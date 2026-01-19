Новини
Пекин: САЩ да спрат с китайската заплаха

19 Януари, 2026 11:42 827 9

19 Януари, 2026 11:42 827 9

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен отрече твърденията, че Гренландия е заплашена от Китай след срещата във Вашингтон в сряда

Китай многократно е заявявал позицията си по въпроса за Гренландия и е призовавал Съединените щати да спрат да използват т.нар. "китайска заплаха" като претекст за преследване на собствените си интереси. Това подчерта говорител на китайското външно министерство, цитиран от агенция "Синхуа".

Говорителят Гуо Дзякун посочи на редовен брифинг, че международното право, основано на целите и принципите на Устава на ООН, е основата на съществуващия международен ред и трябва да бъде спазвано.

Той направи изказването си в отговор на въпрос относно скорошните думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, че от 1 февруари Съединените щати ще наложат 10% мито върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия за Гренландия и ще увеличат митото до 25% от началото на юни, освен ако не бъде постигнато споразумение за закупуване на територията от Съединените щати.

Според него Дания не е в състояние да предотврати руското или китайското влияние.

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен отрече твърденията, че Гренландия е заплашена от Китай след срещата във Вашингтон в сряда.


  • 4 Копейките

    6 9 Отговор
    Нямат акъл за пет евроцента

    11:50 19.01.2026

  • 5 Ако

    1 7 Отговор
    не спрат какво ще направи Китай? За един приятел питам

    11:51 19.01.2026

  • 6 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    За алчността краварска няма граници

    11:54 19.01.2026

  • 7 Русия Китай и Европа

    6 1 Отговор
    В един блок! САЩ са бита карта!

    11:56 19.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    СИ , УДРИИИИ МЕЖДУ РОГИТЕ!

    12:00 19.01.2026

  • 9 Факти

    0 0 Отговор
    Китай не смее да посегне към Тайван, а щял да взима Гренландия. Русия не смее да посегне към Естония, а щяла да взима Гренландия. Никой не вярва на Тръмп - дори и кухите му избиратели. Рейтингът му е най-ниският в историята след една година на власт. Той е пътник.

    12:12 19.01.2026

