Дания: Изказванията на Тръмп са нетърпими

Дания: Изказванията на Тръмп са нетърпими

24 Януари, 2026 17:51

Нетърпимо е американският президент да поставя под въпрос участието на съюзните войници в Афганистан, каза Фредериксен

Дания: Изказванията на Тръмп са нетърпими - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Датската министър-председателка Мете Фредериксен окачестви днес като нетърпими изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че съюзниците от НАТО са били далеч от фронтовата линия в Афганистан, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Разбирам много добре изявлението на датските ветерани, че нямат думи, с които да опишат колко зле са се почувствали", написа тя в социалната платформа "Фейсбук".

"Нетърпимо е американският президент да поставя под въпрос участието на съюзните войници в Афганистан", каза още Фредериксен.

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО са стояли далеч от фронтовата линия в Афганистан са "обидни и откровено ужасяващи", заяви вчера британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.

Стармър назначи своя високопоставен бизнес съветник Варун Чандра за нов специален пратеник в Съединените щати, с фокус върху търговията и частните инвестиции. Този ход бе направен на фона на напрежението между Великобритания и Съединените щати с оглед на амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, изказванията му за поведението на войниците от НАТО в Афганистан и инициативата му Съвет за мир.


    28 14 Отговор
    Ми не търпете ве, кво грухтите. Хитлер ви превзе за 6 ч., за един предиобяд. Гренландците не искат да са ви колония.

    Коментиран от #4, #7

    17:53 24.01.2026

  • 2 На това му се казва

    23 6 Отговор
    Добър тон. Нетърпими, вместо Идиотски.

    17:54 24.01.2026

  • 3 Швейк

    25 7 Отговор
    Цяла Европа знае само да плаче.

    17:55 24.01.2026

  • 4 Общото мнения

    50 10 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Дания капитулира пред нацистите за 6 дни, Холандия/Нидерландия се предава за 11дни, Полша -86 дни, Франция- 43 дни, Белгия издържа 4 дни, Югославия- 12 дни, Люксембъург- 1 ден, къщата на Павлов- 58 дни, а Ленинград издържа 872 дни.
    Един град в съюза издържа повече от цяла Европа под натиска на нацистите.
    Това е силата на РУСНАЦИТЕ. Един град не се предава, докато цели държави в Европа се предават.

    Коментиран от #8, #15, #62

    17:56 24.01.2026

  • 5 Валяет са кирии

    28 4 Отговор
    Не го търпете, нали сте сила, НАТО, викинги, а?

    17:56 24.01.2026

  • 6 Доналд Тръмп офишъл

    28 3 Отговор
    Владимир, кво говорят тия бе?🤣

    Коментиран от #54

    17:56 24.01.2026

  • 7 За 6 часа

    7 28 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Ама Хитлер е едно,а Путин друго. Жужето 4 пълни години се щура до Покровск.

    Коментиран от #11

    17:56 24.01.2026

  • 8 Да се чете

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Общото мнения":

    Мнение.

    17:56 24.01.2026

  • 9 Уса

    15 15 Отговор
    Тръмп беше прав и винаги е бил.Ако не са били щатите и руската армия сега цяла Европа щеше да говори само на скпния немски и малко японски

    Коментиран от #33

    17:56 24.01.2026

  • 10 Бай Дончо

    16 3 Отговор
    е уникален. Но не трябва много да му се обръща внимание какво говори 😆

    17:57 24.01.2026

  • 11 Мхххмх

    23 4 Отговор

    До коментар #7 от "За 6 часа":

    Хитлер капитулира пред Сталин.

    Коментиран от #19, #23

    17:58 24.01.2026

  • 12 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    21 1 Отговор
    Естествено, ще се съберат отново на банкет...ъъъ,...конференция ...да обсъдят ситуацията 🤣🤣🤣

    17:58 24.01.2026

  • 13 Доналд Тръмп, Президентът

    18 7 Отговор
    Гледам страшна нетърпима болка и дълбоко възмущение изпитва датския народ на снимката, лежерно пийващ си биричка на фона на омайния залез.

    17:58 24.01.2026

  • 14 БОЛШЕВИК

    25 6 Отговор
    Западния свят е деградирал и фалирал, лошото е, че сега и ние сме с тях и ще потънем заедно с тях!

    17:59 24.01.2026

  • 15 И всички

    5 21 Отговор

    До коментар #4 от "Общото мнения":

    изброени от теб държави, общо не са дали толкова жертви, колкото Ленинград. Пазили са хората си.
    Въпрос на гледна точка.

    Коментиран от #17

    17:59 24.01.2026

  • 16 Бялджип

    15 6 Отговор
    Могат да се възмущават от Тръмп колкото искат, накрая като кученца пак ще размахат опашки и ще му оближат обувките.

    18:01 24.01.2026

  • 17 Как да дадат

    19 2 Отговор

    До коментар #15 от "И всички":

    като са мишоци. Чакали друг да ги освободи.

