Хърватия започва изтегляне на военнослужещи от Ирак и Ливан

Хърватия е започнала процес на изтегляне на своите военнослужещи от международните мисии в Ирак и Ливан, съобщиха от офиса на президента Зоран Миланович, предаде националната телевизия ХРТ, предава БТА.

Според информация от президентската институция, началникът на Генералния щаб е инициирал процедурата в съответствие с решението на държавния глава, като е взел предвид текущата ситуация със сигурността и оперативните условия на място. От канцеларията уточняват, че обществеността ще бъде информирана след финализиране на процеса.

Това решение се взема на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, където Иран е засилил атаките си срещу Израел, докато САЩ засега не са разположили сухопътни сили в региона, припомня ХРТ.

От президентската канцелария отбелязват, че решението за изтегляне е в рамките на конституционните и законови правомощия на държавния глава и се базира на оценка на сигурността в зоните, където са разположени хърватските контингенти.

Президент Миланович ще продължи да следи ситуацията отблизо, за да гарантира безопасността на хърватските военнослужещи и да защити националните интереси на страната, като същевременно се придържа към Конституцията и законите на Република Хърватия.