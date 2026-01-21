Косовският президент Вьоса Османи е поканена от Тръмп в Съвета за мир за Газа като член-основател

Косовският президент Вьоса Османи обяви във Фейсбук, че е получила лична покана от американския президент Доналд Тръмп да представлява Косово в Съвета за мир за Газа като член-основател, предава БТА.
„Дълбоко съм поласкана от личната покана на президента Тръмп да представлявам Косово в Съвета за мир, рамо до рамо със Съединените щати в мисията за по-безопасен свят. Смелото лидерство не само говори за мир, то го изгражда. Именно това прави президентът Тръмп чрез тази историческа инициатива“, заяви Османи. Тя добави, че Косово остава непоколебим съюзник на Америка в усилията за утвърждаване на мира.
В писмото до Османи Тръмп я кани да се присъедини към него „в едно историческо усилие за консолидиране на мира в Близкия изток и смел нов подход за разрешаване на глобалния конфликт“. Американският президент описва Съвета като „единствен по рода си“ и посочва, че всяка държава членка може да назначи упълномощен представител, който да участва и допринася за срещите. „Очаквам с нетърпение да работим заедно дългосрочно за постигане на траен световен мир, просперитет и величие за всички“, завършва Тръмп.
По-рано в същия Съвет беше поканен и албанският премиер Еди Рама, който потвърди участието си, припомня косовският вестник „Коха диторе“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
11:52 21.01.2026
2 Кой какво
11:54 21.01.2026
3 Последния Софиянец
11:55 21.01.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Поканили са тези, които ще хрантутят палестинчетата. Никито ще ви ги води кервана.
11:56 21.01.2026
5 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
11:57 21.01.2026
6 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
11:58 21.01.2026
7 Лудия козел
11:58 21.01.2026
8 Егати Газата
12:09 21.01.2026
9 Българин
12:09 21.01.2026
10 Треснало
Нашият и той там, барабар Петко с мъжете.
12:36 21.01.2026
11 Цървени
На .ура ми ги друсни
СръПска мъдрост
12:38 21.01.2026
12 Христо
13:18 21.01.2026