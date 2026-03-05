Хърватия започва изтегляне на военнослужещи от Ирак и Ливан

Хърватия е започнала процес на изтегляне на своите военнослужещи от международните мисии в Ирак и Ливан, съобщиха от офиса на президента Зоран Миланович, предаде националната телевизия ХРТ, предава БТА.
Според информация от президентската институция, началникът на Генералния щаб е инициирал процедурата в съответствие с решението на държавния глава, като е взел предвид текущата ситуация със сигурността и оперативните условия на място. От канцеларията уточняват, че обществеността ще бъде информирана след финализиране на процеса.
Това решение се взема на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, където Иран е засилил атаките си срещу Израел, докато САЩ засега не са разположили сухопътни сили в региона, припомня ХРТ.
От президентската канцелария отбелязват, че решението за изтегляне е в рамките на конституционните и законови правомощия на държавния глава и се базира на оценка на сигурността в зоните, където са разположени хърватските контингенти.
Президент Миланович ще продължи да следи ситуацията отблизо, за да гарантира безопасността на хърватските военнослужещи и да защити националните интереси на страната, като същевременно се придържа към Конституцията и законите на Република Хърватия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #9
10:14 05.03.2026
2 ами
10:15 05.03.2026
3 Точно така
10:16 05.03.2026
4 Бесен - Язовец
10:16 05.03.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #13
10:17 05.03.2026
6 Това
10:22 05.03.2026
7 Като ги нападне Сърбия тогава нато
10:22 05.03.2026
8 Антураж
10:25 05.03.2026
9 да бе, да
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Бай ти Танас вчера напълни памперса и се е скрил под матрака на Надка. Много се изплаши, горкият, че България можела да пострада. Някой сеща ли се някога да е имало разположени военни самолети на гражданско летище в Европа? Този идиот най-накрая се стресна от собствената си глупост и готовност за слугинаж. Браво на испанците за достойнството да опазват мира и народа си. Браво и на хърватите, че мислят за военните си. Позор за българските политици!
Коментиран от #12
10:28 05.03.2026
10 Хърватите
10:31 05.03.2026
11 нейнската
10:32 05.03.2026
12 обосновано предположение
До коментар #9 от "да бе, да":в европа за последно е имало военни самолети използващи цивилни летища преди краят на хитлер
Коментиран от #16
10:36 05.03.2026
13 Ти сериозно ли?
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Последните 155 български войници се завърнаха от Ирак официално на 17 декември 2008 г. Имаме мисии в Босна и в Косово.
Коментиран от #17
10:38 05.03.2026
14 Е нищо де
Коментиран от #19
10:39 05.03.2026
15 Старец
10:41 05.03.2026
16 Доста по-скоро беше
До коментар #12 от "обосновано предположение":В България резервното летище за цистерните беше в Сарафово. Войните в Афганистан, двете мисии в Залива - не ги ли помниш? БСП-то протестираше по сигнал от Кремъл. Сега бургаското летище е в ремонт и затова виждаш американските самолети в София.
Коментиран от #18
10:43 05.03.2026
17 не е вярно
До коментар #13 от "Ти сериозно ли?":Имаме военен контингент в Ирак и това лесно може да се провери на сайта на МО.
10:50 05.03.2026
18 На замаен шекелар ли да обяснявам?
До коментар #16 от "Доста по-скоро беше":Тогава от Терминал 1 и 2 ли излитаха веонните самолети? Цивилните полети бяха ли спредни изцяло?
10:53 05.03.2026
19 Факт е,
До коментар #14 от "Е нищо де":За няколко дребни шекела Ганьо е готов на всичко.
10:54 05.03.2026