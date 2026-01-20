Новини
Провоенни фигури са фаворити за Думата в Русия

20 Януари, 2026 07:46

Кандидатите са популярни политически фигури в страната, които заемат важни позиции в руската политическа сфера и вероятно ще се откажат от парламентарните си места в полза на запазването на по-влиятелните или доходоносни позиции, които заемат в момента

Провоенни фигури са фаворити за Думата в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремъл е съставил списък с петима кандидати, които да представляват управляващата партия "Единна Русия" на изборите за Държавна дума през септември 2026 г.

Трима източници съобщиха на RBK на 19 януари, че избраните са: председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, руският външен министър Сергей Лавров, началникът на Генералния щаб на руската армия, капитан Владислав Головин, Маряна Лисенко (видна руска лекарка, ръководила Градска клинична болница № 52 и е получила званието Герой на труда за работата си в борбата с пандемията от COVID-19 в Русия) и близкият до Кремъл руски блогър Евгений Поддубни.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Путин иска да представи провоенните фигури като модели за подражание, които въплъщават неформалната държавна идеология и политически приоритети на Русия за 2026 г.

Списъкът не е официално потвърден и не е окончателен. Окончателният единен федерален списък може да съдържа до 15 кандидати, но в бюлетината ще бъдат изброени само първите пет кандидати.

Източници на РБК посочват, че Путин сам решава окончателния списък с кандидати.

РБК съобщи, че Медведев, който често представлява крайни позиции на Кремъл и преди това е отправял завоалирани и явни ядрени заплахи, насочени към Европа и Съединените щати, вероятно ще се класира на първо място в списъка.

Лавров наскоро заяви, че мирното споразумение за войната на Русия в Украйна трябва да реши проблема с живеещите в Новорусия.

Според съобщенията Русия е започнала да използва безпилотни наземни превозни средства (БНП), оборудвани с термобарични артилерийски установки, за да адаптира артилерията към настоящите условия на бойното поле, доминирани от дронове.

Украински телеграм канал публикува кадри на 19 януари, които показват как руските сили тестват Малвина-М - първото руско БНП, оборудвано с термобарична артилерия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оксиджен

    8 1 Отговор
    Но война като на война

    Коментиран от #6

    07:49 20.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 14 Отговор
    Скоро в Русия ще има иранизация и хиляди убити протестиращи !!!

    Коментиран от #3, #17

    07:50 20.01.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Размечта се рано рано сутринта.

    07:53 20.01.2026

  • 4 Манол

    7 2 Отговор
    От одавна не бях чел такива глупости!

    Коментиран от #8

    07:56 20.01.2026

  • 5 Правоенни

    4 0 Отговор
    Нещо, като пра баба им на военните или как?

    07:57 20.01.2026

  • 6 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "оксиджен":

    А защо пък не..... Това е пътя за силна Русия.... Чия Гренландия..... Где урсула и кая....

    Коментиран от #9

    07:57 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Просяк Марш в блатата 😂😂😂

    Коментиран от #14

    08:02 20.01.2026

  • 10 Ха ХаХа

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Кой па се интересува ти какво си прочел? и какви не си прочел. Ха а ха .Дрипльо 😂😂😂

    Коментиран от #15

    08:03 20.01.2026

  • 11 пРосия

    0 8 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #18

    08:07 20.01.2026

  • 12 Антиваксър

    1 5 Отговор
    Всички антиваксъри да си сложат по един КОВИД сега. Видна руска депутатка е КОВИДарка.

    Всички анти-ваксъри от днес са КОВИДари.

    08:14 20.01.2026

  • 13 Слава COVIDE

    1 0 Отговор
    Нямало COVID а?

    Маряна Лисенко (видна руска лекарка, ръководила Градска клинична болница № 52 и е получила званието Герой на труда за работата си в борбата с пандемията от COVID-19 в Русия)

    Коментиран от #19

    08:16 20.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ХаХа":

    Ха ха ха....

    08:20 20.01.2026

  • 16 Какви"завоалирани и явни ядрени заплахи"

    4 0 Отговор
    е отправял Медведев??

    "Завоалираното" бе, че не могат да победят военно най-голямата ядрена сила! Та те и Северна Корея не смеят да "демократизират":):)
    А "явното" бе, че ако решат да ползват ядрено оръжия за целта, Русия ще им обърне ядрата с хастара наопъки! И не само Медведев и Путин го казват, но и всеки нормален човек по света.

    Не се излагайте с тоя "Институт", че вече дори не смешно! Отдавна има интернет, записи, видеа..и плоски манипулации не минават!

    08:25 20.01.2026

  • 17 Май не знаеш истината

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    за протестите и убийствата в Иран, а?

    /Майк Помпео/

    08:40 20.01.2026

  • 18 болгаринь..

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "пРосия":

    А бгбандерците да се молать на радко да каже напеефтьски0 да спре да им дава да кушать 0тьгавнатьситьему

    08:41 20.01.2026

  • 19 Д-р Бустеров

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Слава COVIDE":

    Кой е казал че няма ковид! Ковиди е имало и преди вакс-шашмата! Образовай се! Грипове е имало и ще има. За респираторни вируси ваксини няма! Но пък има евтини препарати за успешно лечение!
    Забий си поредния бустер и се успокой. И си махни памперса от устата за да дишаш нормално.

    Коментиран от #20

    08:54 20.01.2026

  • 20 Всичкото центаджия тук

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Д-р Бустеров":

    е на бустери и им личи!

    08:57 20.01.2026

