Взривове в Киев, кметът Кличко съобщи за пожари и жертва. Левият бряг на Днепър е без ток
  Тема: Украйна

Взривове в Киев, кметът Кличко съобщи за пожари и жертва. Левият бряг на Днепър е без ток

20 Януари, 2026 03:42, обновена 20 Януари, 2026 04:02 468 6

Взривове в Киев, кметът Кличко съобщи за пожари и жертва. Левият бряг на Днепър е без ток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Киев бе обявена сирена за въздушна тревога, съобщи военната администрация на града, призовавайки гражданите да останат в убежищата.

Ръководителят на администрацията Тимур Ткаченко обяви за нападението в своя Telegram канал.

РБК-Украйна и „Суспилне“ също съобщиха за експлозии в украинската столица И Днепропетровск.

По-късно Ткаченко предаде за пожари в района на Днепровски район в Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи за жертва. По-късно той съобщи за прекъсвания на електрозахранването от лявата страна на река Днепър. „Съоръженията на социалната инфраструктура преминават към автономно захранване“, написа Кличко в своя Telegram канал.

Сирените за въздушна тревога се чуват в по-голямата част от Украйна, включително Киев, Днепропетровск, Суми, Харков, Чернигов и други области.

Украйна ще промени подхода си към използването на системата си за противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили, обяви украинският президент Володимир Зеленски във видео съобщение, публикувано в неговия Telegram канал.

„Ще има нов подход към използването на противовъздушна отбрана от Военновъздушните сили – сатва въпрос за мобилни огневи групи, дронове-прехващачи и други „малки“ средства за противовъздушна отбрана. Тази система ще бъде трансформирана“, каза държавният глава.

Той също така обяви назначаването на нов заместник-командир на Военновъздушните сили: Павел Елизаров, който командваше подразделението за атакуващи дронове „Група Лазар“, известен с позивната „Лазар“.

Зеленски подчерта, че заедно с министъра на отбраната Михаил Федоров и военното командване ще бъде разработена нова организация за ефективна защита на небето.

Федоров уточни в своя Telegram канал, че Елизаров ще отговаря за разработването на малки системи за противовъздушна отбрана и прихващането на дронове. „Нашата задача е да изградим купол против дронове над Украйна. Система, която не реагира постфактум, а унищожава заплахата, когато тя се приближи“, написа министърът.

Той похвали ефективността на звеното на Елизаров и заяви, че този опит трябва да се разшири. „Трансформацията на такава система не се случва за няколко дни, но трябва да започнем днес, за да разрешим най-накрая този проблем“, добави Федоров.

Министърът обяви и нови назначения в близко бъдеще.

Кличко заяви, че системите за противовъздушна отбрана не са в състояние да защитят Киев.

Още в средата на декември Зеленски съобщи за недостиг на ракети за някои системи за противовъздушна отбрана. В началото на януари той призова европейските страни да доставят ракети, които в момента са на склад. Миналата седмица Зеленски обяви, че Украйна е получила ракети за своите системи за противовъздушна отбрана, които военните не са могли да използват поради липса на боеприпаси.

На фона на проблемите с енергоснабдяването на Украйна след атаките, кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че системата за противовъздушна отбрана не може дори да защити украинската столица. Той призова жителите да напуснат града поради проблеми с отоплението, електричеството и топлата вода.

На 16 януари в украинския енергиен сектор беше обявено извънредно положение.


Украйна
  • 1 хипер лопата

    5 0 Отговор
    това не е вярно забравихте ли, че според урсула руснаците нямат перални.

    Коментиран от #2, #3

    04:00 20.01.2026

  • 2 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "хипер лопата":

    ЛОШО. МНОГО ЛОШИ ВРЕМЕНА ЗА ЗEЛEHИЯ ЛAЙHOMEТ 😩

    Коментиран от #4

    04:07 20.01.2026

  • 3 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хипер лопата":

    Какво да кажа симпатично заглавие..... Все още не късно за белия байрак..... Ама глупавият и корумпиран зелен просяк милионера и посредствен актьор няма пипе в главата..... А въобще не съжалявам украинците, което също чавка им изпи акъла И продължават да търпят незгоди заради заления диктатор окупирал областта в Киев .....

    04:08 20.01.2026

  • 4 Руснаците

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    като стигнат до българия дано тогава бъдеш доволен като полетят ракетите към твоя дом и глава...

    Коментиран от #5, #6

    04:09 20.01.2026

  • 5 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците":

    XAПЧЕТАТА 🤣😝😆

    04:13 20.01.2026

  • 6 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците":

    Когато руската армия навлезе в Румъния, генералитета ще обърне палачинката и ще арестува правителството и Народното събрание. България има опит от 1944 година.

    04:18 20.01.2026

