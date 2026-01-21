Новини
Свят »
Франция »
Над 24 часа фермери протестират срещу споразумението ЕС-Меркосур в Страсбург

21 Януари, 2026 10:53 553 6

  • европейски съюз-
  • меркосур-
  • страсбург-
  • фермери-
  • протест-
  • споразумение

Земеделски производители предупреждават за риск от фалити и срив на цените на фона на търговското споразумение

Над 24 часа фермери протестират срещу споразумението ЕС-Меркосур в Страсбург - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от денонощие продължава протестът на европейски земеделци пред Европейския парламент в Страсбург срещу търговското споразумение между Европейския съюз и страните от Меркосур. Демонстрацията започна вчера сутринта и се очаква да приключи по-късно днес. Документът беше подписан на 17 януари в Парагвай. предава БТА.

Заради протеста общественият транспорт в Страсбург се движи с променени, а на места и ограничени маршрути. Достъпът за автомобили в района около Европейския парламент е блокиран, а в непосредствена близост до сградата са разположени трактори на демонстрантите.

В протестните действия се включиха и около 40 български фермери. „Искаме гласът на българските земеделски производители, заедно с този на колегите ни от Европа, да бъде чут от евродепутатите“, заяви пред БТА Илия Проданов, председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

По думите му споразумението не отчита сериозната неконкурентоспособност на европейските фермери спрямо производителите от Южна Америка. Той предупреди, че това поставя земеделците в ЕС пред реален риск от фалит, тъй като европейското земеделие функционира при коренно различни икономически условия и стандарти на труд. Допълнителен натиск оказват и „зелените амбиции“ на Европейския съюз, които увеличават разходите за производство. Според Проданов евентуален масов внос от Южна Америка би довел до срив на цените, които фермерите в Европа няма да могат да покрият.

По време на демонстрацията вчера са регистрирани и кратки сблъсъци между протестиращи земеделци и полицейските сили.

Междувременно министърът на земеделието и храните в оставка Георги Тахов заяви пред журналисти в Берлин, че не очаква споразумението да има сериозен ефект върху българския пазар. Според него износът на България към страните от Меркосур е почти несъществен, а вносът е на много ниски нива, като прекият внос остава под 1%.

Европейската комисия води преговори по търговското споразумение с държавите основателки на Меркосур - Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай - още от 1999 година. Макар договореностите да бяха обявени през 2019 г., документът все още не е официално ратифициран заради изискванията на ЕС, свързани с ограничаване на обезлесяването на Амазония и мерките срещу климатичните промени.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    2 7 Отговор
    не се наядаха-спиране на всички субсидии

    10:54 21.01.2026

  • 2 демократ

    9 3 Отговор
    Затворете пътните артерии и по специално централните европейски магистрални пътища.

    10:55 21.01.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    2 6 Отговор
    И нашите зърнари-милиардери ще се хванат за палците, когато и Украйна влезне в ЕС!

    Коментиран от #6

    11:05 21.01.2026

  • 4 Сексист

    10 0 Отговор
    Така е, когато ЕС се управлява от кифли!

    11:06 21.01.2026

  • 5 Нали

    11 0 Отговор
    Се говори, че за да е полезна храната, трябва да се отглежда на разстояние до 60 км, от където сме родени или живеем. И дългото пътуване имало голям "въглероден отпечатък". Нещо по въпроса?

    11:08 21.01.2026

  • 6 Фон дер Миндер

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Не те знам ганя ли си ,маня ли си и хич не ме и интересува , но няма начин да не забележа ,че си се подул от завист и злоба . Лекувай се !

    11:25 21.01.2026

