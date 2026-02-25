Гърция ще тества гръцки дронове при реални военни условия през 2026 г.

Гръцкият Център за иновации в отбраната обяви, че през 2026 г. страната ще проведе четири последователни тренировъчни периода, по време на които ще се тестват въздушни и морски дронове, разработени от гръцки компании, съобщава „Катимерини“, предава БТА.

Първият период ще се състои през май и юни и ще бъде включен в ученията на Военноморските сили, като фокусът ще е върху повишаване на отбранителните способности срещу надводни и подводни заплахи. Вторият период, през юни, ще се координира от Генералния щаб на националната отбрана и ще е посветен на използването на безпилотни платформи - въздушни и морски - при настъпателни и отбранителни операции.

Третият тест ще се проведе през октомври и ноември с участието на Военноморските сили, но на по-малък мащаб, отново с акцент върху безпилотните системи. Четвъртият период е планиран за ноември и ще бъде част от ученията на Сухопътните войски, с цел оценка на подкрепата за сухопътни операции чрез безпилотни и автономни средства.

За всяко учение Центърът ще публикува изисквания за участие, след което ще се определят компаниите, които ще участват. Според центъра, тези учения се различават от предишните статични демонстрации, тъй като ще изискват интеграция на системите в реални бойни планове с конкретни оперативни цели. Инициативата ще оцени технологичната ефективност на дроновете в оперативна среда, ще идентифицира непосредствените нужди и ще гарантира сигурността на критичните системи и технологии.