Урсула фон дер Лайен обещава твърда реакция срещу заплахите на Тръмп за Гренландия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще реагира решително на многократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп, свързани с Гренландия и възможността за налагане на мита, предадоха световните агенции, предава БТА.

„Смятаме американския народ не само за наш съюзник, но и за наш приятел. Влошаването на двустранните ни отношения би било в полза само на нашите съперници, които сме решени да държим настрана“, заяви Фон дер Лайен от трибуната на Световния икономически форум в Давос.

Тя подчерта, че поредицата от геополитически сътресения налага на ЕС да изгради нова, независима Европа. „Ще се възползваме от тази възможност само когато осъзнаем, че тази промяна е постоянна“, добави тя.

Председателката на Комисията отбеляза, че Европейската комисия работи по законодателство за усилване на арктическата отбрана и предупреди, че предложените от Тръмп мита срещу държави, които се противопоставят на плана му за Гренландия, са грешка, „особено между дългогодишни съюзници“.

Фон дер Лайен постави под въпрос и надеждността на американския президент, припомняйки, че миналата година той се е съгласил да не налага повече мита върху държави членки на ЕС. „Европейският съюз и САЩ сключиха търговско споразумение през юли миналата година. В политиката, както и в бизнеса, сделката си остава сделка. Когато приятели се стиснат ръцете, това трябва да означава нещо“, посочи тя.