Дания: Изказванията на Тръмп са нетърпими

Датската министър-председателка Мете Фредериксен окачестви днес като нетърпими изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че съюзниците от НАТО са били далеч от фронтовата линия в Афганистан, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Разбирам много добре изявлението на датските ветерани, че нямат думи, с които да опишат колко зле са се почувствали", написа тя в социалната платформа "Фейсбук".
"Нетърпимо е американският президент да поставя под въпрос участието на съюзните войници в Афганистан", каза още Фредериксен.
Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО са стояли далеч от фронтовата линия в Афганистан са "обидни и откровено ужасяващи", заяви вчера британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.
"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.
Стармър назначи своя високопоставен бизнес съветник Варун Чандра за нов специален пратеник в Съединените щати, с фокус върху търговията и частните инвестиции. Този ход бе направен на фона на напрежението между Великобритания и Съединените щати с оглед на амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, изказванията му за поведението на войниците от НАТО в Афганистан и инициативата му Съвет за мир.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4, #7
17:53 24.01.2026
2 На това му се казва
17:54 24.01.2026
3 Швейк
17:55 24.01.2026
4 Общото мнения
До коментар #1 от "Вашето мнение":Дания капитулира пред нацистите за 6 дни, Холандия/Нидерландия се предава за 11дни, Полша -86 дни, Франция- 43 дни, Белгия издържа 4 дни, Югославия- 12 дни, Люксембъург- 1 ден, къщата на Павлов- 58 дни, а Ленинград издържа 872 дни.
Един град в съюза издържа повече от цяла Европа под натиска на нацистите.
Това е силата на РУСНАЦИТЕ. Един град не се предава, докато цели държави в Европа се предават.
Коментиран от #8, #15, #62
17:56 24.01.2026
5 Валяет са кирии
17:56 24.01.2026
6 Доналд Тръмп офишъл
Коментиран от #54
17:56 24.01.2026
7 За 6 часа
До коментар #1 от "Вашето мнение":Ама Хитлер е едно,а Путин друго. Жужето 4 пълни години се щура до Покровск.
Коментиран от #11
17:56 24.01.2026
8 Да се чете
До коментар #4 от "Общото мнения":Мнение.
17:56 24.01.2026
9 Уса
Коментиран от #33
17:56 24.01.2026
10 Бай Дончо
17:57 24.01.2026
11 Мхххмх
До коментар #7 от "За 6 часа":Хитлер капитулира пред Сталин.
Коментиран от #19, #23
17:58 24.01.2026
12 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
17:58 24.01.2026
13 Доналд Тръмп, Президентът
17:58 24.01.2026
14 БОЛШЕВИК
17:59 24.01.2026
15 И всички
До коментар #4 от "Общото мнения":изброени от теб държави, общо не са дали толкова жертви, колкото Ленинград. Пазили са хората си.
Въпрос на гледна точка.
Коментиран от #17
17:59 24.01.2026
16 Бялджип
18:01 24.01.2026
17 Как да дадат
До коментар #15 от "И всички":като са мишоци. Чакали друг да ги освободи.
18:01 24.01.2026
18 Руски колхозник
Коментиран от #58
18:01 24.01.2026
19 Не пред Сталин
До коментар #11 от "Мхххмх":а пред Съюзниците. И СССР. Че ако не бяха Съюзниците, Берлин само на картинка.
Коментиран от #41
18:02 24.01.2026
20 Българин
Коментиран от #25, #55
18:02 24.01.2026
21 Култура Миянко
Коментиран от #27
18:03 24.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ама Зеленски
До коментар #11 от "Мхххмх":пред Путин - НЕ !!!!
Коментиран от #26
18:03 24.01.2026
24 гришо
Кака Мете Фредериксен да боядиса джуките и да отива да му направи масажче.... на трЪмпета...
18:04 24.01.2026
25 Клеций
До коментар #20 от "Българин":Що забрави родата си от Пакистан ,Индия и Бангладеш да спомен ?
18:04 24.01.2026
26 И на Зеления Пор му идва
До коментар #23 от "Ама Зеленски":реда.
Коментиран от #28
18:05 24.01.2026
27 За това питай
До коментар #21 от "Култура Миянко":Митрофанова, дето й се кланяте.
18:07 24.01.2026
28 Тъй, тъй
До коментар #26 от "И на Зеления Пор му идва":Идва светла дата. Влизане в ПЕТАТА година.
