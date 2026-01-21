Новини
Косовският президент Вьоса Османи е поканена от Тръмп в Съвета за мир за Газа като член-основател

21 Януари, 2026 11:51 719 12

Османи ще участва като член-основател заедно със САЩ в глобална инициатива за установяване на мир

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Косовският президент Вьоса Османи обяви във Фейсбук, че е получила лична покана от американския президент Доналд Тръмп да представлява Косово в Съвета за мир за Газа като член-основател, предава БТА.

„Дълбоко съм поласкана от личната покана на президента Тръмп да представлявам Косово в Съвета за мир, рамо до рамо със Съединените щати в мисията за по-безопасен свят. Смелото лидерство не само говори за мир, то го изгражда. Именно това прави президентът Тръмп чрез тази историческа инициатива“, заяви Османи. Тя добави, че Косово остава непоколебим съюзник на Америка в усилията за утвърждаване на мира.

В писмото до Османи Тръмп я кани да се присъедини към него „в едно историческо усилие за консолидиране на мира в Близкия изток и смел нов подход за разрешаване на глобалния конфликт“. Американският президент описва Съвета като „единствен по рода си“ и посочва, че всяка държава членка може да назначи упълномощен представител, който да участва и допринася за срещите. „Очаквам с нетърпение да работим заедно дългосрочно за постигане на траен световен мир, просперитет и величие за всички“, завършва Тръмп.

По-рано в същия Съвет беше поканен и албанският премиер Еди Рама, който потвърди участието си, припомня косовският вестник „Коха диторе“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    И Еди Рама е поканен. Македоните и сръбете никой не ги брои за живи.

    Коментиран от #4

    11:52 21.01.2026

  • 2 Кой какво

    3 0 Отговор
    Чудно, защо македонският президент не е поканен, нали Македония е най големия съюзник на САЩ

    11:54 21.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Като си плати един милиард долара ще участва.

    11:55 21.01.2026

  • 4 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Поканили са тези, които ще хрантутят палестинчетата. Никито ще ви ги води кервана.

    11:56 21.01.2026

  • 5 Лудия козел

    5 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:57 21.01.2026

  • 6 Лудия козел

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    11:58 21.01.2026

  • 7 Лудия козел

    3 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:58 21.01.2026

  • 8 Егати Газата

    1 1 Отговор
    Цел свят президентите,ше я управляват....

    12:09 21.01.2026

  • 9 Българин

    4 0 Отговор
    Тръмп беше пределно ясен, че първото условие за участие в този “съвет за мира”, е вноската от поне милиард долара в неговия фонд. Ако събере 50 президента вътре, значи ще е прибрал поне 50 млрд долара за себе си. Това е прекрасен пример за съчетаване на личните интереси с тези на държавата.

    12:09 21.01.2026

  • 10 Треснало

    1 0 Отговор
    го (по рижавата перука), та ги събрало.
    Нашият и той там, барабар Петко с мъжете.

    12:36 21.01.2026

  • 11 Цървени

    3 1 Отговор
    Усни

    На .ура ми ги друсни

    СръПска мъдрост

    12:38 21.01.2026

  • 12 Христо

    1 1 Отговор
    Тъй-тъй, опитва се да създаде Съвет от послушни малки президентчета, чрез които да се налага на големите, уж "светът така иска"

    13:18 21.01.2026