то гарантирано, да предизвикаш удар срещу себе си. Като това биха били най-малкото санкции, а може би и рязко увеличение на военната подкрепа за Украйна от страна на Доналд Тръмп .

Опасно е дори и просто да промълвиш нещо. Защото вместо специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на президента Джаред Кушнер да отидат в Москва, в Украйна биха могли да отидат ракети.

За Путин тези съображения вероятно са много по-важни от това дали ще се покаже слаб съюзник на някого или не. Ето защо му се налага да преглътне гордостта си и да мълчи, може би дори да даде да се разбере на Тръмп по неофициални канали, че прави всичко това само от лично уважение към американския лидер. Путин умее отлично да ласкае президента на САЩ , както показаха телефонните им разговори и личните им преговори.

Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НОГО ЯСНО

    4 5 Отговор
    Оти цел СВЕТ го знае че е...ху.... ЙЛО!!
    Ееееедехееее

    19:04 18.01.2026

  • 2 Мнение

    7 4 Отговор
    Отпдцте от ДВ, които никой в световната политика не ги бръсне за слви, тръгнали да търсят кусурите на Русия???

    Жалки купени същества от ДВ, първо решение проблема си с Гренландия, пък после гледайте в купичката на Русия!!!

    Никой не зачита ЕС като нещо различно от суровинен придатък!
    Крайно време е урсулите и купените медии като ДВ, да бъдат по панделите!!!

    Коментиран от #5

    19:05 18.01.2026

  • 3 Бийк

    4 3 Отговор
    Всичко е точно бе
    Това е изговорено и съгласувано в Аляска
    И за Иран ще е така

    19:07 18.01.2026

  • 4 Яшар

    4 2 Отговор
    Бат Вова е най важния и държи най важната Кнопка на землята ...прави каквото иска и когато поиска ..сега тъй мрт и той тъй ги рови и Венесуела и сашт и Сирия и укря ... !

    19:07 18.01.2026

  • 5 Затова

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    трябва да се гледа само руская тв.Те никога не лъжат!Майтап бе хора.Бухахаха.

    19:09 18.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ами

    4 2 Отговор
    Не е опасен този който говори, опасен е този който мълчи.
    А DW говорят твъре много :)

    19:11 18.01.2026

  • 8 Всички знаем

    4 3 Отговор
    Че педофила и ВТОРАЯ В СИРИЯ И УКРАЙНА е фактор единствено в очите на няколко копейки - Лепилари и надничари!
    13 год и още превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС!

    Коментиран от #19

    19:11 18.01.2026

  • 9 ЗОРО

    3 3 Отговор
    САЩ и Израел са фашисти!

    19:14 18.01.2026

  • 10 Защо само Венецуела и Иран?

    2 2 Отговор
    Ами Башо и СИРИЯ, СЪЮЗНИЦИТЕ - терористи от ХАМАС, ЛИВАН,, ХИЗБУЛА,..
    Хахахахаха
    Цаливащия КУ РАна рамАзан е нищо ЖЕСТВО, фашага, трус и извратеняк педофил .
    Дори Ким и бай ДОНЧО психара не могат да го спасят

    19:17 18.01.2026

  • 11 Спецназ

    2 1 Отговор
    В края на Студената Война,

    Русия и САЩ имат подписано железобетонно "Споразумение СТРАТЕГИЧЕСКО за Ядрените сили".


    ОТТОГАВА ТЕ си го съблюдават!

    Всякакви "закачки" за заплахи са били само за политическо кратко използване!

    НИТО Украйна, Иран, Венецуела, Гренландия и който и да е може да ги предизвика.

    Според Споразумението- всеки захвърля малкия си съюзник и така,
    после оня си затваря очите за неговите идиотщини и ТЕ ТАКА!

    Нарича се ПАРИТЕТ на ядрените сили,

    а в една игра на шах- пешките загиват повечето до средата на играта!

    КАКТО- ТАКА!

    19:19 18.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    0 2 Отговор
    Путин е сложил Краснов за стопанин на белия краварник. Сега важното е, да му се осигурят максимално добри условия, за да може работата по унищожаването на США да е колкото може по ефективна. За това нека Краснов взема всякакви виницуели, ирани, сирии и всякакви други такива, но да разруши окончателно реднешката кочина.
    Това е основната задача!
    А след това Русия и Китай ще си поделят света на две зони на подчинение, и всеки ще си прави с неговите халопи, каквото намери за добре!

    19:29 18.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Защото е свит на калбо под миндера в калния бункер, края му е близо!

    19:30 18.01.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 2 Отговор
    Хаха, той не може да си помогне на себе си, та какво остава на друг!

    19:32 18.01.2026

  • 18 Коста

    2 1 Отговор
    Абе кво прави Китай бе? Що не пишете а?

    19:37 18.01.2026

  • 19 На Мадуро сармите

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Всички знаем":

    Всички знаят къде ви е гейпартито

    19:40 18.01.2026

  • 20 Артилерист

    1 1 Отговор
    Преображенски е доказан манипулатор и лъжец. Всичко за Русия от негова страна се представя или като слабост, или като необуздана агресия, а Путин обезателно е диктатор. Вече на няколко пъти се опитах да обясня, че Тръмп насъска европейските управници срещу Русия и си осигури свободата да атакува по различен начин Венецуела, Гренландия, Иран и самите европейци (с новите мита), но неясно защо ме изтриват. Просто не се допуска разобличаване на пропаганда като в този матрял.
    Русия наистина не може да си позволи раздвояване. Европейското НАТО в Украйна е силен противник. Ето сега, независимо, че Европа изпадна в прогресираща криза, водещите я главатари пак намериха начин да оскубят 90млрд от подчинените членове за Украйна. Това са много пари и оръжия, разбира се.
    Докато Русия се справя почти сама. Тя напредва бавно по целия фронт, но премила бързо оредяващата укроармия. Същевременно неумолимо изтощава военния потенциал на Украйна и запада. При това изобретява и въвежда нови оръжия. Вчера например два нови нейни дрона са преследвали в продължение на 40км. и са ликвидирали един Химарс...

    Коментиран от #22

    19:52 18.01.2026

  • 21 Тома

    0 1 Отговор
    А кой каза че Путин не е помогнал.Я питайте Илон какво стана със старлинг в Иран

    19:55 18.01.2026

  • 22 Руската пропаганда

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Артилерист":

    Има за цел глупака.

    19:56 18.01.2026

  • 23 аz CВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Руснак да те пази 🤣🤣🤣
    Направо обувай анцуг Адидас 🤣

    19:57 18.01.2026