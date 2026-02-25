Река Марица излезе от коритото си: Критична обстановка в Източна Гърция

Обстановката в Източна Гърция остава изключително напрегната заради покачването на нивото на река Еврос (Марица), съобщава електронното издание на Катимерини. Хиляди декари земеделски площи са залети, а жителите на населените места в района получават предупреждения за опасност от наводнения, предава БТА.

През нощта водата е достигнала около седем метра - значително над тревожния праг от 6,40 м. Малко преди 05:00 ч. местно време е било изпратено предупреждение към жителите на село Лавара, разположено на пътя между Дидимотихо и Суфли. Местни представители определят ситуацията като „изключително критична“.

Вчера беше съобщено и за скъсана дига край съседното село Аморио, което е довело до заливане на околните земеделски терени. Координационният орган за извънредни ситуации разпореди спиране на движението по пътя през селото и призова жителите в рисковите зони да останат в готовност и при нужда да използват чували с пясък.

Гръцките власти съобщават, че са били предупредени от българските си колеги за очаквани значителни водни притоци в следващите 36 часа. Допълнителни обеми вода пристигат и от Турция. Дебитът на реката се оценява на около 1500 кубически метра в секунда, а местни жители описват мощния поток като оглушителен.

Експерти предупреждават, че оттичането на водите от залетите ниви може да отнеме продължително време, което поставя под риск пролетната сеитба и поминъка на земеделците.

На този фон турската Анадолска агенция съобщава, че в района на Одрин нивата на Марица и Тунджа са се понижили леко, което е довело до частично отдръпване на водата от най-засегнатия квартал Сарайичи. Властите в Турция са намалили степента на опасност от „червен“ на „оранжев“ код.

Според гръцки специалисти причината за рязкото покачване на нивото на реката са обилните снеговалежи в България. С очакваното затопляне през следващите дни топенето на снеговете вероятно ще се ускори, което ще поддържа високия приток към реката.