Съветникът на Зеленски: Президентът остава в Киев, няма да пътува за Давос

Президентът Володимир Зеленски в момента се намира в Киев, предаде Укринформ, като се позова на негов сътрудник, съобщава БТА.

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин каза това пред журналисти.

„В момента президентът е в Киев“, заяви Литвин в отговор на въпрос дали украинският президент планира да се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Давос.

По-рано през деня, в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курорт, Тръмп каза, че ще се срещне на форума със Зеленски.