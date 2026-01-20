Новини
Урсула фон дер Лайен обещава твърда реакция срещу заплахите на Тръмп за Гренландия

20 Януари, 2026

Председателката на ЕК подчерта необходимостта от независима и защитена Европа в отговор на геополитическите сътресения

Урсула фон дер Лайен обещава твърда реакция срещу заплахите на Тръмп за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще реагира решително на многократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп, свързани с Гренландия и възможността за налагане на мита, предадоха световните агенции, предава БТА.

„Смятаме американския народ не само за наш съюзник, но и за наш приятел. Влошаването на двустранните ни отношения би било в полза само на нашите съперници, които сме решени да държим настрана“, заяви Фон дер Лайен от трибуната на Световния икономически форум в Давос.

Тя подчерта, че поредицата от геополитически сътресения налага на ЕС да изгради нова, независима Европа. „Ще се възползваме от тази възможност само когато осъзнаем, че тази промяна е постоянна“, добави тя.

Председателката на Комисията отбеляза, че Европейската комисия работи по законодателство за усилване на арктическата отбрана и предупреди, че предложените от Тръмп мита срещу държави, които се противопоставят на плана му за Гренландия, са грешка, „особено между дългогодишни съюзници“.

Фон дер Лайен постави под въпрос и надеждността на американския президент, припомняйки, че миналата година той се е съгласил да не налага повече мита върху държави членки на ЕС. „Европейският съюз и САЩ сключиха търговско споразумение през юли миналата година. В политиката, както и в бизнеса, сделката си остава сделка. Когато приятели се стиснат ръцете, това трябва да означава нещо“, посочи тя.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    12 43 Отговор
    Тръмп е пътник

    Коментиран от #12, #24

    13:44 20.01.2026

  • 2 Атина Палада

    14 20 Отговор
    американците не са ,като братушките-да ги тъпчат с векове и да си траят-краят на лудия е близо

    Коментиран от #46, #78

    13:45 20.01.2026

  • 3 ЩОМ И ТАЯ СТАНА ТВЪРДА

    67 4 Отговор
    много сме го закъсали. Влизането в Еврозоната все повече ми заприличва да си купиш фабрика на 8.09.1944г

    13:46 20.01.2026

  • 4 Урсула 1984

    57 0 Отговор
    Твърда реакция с меко д,пе

    13:47 20.01.2026

  • 5 Гошо

    36 0 Отговор
    Искаме кеч. Само така ще стане ясно кой печели Гренландия.

    13:47 20.01.2026

  • 6 Файърфлай

    38 0 Отговор
    Лошо,Седларова,лошо ! И от East ,и от West !

    13:49 20.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    27 0 Отговор
    На игрището за голф споразумения не важат

    13:49 20.01.2026

  • 8 ГЛЕЙ СИ ВНУЦИТЕ

    36 0 Отговор
    и остави политиката на по-умните. И тая и Калас са сложени да дадат по-мек характер на тоталитарна Европа. Но Тръм им показа, че е време за мъже, а не за ....от всякакъв пол

    13:49 20.01.2026

  • 9 Оле оле

    26 0 Отговор
    Тая даже сама не си вярва. Ама нищо, то Господ си знае работата.

    13:49 20.01.2026

  • 10 БАНко

    29 2 Отговор
    НАТООООООВЦИ , СВИКВАЙТЕ С НОВОТО ИМЕ НА УРСЪСЕЛА - ,, УРСЪСЕЛА ПФАЙЗЕР ДОЛНОЛАЙНО " !!!

    13:49 20.01.2026

  • 11 На Урсула тойбоя

    18 4 Отговор
    От две години се опитваме да имаме дете, но - уви! Урсула държи непременно да използваме алтернативния вход. Като и кажа, че там няма да се получи, тя отговаря че е акушерка и добре ги разбирала тези работи. И че командвала целия ЕС та моя Хор ли не можела да командва. Да съм бъхтел където трябва, че иначе щяла да ми спре евросубсидиите...... Ех.... съдба...... Все пак това бъхтане ме направи милионер.......

