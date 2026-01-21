Съветникът на Зеленски: Президентът остава в Киев, няма да пътува за Давос

Президентът Володимир Зеленски в момента се намира в Киев, предаде Укринформ, като се позова на негов сътрудник, съобщава БТА.
Съветникът на Зеленски по комуникациите Дмитро Литвин каза това пред журналисти.
„В момента президентът е в Киев“, заяви Литвин в отговор на въпрос дали украинският президент планира да се срещне днес с американския си колега Доналд Тръмп в Давос.
По-рано през деня, в речта си на Световния икономически форум в швейцарския курорт, Тръмп каза, че ще се срещне на форума със Зеленски.
