Тръмп покани Путин и Лукашенко в "Съвета за мир" за Газа, Макрон се дърпа, кралят на Мароко "прие любезно"

20 Януари, 2026 03:31, обновена 20 Януари, 2026 05:04 1 202 8

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • александър лукашенко-
  • газа-
  • съвет за мир-
  • давос

Американският президент иска провеждането на церемония в Давос по подписване на хартата и мандата на новия орган, който ще управлява временно анклава

Тръмп покани Путин и Лукашенко в "Съвета за мир" за Газа, Макрон се дърпа, кралят на Мароко "прие любезно" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да проведе церемония по подписване на хартата и мандата на „Съвета за мир“ за Газа на Световния икономически форум в Давос на 22 януари, съобщиха източници на Bloomberg, запознати с въпроса.

Преди това източници на Associated Press съобщиха, че се очаква съставът на съвета да бъде официално обявен на форума, но не уточниха дата.

Въпреки това, „дребен шрифт“ е накарал поканените в съвета да обмислят дали да се съгласят, съобщава Bloomberg.

Френският президент Еманюел Макрон, например, няма планове да се присъедини към новосъздадения съвет, според източник, близък до френския лидер. Макрон смята, че целите на организацията се простират отвъд ивицата Газа и пораждат сериозни опасения, „особено по отношение на спазването на принципите и институционалната рамка на Организацията на обединените нации, които Франция счита за неподлежащи на обсъждане“.

Bloomberg по-рано съобщи, че заедно с поканата на Тръмп за съвета, държавните глави получават харта, в която се очертава целта на организацията: „насърчаване на стабилността, възстановяване на здраво и легитимно управление и осигуряване на устойчив мир в райони, засегнати или застрашени от конфликт“. „Файненшъл таймс“ писа, че в хартата не се споменава Газа, но се подчертава необходимостта от „по-гъвкав и ефективен международен орган за изграждане на мир“. Това предполага, че обхватът на дейността на Съвета за мир ще бъде много по-широк и че органът може да бъде „използван като конкурент на ООН“, отбелязва „Файненшъл таймс“.

Освен това, за да станат постоянни членове на съвета, страните трябва да платят вноска от 1 милиард долара; тези средства ще бъдат използвани за възстановяването на ивицата Газа, според хартата. Без плащане членството в новия орган ще бъде временно – за три години.

Макар точният списък с поканените в Съвета за мир да е неизвестен, съобщения за него продължават да се появяват.

Потвърдено е, че Тръмп е поканил президентите на Русия и Беларус, Владимир Путин и Александър Лукашенко. Минск заяви готовността си да участва в дейностите на съвета. Кремъл заяви, че „изучава всички подробности на това предложение“. „Файненшъл таймс“ свърза хода на Тръмп с желанието за поддържане на диалог с руския лидер.

Краят на Мароко Мохамед VI ще участва в Съвета за мир, обявиха в специално изявление от Министерството на външните работи на кралството.

„Негово Величество получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да се присъедини като член-основател на Съвета за мир“, се казва в изявлението на Министерството на външните работи. Мароканският монарх, отбелязва се в съобщението, „любезно е приел тази покана“. Министерството на външните работи също така обяви, че в този контекст „Кралство Мароко ратифицира учредителния устав на Съвета за мир“.

Крал Мохамед VI е председател на Йерусалимския комитет на Организацията за ислямско сътрудничество, чиито заявени основни дейности са запазване на духовното и цивилизационно значение на града, както и защита на ролята му на център за опазване и разпространение на ценностите на толерантността и мира.

„Онет“ съобщи, че полският президент Карол Навроцки също е получил покана да се присъедини към „Съвета за мир“. Коментирайки това, полският премиер Доналд Туск подчерта, че присъединяването на Варшава към международни организации изисква одобрение от правителството и ратификация от парламента. „Правителството ще се ръководи единствено от интересите и сигурността на полската държава. И няма да позволим на никого да ни надхитри“, пише Туск в писмото си.


САЩ
  • 1 Българин .

    6 3 Отговор
    Тоя е чисто луд! Какъв мир? Там се избиват стотици хиляди хора!

    03:44 20.01.2026

  • 2 Мнението ми.

    4 5 Отговор
    Тръмп да покани също Си и Кимчо за да бъде пълен списъка с всички диктатори.

    03:45 20.01.2026

  • 3 Шайка

    2 2 Отговор
    Да покани и Бойко нали са приятели.

    Коментиран от #7

    03:45 20.01.2026

  • 4 Европеец

    3 3 Отговор
    Срещу един милиард долара и с мандат за три години, интересно кой ще се съгласи на "бизнес начинанието "на бай Дончо от обора.... Вещицата дали е поканена, тя с лекота харчи парите на европейските народи....

    03:47 20.01.2026

  • 5 Лас Вегас

    3 1 Отговор
    с чипове за един милиард си купуваш правото да играеш само дето собственика на казиното рижия ще решава кой да спечели.

    03:49 20.01.2026

  • 6 Рижавото

    2 2 Отговор
    се мъчи да гради алтернативен свят на всичко, по неговата гайда.
    Опитва да заобиколи всички международни институции и се прави на щедър, че кани различни хора, но и без да го казва се знае, че ще го командва той, защото той дава идеята.
    А предвид батака който надроби за една година се сещам и какъв ще е резултата от тази измишльотина.
    Жалко, че има и българин намесен в тази каша.
    Типично в негов стил, всички са охлюви, само аз съм орел.

    04:08 20.01.2026

  • 7 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шайка":

    ще го "покани" в Алкатраз !

    05:08 20.01.2026

  • 8 В бункера

    1 1 Отговор
    Путин няма да отиде да не го вкарат в чувала Официално е обявен за издирване

    05:26 20.01.2026