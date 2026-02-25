Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гърция ще тества гръцки дронове при реални военни условия през 2026 г.

Гърция ще тества гръцки дронове при реални военни условия през 2026 г.

25 Февруари, 2026 12:59 718 9

Четири тренировъчни периода ще включват въздушни, морски и сухопътни безпилотни системи, за да се оценят оперативните способности и технологичната ефективност.

Гърция ще тества гръцки дронове при реални военни условия през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкият Център за иновации в отбраната обяви, че през 2026 г. страната ще проведе четири последователни тренировъчни периода, по време на които ще се тестват въздушни и морски дронове, разработени от гръцки компании, съобщава „Катимерини“, предава БТА.

Първият период ще се състои през май и юни и ще бъде включен в ученията на Военноморските сили, като фокусът ще е върху повишаване на отбранителните способности срещу надводни и подводни заплахи. Вторият период, през юни, ще се координира от Генералния щаб на националната отбрана и ще е посветен на използването на безпилотни платформи - въздушни и морски - при настъпателни и отбранителни операции.

Третият тест ще се проведе през октомври и ноември с участието на Военноморските сили, но на по-малък мащаб, отново с акцент върху безпилотните системи. Четвъртият период е планиран за ноември и ще бъде част от ученията на Сухопътните войски, с цел оценка на подкрепата за сухопътни операции чрез безпилотни и автономни средства.

За всяко учение Центърът ще публикува изисквания за участие, след което ще се определят компаниите, които ще участват. Според центъра, тези учения се различават от предишните статични демонстрации, тъй като ще изискват интеграция на системите в реални бойни планове с конкретни оперативни цели. Инициативата ще оцени технологичната ефективност на дроновете в оперативна среда, ще идентифицира непосредствените нужди и ще гарантира сигурността на критичните системи и технологии.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червените Хълмове

    3 1 Отговор
    България е Клозет ,а населението и е Бъгаво

    13:02 25.02.2026

  • 2 Сталин

    4 2 Отговор
    А ние в България ще тестваме цървули,само това произвеждаме

    13:05 25.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    Гърция обяви , че дошлият в Средиземно море за да плаши Иран самолетоносач.... е АКОстирал в нейната АКвАтория, защото екипажът се е о@К@л та чак е запушил тръбите ‼️

    Коментиран от #4

    13:11 25.02.2026

  • 4 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    При политиците в Гърция е "война",защото американският самолетоносач след акостирането му в Крит е изхвърлил фекалите в морето .

    13:17 25.02.2026

  • 5 Евродебил

    3 2 Отговор
    При "реални военни условия"? За момент си помислих да не са решили да нападат Турция.Ами имат,тестват хората.Ние какво да тестваме.Купихме две ескадрили антични изтребители и след като чакахме по дълго от чакането за Лада по времето на соца получихме два пребоядисани,като и тях не можем да ги вдигнем във въздуха.Едно,че пилота е един ,ами от първата антика течеше гориво и термостата не бил в ред.На другия барутник в софтуера не може да влезем.До скоро 2та мига летяха,но май че ги пратиха в Украйна.На украйнците нещо не им допадна ф16.Дето се вика и хвърчила нямаме.Останаха ни ГРОБ, БУДА,ЛЕТЕЦА ОТ БОТАШ,ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПЕДОФИЛИЯТА,ПЕЕВСКИ и шкембе войвода като архитекти на проекта с ф16 и милярди дългове борч.Боташко го нарочихме и за поредния месия.Да живее ЕСССР!

    13:23 25.02.2026

  • 6 стоян

    1 2 Отговор
    Нали се сещате къде ще ги пробват в реални бойни действия -колко рузки кратуни ще грузират докато ги настроят да летят

    13:25 25.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    И ВСИЧКО СЕ ПРАВИ ЗА ДА СЕ ОТНЕМЕ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

    13:27 25.02.2026

  • 8 Реални военни условия

    3 0 Отговор
    На кой ще обявят война? На турците ли 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:18 25.02.2026

  • 9 Eдин

    2 0 Отговор
    Къде ? В Украйна ли?

    14:48 25.02.2026

