Турски интелектуалци предупреждават за рискове за светския характер на Турция

Президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган отправи критика към манифест, подписан от 168 турски интелектуалци, в който те предупреждават за рискове за светския характер на турската държава, съобщи „Търкиш минит“, предаде БТА.
Манифестът беше публикуван във вторник и е подписан от 168 турски писатели, хора на изкуството, учени, журналисти и представители на професионални съюзи. Той е озаглавен „Ние защитаваме секуларизма заедно“ и беше отворен за подписване онлайн по повод на 100-годишнината от приемането на турския граждански кодекс.
В документа подписалите заявяват, че Турция е под „реакционна, прошериатска обсада“ и е под натиск да бъде „талибанизирана“.
Те отправят обвинения към турското правителство, че отслабва светското образование, светския правен ред и светския обществен живот, а защитниците на светската република са третирани като престъпници.
В отговор на среща с управителите на турските 81 окръга Ердоган заяви, че няма да позволи обществото да бъде поляризирано по време на свещения месец Рамазан. Той каза на срещата, че в Турция „няма проблем със секуларизма“ и обвини подписалите манифеста, че се опитват да посеят разделение през Рамазана.
Ердоган и неговата Партия на справедливостта и развитието често са обвинявани, че от идването си на власт през 2002 г. са разширили влиянието на религията в училищата и обществените институции.
Сред първоначалните подписи под манифеста стоят имената на икономиста Коркут Боратав, историка Танер Тимур, бившия депутат Илхан Джиханер, писателката Айше Кулин, актрисата Мюжде Ар и журналиста Тимур Сойкан. Манифестът беше подкрепен онлайн от хиляди хора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 средновековието
11:23 19.02.2026
2 еваш еваш
Коментиран от #3
11:24 19.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Киркилез
Коментиран от #5, #18, #21, #24, #26, #35, #36
11:41 19.02.2026
5 Ганьо
До коментар #4 от "Киркилез":Затова останахме живи 5 века ейде с вицовете...
11:45 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Споко !
11:48 19.02.2026
8 НЕМА ЛАБАВО
11:50 19.02.2026
9 Киркилез
Исторически корени и съвременната заплаха.
Adapted from Dr. Peter Hammond’s book: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat.
ИСЛАМА не е религия, не е и култ. Във цялата си форма това е цялостна, тотална форма на живот.
ИСЛАМА има религийна, политическа, економическа, социална и милитарна компоненти. Религийният компонент е главният и на него са подчинени останалите компоненти. Исламизацията започва когато мюзюлманският елемент в дадена държава е достатъчно акумулиран и започва агитация за тяхната привилегия в държавата. Използувайки толерантността на светските държави със различна от мюзюлманите култура постепенно се пристъпва към религийни превилегии и използуване на богатството на дадената държава.
Коментиран от #19, #27, #37
11:53 19.02.2026
10 Киркилез
Докато мюзюлманското общество е под 2% в дадена държава те ще се представят като миролюбиво малцинство и не са заплаха за останалите общества в държавата.
Така е в следните държави:
САЩ – Мюзюлмани 0.6%
Австралия - Мюзюлмани 1.5%
Канада – Мюзюлмани 1.9%
Китай - Мюзюлмани 1.8%
Италия – Мюзюлмани 1.5%
Норвегия - Мюзюлмани 1.8%
Между 2% и 5% те започват съмишлениците от другите малцинства в обществото на дадена държава да ги приобщават към мюзюлманската вяра, много често всред престъпните групировки и всред уличните престъпни групи.
Така е в следните държави:
Дания – Мюзюлмани 2%
Германия - Мюзюлмани 3.7%
Англия – Мюзюлмани 2.7%
Испания - Мюзюлмани 4%
Тайланд – Мюзюлмани 4.6%
Коментиран от #28, #38
11:55 19.02.2026
11 Киркилез
При повече от 5% те започват да разиграват изкуствено възвишено влияние в обществото въпреки че са едно от малцинствата. Примерно те започват натиск за въвеждане на чист според ислямския стандард хранителни продукти. По такъв начин те си прокарват стимули за работа в обществото – производство на храни по ислямски стандарти. Те ще увеличат натиска в супермаркетната верига докато не го накарат да упадне и хранителните магазини не станат техни.
