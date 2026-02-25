Новини
Свят »
Гърция »
Река Марица излезе от коритото си: Критична обстановка в Източна Гърция

Река Марица излезе от коритото си: Критична обстановка в Източна Гърция

25 Февруари, 2026 10:51 1 461 11

  • гърция-
  • марица

Десетки хиляди декари са под вода, властите предупреждават за нови притоци от България и Турция

Река Марица излезе от коритото си: Критична обстановка в Източна Гърция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Обстановката в Източна Гърция остава изключително напрегната заради покачването на нивото на река Еврос (Марица), съобщава електронното издание на Катимерини. Хиляди декари земеделски площи са залети, а жителите на населените места в района получават предупреждения за опасност от наводнения, предава БТА.

През нощта водата е достигнала около седем метра - значително над тревожния праг от 6,40 м. Малко преди 05:00 ч. местно време е било изпратено предупреждение към жителите на село Лавара, разположено на пътя между Дидимотихо и Суфли. Местни представители определят ситуацията като „изключително критична“.

Вчера беше съобщено и за скъсана дига край съседното село Аморио, което е довело до заливане на околните земеделски терени. Координационният орган за извънредни ситуации разпореди спиране на движението по пътя през селото и призова жителите в рисковите зони да останат в готовност и при нужда да използват чували с пясък.

Гръцките власти съобщават, че са били предупредени от българските си колеги за очаквани значителни водни притоци в следващите 36 часа. Допълнителни обеми вода пристигат и от Турция. Дебитът на реката се оценява на около 1500 кубически метра в секунда, а местни жители описват мощния поток като оглушителен.

Експерти предупреждават, че оттичането на водите от залетите ниви може да отнеме продължително време, което поставя под риск пролетната сеитба и поминъка на земеделците.

На този фон турската Анадолска агенция съобщава, че в района на Одрин нивата на Марица и Тунджа са се понижили леко, което е довело до частично отдръпване на водата от най-засегнатия квартал Сарайичи. Властите в Турция са намалили степента на опасност от „червен“ на „оранжев“ код.

Според гръцки специалисти причината за рязкото покачване на нивото на реката са обилните снеговалежи в България. С очакваното затопляне през следващите дни топенето на снеговете вероятно ще се ускори, което ще поддържа високия приток към реката.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случва се

    24 3 Отговор
    Нали като загубили войната ни задължиха да им даваме сто години безплатно вода? Я отворете още две капандури на язовир Ивайловград че да се наситят на водица.

    10:57 25.02.2026

  • 2 Зевс

    22 0 Отговор
    Нали все искат вода, да събират сега в кофи за лятото

    10:57 25.02.2026

  • 3 това са

    19 0 Отговор
    наши земи

    10:57 25.02.2026

  • 4 Къв Еврос бе, Марица е.

    30 1 Отговор
    Реката се казва Марица, извира от България и е редно, да се нарича навсякъде така.

    11:00 25.02.2026

  • 5 Ами тогава

    18 0 Отговор
    да й разширят коритото и да я направят плавателна.

    11:07 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бот уш

    12 0 Отговор
    Нали искаха вода за поливане....ето ви бе...поливайте

    11:17 25.02.2026

  • 9 БоюЦиганина

    5 0 Отговор
    Вече пета година не съм премиер и изцяло ми счупихте държавате, бе нефелници!

    11:17 25.02.2026

  • 10 стоян георгиев

    6 2 Отговор
    Гърция е ке.не.f

    11:18 25.02.2026

  • 11 Ще дойдем

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Педерастийка":

    И знаеш какво ще стане

    11:23 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания