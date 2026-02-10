Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Свят »
Белгия »
ЕП одобри защитни мерки за селското стопанство при търговията с Меркосур

10 Февруари, 2026 16:50 810 3

Регламентът позволява временно спиране на тарифни преференции при риск за производителите

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейският парламент гласува подкрепа за допълнителни предпазни мерки, целящи да защитят селскостопанските производители в ЕС след либерализацията на търговията с държавите от Меркосур. Регламентът, вече неофициално договорен с държавите членки, беше приет с 483 гласа „за“, 102 „против“ и 67 въздържали се, предава News.bg.

С новите правила се определя как ЕС може временно да преустанови тарифните преференции по търговското споразумение с Меркосур, ако внезапното увеличение на вноса на селскостопански продукти навреди на европейските производители. Това включва чувствителни продукти като домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар.

Европейската комисия ще започва разследване, когато вносът на тези продукти се увеличи средно с 5% за три години и вносните цени са поне с 5% по-ниски от цените на вътрешния пазар. Разследване може да поиска и държава членка, или представители на съответния сектор, включително физически или юридически лица и сдружения.

Поне на всеки шест месеца Комисията ще представя доклад пред парламента за въздействието на вноса на чувствителни продукти. След официалното приемане от Съвета на ЕС, регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила след прилагането на Временното търговско споразумение с Меркосур.

Двустранните предпазни клаузи ще бъдат част от Споразумението за партньорство и Временното търговско споразумение между ЕС и Меркосур. Европарламентът поиска становище от Съда на ЕС относно съвместимостта на споразуменията с Договорите на Съюза. Въпреки че парламентът не може да ратифицира споразуменията окончателно, Европейската комисия може да избере временното им прилагане след ратификация от поне една държава от Меркосур.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горски

    12 1 Отговор
    Най напред сваляме гащите,а после го мерим колко е дебел...Урсулианство...

    16:55 10.02.2026

  • 2 С ,, меркусур идва

    7 1 Отговор
    Големият туР! За държавите на ,, втора скорост" Под скорост да се разбира ,, плебс, рая!!!?

    17:01 10.02.2026

  • 3 Долу ЕС

    11 1 Отговор
    просто поредното замазване на есни лай на с други! всички директиви са пробити с ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ, сиреч врата в полето, а когато вонята стане нетърпима идва поредната временна директива подплатена със субсидии, сиреч с прясно напечатани пари и още и инфлация.. да видим фермерите дали ще се хванат на измамата

    17:03 10.02.2026

