Урсула фон дер Лайен обещава твърда реакция срещу заплахите на Тръмп за Гренландия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще реагира решително на многократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп, свързани с Гренландия и възможността за налагане на мита, предадоха световните агенции, предава БТА.
„Смятаме американския народ не само за наш съюзник, но и за наш приятел. Влошаването на двустранните ни отношения би било в полза само на нашите съперници, които сме решени да държим настрана“, заяви Фон дер Лайен от трибуната на Световния икономически форум в Давос.
Тя подчерта, че поредицата от геополитически сътресения налага на ЕС да изгради нова, независима Европа. „Ще се възползваме от тази възможност само когато осъзнаем, че тази промяна е постоянна“, добави тя.
Председателката на Комисията отбеляза, че Европейската комисия работи по законодателство за усилване на арктическата отбрана и предупреди, че предложените от Тръмп мита срещу държави, които се противопоставят на плана му за Гренландия, са грешка, „особено между дългогодишни съюзници“.
Фон дер Лайен постави под въпрос и надеждността на американския президент, припомняйки, че миналата година той се е съгласил да не налага повече мита върху държави членки на ЕС. „Европейският съюз и САЩ сключиха търговско споразумение през юли миналата година. В политиката, както и в бизнеса, сделката си остава сделка. Когато приятели се стиснат ръцете, това трябва да означава нещо“, посочи тя.
1 Атина Палада
Коментиран от #12, #24
13:44 20.01.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #46, #78
13:45 20.01.2026
3 ЩОМ И ТАЯ СТАНА ТВЪРДА
13:46 20.01.2026
4 Урсула 1984
13:47 20.01.2026
5 Гошо
13:47 20.01.2026
6 Файърфлай
13:49 20.01.2026
7 Последния Софиянец
13:49 20.01.2026
8 ГЛЕЙ СИ ВНУЦИТЕ
13:49 20.01.2026
9 Оле оле
13:49 20.01.2026
10 БАНко
13:49 20.01.2026
11 На Урсула тойбоя
13:49 20.01.2026
12 ТРОЛА БЪЛГАРИН
До коментар #1 от "Атина Палада":много си умен с цялата си глава
13:49 20.01.2026
13 БСТ
Коментиран от #62
13:49 20.01.2026
14 ГлЛхз
И ооооще много!
Ако не, НЕ.
Коментиран от #52
13:50 20.01.2026
15 Mими Кучева🐕🦺
13:50 20.01.2026
16 Шерлок Холмс
Коментиран от #22
13:50 20.01.2026
17 хихи
13:51 20.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 чоко
Коментиран от #73
13:51 20.01.2026
20 Владимир Путин офишъл
13:52 20.01.2026
21 Доналд Тръмп офишъл
13:52 20.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хахаха
13:53 20.01.2026
24 Европеец
До коментар #1 от "Атина Палада":А бе чадо, не знаеш ли, че всички сме пътници.... Кога ще отпътуваме един Господ знае.... Ама вещицата много ербап го дава, бай Дончо от обора да нея качи на клада.... А наздраве, че ме заболяха очите, па е време да полегна докато жената е на работа, а после от начало....
13:53 20.01.2026
25 Тръмп бил виновен ,
13:53 20.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гнусурлата е...
13:53 20.01.2026
28 Фон дер лайн...
Кафявата германска акушерка да си стиска децата и внучетата, а не да се прави на чиста вода ненапита.
13:54 20.01.2026
29 Японеца
13:54 20.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Забелязъл
13:55 20.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
.
Коментиран от #51
13:55 20.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Георги
13:58 20.01.2026
37 Де Жа Вю
13:58 20.01.2026
38 Кандидат депутат
13:59 20.01.2026
39 Миндич
13:59 20.01.2026
40 Руски колхозник
13:59 20.01.2026
41 Тома
13:59 20.01.2026
42 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
14:00 20.01.2026
43 Само така
14:00 20.01.2026
44 Ха ХаХа
14:00 20.01.2026
45 Урсула дали е изгледала интервюто?
Караганов е уверен, че САЩ няма да рискуват да се намесят впредстоящата Европейска ядрена война.
Първо ще бъде ударена Германия с "Орешник" без ядрен заряд, като предупреждение.
Представете си паниката след предупредителния конвенционален удар с "Орешник" по Германия!
Българи и българки, наети за роби на германските и британските робовладелци, спомнете си за баба Ванга, която ви завеща да се приберете в България до 2027 година!
Коментиран от #50
14:01 20.01.2026
46 хамер и канците
До коментар #2 от "Атина Палада":След по-малко от три години и някой нов ще го замести, а в империите са пожизнено, дори наследствено.
14:01 20.01.2026
47 Ха, ха обещава!?
14:02 20.01.2026
48 Последно
14:03 20.01.2026
49 ИВАН
14:04 20.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Украйна е част от Русия
До коментар #14 от "ГлЛхз":Гренландия е част от Америка.
