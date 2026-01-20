Провоенни фигури са фаворити за Думата в Русия

Кремъл е съставил списък с петима кандидати, които да представляват управляващата партия "Единна Русия" на изборите за Държавна дума през септември 2026 г.
Трима източници съобщиха на RBK на 19 януари, че избраните са: председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев, руският външен министър Сергей Лавров, началникът на Генералния щаб на руската армия, капитан Владислав Головин, Маряна Лисенко (видна руска лекарка, ръководила Градска клинична болница № 52 и е получила званието Герой на труда за работата си в борбата с пандемията от COVID-19 в Русия) и близкият до Кремъл руски блогър Евгений Поддубни.
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Кандидатите са популярни политически фигури в страната, които заемат важни позиции в руската политическа сфера и вероятно ще се откажат от парламентарните си места в полза на запазването на по-влиятелните или доходоносни позиции, които заемат в момента.
Путин иска да представи провоенните фигури като модели за подражание, които въплъщават неформалната държавна идеология и политически приоритети на Русия за 2026 г.
Списъкът не е официално потвърден и не е окончателен. Окончателният единен федерален списък може да съдържа до 15 кандидати, но в бюлетината ще бъдат изброени само първите пет кандидати.
Източници на РБК посочват, че Путин сам решава окончателния списък с кандидати.
РБК съобщи, че Медведев, който често представлява крайни позиции на Кремъл и преди това е отправял завоалирани и явни ядрени заплахи, насочени към Европа и Съединените щати, вероятно ще се класира на първо място в списъка.
Лавров наскоро заяви, че мирното споразумение за войната на Русия в Украйна трябва да реши проблема с живеещите в Новорусия.
Според съобщенията Русия е започнала да използва безпилотни наземни превозни средства (БНП), оборудвани с термобарични артилерийски установки, за да адаптира артилерията към настоящите условия на бойното поле, доминирани от дронове.
Украински телеграм канал публикува кадри на 19 януари, които показват как руските сили тестват Малвина-М - първото руско БНП, оборудвано с термобарична артилерия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оксиджен
Коментиран от #6
07:49 20.01.2026
2 Владимир Путин, президент
Коментиран от #3, #17
07:50 20.01.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Размечта се рано рано сутринта.
07:53 20.01.2026
4 Манол
Коментиран от #8
07:56 20.01.2026
5 Правоенни
07:57 20.01.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "оксиджен":А защо пък не..... Това е пътя за силна Русия.... Чия Гренландия..... Где урсула и кая....
Коментиран от #9
07:57 20.01.2026
9 Ха ха
До коментар #6 от "Европеец":Просяк Марш в блатата 😂😂😂
Коментиран от #14
08:02 20.01.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Европеец":Кой па се интересува ти какво си прочел? и какви не си прочел. Ха а ха .Дрипльо 😂😂😂
Коментиран от #15
08:03 20.01.2026
11 пРосия
Коментиран от #18
08:07 20.01.2026
12 Антиваксър
Всички анти-ваксъри от днес са КОВИДари.
08:14 20.01.2026
13 Слава COVIDE
Маряна Лисенко (видна руска лекарка, ръководила Градска клинична болница № 52 и е получила званието Герой на труда за работата си в борбата с пандемията от COVID-19 в Русия)
Коментиран от #19
08:16 20.01.2026
15 Европеец
До коментар #10 от "Ха ХаХа":Ха ха ха....
08:20 20.01.2026
16 Какви"завоалирани и явни ядрени заплахи"
"Завоалираното" бе, че не могат да победят военно най-голямата ядрена сила! Та те и Северна Корея не смеят да "демократизират":):)
А "явното" бе, че ако решат да ползват ядрено оръжия за целта, Русия ще им обърне ядрата с хастара наопъки! И не само Медведев и Путин го казват, но и всеки нормален човек по света.
Не се излагайте с тоя "Институт", че вече дори не смешно! Отдавна има интернет, записи, видеа..и плоски манипулации не минават!
08:25 20.01.2026
17 Май не знаеш истината
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":за протестите и убийствата в Иран, а?
/Майк Помпео/
08:40 20.01.2026
18 болгаринь..
До коментар #11 от "пРосия":А бгбандерците да се молать на радко да каже напеефтьски0 да спре да им дава да кушать 0тьгавнатьситьему
08:41 20.01.2026
19 Д-р Бустеров
До коментар #13 от "Слава COVIDE":Кой е казал че няма ковид! Ковиди е имало и преди вакс-шашмата! Образовай се! Грипове е имало и ще има. За респираторни вируси ваксини няма! Но пък има евтини препарати за успешно лечение!
Забий си поредния бустер и се успокой. И си махни памперса от устата за да дишаш нормално.
Коментиран от #20
08:54 20.01.2026
20 Всичкото центаджия тук
До коментар #19 от "Д-р Бустеров":е на бустери и им личи!
08:57 20.01.2026