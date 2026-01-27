Новини
Свят »
ЕП отложи решението за сделка между ЕС и САЩ

27 Януари, 2026 04:48, обновена 27 Януари, 2026 03:51 388 2

  • европейски парламент-
  • сделка-
  • сащ

Двучасовите преговори при закрити врата завършиха без консенсус

ЕП отложи решението за сделка между ЕС и САЩ - 1
Снимка: БНР
БНР БНР

Европейският парламент отложи решението за размразяване на търговската сделка между ЕС и САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп оттегли заплахите си към съюзници, подкрепящи Гренландия, съобщи „Политико“.

Двучасовите преговори при закрити врата завършиха без консенсус дали споразумението, подписано през юли от Тръмп и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, да бъде внесено за гласуване.

Различни политически групи в Европейския парламент остават разделени. Европейската народна партия настоява за незабавно придвижване на сделката, наричайки я "стабилизираща за бизнеса". Десните и крайнодесните формации също подкрепят този подход. Социалистите, либералите и „зелените“ искат първо повече прозрачност по сделката за Гренландия, като се аргументират с непредвидимостта на американския президент.

Следващата ключова дата е 4-ти февруари, когато водещите преговарящи евродепутати ще се съберат отново. Междувременно представители на Комисията са дали да се разбере, че искат ускорено придвижване на сделката след отстъплението на Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    04:20 27.01.2026

  • 2 е как така стана

    0 0 Отговор
    уж беше само икономически съюз , па го направиха политически

    04:20 27.01.2026