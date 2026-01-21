Новини
Доналд Тръмп: Беше една от най-великите години, Бог се гордее с мен!

21 Януари, 2026 05:26, обновена 21 Януари, 2026 06:06 685 20

Имаме оръжие, за което не бива да говоря. Искам да вляза в историята като велик лидер, заяви американският президент

Доналд Тръмп: Беше една от най-великите години, Бог се гордее с мен! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че Бог се гордее с работата, която е свършил през първата година от втория си мандат.

„Мисля, че Бог е много горд с работата, която съм свършил“, каза държавният глава на пресконференция в Белия дом. „И това включва религията. Знаете ли, ние защитаваме много хора, които биват убивани: християни, евреи. Аз защитавам много хора, които друг президент не би защитил“, каза американският лидер.

„Мисля, че много хора са много горди с работата, която сме свършили. Беше една от най-великите години. Дори някои хора, които не ме харесват на лично ниво, казват, че е била невероятна година“, добави Тръмп.

Той заяви, че би искал да влезе в историята като велик лидер.

„Бих искал моето наследство да бъде, че бях велик президент. А един велик президент обхваща много неща: да сме в безопасност, да сме проспериращи, да се справяме добре, да сме щастливи като страна“, каза той в интервю за NewsNation.

„Бих искал да бъда известен като велик президент. Великият президент поема всичко върху себе си“, добави американският лидер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати притежават оръжия, за които останалият свят не знае.

„Имаме оръжия, за които никой не знае. Вероятно би било хубаво да не казваме на никого за тях, но имаме невероятни оръжия“, каза той, коментирайки твърдението на журналист, че по време на военната операция във Венецуела е използвано някакво звуково оръжие.

Ръководителят на американската администрация не разкри подробности за въпросното оръжие.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краваристан

    11 1 Отговор
    Най-голямото летище в САЩ беше препълнено с бездомни хора.
    Ню Йорк: Бездомни хора тероризират туристи на летището в Ню Йорк

    05:34 21.01.2026

  • 2 Оффффф

    17 0 Отговор
    Тоя е чисто луд

    Коментиран от #7

    05:35 21.01.2026

  • 3 Ох аман

    19 0 Отговор
    Като се гордее да те пребере

    05:35 21.01.2026

  • 4 Господ

    9 1 Отговор
    ще убие милиони хамерикански евреи заради теб

    05:39 21.01.2026

  • 5 хехе

    15 0 Отговор
    Папата веднага да канонизира рижия светец.

    05:39 21.01.2026

  • 6 Свободен

    10 0 Отговор
    Най-доброто е, че вече са само три години пред този оранжев пуяк!
    Само ако не отмени изборите разбира се!

    05:40 21.01.2026

  • 7 Тиквата как викаше

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оффффф":

    Тутууууу
    Три папи са го гАлили по главата.

    05:48 21.01.2026

  • 8 скромен,по скромен,най скромен,тръмп

    9 0 Отговор
    миротворец......

    05:51 21.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Определям азимута с палец

    1 0 Отговор
    Тръмпича ще ви прати всички на памуковите плантации в Алабама.

    05:55 21.01.2026

  • 11 Адеее

    9 1 Отговор
    и тоя си мисли, че е хванал Господ за пишк@т@

    05:56 21.01.2026

  • 12 гост

    8 0 Отговор
    Този нарцис окончателно ИЗТРЕЩЯ! Няма никаква спирачка! Сега се взема за божи пратеник на земята, а от утре и за самия бог и какви божи работи ще натвори............светът да му мисли, а може и света да го няма.....

    05:57 21.01.2026

  • 13 В САЩ има над..

    8 1 Отговор
    50 млн гладуващи на купони като от третия свят милиони бездомници...ЕЕЕЙ паток оправи си КРАВАРИЯТА ПЪРВО ЕЕ ...ТУПАК...

    05:57 21.01.2026

  • 14 Посейдон Буревестников

    1 0 Отговор
    Дончо е пословично скромен...😂 При него всичко е прекрасно ,великолепно и неповторимо...

    Путлер няма такова въображение, когато лъже.

    05:58 21.01.2026

  • 15 Бойко

    4 1 Отговор
    Ама не са те галили трима папи по главата!

    05:59 21.01.2026

  • 16 Боже Господе

    4 0 Отговор
    този,за има-няма година,напълно изтреще.От тук на сетне,каквото и да направи,дори и война да обяви,не могат да го садят.Дони е невменяем и закон не го лови.

    06:06 21.01.2026

  • 17 Абе

    0 0 Отговор
    явно трябва д-р Гълъбова да се намеси !

    06:12 21.01.2026

  • 18 Комон Сенс

    1 0 Отговор
    Ако Дони задържи контрола над Президентството още 3 години, САЩ ще осъществят пълен контрол на Западното полукълбо. Там Гренландия е много близо до сферата Монро и смятам, че Тръмп е 100 процента грейв сериозен в желанието си да сложи ръка на този остров - почки континент по площ и богатства. Освен това, там е точката от където може да бъде контролиран целият антлантик заедно с полярния кръг.
    Другите зони са Западна и Южна Африка.
    На изток идеята е Китай да стои във вечен пат с Тайван. А Русия да е ангажирана строго регионално. - то 300км от границите си.

    06:13 21.01.2026

  • 19 Швейк

    0 0 Отговор
    БАЙ ДОНЧО и бог са най великите.

    06:16 21.01.2026

  • 20 ТРЪМП е срам и позор за Америка

    0 0 Отговор
    Безскруполен лъжец и арогантен клоун, който се гордее с “прекрасно си приятелство“ с масовият убиец и военнопрестъпник путин, като му предлага да е в "съвет за мир"..???

    Само дементният и оглупяващ мозък, чиито клетки дегенеративно и прогресивно умират от злоупотребите с дрога в миналото с включването в развратните педофилски партита с малолетни наИзвратеняк като тръмпи, може да измисли такъв върховенЦинизъм....!!!

    06:18 21.01.2026