    13:49 20.01.2026

  • 12 ТРОЛА БЪЛГАРИН

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    много си умен с цялата си глава

    13:49 20.01.2026

  • 13 БСТ

    24 4 Отговор
    Тръмп ще си вземе Гренландия при всички положения тази колкото и твърда да е , нищо няма да направи само си лае .

    Коментиран от #62

    13:49 20.01.2026

  • 14 ГлЛхз

    17 3 Отговор
    Ако загубим Украйна, ще загубим и Гренландия.
    И ооооще много!
    Ако не, НЕ.

    Коментиран от #52

    13:50 20.01.2026

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    24 4 Отговор
    Да отвърнем на заплахите на Тръмп,като организираме един огромен пъстроцветен прайд!🌈🌈🌈🥳🤣🖕

    13:50 20.01.2026

  • 16 Шерлок Холмс

    30 2 Отговор
    Урсула действа изцяло в интерес на САЩ - тотално разсипа икономически и демографски Европейския съюз.

    Коментиран от #22

    13:50 20.01.2026

  • 17 хихи

    23 0 Отговор
    От меки членове, твърда реакция не може да се получи...

    13:51 20.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 чоко

    19 2 Отговор
    юрсулка вижда и чуства как ги изнасилва америка, господа европейци отпуснете се и се наслаждавате на изнасилването друго не ви остава

    Коментиран от #73

    13:51 20.01.2026

  • 20 Владимир Путин офишъл

    7 2 Отговор
    ...и моя🤣

    13:52 20.01.2026

  • 21 Доналд Тръмп офишъл

    13 2 Отговор
    Ше ми фанете твърдия дърт...

    13:52 20.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хахаха

    15 2 Отговор
    абе ще й е трудно на европата да изтрие русия от картата

    13:53 20.01.2026

  • 24 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    А бе чадо, не знаеш ли, че всички сме пътници.... Кога ще отпътуваме един Господ знае.... Ама вещицата много ербап го дава, бай Дончо от обора да нея качи на клада.... А наздраве, че ме заболяха очите, па е време да полегна докато жената е на работа, а после от начало....

    13:53 20.01.2026

  • 25 Тръмп бил виновен ,

    12 1 Отговор
    че г-жа Урсула върви след събитията с обещания….

    13:53 20.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гнусурлата е...

    15 1 Отговор
    агент на cащисаните поставена на днешния си пост от демократичната клинтънница. Точно със същите въртеше далавери за милиарди с експериментални ваксини рушащи здравето. За някой друг долар, ще продаде и Гренландия.

    13:53 20.01.2026

  • 28 Фон дер лайн...

    13 0 Отговор
    Когато фон дер лайн... ти стисне ръката, остават кафяви нечистотии и Тръмп овреме си е измил омърсената ръка от фон дер лайн...

    Кафявата германска акушерка да си стиска децата и внучетата, а не да се прави на чиста вода ненапита.

    13:54 20.01.2026

  • 29 Японеца

    17 1 Отговор
    Няма газ, ядрена енергия, няма химия, няма нищо с което да се противопостави на когото и да било.

    13:54 20.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Забелязъл

    3 12 Отговор
    Копейките още не могат да свикнат с еврото и за това ги лъжат в магазина.

    13:55 20.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    12 1 Отговор
    Ако не бяха зад океанските приятели и планът Маршъл Европа не можеше така бързо да се възстанови.Нямат оръжие,нито бази по света, силата е с Червеният перчем.Той решава кой да живее и кой да умре.
    .

    Коментиран от #51

    13:55 20.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Георги

    10 2 Отговор
    не знам дали тромб играе с ка путин, обаче определено ни го подадоха от изток и от запад едновременно.

    13:58 20.01.2026

  • 37 Де Жа Вю

    11 0 Отговор
    EС с твърда ереакция, но си нямат карти, нито козове.

    13:58 20.01.2026

  • 38 Кандидат депутат

    7 0 Отговор
    ПРЪЦ

    13:59 20.01.2026

  • 39 Миндич

    12 0 Отговор
    Тръмп направо ги съсипа. Новия Горбачов който ще срине ,EСССР,НАТО и неолибералната троцкистка чума в Брюксел.Следваща спирка на дедо Дони Канада или Иран.

    13:59 20.01.2026

  • 40 Руски колхозник

    17 1 Отговор
    Урсула и останалите ЕСжендъри, се подиграваха открито на Тръмп преди да го изберат за президент на САЩ, а той е доста злопаметен и е нормално да търси реванш и да ги унижава и изнудва сега.

    13:59 20.01.2026

  • 41 Тома

    13 1 Отговор
    Каква твърда реакция като те знае Тръмп какви милиарди усука хората с ваксините.Всички ви държат с компромати особено наркоманите от влака

    13:59 20.01.2026

  • 42 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    9 0 Отговор
    при бай стври има място и за нея

    14:00 20.01.2026

  • 43 Само така

    5 1 Отговор
    Давай, давай още....

    14:00 20.01.2026

  • 44 Ха ХаХа

    14 0 Отговор
    Колко дивизии има Урсула, че да заплашва Тръмп?

    14:00 20.01.2026

  • 45 Урсула дали е изгледала интервюто?

    12 2 Отговор
    Преди няколко дни, в интервю за Такър Карлсън, Караганов предупреди войнолюбците в Германия и Англия, че ако до година-две не престанат да разпалват прокси-войната на НАТО чрез Украйна, срещу Руската федерация, първо Германия и Англия ще бъдат изтрити от лицето на земята.

    Караганов е уверен, че САЩ няма да рискуват да се намесят впредстоящата Европейска ядрена война.

    Първо ще бъде ударена Германия с "Орешник" без ядрен заряд, като предупреждение.

    Представете си паниката след предупредителния конвенционален удар с "Орешник" по Германия!

    Българи и българки, наети за роби на германските и британските робовладелци, спомнете си за баба Ванга, която ви завеща да се приберете в България до 2027 година!

    Коментиран от #50

    14:01 20.01.2026

  • 46 хамер и канците

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    След по-малко от три години и някой нов ще го замести, а в империите са пожизнено, дори наследствено.

    14:01 20.01.2026

  • 47 Ха, ха обещава!?

    10 0 Отговор
    То ако обещанията се изпълняваха в България нямаше да има нито един бедняк а в момента има над 4 милиона бедни и на прага на бедността...

    14:02 20.01.2026

  • 48 Последно

    8 0 Отговор
    Сега САЩ като какви се разглеждат от ЕК - като съюзник или като съперник?

    14:03 20.01.2026

  • 49 ИВАН

    10 0 Отговор
    Пак ще иска пари за оръжие, пари за ваксини .... само пари са и в картуната.

    14:04 20.01.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Украйна е част от Русия

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "ГлЛхз":

    Гренландия е част от Америка.

    Просяците от ЕС сънуват мокри сънища.

    В знак на протест Брюксел ще организира ге-паради и оргии във всичките столици на ЕС.

    Коментиран от #58, #72

    14:05 20.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 реация на умряло

    9 0 Отговор
    Тръмп ако трябва и Брюксел вземи само Гренландия ни остави.

    14:07 20.01.2026

  • 55 Както винаги...!

    12 0 Отговор
    Урсула фон ,,Пфаизер" ,плаши гаргите...!

    14:07 20.01.2026

  • 56 Сънуваш как

    9 2 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    "топ..те на Медведев" те удрят по устата, нали!?

    14:07 20.01.2026

  • 57 .....

