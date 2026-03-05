Новини
Хърватия започва изтегляне на военнослужещи от Ирак и Ливан

5 Март, 2026 10:12 835 19

Решението на президента Миланович идва на фона на ескалацията в Близкия изток и цели гарантиране на безопасността на хърватските контингенти.

Хърватия е започнала процес на изтегляне на своите военнослужещи от международните мисии в Ирак и Ливан, съобщиха от офиса на президента Зоран Миланович, предаде националната телевизия ХРТ, предава БТА.

Според информация от президентската институция, началникът на Генералния щаб е инициирал процедурата в съответствие с решението на държавния глава, като е взел предвид текущата ситуация със сигурността и оперативните условия на място. От канцеларията уточняват, че обществеността ще бъде информирана след финализиране на процеса.

Това решение се взема на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, където Иран е засилил атаките си срещу Израел, докато САЩ засега не са разположили сухопътни сили в региона, припомня ХРТ.

От президентската канцелария отбелязват, че решението за изтегляне е в рамките на конституционните и законови правомощия на държавния глава и се базира на оценка на сигурността в зоните, където са разположени хърватските контингенти.

Президент Миланович ще продължи да следи ситуацията отблизо, за да гарантира безопасността на хърватските военнослужещи и да защити националните интереси на страната, като същевременно се придържа към Конституцията и законите на Република Хърватия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    21 0 Отговор
    Бай Танас Запранов ще прати нашите. Ние сме най-лоялния съюзик на Израел и САЩ!

    Коментиран от #9

    10:14 05.03.2026

  • 2 ами

    19 0 Отговор
    ха ха ха ама защо не искат да се бият за благото на израел, както правят американците

    10:15 05.03.2026

  • 3 Точно така

    2 15 Отговор
    Да се изтеглят ,защото няма да има сухопътни войски САЩ и Израел ще изравни всичко с земята само по въздух.Дайте повече информация за вчера.

    10:16 05.03.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    16 1 Отговор
    А чичо Сорос се настанил на летището в София и направи столицата мишена на иранските ракети.

    10:16 05.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Спешно да изтеглим българските войници от Ирак.

    Коментиран от #13

    10:17 05.03.2026

  • 6 Това

    9 4 Отговор
    е измяна към държавата Израел. Ще бъдат наказани.

    10:22 05.03.2026

  • 7 Като ги нападне Сърбия тогава нато

    7 3 Отговор
    Ще се изтеглят от Хърватия

    10:22 05.03.2026

  • 8 Антураж

    14 0 Отговор
    А българските сребролюбци остават на халост. Да охраняват бг границата ги няма, но краварския интерес е добре платен.

    10:25 05.03.2026

  • 9 да бе, да

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Бай ти Танас вчера напълни памперса и се е скрил под матрака на Надка. Много се изплаши, горкият, че България можела да пострада. Някой сеща ли се някога да е имало разположени военни самолети на гражданско летище в Европа? Този идиот най-накрая се стресна от собствената си глупост и готовност за слугинаж. Браво на испанците за достойнството да опазват мира и народа си. Браво и на хърватите, че мислят за военните си. Позор за българските политици!

    Коментиран от #12

    10:28 05.03.2026

  • 10 Хърватите

    1 5 Отговор
    рискуват да си развалят отношенията с Израел. Евреите помнят.

    10:31 05.03.2026

  • 11 нейнската

    7 0 Отговор
    абе къде са се скрили боко и дебелеевски, няма само аз и крадлата на кремове да сме на първа линия

    10:32 05.03.2026

  • 12 обосновано предположение

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "да бе, да":

    в европа за последно е имало военни самолети използващи цивилни летища преди краят на хитлер

    Коментиран от #16

    10:36 05.03.2026

  • 13 Ти сериозно ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Последните 155 български войници се завърнаха от Ирак официално на 17 декември 2008 г. Имаме мисии в Босна и в Косово.

    Коментиран от #17

    10:38 05.03.2026

  • 14 Е нищо де

    2 0 Отговор
    нашите ще ги сменят - ганьо не се страхува от нищо.

    Коментиран от #19

    10:39 05.03.2026

  • 15 Старец

    2 0 Отговор
    Ирански дрон стигнал до България и се върнал.... решил, че вече е бомбардирана.

    10:41 05.03.2026

  • 16 Доста по-скоро беше

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "обосновано предположение":

    В България резервното летище за цистерните беше в Сарафово. Войните в Афганистан, двете мисии в Залива - не ги ли помниш? БСП-то протестираше по сигнал от Кремъл. Сега бургаското летище е в ремонт и затова виждаш американските самолети в София.

    Коментиран от #18

    10:43 05.03.2026

  • 17 не е вярно

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ти сериозно ли?":

    Имаме военен контингент в Ирак и това лесно може да се провери на сайта на МО.

    10:50 05.03.2026

  • 18 На замаен шекелар ли да обяснявам?

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Доста по-скоро беше":

    Тогава от Терминал 1 и 2 ли излитаха веонните самолети? Цивилните полети бяха ли спредни изцяло?

    10:53 05.03.2026

  • 19 Факт е,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Е нищо де":

    За няколко дребни шекела Ганьо е готов на всичко.

    10:54 05.03.2026

Новини по държави:
