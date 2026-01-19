Пекин: САЩ да спрат с китайската заплаха

Китай многократно е заявявал позицията си по въпроса за Гренландия и е призовавал Съединените щати да спрат да използват т.нар. "китайска заплаха" като претекст за преследване на собствените си интереси. Това подчерта говорител на китайското външно министерство, цитиран от агенция "Синхуа".

Говорителят Гуо Дзякун посочи на редовен брифинг, че международното право, основано на целите и принципите на Устава на ООН, е основата на съществуващия международен ред и трябва да бъде спазвано.

Той направи изказването си в отговор на въпрос относно скорошните думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, че от 1 февруари Съединените щати ще наложат 10% мито върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия за Гренландия и ще увеличат митото до 25% от началото на юни, освен ако не бъде постигнато споразумение за закупуване на територията от Съединените щати.

Според него Дания не е в състояние да предотврати руското или китайското влияние.

Датският външен министър Ларс Локе Расмусен отрече твърденията, че Гренландия е заплашена от Китай след срещата във Вашингтон в сряда.