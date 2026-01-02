Новини
Левът вече е история. Какво носи еврото на България

Левът вече е история. Какво носи еврото на България

2 Януари, 2026

В последната година на последния си президентски мандат Радев пробва да обедини противниците на еврото, повечето от които симпатизират и на режима в Русия, с протестиращите срещу корупцията и завладяната държава граждани

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

140-годишният български лев вече е история. Еврото няма да направи хората по-богати, но ще ги пази от катастрофални политически решения. И президентът Радев не подмина темата в новогодишната си реч. От Емилия Милчева.

140-годишният български лев вече е история. От 1 януари България смени "предпазния колан" на валутния борд с "въздушната възглавница" на еврото. Въвеждането на новата валута едва ли ще мине гладко , но след няколко месеца пазарът и доходите ще се адаптират.

Еврото само по себе си няма да направи хората по-богати , но ще ги пази от катастрофални политически решения. По-богати могат да ги направят инвестициите и по-строгият контрол върху публичните разходи – заедно със стабилната валута, по-ниските лихви и изсветляването на икономиката.

Преход на амортисьори

Еврото не може да спре корупцията и разпределянето на публичните ресурси в партийни "обръчи ". Но фискалната дисциплина, а и надзорът върху банковата система на България вече са под европейски контрол – бариера срещу финансови кризи като тези от 1990-те и срутването на четвъртата най-голяма банка през 2014 година, в каквато се превърна КТБ .

За България, която прекара във валутен борд почти 28 години , преминаването към еврозоната при фиксирания курс от 1.95583 лева за 1 евро беше възможно най-мекият и безопасен преход. Ако страната се беше освободила от ограниченията на паричния съвет по-рано, съдбата на националната валута щеше отново да попадне в ръцете на политици и БНБ. Кой може да е сигурен, че нямаше да се случи поредната девалвация!

Националната катастрофа през зимата на 1996-1997 и налагането на валутния борд беше в резултат на решенията на безотговорен и алчен политически елит. Силно зависимата от този елит БНБ позволи прекомерното кредитиране, включително към държавни дружества и пръкнали се частни банки, и пусна печатницата за пари.

Днес България влиза в еврозоната без бюджет за 2026 година. Това не е идеалният вариант, но е по-малкото зло, отколкото лош старт с проекта, отприщил протестите. Удължителният бюджет ограничи политическите разхищения в най-рисковия момент.

Така първият бюджет в евро ще се подготви след като се види реалният ефект върху приходите и разходите на държавата.

Президентски манипулации

Нямаше как президентът Румен Радев да подмине еврото в новогодишната си реч. Той оцени въвеждането му като "последния жалон от интеграцията на България в ЕС", но акцентът беше, че е трябвало да стане след "допитване до народа ".

Радев представи отказа от референдум като симптом "за дълбокия разрив между политическата класа и народа, който се потвърди от масовите протести в цялата страна". Така президентът манипулативно приравни многохилядните протести на проевропейски настроени граждани със собствената си резервираност към еврото. Това е опит да се използва общественото недоволство като легитимация за теза, която то реално не подкрепя. Малобройни противници на еврото се появиха на първия протест в София на 26 ноември, отделни групички пробваха и в други градове, но на следващите демонстрации вече ги нямаше.

Когато казва, че управляващите не са пожелали да чуят гражданите за еврото, президентът игнорира факта, че през 2024 Конституционният съд (КС) се произнесе, че няма нужда от такова допитване. Мотивите на конституционните съдии бяха, че законът забранява с референдум да се решават въпроси, уредени в сключени от България международни договори. Плебисцитът е бил възможен преди ратификацията им, тоест преди 2007, когато страната се присъедини към ЕС.

Евро за политическа употреба

В последната година на последния си президентски мандат Радев пробва да обедини противниците на еврото, повечето от които симпатизират и на режима в Русия, с протестиращите срещу корупцията и завладяната държава граждани. Това е опит за съшиване на несъвместими каузи, при който проевропейското обществено недоволство се използва като параван за легитимиране на антиевропейски внушения.

Румен Радев уж се фокусира върху демократичните дефицити, споменавайки липсата на референдум за еврото. В действителност обаче подменя разговора с внушения, които поставят под съмнение направения още през 1997 стратегически избор – след като левът потъна.

Радев вече не е арбитър , а търси поле за влияние след президентството. Темата за еврото му позволява да се позиционира "срещу" статуквото, без формално да е срещу ЕС, и да говори от името на "народа" срещу управляващите. Освен това се опитва да събере несъвместими публики – евроскептици, системно недоволни, и проевропейски протестиращи срещу корупцията. Това е класическа стратегия за политическа коалиция, без още да е излязъл на терен с партия и да е намерил съюзници.

Макар и темата за еврото да е приключила с присъединяването към еврозоната, тя все още може да бъде инструментализирана.

За гуверньора на БНБ Димитър Радев еврото "не е само валута – то е знак за принадлежност: че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност". А президентът се опитва да го представи като наложено по недемократичен начин решение на властта. Но вече нито той, нито който и да било може да попречи.

***
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опа

    57 4 Отговор
    Инфлация, обезценяване, липса на икономически суверенитет.

    18:19 02.01.2026

  • 2 Провинциалист от провинция Тракия

    53 4 Отговор
    "Еврото няма да направи хората по-богати" знаем, знаем

    18:19 02.01.2026

  • 3 БеГемот

    11 35 Отговор
    Честито ЕВРОПЕЙЦИ!

    18:20 02.01.2026

  • 4 Висящият от колесник

    41 4 Отговор
    носи глад и мизерия
    до 10 години всички обратно по селата

    18:21 02.01.2026

  • 5 Споко

    48 5 Отговор
    След няколко месеца всички ние ще го усетим но призовавам да не забравяме кои партии ни вкараха в тази кочина.
    ПпДб ГЕРБ и ново начало свързано с едно старо.
    Идват избори така че си помислете.
    Нямам нищо против еврото но трябваше да ни запитат скъпи български граждани защото сега то нямаше да е тук.

    Коментиран от #63

    18:22 02.01.2026

  • 6 Преди еврото имаше Екю, няма го вече

    45 3 Отговор
    Еврото беше хубаво нещо 2005 година, пълна глупост е да си купиш билет за свършил филм.

    18:23 02.01.2026

  • 7 ЦК на КПСС

    29 4 Отговор
    да са ви честити новите
    етикети за буркани
    на който викате ейуро

    18:24 02.01.2026

  • 8 Тома

    42 2 Отговор
    Много смешно как еврото ще ни пази от катастрофални политически решения след като крадците напълниха чекмеджетата с евро и злато

    18:24 02.01.2026

  • 9 Лева не е история

    41 8 Отговор
    България отново ще бъде силна и независима и ще си върне БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ

    18:25 02.01.2026

  • 10 Съгласен

    20 1 Отговор
    Ами вие швабите защо си пазите марките, а не ги унищожихте?

    18:25 02.01.2026

  • 11 Цитат от статията за цифровото евро

    14 2 Отговор
    Може да се намери в сайта на Nova

    Окончателно решение все още не е взето, но очакванията са цифровото евро да бъде въведено в периода 2026–2027 година, ако законодателният процес бъде завършен навреме.

    Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард многократно е подчертавала, че е важно съответното законодателство да бъде прието възможно най-скоро, за да започне техническата подготовка за внедряване.

    18:28 02.01.2026

  • 12 ?????

    25 2 Отговор
    То хубаво, но много хубаво не е на хубаво.
    Въведете някакъв лимит колко пъти на ден ще ни сервирате Дойче Велле.

    18:30 02.01.2026

  • 13 Пич

    21 2 Отговор
    Една мутра си купувал часовник. Попитал продавача:
    - И как сега, с това се познава колко е часа?
    - Когато и двете стелки застанат отгоре примерно, значи че е 12 часа , казал продавача.
    Мутрата си тръгнал доволен , но по пътя един човек го попитал:
    - Извинете , колко е часа?
    Било 11:50....... мутрата погледал , погледал , па рекъл:
    - РАНО Е ДА СЕ КАЖЕ !!!

    18:31 02.01.2026

  • 14 Провинциалист от провинция Тракия

    26 1 Отговор
    Не прочетох в статията как елиминираме руското влияние.

    18:31 02.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Реалностите

    30 5 Отговор
    Носи тъга! Загуба на идентичност и усещане за поредното робство!

