Доналд Тръмп: Беше една от най-великите години, Бог се гордее с мен!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си мандат.

„Мисля, че Бог е много горд с работата, която съм свършил“, каза държавният глава на пресконференция в Белия дом. „И това включва религията. Знаете ли, ние защитаваме много хора, които биват убивани: християни, евреи. Аз защитавам много хора, които друг президент не би защитил“, каза американският лидер.

„Мисля, че много хора са много горди с работата, която сме свършили. Беше една от най-великите години. Дори някои хора, които не ме харесват на лично ниво, казват, че е била невероятна година“, добави Тръмп.

Той заяви, че би искал да влезе в историята като велик лидер.

„Бих искал моето наследство да бъде, че бях велик президент. А един велик президент обхваща много неща: да сме в безопасност, да сме проспериращи, да се справяме добре, да сме щастливи като страна“, каза той в интервю за NewsNation.

„Бих искал да бъда известен като велик президент. Великият президент поема всичко върху себе си“, добави американският лидер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати притежават оръжия, за които останалият свят не знае.

„Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било хубаво да не казваме на никого за тях, но имаме невероятни оръжия“, каза той, коментирайки твърдението на журналист, че по време на военната операция във Венецуела е използвано някакво звуково оръжие.

Ръководителят на американската администрация не разкри подробности за въпросното оръжие.