    5 2 Отговор
    Ще изнудват бай Дончо, не за 700 милиарда долара, колкото той предлага за острова, а за 1 трилион долара.

    Коментиран от #63

    14:07 20.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 яница

    9 1 Отговор
    Оранжевият МАГА е за освидетелстване от здравните служби на САЩ !!! а военнолюбците от ЕС трябва да са много горди, че подпалиха и Европа айде сега да видим как се играе с огъня!!!

    14:08 20.01.2026

  • 60 Сделката от Аляска

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Гренландия е част от САЩ":

    Не се вълнувай!

    Путин и Тръмп са се разбрали.

    14:09 20.01.2026

  • 61 000

    6 0 Отговор
    Ах тази урсула пфайзер, колко е сериозна :)

    14:10 20.01.2026

  • 62 Тръмп може и да се

    5 5 Отговор

    До коментар #13 от "БСТ":

    откаже, защото мислеше, че като не им трябва Гренландия, веднага ще се съгласят, ама удари на камък :)

    Коментиран от #67, #81

    14:10 20.01.2026

  • 63 Глупости!

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от ".....":

    Колонизаторите от ЕС щели да изнудват новия колонизатор от САЩ!?

    Как ще изнудват Тръмп? Като си свалят гащите и се над упят?

    Коментиран от #74

    14:12 20.01.2026

  • 64 И чипове за руски ракети от

    5 1 Отговор
    украински перални.

    14:13 20.01.2026

  • 65 жоро

    10 1 Отговор
    баба Урсула обича твърдото!
    Има към 6-7 чавета!
    Тя е легенда в Столипиново!

    14:13 20.01.2026

  • 66 ТВЪРДО Е САМО ЕДНО ..

    6 1 Отговор
    Твърдят твърде много от EU ЧЕ ВИЕ СТЕ КОРУМПИРАНА И ЕВРОПА ТИ И МЕРКЕЛ Я ПОСТАВИХТЕ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА САЩ. ОТ ДЪЛГИ ГОДИНИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. ""хвала" вам"и ЧАО ЧАО ЕВРОПА.ДАНО ДА СЪМ ЛОШ ПРОРОК

    14:14 20.01.2026

  • 67 Авропеец

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "Тръмп може и да се":

    Ти верно ли си вярваш? Пиши е бегала, Гренландията...

    Коментиран от #86

    14:14 20.01.2026

  • 68 Европа

    6 1 Отговор
    има нужда от ваксини, бустери, от къде мога да ги получа? Също така много искам да плащам все по-голяма сметка за ток, на фона все повече засадени фотволтаици, и вятърни перки.

    14:15 20.01.2026

  • 69 Урси,

    6 1 Отговор
    твърдата реакция я остави за шоколадовият ти салон.Сложи си я там.

    14:17 20.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 -Даваш ,ли даваш...

    5 1 Отговор
    ...Урсуло-Гренландия,на Американска вяра...!
    -ЕС си давам-Гренландия -не давам...!

    14:18 20.01.2026

  • 72 Град Козлодуй

    3 8 Отговор

    До коментар #52 от "Украйна е част от Русия":

    Много грешиш приятел. Няма такава държава Русия, това е територия. Китайска територия.

    Коментиран от #79, #92

    14:21 20.01.2026

  • 73 хихи

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "чоко":

    Докато не е дошла мечката

    14:23 20.01.2026

  • 74 Ами няма как

    7 1 Отговор

    До коментар #63 от "Глупости!":

    От 1944 година, Германия е със свалени гащи. Било то към Израел, или САЩ, обаче не разбирам едно, защо останалите държави трябва да плащат солидарно греховете на австрийският художник? Евреите няма да простят никога, докато не съсипят Европа.

