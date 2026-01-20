Новини
Европейски фермери протестират пред Европарламента срещу споразумението ЕС-Меркосур

20 Януари, 2026 11:57, обновена 20 Януари, 2026 11:56 348 8

Стотици трактори и представители на земеделски организации от различни страни се включват в демонстрацията

Европейски фермери протестират пред Европарламента срещу споразумението ЕС-Меркосур - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От ранните часове на деня фермери от Франция и други европейски държави се събират пред сградата на Европейския парламент, някои дори с трактори, за да изразят протест срещу сключеното в събота търговско споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, предава БТА.

Очаква се стотици трактори да пристигнат в Брюксел, като мнозинството още пътуват към столицата. Най-голямата европейска земеделска организация „Копа-Коджека“ (Copa-Cogeca) подкрепя демонстрацията, обявена от най-големия фермерски синдикат във Франция - Националната федерация на земеделските съюзи FNSEA. България също ще има свои представители на протеста, съобщава Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Протестиращите ще се съберат на площад „Бордо“ след 10:00 часа местно време (11:00 часа българско време). В 10:30 часа шествието ще потегли към сградата на Европейския парламент, където фермерите ще направят изказвания.

Франция е една от страните, които се противопоставиха на споразумението с Меркосур, заради опасения, че безмитният внос от Южна Америка ще засегне местния селскостопански сектор.


Франция
  • 1 Вашето мнение

    0 2 Отговор
    До сега мучахте в хора на евроценностите сега протестирате. ФФаллит вашата м...., фалит докато ви уврат тиквите.

    11:57 20.01.2026

  • 2 Българин

    1 1 Отговор
    не се наядоха ......

    11:59 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Протестират срещу

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:01 20.01.2026

  • 5 Направо е смешен

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:01 20.01.2026

  • 6 ЕСССР

    0 0 Отговор
    "Мерсокур за еврофермерите" смело каза Другарката Урсула и ги ликвидира с един подпис!

    12:02 20.01.2026

  • 7 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:02 20.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
