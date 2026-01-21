Косовският президент Вьоса Османи е поканена от Тръмп в Съвета за мир за Газа като член-основател

Косовският президент Вьоса Османи обяви във Фейсбук, че е получила лична покана от американския президент Доналд Тръмп да представлява Косово в Съвета за мир за Газа като член-основател, предава БТА.

„Дълбоко съм поласкана от личната покана на президента Тръмп да представлявам Косово в Съвета за мир, рамо до рамо със Съединените щати в мисията за по-безопасен свят. Смелото лидерство не само говори за мир, то го изгражда. Именно това прави президентът Тръмп чрез тази историческа инициатива“, заяви Османи. Тя добави, че Косово остава непоколебим съюзник на Америка в усилията за утвърждаване на мира.

В писмото до Османи Тръмп я кани да се присъедини към него „в едно историческо усилие за консолидиране на мира в Близкия изток и смел нов подход за разрешаване на глобалния конфликт“. Американският президент описва Съвета като „единствен по рода си“ и посочва, че всяка държава членка може да назначи упълномощен представител, който да участва и допринася за срещите. „Очаквам с нетърпение да работим заедно дългосрочно за постигане на траен световен мир, просперитет и величие за всички“, завършва Тръмп.

По-рано в същия Съвет беше поканен и албанският премиер Еди Рама, който потвърди участието си, припомня косовският вестник „Коха диторе“.