    18:32 02.01.2026

  • 17 Накратко

    22 4 Отговор
    Още много глад и мизерия

    18:32 02.01.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    6 31 Отговор
    140 годишният лев КОЛКО години е бил БЪЛГАРСКИ ???
    По-малко от 15 по времето на които КОРИФЕЯ на финансовите науки "товаришь" Румен Гечев ФАЛИРА България....

    Коментиран от #26

    18:34 02.01.2026

  • 19 Българският лъв е скопен

    3 26 Отговор
    Никага в историята си не е бил НЕзависим!
    Първо е прикрепен към френският фланк, после към райхсмарката, после към рублата, после пак към германската марка, после към еврото!

    18:34 02.01.2026

  • 20 Хаха

    23 3 Отговор
    ДВ не бързащите да се радвате! Това., че обирате най- бедната страна в Европа, за да могат немските дъртаци да пият до забрава в Испания! Нещо не ми се връзва с европейските ценности!

    18:35 02.01.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    23 4 Отговор
    Шиткойнът носи на България:

    1. Зависимост
    2. Глад
    3. Мизерия

    18:35 02.01.2026

  • 22 ПЪРВО НИ ЗЕМАХА ,,НАРОДНА,,

    18 3 Отговор
    ОТ НРБ ПОСЛЕ НИЗЕМАХА ГЕРБА, ДЯ НИЗЕМАХА ЛЕВА.....УТРЕ ПАК ША ЗЕМАТ НЕЩО, ПОСЛЕ ПА И ПАК.....И ТАКА ДОКЪТО НЕ НЪ ........

    18:36 02.01.2026

  • 23 Име

    27 4 Отговор
    Еврото носи едно голямо нищо! Ограбиха ни тез дето ни "освободиха"! От вчера сме по-бедни с 40 милиарда евро!

    Коментиран от #60

    18:37 02.01.2026

  • 24 Мда

    28 2 Отговор
    Днес един розов комсомолец снимал банкомата с 20 евро и написала “ Най- после свободен”! И се чудя този галфон, досега в Сибир на каторга ли е бил?

    18:37 02.01.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    26 3 Отговор
    Еврото ще донесе глад и мизерия!
    Още на втория ден сме свидетели не само на абсолютен хаос, но и на нов скок на цените!

    Не пожелахте референдум за еврото - ще се наложи да преглътнете референдум за напускане на прокажения "съюз"

    Коментиран от #34

    18:37 02.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дойчо ни учи отново

    24 0 Отговор
    Колко е хубаво да си роб на силния на деня и коко е лошо да си българин!

    18:39 02.01.2026

  • 28 Неграмотно народонаселение

    4 17 Отговор
    Когато са напечатали първите български левове, никои не е искал да ги ползва. Всички са искали френски франкове!

    18:40 02.01.2026

  • 29 Сега с тва евро

    2 12 Отговор
    В абсолютно всички държави ли ще върви в Европа по магазините?

    18:41 02.01.2026

  • 30 Охохохо

    15 0 Отговор
    Толкова красива, а сама?!
    Ще видиш..
    Така и с Еврото😉

    18:41 02.01.2026

  • 31 Хаха

    18 0 Отговор
    Колко Национални катастрофи ни докарват немците?
    Госпожата Послснник даже клип снимала, че в Евро пазарувала!
    Ролята на Германия:
    Първата световна война (1914-1918): Германия е съюзник на България (Централните сили). Загубата на войната от Германия и нейните съюзници води пряко до Ньойския договор и Втората национална катастрофа.
    Втората световна война (1939-1945): България отново се присъединява към Оста (включително Германия), което води до по-нататъшни последици и навлизането на съветската армия, и Третата национална катастрофа.
    В обобщение, Германия е била ключов съюзник и партньор в двете световни войни, а загубата на тези войни е довела до съответните национални катастрофи.
    Германия ни тика към следващата катастрофа и дано пак не изгубим територия!

    Коментиран от #33

    18:44 02.01.2026

  • 32 Еврото сега

    12 0 Отговор
    Е кта боклуците във веригите с изтекъл срок и леко вмерисано , но с нов етикет и идва от Запад!

    Коментиран от #36

    18:44 02.01.2026

  • 33 Да не забравяме и Беринския договор

    18 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    Който разкъсва Сан Стафанска България на парчета! С такива приятели врагове не ти трябва!