Просяците от ЕС сънуват мокри сънища.
В знак на протест Брюксел ще организира ге-паради и оргии във всичките столици на ЕС.
Коментиран от #58, #72
14:05 20.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 реация на умряло
14:07 20.01.2026
55 Както винаги...!
14:07 20.01.2026
56 Сънуваш как
До коментар #50 от "Атина Палада":"топ..те на Медведев" те удрят по устата, нали!?
14:07 20.01.2026
57 .....
Коментиран от #63
14:07 20.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 яница
14:08 20.01.2026
60 Сделката от Аляска
До коментар #58 от "Гренландия е част от САЩ":Не се вълнувай!
Путин и Тръмп са се разбрали.
14:09 20.01.2026
61 000
14:10 20.01.2026
62 Тръмп може и да се
До коментар #13 от "БСТ":откаже, защото мислеше, че като не им трябва Гренландия, веднага ще се съгласят, ама удари на камък :)
Коментиран от #67, #81
14:10 20.01.2026
63 Глупости!
До коментар #57 от ".....":Колонизаторите от ЕС щели да изнудват новия колонизатор от САЩ!?
Как ще изнудват Тръмп? Като си свалят гащите и се над упят?
Коментиран от #74
14:12 20.01.2026
64 И чипове за руски ракети от
14:13 20.01.2026
65 жоро
Има към 6-7 чавета!
Тя е легенда в Столипиново!
14:13 20.01.2026
66 ТВЪРДО Е САМО ЕДНО ..
14:14 20.01.2026
67 Авропеец
До коментар #62 от "Тръмп може и да се":Ти верно ли си вярваш? Пиши е бегала, Гренландията...
Коментиран от #86
14:14 20.01.2026
68 Европа
14:15 20.01.2026
69 Урси,
14:17 20.01.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 -Даваш ,ли даваш...
-ЕС си давам-Гренландия -не давам...!
14:18 20.01.2026
72 Град Козлодуй
До коментар #52 от "Украйна е част от Русия":Много грешиш приятел. Няма такава държава Русия, това е територия. Китайска територия.
Коментиран от #79, #92
14:21 20.01.2026
73 хихи
До коментар #19 от "чоко":Докато не е дошла мечката
14:23 20.01.2026
74 Ами няма как
До коментар #63 от "Глупости!":От 1944 година, Германия е със свалени гащи. Било то към Израел, или САЩ, обаче не разбирам едно, защо останалите държави трябва да плащат солидарно греховете на австрийският художник? Евреите няма да простят никога, докато не съсипят Европа.
14:23 20.01.2026
75 Механик
Какво твърдо, ма? Тръмп ви скръцна и върнахте войниците си за една нощ. Те и багажа си не бяха оправили още и се върнаха.
Не е наред тая жена! Никак не я слуша главата.
14:24 20.01.2026
76 бай Ставри
14:24 20.01.2026
77 Атина Палада
14:25 20.01.2026
78 Атина Палада
До коментар #2 от "Атина Палада":КолежКЕ, американците ги тъпчеха на Урсула шефовете.Затова американците избраха Тръмп,който тъпче теб сега а не американците.
14:27 20.01.2026
79 Явно
До коментар #72 от "Град Козлодуй":радиацията в Козлодуй е запълнила празното пространство в главата ти, страхотно.
14:27 20.01.2026
80 Мишел
14:29 20.01.2026
81 Атина Палада
До коментар #62 от "Тръмп може и да се":И ти смяташ,че Тръмп се интересува от мнението на европейците ли? Я се събуди от зимният си сън:)
Коментиран от #85
14:30 20.01.2026
82 БеГемот
14:32 20.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 С какво
14:38 20.01.2026
85 Руската пропаганда
До коментар #81 от "Атина Палада":Има за цел глупака.
Коментиран от #89
14:38 20.01.2026
86 Нищо не се знае още.
До коментар #67 от "Авропеец":Докато не се подпише сделката, не можем да си правим никакви заключения.
14:39 20.01.2026
87 руската мечка
14:40 20.01.2026
88 Дудов
14:42 20.01.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Руската пропаганда
14:45 20.01.2026
91 Мишел
14:46 20.01.2026
92 Аййййяяяя
До коментар #72 от "Град Козлодуй"::))))Ко каза,ко?Пий си хапчетата,мий крачката и си лягай, едн0р0г!
14:47 20.01.2026
93 СМЕХОРИИ
14:53 20.01.2026
94 неприятна
14:53 20.01.2026
95 Янко Виа
14:59 20.01.2026
96 Гренландия не е в ЕС и не е в Европа
15:05 20.01.2026
97 Т.КОЛЕВ
И РАЗНИ ОТКАЧАЛКИ ТУМПИ И ПУТЛЕРИ АУТ ОТ ВСЯКЪДЕ.
15:07 20.01.2026