    18:01 24.01.2026

  • 18 Руски колхозник

    22 5 Отговор
    Сегашните ЕС лидерите са толкова жалки, че Тръмп публично ги унижава та чак до гавра стига,а те му се ма3нят.Оня ден се подигра на Макр0н за очилата, оня пък Рюте го нарече "татко".Давай Тръмп, още можеш👍🤣

    Коментиран от #58

    18:01 24.01.2026

  • 19 Не пред Сталин

    6 17 Отговор

    До коментар #11 от "Мхххмх":

    а пред Съюзниците. И СССР. Че ако не бяха Съюзниците, Берлин само на картинка.

    Коментиран от #41

    18:02 24.01.2026

  • 20 Българин

    11 4 Отговор
    Европейците и американците сме много разглезени, свикнали сме на охолен живот, спокойствие и удоволствия. Ако някой нещо ни каже накриво, веднага мрънкаме. Какво да кажат бедните и репресирани народи, които измират като мухи, като Иран, Сирия, Палестина, Русия, Палестина, Афганистан, ние дори не можем да си представим какъв е животът им.

    Коментиран от #25, #55

    18:02 24.01.2026

  • 21 Култура Миянко

    10 1 Отговор
    Ся последно Тръмп агент Краснов ли е и чея будет Гренландия ,ааа жълтопаветни козячета 😂😂😂?

    Коментиран от #27

    18:03 24.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ама Зеленски

    4 9 Отговор

    До коментар #11 от "Мхххмх":

    пред Путин - НЕ !!!!

    Коментиран от #26

    18:03 24.01.2026

  • 24 гришо

    7 3 Отговор
    Олее нетърпим бай Дончо, нетърпим.
    Кака Мете Фредериксен да боядиса джуките и да отива да му направи масажче.... на трЪмпета...

    18:04 24.01.2026

  • 25 Клеций

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Що забрави родата си от Пакистан ,Индия и Бангладеш да спомен ?

    18:04 24.01.2026

  • 26 И на Зеления Пор му идва

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ама Зеленски":

    реда.

    Коментиран от #28

    18:05 24.01.2026

  • 27 За това питай

    4 6 Отговор

    До коментар #21 от "Култура Миянко":

    Митрофанова, дето й се кланяте.

    18:07 24.01.2026

  • 28 Тъй, тъй

    3 8 Отговор

    До коментар #26 от "И на Зеления Пор му идва":

    Идва светла дата. Влизане в ПЕТАТА година.
    хихихихих...

    Коментиран от #30

    18:08 24.01.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Варун Чандра е индус. Бай Дончо много ги обича.

    18:09 24.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тити

    4 3 Отговор
    Тръмп е едно голямо куку.

    18:10 24.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Отговор

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Уса":

    Е, не си прав. СССР пак щеше да помете хитлеристите, но за по-дълъг срок и с повече жертви за жалост.

    18:10 24.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не. Няма за къде.

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "Е иии":

    Само ви гледаме сеира и се смеем.
    Молете Тръмпа да ви оправя нещата.

    Коментиран от #38

    18:12 24.01.2026

  • 37 Всеки ден гледаш баща й

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Бащата на някаква Саяна":

    а още не си запомнил името на детето.

    18:14 24.01.2026

  • 38 Май Тръмп почна да се моли

    6 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не. Няма за къде.":

    на Путин. Не четеш ли западни новини?

    Коментиран от #44, #45, #50

    18:14 24.01.2026

  • 39 Обикновен човек

    2 6 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    18:15 24.01.2026

  • 40 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #30 от "Е иии":

    А ти?

    Коментиран от #43, #47

    18:15 24.01.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Не пред Сталин":

    Кога тръгнаха съюзниците , бе? След Сталинград, когато разбраха , че Сталин ще превземе цяла Европа . Преди това си натискаха парцалите. Мишки страхливи. Хитлерюгенд при десанта ги трепеше , като пилци. Само командирите им не бяха деца. Смешна работа.

    Коментиран от #63

    18:17 24.01.2026

  • 42 Факт

    0 0 Отговор
    Като се има пред вид, че сигурно навсякъде е фронт и никъде няма сигурност, малко е преувеличил. Но вероятно едно е да атакуваш позиции, друго да патрулираш по пътищата, трето да охраняваш складове.

    18:17 24.01.2026

  • 43 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкотрошач":

    За никъде не бързам. Трай красавице мая.

    18:17 24.01.2026

  • 44 АУуууу

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "Май Тръмп почна да се моли":

    Да не би крайцера Москва да е пленил някой американски самолетоносач?
    😂😂😂

    Коментиран от #46, #49, #53

    18:17 24.01.2026

  • 45 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "Май Тръмп почна да се моли":

    Има за цел глупака.

    18:19 24.01.2026

  • 46 АУУУУ

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "АУуууу":

    Нещо друго е. Не е за твоята кратуна.

    18:19 24.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    1 5 Отговор
    Рижавия клоун на путин няма куража да се приближи до зона ма бойни действия камо ли.да участва в такива,но е силен в дърдоренето.

    Коментиран от #51, #52

    18:20 24.01.2026

  • 49 Ами Нети

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "АУуууу":

    Пленили са най... катти турски тираджии на паркинга и сега действат 🤣🤣🤣.

