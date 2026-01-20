"Тръмп иска да подчини Европа, заяви Макрон"

Френският президент Еманюел Макрон по време на изказването си пред Световния икономически форум в Давос днес заяви, че предпочита „уважение пред грубата сила“ и „върховенството на закона пред бруталността“ – думи, които прозвучаха като отговор на дипломацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Франция и Европа са ангажирани с националния суверенитет и независимост, както и с ООН и нейния устав“, подчерта френският президент в момент, когато американският му колега иска да създаде нов глобален „Съвет за мир“, изцяло под свой контрол.
Макрон заяви, че иска да направи Г-7, който тази година е председателстван от Франция – „форум за открит диалог“ и за „колективни и кооперативни решения“.
Европа има на разположение „много мощни“ инструменти в областта на търговията и трябва да ги използва, когато „не е уважавана“, добави френският президент в отговор на заплахите на Тръмп да наложи нови мита.
Макрон осъди „конкуренцията от страна на САЩ“ чрез търговска политика, която „изисква максимални отстъпки и открито цели да отслаби и подчини Европа“ и отбеляза, че не планира да се срещне с американския президент по време на форума в Давос.
