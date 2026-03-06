Новини
Доналд Тръмп: Наблюдаваме ги от 50 години и този път са ни в ръцете! Куба ще падне много скоро

6 Март, 2026 19:53

Американският президент заяви, че следващата цел на кампанията на неговата администрация за смяна на режима е близък враг, който се е съпротивлявал на подобни усилия в продължение на почти седем десетилетия

Доналд Тръмп: Наблюдаваме ги от 50 години и този път са ни в ръцете! Куба ще падне много скоро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След като свали венецуелския президент Николас Мадуро с дръзка операция по отвличане и обезглавяване на иранското ръководство в началото на седмичната американско-израелска въздушна война, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че следващата цел на кампанията на неговата администрация за смяна на режима е близък враг, който се е съпротивлявал на подобни усилия в продължение на почти седем десетилетия, пише Фокус.

В интервю за CNN в петък президентът заяви, че според него администрацията му е близо до свалянето на комунистическото правителство, което управлява Куба, карибския остров на 90 мили от брега на Флорида, от 1959 г.

"Куба ще падне много скоро", заяви президентът на САЩ който разговаря по телефона с кореспондента на американската телевизия Дана Баш в кратко интервю, целящо да изтъкне военните успехи на САЩ в шестте дни, откакто американски и израелски военни самолети започнаха въздушна кампания, която потопи Близкия изток в хаос и остави Техеран да се бори за избор на нов върховен лидер, след като ранна бомбардировка уби аятолах Али Хаменей, дългогодишния де факто държавен глава на страната.

"Те искат да сключат сделка, затова ще изпратя Марко Рубио там и ще видим как ще се развият нещата. В момента сме наистина фокусирани върху това. Имаме достатъчно време, но Куба е готова – след 50 години", продължава Тръмп.

"Наблюдаваме ги от 50 години и ни паднаха в ръцете заради мен... и се справяме много добре."


Куба
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 урсулка е жадна

    11 3 Отговор
    Представителят на ЕС официално потвърди: Брюксел разглежда възможности за финансова помощ на Украйна за възстановяване на изпомпването през нефтепровода Дружба. Освен това блокът вече координира изпращането на разузнавателна мисия, която трябва да оцени мащаба на щетите.

    Коментиран от #17

    19:55 06.03.2026

  • 2 Гост

    33 7 Отговор
    Всички трябва да мизеруват, за да има за американците.
    Те са нация велика.
    Всички други са излишни.

    19:55 06.03.2026

  • 3 пешо

    32 6 Отговор
    преди куба ще паднеш ти

    19:56 06.03.2026

  • 4 БОЛШЕВИК6956

    25 6 Отговор
    Тая откачалка, дали нема в Куба да му видят сметката?!

    19:56 06.03.2026

  • 5 Пич

    17 3 Отговор
    Абе а да видим !!! Особено след като кубинците видяха, колко бой изеде...

    19:57 06.03.2026

  • 6 ФАЩ

    21 1 Отговор
    Нещастните кубинци пък, какво са му направили?

    19:57 06.03.2026

  • 7 Разумен

    23 2 Отговор
    Доналд тръмп трябва да бъде арестуван защото под въздействието на две опасни секти като тази на хабад любавич и протестантите тласка света към много ужасен конфликт глад и мизерия.

    19:57 06.03.2026

  • 8 Сатана Z

    19 4 Отговор
    Голям кеф е когато американски войници умират заради еврейските интереси.

    Коментиран от #13

    19:58 06.03.2026

  • 9 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 4 Отговор
    Сирия, Венецуела, Иран, Куба, ....Русия.

    20:00 06.03.2026

  • 10 Не са хора

    19 1 Отговор
    Защо старци като този педофил ни управляват и правят война след война?

    20:00 06.03.2026

  • 11 Дернев

    16 4 Отговор
    Време е руснаците да си върнат ракетите в Куба. Сега е момента. И да останат там ной-малко докато американците не напуснат Европа и спрат да се занимават с нея.

    Коментиран от #22

    20:00 06.03.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор
    Куба е костелив орех.

    20:01 06.03.2026

  • 13 Я пъ тоа

    3 17 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Путин прати два милиона славяни на оня свят.....спрямо него Тръмп е...хуманист.

