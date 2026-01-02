Левът вече е история. Какво носи еврото на България

140-годишният български лев вече е история. Еврото няма да направи хората по-богати, но ще ги пази от катастрофални политически решения. И президентът Радев не подмина темата в новогодишната си реч. От Емилия Милчева.
140-годишният български лев вече е история. От 1 януари България смени "предпазния колан" на валутния борд с "въздушната възглавница" на еврото. Въвеждането на новата валута едва ли ще мине гладко , но след няколко месеца пазарът и доходите ще се адаптират.
Еврото само по себе си няма да направи хората по-богати , но ще ги пази от катастрофални политически решения. По-богати могат да ги направят инвестициите и по-строгият контрол върху публичните разходи – заедно със стабилната валута, по-ниските лихви и изсветляването на икономиката.
Преход на амортисьори
Еврото не може да спре корупцията и разпределянето на публичните ресурси в партийни "обръчи ". Но фискалната дисциплина, а и надзорът върху банковата система на България вече са под европейски контрол – бариера срещу финансови кризи като тези от 1990-те и срутването на четвъртата най-голяма банка през 2014 година, в каквато се превърна КТБ .
За България, която прекара във валутен борд почти 28 години , преминаването към еврозоната при фиксирания курс от 1.95583 лева за 1 евро беше възможно най-мекият и безопасен преход. Ако страната се беше освободила от ограниченията на паричния съвет по-рано, съдбата на националната валута щеше отново да попадне в ръцете на политици и БНБ. Кой може да е сигурен, че нямаше да се случи поредната девалвация!
Националната катастрофа през зимата на 1996-1997 и налагането на валутния борд беше в резултат на решенията на безотговорен и алчен политически елит. Силно зависимата от този елит БНБ позволи прекомерното кредитиране, включително към държавни дружества и пръкнали се частни банки, и пусна печатницата за пари.
Днес България влиза в еврозоната без бюджет за 2026 година. Това не е идеалният вариант, но е по-малкото зло, отколкото лош старт с проекта, отприщил протестите. Удължителният бюджет ограничи политическите разхищения в най-рисковия момент.
Така първият бюджет в евро ще се подготви след като се види реалният ефект върху приходите и разходите на държавата.
Президентски манипулации
Нямаше как президентът Румен Радев да подмине еврото в новогодишната си реч. Той оцени въвеждането му като "последния жалон от интеграцията на България в ЕС", но акцентът беше, че е трябвало да стане след "допитване до народа ".
Радев представи отказа от референдум като симптом "за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна". Така президентът манипулативно приравни многохилядните протести на проевропейски настроени граждани със собствената си резервираност към еврото. Това е опит да се използва общественото недоволство като легитимация за теза, която то реално не подкрепя. Малобройни противници на еврото се появиха на първия протест в София на 26 ноември, отделни групички пробваха и в други градове, но на следващите демонстрации вече ги нямаше.
Когато казва, че управляващите не са пожелали да чуят гражданите за еврото, президентът игнорира факта, че през 2024 Конституционният съд (КС) се произнесе, че няма нужда от такова допитване. Мотивите на конституционните съдии бяха, че законът забранява с референдум да се решават въпроси, уредени в сключени от България международни договори. Плебисцитът е бил възможен преди ратификацията им, тоест преди 2007, когато страната се присъедини към ЕС.
Евро за политическа употреба
В последната година на последния си президентски мандат Радев пробва да обедини противниците на еврото, повечето от които симпатизират и на режима в Русия, с протестиращите срещу корупцията и завладяната държава граждани. Това е опит за съшиване на несъвместими каузи, при който проевропейското обществено недоволство се използва като параван за легитимиране на антиевропейски внушения.
Румен Радев уж се фокусира върху демократичните дефицити, споменавайки липсата на референдум за еврото. В действителност обаче подменя разговора с внушения, които поставят под съмнение направения още през 1997 стратегически избор – след като левът потъна.
Радев вече не е арбитър , а търси поле за влияние след президентството. Темата за еврото му позволява да се позиционира "срещу" статуквото, без формално да е срещу ЕС, и да говори от името на "народа" срещу управляващите. Освен това се опитва да събере несъвместими публики – евроскептици, системно недоволни, и проевропейски протестиращи срещу корупцията. Това е класическа стратегия за политическа коалиция, без още да е излязъл на терен с партия и да е намерил съюзници.
Макар и темата за еврото да е приключила с присъединяването към еврозоната, тя все още може да бъде инструментализирана.
За гуверньора на БНБ Димитър Радев еврото "не е само валута – то е знак за принадлежност: че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност". А президентът се опитва да го представи като наложено по недемократичен начин решение на властта. Но вече нито той, нито който и да било може да попречи.
***
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опа
18:19 02.01.2026
2 Провинциалист от провинция Тракия
18:19 02.01.2026
3 БеГемот
18:20 02.01.2026
4 Висящият от колесник
до 10 години всички обратно по селата
18:21 02.01.2026
5 Споко
ПпДб ГЕРБ и ново начало свързано с едно старо.
Идват избори така че си помислете.
Нямам нищо против еврото но трябваше да ни запитат скъпи български граждани защото сега то нямаше да е тук.
Коментиран от #63
18:22 02.01.2026
6 Преди еврото имаше Екю, няма го вече
18:23 02.01.2026
7 ЦК на КПСС
етикети за буркани
на който викате ейуро
18:24 02.01.2026
8 Тома
18:24 02.01.2026
9 Лева не е история
18:25 02.01.2026
10 Съгласен
18:25 02.01.2026
11 Цитат от статията за цифровото евро
Окончателно решение все още не е взето, но очакванията са цифровото евро да бъде въведено в периода 2026–2027 година, ако законодателният процес бъде завършен навреме.
Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард многократно е подчертавала, че е важно съответното законодателство да бъде прието възможно най-скоро, за да започне техническата подготовка за внедряване.
18:28 02.01.2026
12 ?????
Въведете някакъв лимит колко пъти на ден ще ни сервирате Дойче Велле.
18:30 02.01.2026
13 Пич
- И как сега, с това се познава колко е часа?
- Когато и двете стелки застанат отгоре примерно, значи че е 12 часа , казал продавача.
Мутрата си тръгнал доволен , но по пътя един човек го попитал:
- Извинете , колко е часа?
Било 11:50....... мутрата погледал , погледал , па рекъл:
- РАНО Е ДА СЕ КАЖЕ !!!
18:31 02.01.2026
14 Провинциалист от провинция Тракия
18:31 02.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Реалностите
18:32 02.01.2026
17 Накратко
18:32 02.01.2026
18 АГАТ а Кристи
По-малко от 15 по времето на които КОРИФЕЯ на финансовите науки "товаришь" Румен Гечев ФАЛИРА България....
Коментиран от #26
18:34 02.01.2026
19 Българският лъв е скопен
Първо е прикрепен към френският фланк, после към райхсмарката, после към рублата, после пак към германската марка, после към еврото!
18:34 02.01.2026
20 Хаха
18:35 02.01.2026
21 az СВО Победа 80
1. Зависимост
2. Глад
3. Мизерия
18:35 02.01.2026
22 ПЪРВО НИ ЗЕМАХА ,,НАРОДНА,,
18:36 02.01.2026
23 Име
Коментиран от #60
18:37 02.01.2026
24 Мда
18:37 02.01.2026
25 ДрайвингПлежър
Още на втория ден сме свидетели не само на абсолютен хаос, но и на нов скок на цените!
Не пожелахте референдум за еврото - ще се наложи да преглътнете референдум за напускане на прокажения "съюз"
Коментиран от #34
18:37 02.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Дойчо ни учи отново
18:39 02.01.2026
28 Неграмотно народонаселение
18:40 02.01.2026
29 Сега с тва евро
18:41 02.01.2026
30 Охохохо
Ще видиш..
Така и с Еврото😉
18:41 02.01.2026
31 Хаха
Госпожата Послснник даже клип снимала, че в Евро пазарувала!
Ролята на Германия:
Първата световна война (1914-1918): Германия е съюзник на България (Централните сили). Загубата на войната от Германия и нейните съюзници води пряко до Ньойския договор и Втората национална катастрофа.
Втората световна война (1939-1945): България отново се присъединява към Оста (включително Германия), което води до по-нататъшни последици и навлизането на съветската армия, и Третата национална катастрофа.
В обобщение, Германия е била ключов съюзник и партньор в двете световни войни, а загубата на тези войни е довела до съответните национални катастрофи.
Германия ни тика към следващата катастрофа и дано пак не изгубим територия!
Коментиран от #33
18:44 02.01.2026
32 Еврото сега
Коментиран от #36
18:44 02.01.2026
33 Да не забравяме и Беринския договор
До коментар #31 от "Хаха":Който разкъсва Сан Стафанска България на парчета! С такива приятели врагове не ти трябва!
18:46 02.01.2026
34 Така е!
До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":Прав си. За мързеливите комунистически производни настъпва глад и мизерия !
Спасението ви е на северо-изток. Путин плаща път, дава жителство, къща, земя и осигурява спокойствие. И най-важното - там е в обръщение любимата ви валута - рублата !
Коментиран от #42
18:50 02.01.2026
35 ицо
18:51 02.01.2026
36 Обаче ще е
До коментар #32 от "Еврото сега":По евтино, и Пеев няма да може да краде, ще се контролира отвън еврото е началото на нова ера
Коментиран от #46
18:52 02.01.2026
37 Ами
С какво е обезпечено еврото?
