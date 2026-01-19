Новини
Руски съд осъди американец на 5 години затвор

Руски съд осъди американец на 5 години затвор

19 Януари, 2026 18:39 434 6

Американецът е казал, че е донесъл огнестрелното оръжие за самозащита

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски съд призна за виновен и осъди американец на пет години затвор по обвинения в незаконен трафик на оръжия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на служители на съда, съобщи БТА.

Присъдата на Чарлз Уейн Цимерман бе издадена от съд в Сочи, след като през юни на яхтата му бе намерена пушка. Руските митничари намериха оръжието при проверка при пристигане в Сочи.

В изявление на съда се казва, че Цимерман казал, че пристигнал в Русия, за да се срещне с жена, с която се бил свързал по-рано онлайн. Американецът казал още, че е донесъл огнестрелното оръжие за самозащита и не знаел, че не може да си го държи на яхтата.

Американските власти още не са коментирали случая.

Цимерман е един от няколкото американци, задържани от руските власти. През последните години имаше серия от размяна на затворници между Русия и САЩ.


  • 1 Барум

    2 13 Отговор
    Много тъпи хора на тоя свят. Разни КГБ стерви прилъгват дърти куфелници да ходят в Русия, за да може КГБ да ги арестува и да ги държи за заложници.

    Въобще Московските Хазари се върнаха към стария си бизнес - пиратство и откупи.

    18:41 19.01.2026

  • 2 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Цимерман е типично име за Американец,който се вози на яхта в Черно море и носи със себе си оръжието на мръсния Хари и синчето на Божанков ,Colt Python 357 Magnum.

    18:45 19.01.2026

  • 3 Тик- Ток

    6 1 Отговор
    Време е всяка държава да разреши притежаването на оръжие ,режимите на запад стават все повече агресивни и тормозят робите с непосилни данъци

    18:45 19.01.2026

  • 4 руснаците пак виновни

    5 0 Отговор
    Цимерман е еврейско име. И ще се бръкне ли американец или евреин за пътуване без да има печалба.

    Коментиран от #5

    18:48 19.01.2026

  • 6 Точно

    2 0 Отговор
    Чисто еврейско име..по цял свят говорят че рускините пускат за без пари и малоумника е изял дървото! Луд ама му се е.в.е!.Ще му дойде акъла руска тюрма не е като в американски затвор!

    18:58 19.01.2026

