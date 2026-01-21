Новини
Свят »
Украйна »
Съветникът на Зеленски: Президентът остава в Киев, няма да пътува за Давос
  Тема: Украйна

Съветникът на Зеленски: Президентът остава в Киев, няма да пътува за Давос

21 Януари, 2026 18:25 695 57

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • давос-
  • русия-
  • украйна

По-рано през деня, в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курорт, Тръмп каза, че ще се срещне в Давос със Зеленски

Съветникът на Зеленски: Президентът остава в Киев, няма да пътува за Давос - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Володимир Зеленски в момента се намира в Киев, предаде Укринформ, като се позова на негов сътрудник, съобщава БТА.

Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин каза това пред журналисти.

„В момента президентът е в Киев“, заяви Литвин в отговор на въпрос дали украинският президент планира да се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Давос.

По-рано през деня, в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курорт, Тръмп каза, че ще се срещне на форума със Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    Страхотна победа! Отложиха Меркосур с две години.

    18:28 21.01.2026

  • 2 МЪКААА МЪКА

    23 1 Отговор
    ТЕЖКА УКРОМЪКА,НИКОЙ ВЕЧЕ НЕ ГИ ИСКА.СКАПАХА СЕ И СКАПАХА ЕВРОПА.

    18:28 21.01.2026

  • 3 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Зеленият нацист се крие в бункера и шмърка яко кокс преди да му теглят куршума

    18:28 21.01.2026

  • 4 си дзън

    4 14 Отговор
    Зеленски няма намерение да се среща с агента на Путин - Краснов.

    18:28 21.01.2026

  • 5 ТРЪМП-

    3 14 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #19, #25

    18:29 21.01.2026

  • 6 Пан Зеленко

    16 0 Отговор
    Лошо ми е

    Коментиран от #13

    18:29 21.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 15 Отговор
    А онова с ботокса от бункера защо не са го канили!

    Коментиран от #12

    18:29 21.01.2026

  • 8 Иван

    16 1 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски няма да продава парфюми Еленски намбър 5.

    18:30 21.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ПУТИНЕ,ТИ СИ! ИЗБАВИ УКРИТЕ ОТ ЗЛОТО!

    Коментиран от #10

    18:30 21.01.2026

  • 10 Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    От бункера не излизам!!

    Коментиран от #16

    18:31 21.01.2026

  • 11 Даже

    15 1 Отговор
    глобалистите наритаха надрусаното Зеле. Знаят му репертоара с крънкането на милиарди долари и евро.

    18:31 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сатана Z

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Пан Зеленко":

    А питаш ли го геостратега от калното мазе, цял свят му се смее, от Киев за дма дна до къде се докара!

    Коментиран от #20

    18:31 21.01.2026

  • 14 ......

    3 8 Отговор
    Давос е Световен икономически форум. Бедни държави като Украйна, Беларус, Русия, Монголия, Сирия и т.н. нямат работа там.

    Коментиран от #17

    18:32 21.01.2026

  • 15 бай Доню

    8 0 Отговор
    Ще го преместя в другия крачол . Аман от просяци .

    18:32 21.01.2026

  • 16 Боруна Лом

    0 6 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    4та година се крие, а вика все па план!

    Коментиран от #21

    18:33 21.01.2026

  • 17 Българин

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "......":

    Ние като трета икономика в Ес сигурно ще присъстваме ...

    18:33 21.01.2026

  • 18 Путин

    5 0 Отговор
    Моеш ли ме фана да ме разведеш ?

    18:33 21.01.2026

  • 19 1427 дни

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП-":

    РускитеСвине са избивани като пилци в Донбас.

    Коментиран от #24

    18:34 21.01.2026

  • 20 жик так

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    То киев могат да го приключат и за един ден .

    Коментиран от #29

    18:34 21.01.2026

  • 21 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боруна Лом":

    НЕ ПИШИ ОТ МОЕ ИМЕ!ЯВНО СЕ ПРИБРА ОТ РАБОТА!ТЪПАН!

    18:34 21.01.2026

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 3 Отговор
    За няма и 4 години Зеленски унищожи блатния халифат с подръчни средства‼️

    18:34 21.01.2026

  • 23 русия е икономическа сила

    2 5 Отговор
    "М. Захарова: Всички заклеймявате руснаците и руското, но Русия най-високотехнологичната нация в света. Русия единствена произвежда валенки. / бел. валенки са чорапи от овча вълна, използвани от древните обитатели на Азия/"

    😆

    Коментиран от #28

    18:35 21.01.2026

  • 24 козляците прости

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "1427 дни":

    Как върви перемогата брат . Колко села завзехте днес ?
    А вчера ? А миналата седмица ? А миналия месец ?

    Коментиран от #27

    18:35 21.01.2026

  • 25 Димитринчо

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП-":

    Повечко са.

    18:35 21.01.2026

  • 26 456

    6 0 Отговор
    Пишете глюпости. ФАЩ категорично и много грубо са заявили ,че не искат Зе в Давос.

