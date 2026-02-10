ЕП одобри защитни мерки за селското стопанство при търговията с Меркосур

Европейският парламент гласува подкрепа за допълнителни предпазни мерки, целящи да защитят селскостопанските производители в ЕС след либерализацията на търговията с държавите от Меркосур. Регламентът, вече неофициално договорен с държавите членки, беше приет с 483 гласа „за“, 102 „против“ и 67 въздържали се, предава News.bg.

С новите правила се определя как ЕС може временно да преустанови тарифните преференции по търговското споразумение с Меркосур, ако внезапното увеличение на вноса на селскостопански продукти навреди на европейските производители. Това включва чувствителни продукти като домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар.

Европейската комисия ще започва разследване, когато вносът на тези продукти се увеличи средно с 5% за три години и вносните цени са поне с 5% по-ниски от цените на вътрешния пазар. Разследване може да поиска и държава членка, или представители на съответния сектор, включително физически или юридически лица и сдружения.

Поне на всеки шест месеца Комисията ще представя доклад пред парламента за въздействието на вноса на чувствителни продукти. След официалното приемане от Съвета на ЕС, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила след прилагането на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Двустранните предпазни клаузи ще бъдат част от Споразумението за партньорство и Временното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Европарламентът поиска становище от Съда на ЕС относно съвместимостта на споразуменията с Договорите на Съюза. Въпреки че парламентът не може да ратифицира споразуменията окончателно, Европейската комисия може да избере временното им прилагане след ратификация от поне една държава от Меркосур.