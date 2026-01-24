Дания: Изказванията на Тръмп са нетърпими

Датската министър-председателка Мете Фредериксен окачестви днес като нетърпими изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че съюзниците от НАТО са били далеч от фронтовата линия в Афганистан, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Разбирам много добре изявлението на датските ветерани, че нямат думи, с които да опишат колко зле са се почувствали", написа тя в социалната платформа "Фейсбук".

"Нетърпимо е американският президент да поставя под въпрос участието на съюзните войници в Афганистан", каза още Фредериксен.

Коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че войниците от НАТО са стояли далеч от фронтовата линия в Афганистан са "обидни и откровено ужасяващи", заяви вчера британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.

"Смятам изказванията на президента Тръмп за обидни и за откровено ужасяващи и не съм изненадан, че те причиниха такава болка на близките хора на убитите и ранените", каза Стармър пред репортери.

Стармър назначи своя високопоставен бизнес съветник Варун Чандра за нов специален пратеник в Съединените щати, с фокус върху търговията и частните инвестиции. Този ход бе направен на фона на напрежението между Великобритания и Съединените щати с оглед на амбициите на Доналд Тръмп по отношение на Гренландия, изказванията му за поведението на войниците от НАТО в Афганистан и инициативата му Съвет за мир.