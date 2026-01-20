Кремъл е съставил списък с петима кандидати, които да представляват управляващата партия "Единна Русия" на изборите за Държавна дума през септември 2026 г.

Трима източници съобщиха на RBK на 19 януари, че избраните са: председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, руският външен министър Сергей Лавров, началникът на Генералния щаб на руската армия, капитан Владислав Головин, Маряна Лисенко (видна руска лекарка, ръководила Градска клинична болница № 52 и е получила званието Герой на труда за работата си в борбата с пандемията от COVID-19 в Русия) и близкият до Кремъл руски блогър Евгений Поддубни.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Кандидатите са популярни политически фигури в страната, които заемат важни позиции в руската политическа сфера и вероятно ще се откажат от парламентарните си места в полза на запазването на по-влиятелните или доходоносни позиции, които заемат в момента.

Путин иска да представи провоенните фигури като модели за подражание, които въплъщават неформалната държавна идеология и политически приоритети на Русия за 2026 г.

Списъкът не е официално потвърден и не е окончателен. Окончателният единен федерален списък може да съдържа до 15 кандидати, но в бюлетината ще бъдат изброени само първите пет кандидати.

Източници на РБК посочват, че Путин сам решава окончателния списък с кандидати.

РБК съобщи, че Медведев, който често представлява крайни позиции на Кремъл и преди това е отправял завоалирани и явни ядрени заплахи, насочени към Европа и Съединените щати, вероятно ще се класира на първо място в списъка.

Лавров наскоро заяви, че мирното споразумение за войната на Русия в Украйна трябва да реши проблема с живеещите в Новорусия.

