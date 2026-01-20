Европейски фермери протестират пред Европарламента срещу споразумението ЕС-Меркосур

От ранните часове на деня фермери от Франция и други европейски държави се събират пред сградата на Европейския парламент, някои дори с трактори, за да изразят протест срещу сключеното в събота търговско споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, предава БТА.

Очаква се стотици трактори да пристигнат в Брюксел, като мнозинството още пътуват към столицата. Най-голямата европейска земеделска организация „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca) подкрепя демонстрацията, обявена от най-големия фермерски синдикат във Франция - Националната федерация на земеделските съюзи FNSEA. България също ще има свои представители на протеста, съобщава Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Протестиращите ще се съберат на площад „Бордо“ след 10:00 часа местно време (11:00 часа българско време). В 10:30 часа шествието ще потегли към сградата на Европейския парламент, където фермерите ще направят изказвания.

Франция е една от страните, които се противопоставиха на споразумението с Меркосур, заради опасения, че безмитният внос от Южна Америка ще засегне местния селскостопански сектор.