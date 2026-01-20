Новини
Свят »
Швейцария »
Тръмп иска да подчини Европа, заяви Макрон

20 Януари, 2026 18:35

Европа има на разположение „много мощни“ инструменти в областта на търговията и трябва да ги използва, добави френският президент

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон по време на изказването си пред Световния икономически форум в Давос днес заяви, че предпочита „уважение пред грубата сила“ и „върховенството на закона пред бруталността“ – думи, които прозвучаха като отговор на дипломацията на Доналд Тръмп, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Франция и Европа са ангажирани с националния суверенитет и независимост, както и с ООН и нейния устав“, подчерта френският президент в момент, когато американският му колега иска да създаде нов глобален „Съвет за мир“, изцяло под свой контрол.

Макрон заяви, че иска да направи Г-7, който тази година е председателстван от Франция – „форум за открит диалог“ и за „колективни и кооперативни решения“.

Европа има на разположение „много мощни“ инструменти в областта на търговията и трябва да ги използва, когато „не е уважавана“, добави френският президент в отговор на заплахите на Тръмп да наложи нови мита.

Макрон осъди „конкуренцията от страна на САЩ“ чрез търговска политика, която „изисква максимални отстъпки и открито цели да отслаби и подчини Европа“ и отбеляза, че не планира да се срещне с американския президент по време на форума в Давос.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    23 10 Отговор
    Колко ядрени ракети имаш?!?

    Коментиран от #12, #14

    18:36 20.01.2026

  • 2 Тренера 🥊Боксев

    28 8 Отговор
    Тихо, че ще ядеш текмета от дъртото пак🤣

    18:36 20.01.2026

  • 3 Тоя па

    37 10 Отговор
    Европа е подчинена още от втората световна. Просто иска да ви докара до просешка тояга и да ви принуди отново да воювате с Русия, че украйна даде фира.

    18:37 20.01.2026

  • 4 Театър "Сълза и смях 🎭"

    30 12 Отговор
    Нормално да иска "уважение пред грубата сила“ и „върховенството на закона пред бруталността“ ...То, бабата не спря да го бие където свари 🤣🤣🤣

    18:38 20.01.2026

  • 5 Минск-16

    12 12 Отговор
    Тръмп много ги бави. Да унищжи париш, а след това да се проведат преговори, за положението на ивропа.
    Иначе само прказки и нищо работа.

    18:39 20.01.2026

  • 6 Много му отиват тези

    32 8 Отговор
    очила и посиненото око въобще не се вижда, абе направо си е пич.

    18:39 20.01.2026

  • 7 Бриджит

    22 5 Отговор
    Пази се от левите крошета.

    18:42 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Доналд Тръмп офишъл

    22 7 Отговор
    Боли ме уро, Европа е на Путин.

    18:44 20.01.2026

  • 10 Бах

    28 6 Отговор
    Тромпет и Путин си разделиха сферите . Всички други са талаш!

    18:44 20.01.2026

  • 11 Айшето на бракоразводното дело

    13 2 Отговор
    "Асан, напоследък спря да ме уважава!"

    18:47 20.01.2026

  • 12 Европеец

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Заглавието може и да е вярно..... Не си струва да чета словоблудството на микрон.... Микрон се взема много на сериозно, но накрая ще клекне пред бай Дончо от обора или пък ще нагнети напрежение и ще подведе останалите пудели да се зъбят на булдока бай Дончо от обора..... Микрон винаги ще си остане един микрон с някаква мания за значимостс и величие....

    Коментиран от #16, #17

    18:48 20.01.2026

  • 13 Антикомуне

    22 7 Отговор
    Браво на Макрон, поздравления!! Европа трябва да сме сплотени и заедно, не да се надяваме на защита от мешаницата народи наречена САЩ. Подписваме с Китай, връщаме си отношенията с Русия, а украйнците.... да го д...!

    Коментиран от #30

    18:50 20.01.2026

  • 14 ТъпАнар!

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Светът има ядрени ракети да бъде унищожен 1000 пъти.А на франсетата ядрените оръжия са извън контрола на НАТО.След месеци на изборите в САЩ Тръмп ще ги изгуби катастрофално и циркаджийте около него ще се разбягат.

    Коментиран от #19

    18:51 20.01.2026

  • 15 Госあ

    19 4 Отговор
    Макрон с тия цайси комплексира рижавия тупан яко 😅

    18:51 20.01.2026

  • 16 Госあ

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Франсетата не са като германците. Клякат само германците от лакомия

    Коментиран от #23

    18:52 20.01.2026

  • 17 Ха ХаХа

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти какво четеш?Дрипльо.

    18:54 20.01.2026

  • 18 Шапки долу пред министър председателят

    11 4 Отговор
    Мете Фредериксен,която сви сърмите на бай Данчо като му каза в прав текст,че това значи война.

    18:58 20.01.2026

  • 19 Дон Корлеоне

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "ТъпАнар!":

    Тръмп не може да спаси Хаяско.

    18:59 20.01.2026

  • 20 Госあ

    6 4 Отговор
    Карни отиде при Си Дзинпин. Време е Макрон да отиде при Путин. Швабите да се оправят

    Коментиран от #37

    19:00 20.01.2026

  • 21 Този розавинкав се шегува

    12 2 Отговор
    Европа от четиридесет и пета година е подчинена на съединените щати.. определено Европа сама си сложи хомота и сега писка като изчукана изоставена девица.