Така е в следните държави.
Франция – Мюзюлмани 8%
Филипините - Мюзюлмани 5%
Швеция – Мюзюлмани 5%
Швейцария - Мюзюлмани 4.3%
Тринидад и Тобаго – Мюзюлмани 5.8%
От този момент те ще започнат натиск със всички начини за да вземат участие в управлението на държавата, като исканията са да могат сами да управляват мюзюлманското общество в дадена държава изкуственно създавайки мюзюлманско гето подчинено на Шерията – ислямското право.
Когато мюзюлманите в държавата прескочат 10% от популацията те започват да увеличават своето неподчинение на законите в сраната. В Париж ние виждаме коли да горят. Всякаква не мюзюлманска акция дразнеща мюзюлманите, така както в Амстердам, на опозицията срещу Мохамед и филмчета за ислама се получава ответна остра контра реакция. Такива напрежения се виждат всеки ден, по точно всред мюзюлманските квартали в:
Гуана – Мюзюлмани 10%
Индия - Мюзюлмани 13%
Израел – Мюзюлмани 16%
Кения - Мюзюлмани 10%
Руссия – Мюзюлмани 15%
Коментиран от #29, #39
11:57 19.02.2026
12 Киркилез
След достигане на 20%, нацията може да очаква агресивна разправа с неислямски жители, формиране на джихад милиции, спорадични убийства и изгаряне на християнски църкви и еврейски синагоги, така както е в
Етиопия – Мюзюлмани 32.8%
При достигане на 40% на мюзюлманското население започват масакри, постоянен терор върху не мюзюлманското население и разрастваща заплаха от война, така както е в:
Босна – Мюзюлмани 40%
Чад - Мюзюлмани 53.1%
Ливан – Мюзюлмани 59.7%
Над 60% мюзюлманско население при опит за освобождаване от оковите на робството започват преследвания, гонения на населението от другите не мюзюлмански религии. Започава етническо прочистване, използувайки законите на Шериата като оръжие, слагане на такса над невярващото население, както в:
Албания - Мюзюлмани 70%
Малайзия - Мюзюлмани 60.4%
Катар – Мюзюлмани 77.6%
Судан - Мюзюлмани 70%
Коментиран от #30, #40
11:58 19.02.2026
13 Киркилез
След 80% очаквай всекидневно заплашване и яростен джихад. В някой държави започва така нареченото етническо прочистване, съпроводено с геноцид, докато не мюзюлманското население се изхвърли от територията където са живели от векове докато мюзюлманското население стане 100%. Мюзюлмански държави с такъв експириенс в миналото и продължаващо сега са:
Бангладеш – Мюзюлмани 83%
Египед - Мюзюлмани 90%
Газа – Мюзюлмани 98.7%
Индонезия - Мюзюлмани 86.1%
Иран – Мюзюлмани 98%
Ирак – Мюзюлмани 97%
Йордания - Мюзюлмани 92%
Мароко – Мюзюлмани 98.7%
Пакистан - Мюзюлмани 97%
Палестина – Мюзюлмани 99%
Сирия – Мюзюлмани 90%
Таджикистан - Мюзюлмани 90%
Турция – Мюзюлмани 99,8%
Арабски Емирати - Мюзюлмани 96%
Коментиран от #31, #41
12:00 19.02.2026
14 Киркилез
При 100% настъпва мир така наречен “Dar-es-Salaam”- така наречен ислямски дом на Мира. Тогава там настъпва мир, понеже всеки е мюзюлманин. Тогава Madrasses са само техните училища и Корана е само за тях Светът- държави като:
Афганистан – Мюзюлмани 100%
Арабия Саудийска - Мюзюлмани 100%
Сомалия – Мюзюлмани 100%
Иемен - Мюзюлмани 100%
За съжаление, мирът никога не се постига в тия 100% пълни с изригваща умраза към човешкото достойнство мюзюлмански държави, задоволяващи своето пристрастие към кръв спорадично чрез убиване за назидание и сплашване на населението на по – малко радикалните мюзюлмани, за различни причини.
