Въпреки публичните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено завземане на Гренландия, Пентагонът не е получил никакви инструкции за планиране на военна операция срещу острова. Това пише The New York Times, цитиран от Фокус.
Според американски представители, макар служителите на Пентагона да планират всякакви военни непредвидени ситуации, те все още не са получили заповед да планират военна операция на САЩ срещу Гренландия или да изчислят последиците от такава операция.
В същото време представители на Пентагонът, пожелали анонимност, отбелязват, че военното планиране за потенциални сценарии е стандартна практика.
Военните анализатори смятат, че от чисто техническа гледна точка завземането на острова не би представлявало значителни трудности: Гренландия е слабо населена, а на нейна територия вече се намира американска военна база. Въпреки това, служители на отбраната негласно изразяват загриженост, че президентът на САЩ продължава публично да допуска употребата на сила.
Гренландия е автономна територия на Дания - съюзник на САЩ в НАТО, чиито военни са участвали в съвместни операции в Ирак и Афганистан. Всякакви военни действия срещу острова биха означавали нападение срещу страна членка на Алианса.
Бивши и настоящи американски служители предупреждават, че дори обсъждането на подобен сценарий може да подкопае трансатлантическото единство и да създаде безпрецедентна криза в НАТО.
Нека припомним, че премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви необходимостта от подготовка на населението и властите за евентуален военен сценарий около острова на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
The New York Times: Пентагонът не планира военна операция срещу Гренландия
21 Януари, 2026 17:55 660 25
Военните анализатори смятат, че от чисто техническа гледна точка завземането на острова не би представлявало значителни трудности
Въпреки публичните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено завземане на Гренландия, Пентагонът не е получил никакви инструкции за планиране на военна операция срещу острова. Това пише The New York Times, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Слага тарифите и са удавени
Давещите ще воюват
Каза им, че са военно силни и ако реши
Край на тази банкерска кабала
Браво, Тръмп
17:57 21.01.2026
2 Последния Софиянец
17:58 21.01.2026
3 Тръмпоча
17:58 21.01.2026
4 китайски балон
17:59 21.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #10
17:59 21.01.2026
6 Майна
Защо не прие поканата на Тръмп!
Пак ни влачиш с дълбоките!!!!
Ти си колега на Тиквата, Мамин- същият!
17:59 21.01.2026
7 Да си дойдем на думата
Интересен е Иран!
Ще има ли интервенция там?
Глупакът Виткофф ще ходи утре на инструкции.
Да видим дали джуджака ще спре за втори път Тръмп
Коментиран от #9, #12
18:00 21.01.2026
8 ....
18:01 21.01.2026
9 Майна
До коментар #7 от "Да си дойдем на думата":Ти не си в час..
Тръмп и Путин са срещу Британия
Докато включиш ,те , ще в...приключат
Коментиран от #11, #13
18:02 21.01.2026
10 Нищо няма там
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Дори и белите мечки са избягали, защото няма храна :)))
18:03 21.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
До коментар #7 от "Да си дойдем на думата":Не! Не е Иран! Лондонсити е! Конфликта между САЩ и Лондон вече започва да ескалира...
Коментиран от #15, #20
18:07 21.01.2026
13 Атина Палада
До коментар #9 от "Майна":Сега видях коментара ти .Но по точно е Лондонсити.
Коментиран от #22
18:09 21.01.2026
14 : Пентагонът не планира военна операция
посрещани от изпратения ес аскер да се ръкуват
18:11 21.01.2026
15 Адрес 4000
До коментар #12 от "Атина Палада":Здрасти Атинке
Ти не беше ли този който твърдеше
Че американците нямали право да превземат руски танкери и това щяло да се отчете като нападение срещу Русия
Питам те директно
кво стана?
Що нямаше отговор?
А умнико
Големият разбирач
Коментиран от #17, #24
18:12 21.01.2026
16 Георги
18:13 21.01.2026
17 1945
До коментар #15 от "Адрес 4000":изобщо не е разбирач това. под този ник пише руски пенсионер, жевеещ в БГ, но се представя за жена, която уж работела някъде в чужбина
Коментиран от #25
18:19 21.01.2026
18 Владимир Путин, президент
18:20 21.01.2026
19 Усс.ран русофил
18:21 21.01.2026
20 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #12 от "Атина Палада":Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?
18:23 21.01.2026
21 Механик
18:26 21.01.2026
22 Руската пропаганда
До коментар #13 от "Атина Палада":Има за цел глупака.
18:26 21.01.2026
23 Мишел
18:30 21.01.2026
24 Атина Палада
До коментар #15 от "Адрес 4000":За превземане на танкери ме съм писала .Но ,ако визираш празния танк ,с украинският екипаж ,който САЩ наблюдаваха и после превзеха ...Няма какво да се коментира за това.То е ясно! Дори Рубио каза:-Смятаха ,че можеха да ни заблудят и смениха флага с руски за да не ги спрем"(край на цитата) Друг танкер,който превозваше вече нефт от Венецуела за Китай...Какво общо има Русия? Или умната Кая ти каза,че Русия купува петрол?:))))
18:33 21.01.2026
25 Атина Палада
До коментар #17 от "1945":Ти си толкова у.лав,щом не можеш да разбереш един коментар дали е писан от жена или мъж:)))
Словореда ясно показва дали жена е писала или мъж,но ти от къде да ги знаеш тия работи...
18:36 21.01.2026