Доналд Тръмп: Наблюдаваме ги от 50 години и този път са ни в ръцете! Куба ще падне много скоро

След като свали венецуелския президент Николас Мадуро с дръзка операция по отвличане и обезглавяване на иранското ръководство в началото на седмичната американско-израелска въздушна война, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че следващата цел на кампанията на неговата администрация за смяна на режима е близък враг, който се е съпротивлявал на подобни усилия в продължение на почти седем десетилетия, пише Фокус.
В интервю за CNN в петък президентът заяви, че според него администрацията му е близо до свалянето на комунистическото правителство, което управлява Куба, карибския остров на 90 мили от брега на Флорида, от 1959 г.
"Куба ще падне много скоро", заяви президентът на САЩ който разговаря по телефона с кореспондента на американската телевизия Дана Баш в кратко интервю, целящо да изтъкне военните успехи на САЩ в шестте дни, откакто американски и израелски военни самолети започнаха въздушна кампания, която потопи Близкия изток в хаос и остави Техеран да се бори за избор на нов върховен лидер, след като ранна бомбардировка уби аятолах Али Хаменей, дългогодишния де факто държавен глава на страната.
"Те искат да сключат сделка, затова ще изпратя Марко Рубио там и ще видим как ще се развият нещата. В момента сме наистина фокусирани върху това. Имаме достатъчно време, но Куба е готова – след 50 години", продължава Тръмп.
"Наблюдаваме ги от 50 години и ни паднаха в ръцете заради мен... и се справяме много добре."