хихихихих...
Коментиран от #30
18:08 24.01.2026
29 Данко Харсъзина
18:09 24.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тити
18:10 24.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Отговор
До коментар #9 от "Уса":Е, не си прав. СССР пак щеше да помете хитлеристите, но за по-дълъг срок и с повече жертви за жалост.
18:10 24.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Не. Няма за къде.
До коментар #30 от "Е иии":Само ви гледаме сеира и се смеем.
Молете Тръмпа да ви оправя нещата.
Коментиран от #38
18:12 24.01.2026
37 Всеки ден гледаш баща й
До коментар #34 от "Бащата на някаква Саяна":а още не си запомнил името на детето.
18:14 24.01.2026
38 Май Тръмп почна да се моли
До коментар #36 от "Не. Няма за къде.":на Путин. Не четеш ли западни новини?
Коментиран от #44, #45, #50
18:14 24.01.2026
39 Обикновен човек
18:15 24.01.2026
40 Копейкотрошач
До коментар #30 от "Е иии":А ти?
Коментиран от #43, #47
18:15 24.01.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #19 от "Не пред Сталин":Кога тръгнаха съюзниците , бе? След Сталинград, когато разбраха , че Сталин ще превземе цяла Европа . Преди това си натискаха парцалите. Мишки страхливи. Хитлерюгенд при десанта ги трепеше , като пилци. Само командирите им не бяха деца. Смешна работа.
Коментиран от #63
18:17 24.01.2026
42 Факт
18:17 24.01.2026
43 Путин
До коментар #40 от "Копейкотрошач":За никъде не бързам. Трай красавице мая.
18:17 24.01.2026
44 АУуууу
До коментар #38 от "Май Тръмп почна да се моли":Да не би крайцера Москва да е пленил някой американски самолетоносач?
😂😂😂
Коментиран от #46, #49, #53
18:17 24.01.2026
45 Руската пропаганда
До коментар #38 от "Май Тръмп почна да се моли":Има за цел глупака.
18:19 24.01.2026
46 АУУУУ
До коментар #44 от "АУуууу":Нещо друго е. Не е за твоята кратуна.
18:19 24.01.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 стоян георгиев
Коментиран от #51, #52
18:20 24.01.2026
49 Ами Нети
До коментар #44 от "АУуууу":Пленили са най... катти турски тираджии на паркинга и сега действат 🤣🤣🤣.
18:21 24.01.2026
50 ха ха 😂😂😂😂
До коментар #38 от "Май Тръмп почна да се моли":Откъде ви копа митро фанова бре🤣😅🤣😅
18:21 24.01.2026
51 Десислава Димитрова
До коментар #48 от "стоян георгиев":Скъпи кога ще милваш и целуваш рижата ,номерата с попареният от сланата праз 🕡 вече не вървят .Доста съседи проявяват интерес ...
18:23 24.01.2026
52 Гого
До коментар #48 от "стоян георгиев":СиСи ,я сега кажи рижата Тръмп агент Краснов ли е и чея будет Гренландия ?
18:24 24.01.2026
53 да питам
До коментар #44 от "АУуууу":верно ли Русия няма нито един самолетоносач, има ли преди един, ама го нарязали на скрап ?
Коментиран от #61
18:24 24.01.2026
54 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Доналд Тръмп офишъл":"....Владимир, кво ...."
Нравится не нравится, терпи моя датска красавица 😁
18:29 24.01.2026
55 Стенли
До коментар #20 от "Българин":Много ми е чудно защо си сложил Русия в това число за другите държави съм съгласен донякъде ни
18:29 24.01.2026
56 не може да бъде
18:34 24.01.2026
57 А50
18:35 24.01.2026
58 Рюте
До коментар #18 от "Руски колхозник":Естествено, че ще го наричам татко, той на нас европейците майката ни...
18:35 24.01.2026
59 изненада
18:36 24.01.2026
60 не може да бъде -продължение
18:37 24.01.2026
61 Владимир Путин, президент
До коментар #53 от "да питам":"....верно ли Русия няма нито един самолетоносач..."
А вярно ли в американската армия нямат дори едно магаре ?
18:37 24.01.2026
62 Коко
До коментар #4 от "Общото мнения":Слагай ватника и заминавай за Сталинград! За логическо мислене получаваш слаб 2 също като
19:03 24.01.2026
63 ВСВ е между
До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.
19:05 24.01.2026