    18:21 24.01.2026

  • 50 ха ха 😂😂😂😂

    1 8 Отговор

    До коментар #38 от "Май Тръмп почна да се моли":

    Откъде ви копа митро фанова бре🤣😅🤣😅

    18:21 24.01.2026

  • 51 Десислава Димитрова

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    Скъпи кога ще милваш и целуваш рижата ,номерата с попареният от сланата праз 🕡 вече не вървят .Доста съседи проявяват интерес ...

    18:23 24.01.2026

  • 52 Гого

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "стоян георгиев":

    СиСи ,я сега кажи рижата Тръмп агент Краснов ли е и чея будет Гренландия ?

    18:24 24.01.2026

  • 53 да питам

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "АУуууу":

    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, има ли преди един, ама го нарязали на скрап ?

    Коментиран от #61

    18:24 24.01.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Доналд Тръмп офишъл":

    "....Владимир, кво ...."


    Нравится не нравится, терпи моя датска красавица 😁

    18:29 24.01.2026

  • 55 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Много ми е чудно защо си сложил Русия в това число за другите държави съм съгласен донякъде ни

    18:29 24.01.2026

  • 56 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Считам че положението с г-жа Фредриксен е отчайващо след като такива като мен- диванни експерти-трябва да и обясняват къде се е издънила!?първо и препоръчвам да е уволни всичките си съветници -целокупно!? Това че както тя така и те не искат да си раздвижат мозъчните клетки и да разберат защо Тръмп постъпва така и гледат с широко затворени очи на тава което става !?Ами има нещо гнило в Дания и не само в Дания а и в Белгия по-точно в Брюксел!?А причините Тръмп да действа така са както политически така икономически военни идеологически и лични!?Аз ще кажа нещо за военните идеологическите и личните!ЕС е овладян от германците ...но въпросът е дали това не са точно тези германци за които Волфганг Кьопен пише в книгата си Смърт в Рим -пророческа книга -германци които носят в себе си бацила на нацизма и склонност към приемане на тази идеология!?Без САЩ НАТО както счита Тръмп НАТО не струва ...даже хартията на която е написан Северноатлантическият договор/това е от мен/!?!Пристрастието на на лидерите от ЕС в т.ч. и на г-жата към Байдън е озадачаващо в тази обстановка!?Но то нямаше да бъде особено значимо ако не беше преминало всякакви допустими граници...Тръмп след всичко което преживя не може да има доверие на такива хора които на всичко отгоре продължават да действат подмолно против него -даже аз го виждам!?Виждам и един трагичен сблъсък на европейската и израелската линия -не че оправдавам Нетаняху за това което направи -но се замислям -не е

    18:34 24.01.2026

  • 57 А50

    2 0 Отговор
    Ха, казаха ли им къде е мястото им, а тръгнали да воюват с Русия

    18:35 24.01.2026

  • 58 Рюте

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Руски колхозник":

    Естествено, че ще го наричам татко, той на нас европейците майката ни...

    18:35 24.01.2026

  • 59 изненада

    0 3 Отговор
    Комунистите заобичаха класовия враг САЩ и неистово мразят Европа ,но не и европейските помощи и привилегии.

    18:36 24.01.2026

  • 60 не може да бъде -продължение

    1 0 Отговор
    Виждам и един трагичен сблъсък на европейската и израелската линия -не че оправдавам Нетаняху за това което направи -но се замислям -не е ли това знак да покаже че той няма да позволи повече евреи да бъдат убивани както през ония мрачни години -това е много сериозен въпрос помислете !?Затова и доверените лица на Тръмп в преговорите са 3 евреи вече -бяха двама а сега и трети- помислете защо това е въпрос за бъдещето!?А по повод на доминацията на германците ще кажа само -Четвърти Райх няма да има -доминацията на германците приключи!?

    18:37 24.01.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "да питам":

    "....верно ли Русия няма нито един самолетоносач..."

    А вярно ли в американската армия нямат дори едно магаре ?

    18:37 24.01.2026

  • 62 Коко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Общото мнения":

    Слагай ватника и заминавай за Сталинград! За логическо мислене получаваш слаб 2 също като

    19:03 24.01.2026

  • 63 ВСВ е между

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "РЕАЛИСТ":

    Съюзниците (Англо-американците и СССР) и Тройната ос (Германия, Италия, Япония), а не Русия срещу Германия както казват русофилите. Първо - с Германия е воювал СССР, а не само Русия. Второ - войната е започнала срещу Полша, Великобритания, Белгия, Нидерландия, Люксембург и Франция когато СССР е бил съюзник на Хитлер. Трето - двете от Тройната ос (Италия и Япония) са победени от англо-американците. Четвърто - СССР се е бил на Източния фронт с огромната материална помощ от Съюзниците. Пето - театърът на бойните действия почти не е засегнал Русия, бил е най-дълго на териториите на Прибалтиките, Беларус и Украйна - там са най-многото жертви. И шесто - каузата му е била правилна и с него е бил морално целият свят. Сега РФ е в ролята на агресор, вероломно нападнал Украйна.

    19:05 24.01.2026