    19:00 20.01.2026

  • 22 ТОВА

    3 4 Отговор
    Ще го намерят в хотелска стая, не е ясно в какво състояние и след какво. Тъжна картинка, завосими ( от различни неща - секс, пудра, алкохол, пари) си позволяват да говорят.изпод очилата на Том Круз

    19:01 20.01.2026

  • 23 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    Да,така е:) Помниш ли "франсетата" от националният им отбор по футбол преди години,изобщо не клякаха :) Големи франсета...

    Коментиран от #27

    19:01 20.01.2026

  • 24 Хи хи

    7 2 Отговор
    Наште атлантици решиха ли вече за кое нато ще се бият и жертват -американското или датското ??? Член 5-ти няма да ги чака, иначе ги чака военен съд !!

    19:04 20.01.2026

  • 25 Гого

    6 3 Отговор
    Рижият май разбра,че ЕС не е като да овлича руски танкери и Мадуровци.

    Коментиран от #29

    19:04 20.01.2026

  • 26 Европеец

    4 2 Отговор
    "Тръмп иска да подчини Европа, заяви Макрон"

    Ха ха ха тя Европа е подчинена на краварите много преди Тръмп - нали точно подчинението я докара до това положение. И тя е подчинена точно заради такива като Макрон, Шолц, Урсула, Кая които съсипаха Европа заради интересите на краварите. Войната в Украйна е заради интересите на краварите а не заради интересите на Европа. Санкциите удрят Европа а не краварите - даже и при деменцията краварите си търгуваха с Русия.

    19:04 20.01.2026

  • 27 Госあ

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    А чеченците у Русия па са много убави 😂 И джамиите у Русия не са джамии

    Коментиран от #31

    19:05 20.01.2026

  • 28 Факт

    4 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    19:05 20.01.2026

  • 29 Запознат

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Гого":

    "че ЕС не е като да овлича руски танкери и Мадуровци"

    Още по зле е Европата - във Венецула поне гръмнаха и убиха няколко човека а пък единия автобус хора които пратиха да защитават Гренландия си ги прибраха вече. Тия са толкова наведени че даже и Тръмп да ги такова те няма да се обадят.

    19:07 20.01.2026

  • 30 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Антикомуне":

    За целта трябва да дойде на власт някой голист ,надявам се следващият президент дали Марин на която този открадна победата ,дали Земур до колкото разбирам втората му жена ще е кандидат или Бардела някой от тези тримата и то спешно поне 2 мандата .Всичко се нареди поетапно и за добро.Макрон не голист той е анти голист всичко което Дьо Гол мрази и изгони например Америка този им се кланя.

    19:09 20.01.2026

  • 31 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #27 от "Госあ":

    "А чеченците у Русия"

    Чеченците в Русия си живеят там от векове а не са "инджинери" от Африка поканени да подобряват генофонда на европейците.

    19:09 20.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Орденоносец

    4 2 Отговор
    Макрон да даде френския орден "Златното руно"на Тръмп в замяна на Гренлания и нещата ще улегнат от самосебе си.Той си пада по ордени,медали и награди.

    Коментиран от #34

    19:12 20.01.2026

  • 34 Зевзек

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Орденоносец":

    "Макрон да даде френския орден "Златното руно"на Тръмп"

    Те евролидерите дупета са дали на краварите и това пак не ги спасява ти орден ще ги спаси - колкото и онази стана президентка на Венецуела след като си даде наградата на Тръмп толкова и Макрон ще спаси Гренландия.

    Нали Тръмп му го каза на Макарончо че няма да е още дълго президент.

    19:17 20.01.2026

  • 35 Видът на Макрон

    5 0 Отговор
    изобщо не е инцидент, камо ли да е свързан с посегателство от съпругата му.

    Окото му в този вид / има значение дали е дясното или лявото / е ЗНАК за принадлежност към определена ложа. Това е послание за запознатите по темата...

    Коментиран от #38

    19:17 20.01.2026

  • 36 Тръмп иска да подчини бръмбари

    4 0 Отговор
    кат Макарон и лаеинени калинки
    да му клякат

    19:19 20.01.2026

  • 37 Възмутен

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Госあ":

    "Време е Макрон да отиде при Путин"

    Никъде няма да отиде макарончо защото е наведен на "дълбоката държава" в краварника - сега се прави на ученичка и се дърпа ама само за авторитет пък иначе е готов наведен. Те германците поне 13 войника пратиха в Гренландия а макарончо цели 4 - е всичките ги прибраха след 3 дена ама това е друг въпрос.

    Да не говорим че Кая и Урсула направо се изпокриха и никакви не се показват а бяха много активни когато Тръмп отвлече Мадуро.

    19:23 20.01.2026

  • 38 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Видът на Макрон":

    "е ЗНАК за принадлежност към определена ложа"

    Така е обаче бабата или дядото му сменя ложите редовно - тя още от ученик си го шамари пък и явно на него му харесва и за това се е оженил за нея.

    19:27 20.01.2026

  • 39 Чуденка

    1 0 Отговор
    Защо Макарончо е с тъмни цайси? Дедо му Бриджо пак ли му е бушонирал комбала?

    19:41 20.01.2026