Коментиран от #32, #42
12:01 19.02.2026
15 Киркилез
“Преди да стана на девет години аз се научих на основните канони на арабския живот. Това беше ненавист към моя роден брат; аз и моят брад ненавист към нашиат баща; моята фамилия ненавист към моите братовчеди и род; родът ненавист към племето; племето ненавист срещу целият свят и всички от нас ненавиждащи всичко което принадлежи на невярващите в мюзюлманската религия:
Leon Uris , “The Haj”
Това е много важно да се разбере че в държави с под 100% мюзюлманско население както примерно Франция, където мюзюлманското малцинство живее в свое гето където те са 100% мюзюлмани и живеят под законите на шерията. Националната Гвардия, Полиция никога не влиза в тия гета. Там не действат държавните закони на Франция, няма национални френски училища освен училищата на шерията. Мюзюлманите не се интегрират като малцинство. Децата учат само Корана. Дружбата с невярващ е криминално проявление и се наказва със смърт. По тази причина на някой места до известна степен мюзюлманските имами са екстремисти и имат повече власт от националните.
Днеска 1.5 милиарда мюзюлмани съставляват 22% от световната популация, но тяхният процент на раждане на джуджета бие Християните, Хиндусите, Будистите и Евреите и всичките останали заедно вярващи и невярващи. Мюзюлманите ще достигнат 50% от световната популация в края на това столетие.
Превел от английски на Български, Българин, който знае 7 езика и се ориентира по света, така както за да бъдеш Цар на
Коментиран от #33, #43
12:04 19.02.2026
16 Киркилез
2. Франция - 1600 джамии; население 65 821 885 души
3. България - 1280 джамии; население 7 351 234 души
4. Великобритания - 1000 джамии; население
62 041 708 души
5. Испания - 813 джамии; население 46 661 954 души
6. Холандия - 400 джамии; население 16 570 613 души
7. Австрия - 400 джамии; население 8 356 707 души
8. Белгия - 328 джамии; население 10 708 433 души
9. Италия - 258 джамии; население 60 442 587 души
10. Гърция - 258 ; население 11 305 118 души
11. Швеция - 156 джамии; население 9 127 058 души
12. Швейцария - 122 джамии; население 7 782 900 души
13. Румъния - 77 джамии; население 22 276 056 души
14. Финландия - 17 джамии; население 5 250 275 души
15. Ирландия - 9 джамии; население 4 339 848 души
16. Полша - 6 джамии; население 38 186 860 души
17. Словакия - 4 джамии; население 5 455 407 души
18. Литва - 4 джамии; население 3 575 439 души
19. Латвия - 3 джамии; население 2 286 700 души
20. Чехия - 2 джамии; население 10 306 709 души
21. Кипър - 2 джамии; население 788 457 души
22. Люксембург - 2 джамии; население 502 500 души
23. Малта - 1 джамия; население 405 577 души
Данните са на "Дойче веле" от 2009 г.
Коментиран от #34, #44
12:08 19.02.2026
17 Байрактар"70
12:28 19.02.2026
18 Психолог
До коментар #4 от "Киркилез":От всичко писано от теб разбрах че си паронаяк и требва да се лекуваш .
12:30 19.02.2026
19 КирЯкос
До коментар #9 от "Киркилез":Да бе да примери като тези много.
1. Кой предизвика Първата Световна Война мюсюлманите ли?
2. Кой предизвика ВСВ мюсюлманите ли?
3. Кои гонеше еврейий и избиваше в Европа мюсюлманите ли?
Коментиран от #20
12:34 19.02.2026
20 КирЯкос
До коментар #19 от "КирЯкос":4. Не знам дали сте слушали за Босна от края на миналия век и там ли виновните са мюсюлмани?
12:41 19.02.2026
21 Шшшшшш
До коментар #4 от "Киркилез":И всички геноциди и кланета са извършвани ог гиргилезчета
Коментиран от #22
15:30 19.02.2026
22 КирЯкос
До коментар #21 от "Шшшшшш":5. За унищожаването на индианците в двата континента на Америка мюсюлманите ли ги унищожиха?