    18:35 21.01.2026

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "козляците прости":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #30

    18:36 21.01.2026

  • 28 козляк технолог

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "русия е икономическа сила":

    Коя държава от Ес може да достигне до МКС ?
    Индия стига - Ес не стига !!!

    Коментиран от #34

    18:36 21.01.2026

  • 29 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "жик так":

    Хаха, видяхме 2022, от 64км колона Залужни унищожи повече от половината, а всичко около Гостомел го върна в чували!

    Коментиран от #33

    18:37 21.01.2026

  • 30 мамул

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Превзехте ли Курск ? Или само първите три букви , а ?

    Коментиран от #36

    18:37 21.01.2026

  • 31 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо се понесе......:

    "САЩ спасиха Гренландия (❓) по време на Втората световна война, но след това глупаво „дадоха“ острова на Дания."

    Доналд Дж.Тръмп

    18:38 21.01.2026

  • 32 Миии

    2 0 Отговор
    Никой не иска да гледа зеления клоун, един риж им стига😅

    18:38 21.01.2026

  • 33 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Боруна Лом":

    Как да обясниш на някой с IQ на мушкато колко е 64 км ?!
    Имаш ли на идея колко са 64 километра ?
    И че колоната от 60 000 човека , помля украинската армия от 800 000 бандери .

    Коментиран от #41, #45

    18:39 21.01.2026

  • 34 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "козляк технолог":

    С валенки и икони блатара ще стигне далеч! Разсмя ме до като си мия чинии, хахаа!

    Коментиран от #40, #43

    18:39 21.01.2026

  • 35 Зеленски

    1 1 Отговор
    им каза, ако няма да подписвам документи, за какво да идвам...И на него му омръзна да обикаля по целия свят нон стоп, днес в САЩ, утре в Италия, след седмица в Турция, Германия. Даже и в България дойде. Стига толкова обиколки, трябва е да се работи..

    18:39 21.01.2026

  • 36 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "мамул":

    Масов мор на ватенки в Купянск и Покровск!

    Коментиран от #39

    18:39 21.01.2026

  • 37 Тръмп в Давос:

    1 0 Отговор
    Европа се саморазрушава, някои страни вече са неузнаваеми.
    Няма да използвам сила срещу Гренландия , тя сама ще ми дойде .

    18:40 21.01.2026

  • 38 Абе чак не ми се вярва

    0 0 Отговор
    човека не се е спрял, постоянно е на всички срещи по цяла Европа.

    18:40 21.01.2026

  • 39 да бе шлосер

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Ама кака Галка ли ти го каза ?!

    Коментиран от #44, #47

    18:40 21.01.2026

  • 40 Ххугт

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Срещнеш ли копейка трепИ! Бавнооо.

    Коментиран от #53

    18:41 21.01.2026

  • 41 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "жик так":

    И кой унищожи блатарите като са помляли бондерите, а кой сега продалжава да чувализира 35 000 аклохолика месечно!

    Коментиран от #57

    18:41 21.01.2026

  • 42 Насралаа

    2 2 Отговор
    Путлер да знае, че бункера няма да го спаси.

    Коментиран от #46

    18:41 21.01.2026

  • 43 ха ха ха ....

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Последния Софиянец":

    Верно бе , бизнеса си на Запад свързан с миенето на чинии...
    ...Да не забравиш и на бабето пампера да смениш ....

    18:42 21.01.2026

  • 44 Там пише

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "да бе шлосер":

    Руската пропаганда опростачва и има за цел глупака.

    Коментиран от #54

    18:43 21.01.2026

  • 45 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "жик так":

    Хахаа, а защо едвам се довлачиха на боксир до беларус след като са ги помляли, копейка бавноразвита!

    Коментиран от #48

    18:43 21.01.2026

  • 46 Жиката

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Насралаа":

    То да знаеш че и пампера няма да спаси ауспуха ти докато те отпоря .

    18:43 21.01.2026

  • 47 Там пише

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "да бе шлосер":

    Русия е кочина.

    Коментиран от #50

    18:44 21.01.2026

  • 48 да бе умник

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Боруна Лом":

    Гледам укрите се мотаят пред портите на Кремъл .
    Днес утре ще го превземат.

    18:44 21.01.2026

  • 49 Рублевка

    1 0 Отговор
    Кога ще пуснат тока в Киев? Догодина? Тръбите в Киев се напукаха и на главите тече урина и изпражнения. Няма парно, тъмно, студено. Каменна ера!

    18:44 21.01.2026

  • 50 няма съмнения

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Там пише":

    Московкото метро със сигурност е по чисто от колкото у вас!!!

    18:45 21.01.2026

  • 51 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Само до Зеленски им е в Давос сега. Бай Дончо ги бие с тояга.

    18:45 21.01.2026

  • 52 всички козляци са мърлячи

    2 0 Отговор
    Ходят като клошари .

    18:45 21.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 да бе готин

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Там пише":

    И глупака веднага се обади .

    18:46 21.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Звезда

    0 1 Отговор
    Защо така, да не го е страх, че ще го бият?

    18:47 21.01.2026

  • 57 жик так

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    никой нищо не е унищожил . Вервайте на потника .
    Колкото и театъра в Буча .

    18:47 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания