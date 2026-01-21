Доналд Тръмп: Беше една от най-великите години, Бог се гордее с мен!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си мандат.
„Мисля, че Бог е много горд с работата, която съм свършил“, каза държавният глава на пресконференция в Белия дом. „И това включва религията. Знаете ли, ние защитаваме много хора, които биват убивани: християни, евреи. Аз защитавам много хора, които друг президент не би защитил“, каза американският лидер.
„Мисля, че много хора са много горди с работата, която сме свършили. Беше една от най-великите години. Дори някои хора, които не ме харесват на лично ниво, казват, че е била невероятна година“, добави Тръмп.
Той заяви, че би искал да влезе в историята като велик лидер.
„Бих искал моето наследство да бъде, че бях велик президент. А един велик президент обхваща много неща: да сме в безопасност, да сме проспериращи, да се справяме добре, да сме щастливи като страна“, каза той в интервю за NewsNation.
„Бих искал да бъда известен като велик президент. Великият президент поема всичко върху себе си“, добави американският лидер.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати притежават оръжия, за които останалият свят не знае.
„Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било хубаво да не казваме на никого за тях, но имаме невероятни оръжия“, каза той, коментирайки твърдението на журналист, че по време на военната операция във Венецуела е използвано някакво звуково оръжие.
Ръководителят на американската администрация не разкри подробности за въпросното оръжие.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краваристан
Ню Йорк: Бездомни хора тероризират туристи на летището в Ню Йорк
05:34 21.01.2026
2 Оффффф
Коментиран от #7
05:35 21.01.2026
3 Ох аман
05:35 21.01.2026
4 Господ
05:39 21.01.2026
5 хехе
05:39 21.01.2026
6 Свободен
Само ако не отмени изборите разбира се!
05:40 21.01.2026
7 Тиквата как викаше
До коментар #2 от "Оффффф":Тутууууу
Три папи са го гАлили по главата.
05:48 21.01.2026
8 скромен,по скромен,най скромен,тръмп
05:51 21.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Определям азимута с палец
05:55 21.01.2026
11 Адеее
05:56 21.01.2026
12 гост
05:57 21.01.2026
13 В САЩ има над..
05:57 21.01.2026
14 Посейдон Буревестников
Путлер няма такова въображение, когато лъже.
05:58 21.01.2026
15 Бойко
05:59 21.01.2026
16 Боже Господе
06:06 21.01.2026
17 Абе
06:12 21.01.2026
18 Комон Сенс
Другите зони са Западна и Южна Африка.
На изток идеята е Китай да стои във вечен пат с Тайван. А Русия да е ангажирана строго регионално. - то 300км от границите си.
06:13 21.01.2026
19 Швейк
06:16 21.01.2026
20 ТРЪМП е срам и позор за Америка
Само дементният и оглупяващ мозък, чиито клетки дегенеративно и прогресивно умират от злоупотребите с дрога в миналото с включването в развратните педофилски партита с малолетни наИзвратеняк като тръмпи, може да измисли такъв върховенЦинизъм....!!!
06:18 21.01.2026