Коментиран от #39, #41, #70
18:52 02.01.2026
38 Гадже
18:53 02.01.2026
39 Задаваш отговори
До коментар #37 от "Ами":С дългове
18:53 02.01.2026
40 шопо
18:53 02.01.2026
41 604
До коментар #37 от "Ами":С ваксини.....урсулски....😝
18:53 02.01.2026
42 ДрайвингПлежър
До коментар #34 от "Така е!":Аз си имам ЛЕВ И ДЪРЖАВА!
Само евроатлантиците сте продажници и мечтаете за други държави. Жалка работа е евроатлантическата - робска работа!
Точно същия тип като вас са ходили да ковладят революционерите пред турския паша и са му целували краката за кесия злато!
нищо не се е променило и сте си останали ПРОДАЖНИ! ГНУСНИ! БЕЗРОДНИ!
Коментиран от #45, #47
18:55 02.01.2026
43 Европейските селяндури
18:55 02.01.2026
44 604
18:56 02.01.2026
45 Браво за коментара
До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":Топ !!!!!!!!!
18:57 02.01.2026
46 604
До коментар #36 от "Обаче ще е":И за ес викаха че ще спре корупциятъ..то ко станъ..супсидират я..
Коментиран от #52
18:59 02.01.2026
47 Сегашните
До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":Комунистически бандюги заробват много повече от запада
Коментиран от #49, #54
19:03 02.01.2026
48 селяк
Коментиран от #57
19:04 02.01.2026
49 Сегашните кому бандити
До коментар #47 от "Сегашните":са хомобандитие от Брюксел
19:05 02.01.2026
50 ха ха
19:06 02.01.2026
51 голем смех
19:07 02.01.2026
52 Намаляла е
До коментар #46 от "604":Не може да крадат много вече, а и партиите много станаха и се вижда
19:08 02.01.2026
53 Когато Ве4че си Катастрофирал !
Нищо Не може Да Върне Времето !
Назад !
Коментиран от #55
19:08 02.01.2026
54 ДрайвингПлежър
До коментар #47 от "Сегашните":Нещо си се объркал пич... сегашните комунистически бандюги както ги наричаш са СЛУГИ НА ЗАПАДА!
Точно най-големите бандити в новата ни история са подкрепяни от запада и крадат "в името на западните ценности"
Не Кремъл - Брюксел те управлява вече почти 30 години и позволява да те крадат!!!
Сано 45години ви стигнат да го разберете!
Коментиран от #65, #72
19:15 02.01.2026
55 Щото Сте Големи Разбирачи !За Това сегур
До коментар #53 от "Когато Ве4че си Катастрофирал !":Щото Сте Големи Разбирачи !
За Това сегурно !
Затъваме !
Все повече !
И Повече !
Във !
Вашите !
Ла !
й !
н !
а !
19:16 02.01.2026
56 А50
19:18 02.01.2026
57 ДЯДО МРАЗ ЕВРАКА
До коментар #48 от "селяк":ДОНДУКОВ ДВЕ ТИ ЛИ СИ ВЕ.....
19:20 02.01.2026
58 Нищо Ново !
Още !
От !
Същото !
19:21 02.01.2026
59 евроман
19:22 02.01.2026
60 Алоооо името
До коментар #23 от "Име":Ти явно си много компетентен. Дай повече инфо ватнико.
19:22 02.01.2026
61 Да,бе
19:23 02.01.2026
62 А50
19:23 02.01.2026
63 Споко
До коментар #5 от "Споко":Не забравяй бсп
19:24 02.01.2026
64 Психопатите от Брюксел
19:27 02.01.2026
65 Кремъл
До коментар #54 от "ДрайвингПлежър":Да дойде да си прибере предателите
19:31 02.01.2026
66 бокотиквомразец
19:31 02.01.2026
67 Дон Дони
19:31 02.01.2026
68 Елементарно
19:33 02.01.2026
69 боико борисуф
19:34 02.01.2026
70 С 21 държави
До коментар #37 от "Ами":Като гаранция
19:35 02.01.2026
71 Сега Имаме !
Нов Вид !
Тоалетна Хартия !
Сигурно !
Малко Драска !
Но !
Съвремието !
Е Такова !
19:39 02.01.2026
72 Не може
До коментар #54 от "ДрайвингПлежър":Да има други политици, тези са си от едно време и те са крадливи и продажни, Какво да направи Брюксел, да съзира прокурора ли?
19:41 02.01.2026
73 След Като Лева е В миналото !
Защо И !
Българските Медии !
Не Отидаха !
Там ?
19:58 02.01.2026