18:44 19.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Даа
До коментар #4 от "Киркилез":Това са думи на един от така наречените възрожденци.
07:38 20.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Българските турци
Сурата разглежда фундаментални религиозни въпроси като божественост, откровение, възкресение след смъртта и отчетност пред Бога; след това демонстрира доказателства за абсолютната власт на Бог на небесата и на земята; впоследствие предупреждава хората да оценяват и да бъдат благодарни за Неговите благословии; фокусира се върху религиозни и морални въпроси като справедливост, доброжелателност, спазване на обещания, клетви, законни и незаконни действия и покаяние; и напомня на Пророка Мохамед за метода за канене на хората по пътя на Бог, призовавайки го да бъде справедлив и търпелив.
Коментиран от #46, #47
11:05 20.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българските турци
До коментар #45 от "Българските турци":.... продължение...Бог е този, който дава възможност на хората да видят правилния и справедлив път, да вървят по този път и по този начин да възприемат и живеят начин на живот, подобаващ на честта да бъдат хора, най-изтъкнатите същества във вселената. Човек, който внимателно обмисля и оценява доказателствата, изброени в горните стихове, също ще намери правилния път, водещ към Бог. Но има и крив път; тоест, човешкият живот не е един ред без възможности; напротив, хората могат да изберат пътя, който Бог е показал като правилния път според собствената си свободна воля, или могат да поемат по грешен път. „Ако Бог беше пожелал, щеше да ви насочи всички по правилния път.“ Но Той остави хората свободни по този въпрос и ги държи отговорни за последствията от техните избори. Следователно, хората никога не трябва да забравят тази отговорност; Те трябва да знаят, че са различни от другите живи същества, които, лишени от свобода, също не носят отговорност, и че тяхната свобода е едновременно привилегия и изпитание. Човек трябва внимателно да обмисли и оцени пътя, който е избрал, в какво вярва и как живее.
Коментиран от #48
11:11 20.02.2026
48 Българските турци
До коментар #47 от "Българските турци":....продължение....„Вода, изпратена от небето“ е едно от най-често цитираните космически доказателства в Корана. Това е така, защото самото съществуване и продължаване на живота зависят от водата, а дъждът е от решаващо значение за това водата да бъде използваема. Най-отличителната черта на Земята сред всички планети е, че Бог е създал водата тук. Освен това, поради особеното значение на дъжда за хората, другите живи същества и растенията, както се вижда в стиха, който обсъждаме, Коранът набляга особено на дъжда и някои основни продукти, получени чрез него, като обръща внимание на тази уникална благословия от Бог и заявява, че трябва да размишляваме върху нея, да признаем Дарителя на тази благословия и да бъдем благодарни.
Коментиран от #49
11:12 20.02.2026
49 Българските турци
До коментар #48 от "Българските турци":....продължение....Идеята, че нощта и денят, луната и слънцето, и според едно тълкуване , звездите и растенията с различни цветове са поставени в служба на човечеството, е метафоричен израз. Целта му е следната: На места извън полярните региони на света нощта и денят се редуват в перфектен ред, с периоди, подходящи за физическото и психическото здраве на хората и техните нужди от работа и почивка; по този начин – въпреки че е възможно и обратното – нощта обикновено е по-подходяща за почивка на хората, а денят за работа. Ролята на слънцето, луната и звездите във формирането, развитието и улесняването на живота на Земята е от полза за хората повече от всяко друго живо същество; много живи същества също се възползват от различни растения. Но в крайна сметка, сред всички живи същества, хората са тези, които използват най-добре ресурсите на Земята в своя полза. Така нощта и денят, луната, слънцето, звездите и различните растения на земята, с всичките им характеристики, често се повтарят в Свещения Коран като доказателство, насочващо онези, които знаят как да мислят правилно към метафизичните истини, и са споменати сред благословиите, които изискват вяра в Бога и благодарност към него.
Коментиран от #50
11:14 20.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Българските турци
11:19 20.02.2026
52 Българските турци
12:14 20.02.2026