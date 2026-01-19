Новини
Търговското споразумение с Меркосур и глобални кризи оформят дневния ред на ЕП

Търговското споразумение с Меркосур и глобални кризи оформят дневния ред на ЕП

19 Януари, 2026 09:45 536 9

Дебати и гласувания тази седмица включват Меркосур, Гренландия, Иран, заем за Украйна и правата на пътниците

Търговското споразумение с Меркосур и глобални кризи оформят дневния ред на ЕП - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент ще посвети голяма част от сесията си тази седмица в Страсбург на теми като споразумението за свободна търговия с южноамериканския блок Меркосур, външнополитически въпроси като заплахите на САЩ към Гренландия, протестите в Иран и европейския заем за Украйна, показва дневният ред на институцията и информация от генералната дирекция по комуникациите на ЕП, предава БТА.

Днес евродепутатите ще дебатират предложение за вот на недоверие срещу Европейската комисия заради споразумението с Меркосур, подписано в Асунсион. Поименно гласуване ще се проведе в четвъртък, като за приемане са нужни две трети от подадените гласове. Вотът е иницииран от дясната група „Патриоти за Европа“.

В сряда парламентаристите ще решават дали да поискат становище от Съда на ЕС относно съвместимостта на споразуменията с Меркосур с договорите на ЕС.

Във вторник сутринта пред сградата на ЕП в Страсбург е предвиден протест на земеделски производители срещу търговското споразумение. Франция е сред страните, които изразиха опасения, че свободната търговия със страните от Меркосур може да засегне европейското селско стопанство.

Утре парламентаристите ще обсъдят ситуацията във Венецуела след задържането на президента Николас Мадуро от САЩ и ще се фокусират върху необходимостта от мирен демократичен преход в страната.

Във вторник ЕП ще разгледа и ускоряването на одобрението на решението на Съвета на ЕС за засилено сътрудничество на 24 държави членки (без Чехия, Унгария и Словакия) за отпускане на заем на Украйна, гарантиран от бюджета на ЕС.

Същия ден евродепутатите ще обсъдят реакцията на ЕС на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия. В сряда ще се гласува резолюция за състоянието на отношенията между ЕС и САЩ и за необходимостта от по-устойчив и стратегически автономен Европейски съюз.

Във вторник ще бъдат обсъдени и последните събития в Иран, където властите реагираха с насилие срещу протестите в страната. Резолюция по темата се очаква в четвъртък.

В четвъртък парламентаристите ще дебатират и приемат резолюция за предизвикателствата, свързани с дронове и новите военни технологии, както и за адаптацията на ЕС към съвременните рискове за сигурността.

През седмицата евродепутатите ще направят обзор на външната политика, сигурността и отбраната на ЕС за 2025 г., както и ще обсъдят редовния доклад за човешките права и демокрацията по света.

Във вторник ще се проведе дебат за фалшивите изображения, създавани чрез изкуствен интелект, и борбата със сексуалната експлоатация в интернет, провокиран от скандала с чатбота „Грок“ в платформата „Екс“.

Сред вътрешнополитическите теми, които ще се разгледат, са справянето с критичния недостиг на лекарства, включително антибиотици, инсулин и ваксини, както и актуализация на правата на пътниците при закъснение на полети, доклад по която ще представи българският евродепутат Андрей Новаков.

Във вторник ще бъдат представени и приоритетите на кипърското председателство на Съвета на ЕС от президента на Кипър Никос Христодулидис.

Сесията ще отбележи и 40-ата годишнина от присъединяването на Испания и Португалия към ЕС, като в сряда в пленарната зала ще се изкажат кралят на Испания Фелипе Шести и президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза.


  • 1 Пич

    13 0 Отговор
    Мръсниците на Урсула продават и предават всичко от род и родина , което могат да сложат на тезгяха!!! От територията ( Гренландия ), през глада на народа ( ГМО и насекоми ), та до живота на хората ( ковида )!!!

    Коментиран от #7

    09:48 19.01.2026

  • 2 Урсулина

    10 1 Отговор
    Яжте глисти, като не щете пестициди и пращайте пари за 404.

    09:51 19.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Урсула Тиквата и Шиши ще печелят милиарди като тровят децата ни с ГМО и пестициди.

    09:58 19.01.2026

  • 4 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Всички точки да отпаднат, освен най-важната, а именно:
    Правата на пътниците.
    Жизнено важна точка.

    10:01 19.01.2026

  • 5 Гай Турий

    10 0 Отговор
    Подписването на договора е пореднато престъпление на урдзурлата майнялайнян! Тая годзила на съд и затвор!

    10:02 19.01.2026

  • 6 Путин Боклук

    0 6 Отговор
    Про-руско-фашистикте слуги умират от мъка, че Европа прави бизнес с уж "техните" хора. И то в стотици пъти по-голям обем отколкото пе де Рашка. За това и плюят тука по форумите. Тях не ги интересува да са добре, а Вуте да е зле. Все пак пада по някое друга парче пица.

    10:05 19.01.2026

  • 7 чекай малко бе

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Б-то на любимата ти тухла не беше ли Бразилия? Там ГМО ли правят? Я си оправи опорките. Хем от вашите, хем ГМО-та... вЕрно ли?

    10:06 19.01.2026

  • 8 03455

    0 0 Отговор
    Ще падне голямо шляпане на джуки и резултата ще е нула!

    10:09 19.01.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Хората в Европа трябва да разберат, че ЕС е превърнат в един краен фашистки реижим и той е много по-гаден от обикновения фашизъм, защото пълзи и задушава скрито!

    За разлика от другите диктатури, които ясно се обявяват и ти знаеш с какво си имаш работа, от какво да се пазиш и с какво се захващаш - тук всичко е скрито и огромно мнозинство от граждани му съдейства, вместо да се бори!

    И да не го разбирате - ще го разберете! Късно, но ще го разберете!

    10:20 19.01.2026

Новини по държави:
