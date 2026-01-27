ЕП отложи решението за сделка между ЕС и САЩ

Европейският парламент отложи решението за размразяване на търговската сделка между ЕС и САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахите си към съюзници, подкрепящи Гренландия, съобщи „Политико“.

Двучасовите преговори при закрити врата завършиха без консенсус дали споразумението, подписано през юли от Тръмп и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, да бъде внесено за гласуване.



Различни политически групи в Европейския парламент остават разделени. Европейската народна партия настоява за незабавно придвижване на сделката, наричайки я "стабилизираща за бизнеса". Десните и крайнодесните формации също подкрепят този подход. Социалистите, либералите и „зелените“ искат първо повече прозрачност по сделката за Гренландия, като се аргументират с непредвидимостта на американския президент.



Следващата ключова дата е 4-ти февруари, когато водещите преговарящи евродепутати ще се съберат отново. Междувременно представители на Комисията са дали да се разбере, че искат ускорено придвижване на сделката след отстъплението на Тръмп.