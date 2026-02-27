ЕС приветства готовността на Орбан да признае проверка на петролопровода „Дружба“

Европейската комисия (ЕК) приветства готовността на премиера на Унгария Виктор Орбан да признае резултатите от мисия за проверка на състоянието на петролопровода „Дружба“, заяви говорител на комисията по време на пресконференция, предава БТА.

„Това е положителна стъпка, сега е време да предприемем останалите необходими действия“, добави той, без да уточни дали ЕК ще участва директно в мисията. По думите му комисията е в контакт с Украйна по този въпрос.

Говорителят отбеляза, че петролопроводът е прекъснат от 27 януари след руски въздушен удар по украинската част на трасето и осъди „тези руски удари по европейската енергийна сигурност“.

Той припомни, че по време на посещението си в Киев председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен е призовала Украйна да възстанови петролопровода възможно най-бързо. Продължава работата за осигуряване на доставките към Унгария и Словакия, които временно са били прекъснати заради инцидента.

Спирането на доставките бе посочено като причина от Унгария да не подкрепи ново разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия и като предупредителен сигнал, че страната може да възпрепятства отпускането на заем от 90 млрд. евро за Киев.