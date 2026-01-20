Новини
Активността на грипа в Гърция нараства, хоспитализациите се увеличават

20 Януари, 2026 12:01, обновена 20 Януари, 2026 12:02 500 7

Националните здравни власти призовават рисковите групи за ваксинация и предпазни мерки

Активността на грипа в Гърция нараства, хоспитализациите се увеличават - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Активността на грипа в Гърция се повишава, като броят на хоспитализациите и на пациентите в интензивни отделения бележи възходяща тенденция, съобщават местни медии, позовавайки се на данни от Националната организация за обществено здраве, предава БТА.

Според доклада, за периода от 5 до 11 януари са регистрирани 871 хоспитализации, спрямо 722 седмица по-рано. Петнадесет тежки случая са изисквали лечение в интензивни отделения, а осем души са починали от лабораторно потвърден грип до 11 януари.

Според електронното издание на в. „Катимерини“, от началото на зимния сезон здравните власти са регистрирали общо 45 случая в интензивни отделения и 15 смъртни случая.

Здравните власти в страната призоваха хората от рисковите групи да се ваксинират без отлагане, да търсят своевременно медицинска помощ при грипни симптоми и да носят маски в закрити пространства.


  • 1 QR Виза

    1 1 Отговор
    Защото повечето гърци вместо да си седят по спититата се чувстват някакси длъжни да отидат в кафенеото и да покихат и покашлят на филяките си и аре паре дрому😉

    12:06 20.01.2026

  • 2 !!!!!

    7 1 Отговор
    Няма да се боцкаме. Не разбрахте ли?

    12:08 20.01.2026

  • 3 Тома

    2 1 Отговор
    А там има ли грипна ваканция

    12:14 20.01.2026

  • 4 ммммммммм

    4 1 Отговор
    и какво мислиш че ще постегнеш с тази снимка - мисирко

    12:14 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Кирил

    2 0 Отговор
    Добре ,че здравеопазването там е на ниво и нямат НЗОК за точене.

    12:20 20.01.2026

  • 7 ти да видиш

    0 1 Отговор
    Ще допусна рекламите на моят РС когато спрете да триете коментарите ми без да съм обидил никой по какъвто и да е начин! Просто споделям истината със другите хора!

    12:20 20.01.2026

Новини по държави:
