Руски съд осъди американец на 5 години затвор

Руски съд призна за виновен и осъди американец на пет години затвор по обвинения в незаконен трафик на оръжия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на служители на съда, съобщи БТА.

Присъдата на Чарлз Уейн Цимерман бе издадена от съд в Сочи, след като през юни на яхтата му бе намерена пушка. Руските митничари намериха оръжието при проверка при пристигане в Сочи.

В изявление на съда се казва, че Цимерман казал, че пристигнал в Русия, за да се срещне с жена, с която се бил свързал по-рано онлайн. Американецът казал още, че е донесъл огнестрелното оръжие за самозащита и не знаел, че не може да си го държи на яхтата.

Американските власти още не са коментирали случая.

Цимерман е един от няколкото американци, задържани от руските власти. През последните години имаше серия от размяна на затворници между Русия и САЩ.