ЕП отложи решението за сделка между ЕС и САЩ

Европейският парламент отложи решението за размразяване на търговската сделка между ЕС и САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахите си към съюзници, подкрепящи Гренландия, съобщи „Политико“.
Двучасовите преговори при закрити врата завършиха без консенсус дали споразумението, подписано през юли от Тръмп и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, да бъде внесено за гласуване.
Различни политически групи в Европейския парламент остават разделени. Европейската народна партия настоява за незабавно придвижване на сделката, наричайки я "стабилизираща за бизнеса". Десните и крайнодесните формации също подкрепят този подход. Социалистите, либералите и „зелените“ искат първо повече прозрачност по сделката за Гренландия, като се аргументират с непредвидимостта на американския президент.
Следващата ключова дата е 4-ти февруари, когато водещите преговарящи евродепутати ще се съберат отново. Междувременно представители на Комисията са дали да се разбере, че искат ускорено придвижване на сделката след отстъплението на Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
04:20 27.01.2026
2 е как така стана
04:20 27.01.2026