    Коментиран от #20

    20:01 06.03.2026

  • 14 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Бай Дончо го е яд на кубинците ,че са с по-дълги пишки от средния американски данъкоплатец ,в това число и черножопото население в Обора.

    Коментиран от #28

    20:02 06.03.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    5 9 Отговор
    Ако американците се настанят в Куба, руснаците ще станат за смях.

    Коментиран от #21

    20:03 06.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Я пъ тоа

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "урсулка е жадна":

    Подпис на Урсула и ракетите политат към....Путин.

    20:04 06.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Копейка в шок

    5 9 Отговор
    Товарищи, другари ,аз съм в шок! Какво остана от остта на Пуся Късии нашия любим вожд?Какво, Какво другари копейки???
    И Костя и тьотята от пасоля мълчат

    Коментиран от #27

    20:04 06.03.2026

  • 20 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Я пъ тоа":

    Има малък нюанс.Православните Славяни ще идат в рая ,а американците просто ще пукнат.Това го каза не кой де е,а сам Владимир Владимирович Путин!

    Коментиран от #25

    20:05 06.03.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Те отдавна руснаците за смях.....

    20:05 06.03.2026

  • 22 Да си знаеш

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дернев":

    Путин е актоър който активно участва в налагането на нов световен ред. Цифрова диктатура, диктатурата на изкуственият интелект управляван от дълбоката държава над която е самият луцифер.

    20:05 06.03.2026

  • 23 Що Русия и Куба се управляват от идиоти?

    2 4 Отговор
    Горките хорица.

    20:05 06.03.2026

  • 24 Георги

    2 0 Отговор
    лудъ с картечница

    20:06 06.03.2026

  • 25 Ако тва

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Те утешава, може и сега да идеш в РАЯ....

    Коментиран от #36

    20:06 06.03.2026

  • 26 ФАКТ

    2 0 Отговор
    Тоя полудя напълно вържете го

    20:07 06.03.2026

  • 27 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Копейка в шок":

    Тръмп подпука всички комунисти.По домова книжка.

    20:07 06.03.2026

  • 28 Дяволчето Фют

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Явно си ги пробвал кубинските п......И ти е харесало.

    20:08 06.03.2026

  • 29 Ае копейките

    1 1 Отговор
    Тръмп наш?

    20:08 06.03.2026

  • 30 Лайн Ари

    2 1 Отговор
    това е миротворецът - радвайте му се ! Цялата отвъдокеанска с ган са такива !

    20:08 06.03.2026

  • 31 Техеран за три дни

    1 1 Отговор
    Ще понаблюдавате още 50г.

    20:09 06.03.2026

  • 32 Тръмпеско

    1 0 Отговор
    Христос и Алах заедно ншкога не мож победи а да видим

    20:09 06.03.2026

  • 33 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Куба има нужда от ЯО за да се защити от агресора. Само ЯО спира престъпника САЩ да нахлуе, убива, изнасилва, граби и безчинства. САЩ са терорист номер едно и предтъпник

    20:11 06.03.2026

  • 34 Фейк на часа

    1 0 Отговор
    Куба като държава, която може да се окаже база за ядрени руски ракети отдавна няма практическа полза. Русия е разработила и въвела в експлоатация термоядрени торпеда, които не може да се засекат/или спрат от никаква подводна система и ще ударят подводния шелф на американския континент от няколко страни на източното и западното крайбрежие, и така ще предизвикат апокалиписис на градовете там. Ще се спасят евентуално градовете в центъра, които не са толкова много, а също и пустинята Аризона. Ню Йорк, Вашингтон, Бостън, Маями, целият щат Флорида и С. и Ю. Каролина на изток, а също Сиатъл, Портланд, Сан Франциско, Лос Анжелис и Сан Диего отиват под водата.
    Куба представлява едни плажове, евтини жрици на любовта, и плантации за захарна тръстика. Ако Тръмп иска, нека да ги взема,но той ще им бере гайлето.

    20:11 06.03.2026

  • 35 Мишел

    0 0 Отговор
    Коментирал съм няколко пъти,че Куба няма съюзници и е идеален обект за агресия на САЩ.

    20:12 06.03.2026

  • 36 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ако тва":

    Аз съм си в Рая.Не се оплаквам.Но гледай ти какво си пожелаваш, да не те стигне изневиделица instant KARMA ,както я наричат на английски

    20:13 06.03.2026