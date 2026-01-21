Новини
50 жертви взеха проливните дъждове и наводненията в Мозамбик ВИДЕО

21 Януари, 2026

Засегнати са 600 000 души в африканската страна

Обилните валежи от края на миналия месец предизвикаха мащабни наводнения в Мозамбик, при които най-малко 50 души загинаха, а над 600 000 бяха засегнати, съобщи вчера Координационният център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации (КЦРИС), предаде Ройтерс.

КЦРИС се позова на информация от органите за управление на бедствията в Мозамбик.

Очаква се допълнителни валежи в южната част на страната.

Около 78 200 души са настанени във временни приюти, а хиляди домове са били разрушени, се посочва в доклада.

Република Южна Африка и Зимбабве също са засегнати от наводнения, като броят на загиналите в Република Южна Африка е достигнал 30 души от края на декември насам, съобщи центърът. В Зимбабве са регистрирани 70 жертви.