    14:23 20.01.2026

  • 75 Механик

    8 1 Отговор
    Не, тази не е наред. Не може човек на толкова висок пост да търкаля такива нелепици.
    Какво твърдо, ма? Тръмп ви скръцна и върнахте войниците си за една нощ. Те и багажа си не бяха оправили още и се върнаха.
    Не е наред тая жена! Никак не я слуша главата.

    14:24 20.01.2026

  • 76 бай Ставри

    2 0 Отговор
    "Сети се Мара да се побара !"

    14:24 20.01.2026

  • 77 Атина Палада

    5 0 Отговор
    УрсулКЕ, дългогодишни съюзници,но когато парите свършат,следва развод..Не го ли знаеш УрсулКЕ?:)

    14:25 20.01.2026

  • 78 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    КолежКЕ, американците ги тъпчеха на Урсула шефовете.Затова американците избраха Тръмп,който тъпче теб сега а не американците.

    14:27 20.01.2026

  • 79 Явно

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Град Козлодуй":

    радиацията в Козлодуй е запълнила празното пространство в главата ти, страхотно.

    14:27 20.01.2026

  • 80 Мишел

    1 4 Отговор
    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    14:29 20.01.2026

  • 81 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Тръмп може и да се":

    И ти смяташ,че Тръмп се интересува от мнението на европейците ли? Я се събуди от зимният си сън:)

    Коментиран от #85

    14:30 20.01.2026

  • 82 БеГемот

    0 1 Отговор
    Шибай го рижият тъпак

    14:32 20.01.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 С какво

    3 0 Отговор
    Точно ще втвърдиш реакцията. С мека по тка. Ще ти са ама нема кой

    14:38 20.01.2026

  • 85 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #89

    14:38 20.01.2026

  • 86 Нищо не се знае още.

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Авропеец":

    Докато не се подпише сделката, не можем да си правим никакви заключения.

    14:39 20.01.2026

  • 87 руската мечка

    2 3 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:40 20.01.2026

  • 88 Дудов

    3 0 Отговор
    Вероятно най- справедливата съдба на кухата акушерка е да я съблекят гола на площада и изгоряд на клада както са правили с вещиците в миналото повечето демократични дъргави в Европа

    14:42 20.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Руската пропаганда

    0 0 Отговор
    Не ми ползай ника, бе чуkyндуp

    14:45 20.01.2026

  • 91 Мишел

    5 0 Отговор
    Кая и Урсула да ги изселят в Украйна.

    14:46 20.01.2026

  • 92 Аййййяяяя

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Град Козлодуй":

    :))))Ко каза,ко?Пий си хапчетата,мий крачката и си лягай, едн0р0г!

    14:47 20.01.2026

  • 93 СМЕХОРИИ

    2 0 Отговор
    ЕЙ ЛЕКО, ЧЕ ЩЕ ГО ИЗПЛАШИТЕ...ОСОБЕНО ТИ

    14:53 20.01.2026

  • 94 неприятна

    1 0 Отговор
    Скараха се с Русия, и с инфантилна радост й поставиха санкции. Позиционират се срещу Китай. Сега се карат и със САЩ. Целия свят е лош, само ръководителките на ЕС праведни. Неприятни, нахални сбръчкани подрастващи.

    14:53 20.01.2026

  • 95 Янко Виа

    1 0 Отговор
    Абе какво може да обещае Бабет,може да ти обещае неща които никой не може да ти даде .

    14:59 20.01.2026

  • 96 Гренландия не е в ЕС и не е в Европа

    0 0 Отговор
    Глупости, тя няма как да обещава твърда ерекция !?

    15:05 20.01.2026

  • 97 Т.КОЛЕВ

    0 0 Отговор
    САМО ТАКА. ТРЯБВЯ ДА СЕ СПАЗВА СУВЕРЕНИТЕТА И МЕЖДОН.ПРАВО.
    И РАЗНИ ОТКАЧАЛКИ ТУМПИ И ПУТЛЕРИ АУТ ОТ ВСЯКЪДЕ.

    15:07 20.01.2026

