ЕС приветства готовността на Орбан да признае проверка на петролопровода „Дружба"

ЕС приветства готовността на Орбан да признае проверка на петролопровода „Дружба“

27 Февруари, 2026 13:55

Говорител на Комисията подчерта необходимостта от бързо възстановяване на доставките и осъди руските удари

ЕС приветства готовността на Орбан да признае проверка на петролопровода „Дружба“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Европейската комисия (ЕК) приветства готовността на премиера на Унгария Виктор Орбан да признае резултатите от мисия за проверка на състоянието на петролопровода „Дружба“, заяви говорител на комисията по време на пресконференция, предава БТА.

„Това е положителна стъпка, сега е време да предприемем останалите необходими действия“, добави той, без да уточни дали ЕК ще участва директно в мисията. По думите му комисията е в контакт с Украйна по този въпрос.

Говорителят отбеляза, че петролопроводът е прекъснат от 27 януари след руски въздушен удар по украинската част на трасето и осъди „тези руски удари по европейската енергийна сигурност“.

Той припомни, че по време на посещението си в Киев председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е призовала Украйна да възстанови петролопровода възможно най-бързо. Продължава работата за осигуряване на доставките към Унгария и Словакия, които временно са били прекъснати заради инцидента.

Спирането на доставките бе посочено като причина от Унгария да не подкрепи ново разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия и като предупредителен сигнал, че страната може да възпрепятства отпускането на заем от 90 млрд. евро за Киев.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 4 Отговор
    Няма дружба! Веднага пукаме тръбата!

    13:56 27.02.2026

  • 2 Варна 3

    3 9 Отговор
    Дружба между България и Русия? Не, благодаря.

    13:57 27.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Европейска комисия
    и
    Комисия на ЕС
    СА РАЗЛИЧНИ НЕЩА❗

    Коментиран от #4

    13:58 27.02.2026

  • 4 Едно и също е

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Европейската комисия (ЕК) е изпълнителният орган на Европейския съюз (ЕС), често наричана „правителството на Съюза“. Тя представлява общите интереси на ЕС, предлага нови закони, управлява политиките, прилага законодателството и бюджета на ЕС. Състои се от 27 комисари (по един от всяка държава) под ръководството на председател. Настоящият председател на Европейската комисия (ЕК) е Урсула фон дер Лайен (Ursula von der Leyen). Тя е преизбрана за втори петгодишен мандат (2024–2029 г.) през юли 2024 г. от Европейския парламент.

    Коментиран от #5

    14:05 27.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Едно и също е":

    Ами НЕ е ❗
    Присвояват си имена, за това става дума❗
    Американци не са само жителите на САЩ ❗
    Европейци не са само жителите на ЕС❗
    Трудно е да го схванеш , когато си облъчен от малък❗

    Коментиран от #6

    14:10 27.02.2026

  • 6 Едно и също е

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Комисията на ЕС се нарича Европейска комисия -ЕК.

    14:12 27.02.2026

