Евролидерите се събират в Брюксел на 22 януари заради Гренландия

19 Януари, 2026 03:38, обновена 19 Януари, 2026 03:44 487 14

Германия може значително да повиши наема за САЩ за използването на военни съоръжения на нейна територия заради американските мита

Евролидерите се събират в Брюксел на 22 януари заради Гренландия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Извънредна среща на евролидерите заради Гренландия ще се проведе на 22 януари в Брюксел, съобщиха дипломатически източници, цитирани от БНР.

Междувременно "Файненшъл таймс" съобщи, че страни членки на ЕС обмислят да наложат на САЩ мита на стойност 93 милиарда евро или да ограничат достъпа на американски компании до пазара на блока в отговор на заплахите на Доналд Тръмп към съюзниците от НАТО, които се противопоставят на кампанията му за поемане на контрол над Гренландия.

Според изданието, този ход отбелязва най-сериозната криза в трансатлантическите отношения от десетилетия. Ответните мерки се разработват, за да дадат на европейските лидери предимство при ключовите срещи с американския президент на Световния икономически форум в Давос тази седмица, съобщиха европейски служители. Целта е постигане на компромис, който би избегнал дълбок разрив в НАТО и който би представлявал екзистенциална заплаха за сигурността на Европа.

Списъкът с митата е изготвен миналата година, но е спрян до 6 февруари, за да се избегне пълномащабна търговска война. Неговото повторно активиране е обсъдено от постоянните представители на страните-членки.

"Има ясни инструменти за отговор, ако това продължи. Тръмп използва чисто мафиотски методи", заяви пред "Файненшъл таймс" европейски дипломат. "В същото време искаме публично да призовем за спокойствие и да му дадем възможност да се спусне по стълбата. Посланието е тояга и морков", добави той.

Германия може значително да повиши наема за САЩ за използването на военни съоръжения на нейна територия в отговор на американските тарифи, съобщи британският вестник The Times, позовавайки се на източник в Берлин.

Според него, вариантът за затваряне на американски военни бази в Германия не се разглежда. The Daily Telegraph и The Economist вече съобщиха за възможността за такъв сценарий.

На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Truth & Social, че Съединените щати ще започнат да налагат 10% тарифи на Обединеното кралство, Германия, Дания, Холандия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за „пълното и цялостно придобиване“ на Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а на 1 юни тарифната ставка ще се увеличи до 25%.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор за защита на острова, в допълнение към задълженията си към НАТО. В съответствие с него Съединените щати се ангажираха да защитават Гренландия от евентуална агресия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Доналд Трамп, президент США

    4 13 Отговор
    Ну, евроcуки, чья Гренландия?

    Коментиран от #10

    03:52 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баба Гошка

    2 10 Отговор
    Ще има да пеят тъжни песни и да плачат за времената, когато те са били от страната на зетя, а колонизираните народи от страната на буллката. А стерилизацията, която са упражнявали върху племената там не може да се откупи с някакви 40К инфлирани евро? Те умишлено са лишили жени от майчинство при много ниска плътност на населението и огромна територия. Сега и да се извиняват е все тая. Заслужават си Тръм да ги огграби най- показно и нищо няма да могат да направят.

    03:57 19.01.2026

  • 6 ще ще

    1 1 Отговор
    Ще се съберат, ще хапнат, ще пийнат, ще си побарат дупките за кураж и после на очна ставка при Лудата Рижа да отговорят на въпроса: чия е Гренландия?

    Коментиран от #8

    04:04 19.01.2026

  • 7 На баба ви

    0 1 Отговор
    хвърчилото ли@д@ери ! Мижи@тур$@ки, не@кадърни чиновници които лапат огромни заплати и комисиони без данъци!! Трябва да ги заменим с кадърни и мислещи за проспект на хората !!

    04:04 19.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дарт Вейдър Николов

    1 1 Отговор
    Кривокраката пфайзерка подписа с Меркосур!!! Тръмп се оказва прав !

    04:08 19.01.2026

  • 10 Забележка

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Трамп, президент США":

    Па се paзcмърдяхте копейкиСлабоумни.😁

    04:08 19.01.2026

  • 11 Хм, ответни мерки…

    1 2 Отговор
    карай направо санкции, вие сте курназ.
    Ха сега да ви видя.

    04:09 19.01.2026

  • 12 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Спокойно всичко ще си дойде на мястото.

    04:10 19.01.2026

  • 13 Мерки, теглилки,

    0 0 Отговор
    накрая пак ще седнат на доналдовия.

    04:13 19.01.2026

  • 14 Перчемът

    0 0 Отговор
    съвсем ги ошашари, хи, хи…
    Урсуланците гледат като мишка в трици…

    04:16 19.01.2026