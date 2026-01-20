Активността на грипа в Гърция нараства, хоспитализациите се увеличават

Активността на грипа в Гърция се повишава, като броят на хоспитализациите и на пациентите в интензивни отделения бележи възходяща тенденция, съобщават местни медии, позовавайки се на данни от Националната организация за обществено здраве, предава БТА.

Според доклада, за периода от 5 до 11 януари са регистрирани 871 хоспитализации, спрямо 722 седмица по-рано. Петнадесет тежки случая са изисквали лечение в интензивни отделения, а осем души са починали от лабораторно потвърден грип до 11 януари.

Според електронното издание на в. „Катимерини“, от началото на зимния сезон здравните власти са регистрирали общо 45 случая в интензивни отделения и 15 смъртни случая.

Здравните власти в страната призоваха хората от рисковите групи да се ваксинират без отлагане, да търсят своевременно медицинска помощ при грипни симптоми и да носят маски в закрити пространства.