    18:46 02.01.2026

  • 34 Така е!

    2 13 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Прав си. За мързеливите комунистически производни настъпва глад и мизерия !
    Спасението ви е на северо-изток. Путин плаща път, дава жителство, къща, земя и осигурява спокойствие. И най-важното - там е в обръщение любимата ви валута - рублата !

    Коментиран от #42

    18:50 02.01.2026

  • 35 ицо

    10 0 Отговор
    в Гърция блокираха референдума

    18:51 02.01.2026

  • 36 Обаче ще е

    2 10 Отговор

    До коментар #32 от "Еврото сега":

    По евтино, и Пеев няма да може да краде, ще се контролира отвън еврото е началото на нова ера

    Коментиран от #46

    18:52 02.01.2026

  • 37 Ами

    16 0 Отговор
    Отново ще задам въпрос, на който никой до сега не е отговорил.
    С какво е обезпечено еврото?

    Коментиран от #39, #41, #70

    18:52 02.01.2026

  • 38 Гадже

    3 10 Отговор
    Комунистите родината изграждат, комсомолците след тях вървят. Пионери, Пенсионери, труден път Ви чака, трудов път. Комунистите земята ни обраха, по ТеКеЗесето момите ни оряха, Пионерки, Пенсионерки с евро ще се жафкате сега! На оградата стои Лелка и чака съседа с Български Лев да я олелка. Но парата се смени и той няма вече как с евро купен джендиран морков да я лелка.

    18:53 02.01.2026

  • 39 Задаваш отговори

    11 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    С дългове

    18:53 02.01.2026

  • 40 шопо

    10 0 Отговор
    има една пара-злато

    18:53 02.01.2026

  • 41 604

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    С ваксини.....урсулски....😝

    18:53 02.01.2026

  • 42 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор

    До коментар #34 от "Така е!":

    Аз си имам ЛЕВ И ДЪРЖАВА!
    Само евроатлантиците сте продажници и мечтаете за други държави. Жалка работа е евроатлантическата - робска работа!

    Точно същия тип като вас са ходили да ковладят революционерите пред турския паша и са му целували краката за кесия злато!

    нищо не се е променило и сте си останали ПРОДАЖНИ! ГНУСНИ! БЕЗРОДНИ!

    Коментиран от #45, #47

    18:55 02.01.2026

  • 43 Европейските селяндури

    11 1 Отговор
    Ще ядат немЦка храна от кауфланда месо с вкус на тефлонова пластмаса и мити картофи от францията.Ще купуват с € БрЯй ти да видиш горди европърдялници!

    18:55 02.01.2026

  • 44 604

    10 1 Отговор
    На никой не му пукъ дъл е лев или евро...просто промитите жендъря не виждат какво може да се получи...нищу ще го усетят...и то скоро

    18:56 02.01.2026

  • 45 Браво за коментара

    9 1 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Топ !!!!!!!!!

    18:57 02.01.2026

  • 46 604

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "Обаче ще е":

    И за ес викаха че ще спре корупциятъ..то ко станъ..супсидират я..

    Коментиран от #52

    18:59 02.01.2026

  • 47 Сегашните

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "ДрайвингПлежър":

    Комунистически бандюги заробват много повече от запада

    Коментиран от #49, #54

    19:03 02.01.2026

  • 48 селяк

    3 0 Отговор
    скоро ша разберете кво носи кат почнете да са биете за кофите зад макдоналдса та да има кво да ядете

    Коментиран от #57

    19:04 02.01.2026

  • 49 Сегашните кому бандити

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Сегашните":

    са хомобандитие от Брюксел

    19:05 02.01.2026

  • 50 ха ха

    0 0 Отговор
    коалицията на "желаещите" още ли ще ни залива с лъжи

    19:06 02.01.2026

  • 51 голем смех

    1 1 Отговор
    Още не можем да сметме в евро и като копейките си исаме лева, че там сметките от копейки в евро са вече езщслиособено с големите наеми и украинските гривни.

    19:07 02.01.2026

  • 52 Намаляла е

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "604":

    Не може да крадат много вече, а и партиите много станаха и се вижда

    19:08 02.01.2026

  • 53 Когато Ве4че си Катастрофирал !

    1 0 Отговор
    Когато Ве4че си Катастрофирал !

    Нищо Не може Да Върне Времето !

    Назад !

    Коментиран от #55

    19:08 02.01.2026

  • 54 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Сегашните":

    Нещо си се объркал пич... сегашните комунистически бандюги както ги наричаш са СЛУГИ НА ЗАПАДА!
    Точно най-големите бандити в новата ни история са подкрепяни от запада и крадат "в името на западните ценности"

    Не Кремъл - Брюксел те управлява вече почти 30 години и позволява да те крадат!!!
    Сано 45години ви стигнат да го разберете!

    Коментиран от #65, #72

    19:15 02.01.2026

  • 55 Щото Сте Големи Разбирачи !За Това сегур

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Когато Ве4че си Катастрофирал !":

    Щото Сте Големи Разбирачи !

    За Това сегурно !

    Затъваме !

    Все повече !

    И Повече !

    Във !

    Вашите !

    Ла !

    й !

    н !

    а !

    19:16 02.01.2026

  • 56 А50

    4 1 Отговор
    Левът ще се върне все някогнякога, тази фаш.истка дружинка ще се разпадне

    19:18 02.01.2026

  • 57 ДЯДО МРАЗ ЕВРАКА

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "селяк":

    ДОНДУКОВ ДВЕ ТИ ЛИ СИ ВЕ.....

    19:20 02.01.2026

  • 58 Нищо Ново !

    1 0 Отговор
    Нищо Ново !

    Още !

    От !

    Същото !

    19:21 02.01.2026

  • 59 евроман

    0 0 Отговор
    Благодаря на тази девойка Емилия Милчева! Страхотна статия!

    19:22 02.01.2026

  • 60 Алоооо името

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Име":

    Ти явно си много компетентен. Дай повече инфо ватнико.

    19:22 02.01.2026

  • 61 Да,бе

    3 0 Отговор
    Не лева,а еврото е история...Тъжна и жалка история за един континентален грабеж.И ще има сто годишна война на чакалите.

    19:23 02.01.2026

  • 62 А50

    0 0 Отговор
    Дори през комунизма си имахме наши пори, дори сега много европеиски държави си имат техни пари. Швейцория Полша, Дания вероятно са някакви аутсаидъри и ние ги водим по всички положителни показатели. Гледам швеицарците и бизнесът им изнемогва от постоянното превалутиране

    19:23 02.01.2026

  • 63 Споко

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Споко":

    Не забравяй бсп

    19:24 02.01.2026

  • 64 Психопатите от Брюксел

    0 0 Отговор
    са много щастливи,че приехме еврото!

    19:27 02.01.2026

  • 65 Кремъл

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ДрайвингПлежър":

    Да дойде да си прибере предателите

    19:31 02.01.2026

  • 66 бокотиквомразец

    0 0 Отговор
    Рано е да се каже!!!

    19:31 02.01.2026

  • 67 Дон Дони

    0 1 Отговор
    Няма значение какво е! Въпроса е че го въведоха в най неподходящия момент! Трябваше да изчакаме поне още две години! Румънците са доста по умни! Много държави по развити в ЕС не изявяват интерес от тази валута!

    19:31 02.01.2026

  • 68 Елементарно

    0 1 Отговор
    носи ни обезличаване ...

    19:33 02.01.2026

  • 69 боико борисуф

    0 0 Отговор
    нищо добро няма да донесе това евро освен щети за хората това е

    19:34 02.01.2026

  • 70 С 21 държави

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Като гаранция

    19:35 02.01.2026

  • 71 Сега Имаме !

    1 1 Отговор
    Сега Имаме !

    Нов Вид !

    Тоалетна Хартия !

    Сигурно !

    Малко Драска !

    Но !


    Съвремието !

    Е Такова !

    19:39 02.01.2026

  • 72 Не може

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "ДрайвингПлежър":

    Да има други политици, тези са си от едно време и те са крадливи и продажни, Какво да направи Брюксел, да съзира прокурора ли?

    19:41 02.01.2026

  • 73 След Като Лева е В миналото !

    1 0 Отговор
    След Като Лева е В миналото !
    Защо И !

    Българските Медии !

    Не Отидаха !

    Там ?

    19:58 02.01.2026