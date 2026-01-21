Новини
The New York Times: Пентагонът не планира военна операция срещу Гренландия

21 Януари, 2026 17:55

Военните анализатори смятат, че от чисто техническа гледна точка завземането на острова не би представлявало значителни трудности

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Въпреки публичните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено завземане на Гренландия, Пентагонът не е получил никакви инструкции за планиране на военна операция срещу острова. Това пише The New York Times, цитиран от Фокус.

Според американски представители, макар служителите на Пентагона да планират всякакви военни непредвидени ситуации, те все още не са получили заповед да планират военна операция на САЩ срещу Гренландия или да изчислят последиците от такава операция.

В същото време представители на Пентагонът, пожелали анонимност, отбелязват, че военното планиране за потенциални сценарии е стандартна практика.

Военните анализатори смятат, че от чисто техническа гледна точка завземането на острова не би представлявало значителни трудности: Гренландия е слабо населена, а на нейна територия вече се намира американска военна база. Въпреки това, служители на отбраната негласно изразяват загриженост, че президентът на САЩ продължава публично да допуска употребата на сила.

Гренландия е автономна територия на Дания - съюзник на САЩ в НАТО, чиито военни са участвали в съвместни операции в Ирак и Афганистан. Всякакви военни действия срещу острова биха означавали нападение срещу страна членка на Алианса.

Бивши и настоящи американски служители предупреждават, че дори обсъждането на подобен сценарий може да подкопае трансатлантическото единство и да създаде безпрецедентна криза в НАТО.

Нека припомним, че премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви необходимостта от подготовка на населението и властите за евентуален военен сценарий около острова на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп.


  • 1 Майна

    5 2 Отговор
    Каква военна операция?
    Слага тарифите и са удавени
    Давещите ще воюват
    Каза им, че са военно силни и ако реши
    Край на тази банкерска кабала
    Браво, Тръмп

    17:57 21.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Делта Форс ще се справят сами.

    17:58 21.01.2026

  • 3 Тръмпоча

    3 3 Отговор
    се кани да завладее изцяло балканския резерват през натовското фърчило Рундю

    17:58 21.01.2026

  • 4 китайски балон

    4 1 Отговор
    Щом БайДончо казва това значи планира точно обратното!

    17:59 21.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Единственият сериозен обект в Гренландия е американската база.Друго за превземане няма.

    Коментиран от #10

    17:59 21.01.2026

  • 6 Майна

    2 4 Отговор
    Радев, нещастник глобалиски
    Защо не прие поканата на Тръмп!
    Пак ни влачиш с дълбоките!!!!
    Ти си колега на Тиквата, Мамин- същият!

    17:59 21.01.2026

  • 7 Да си дойдем на думата

    2 2 Отговор
    Гренландия не е интересна!
    Интересен е Иран!
    Ще има ли интервенция там?
    Глупакът Виткофф ще ходи утре на инструкции.
    Да видим дали джуджака ще спре за втори път Тръмп

    Коментиран от #9, #12

    18:00 21.01.2026

  • 8 ....

    2 2 Отговор
    Сащ са почтени и богати бизнесмени, те не участват във военни действия.

    18:01 21.01.2026

  • 9 Майна

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да си дойдем на думата":

    Ти не си в час..
    Тръмп и Путин са срещу Британия
    Докато включиш ,те , ще в...приключат

    Коментиран от #11, #13

    18:02 21.01.2026

  • 10 Нищо няма там

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Дори и белите мечки са избягали, защото няма храна :)))

    18:03 21.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да си дойдем на думата":

    Не! Не е Иран! Лондонсити е! Конфликта между САЩ и Лондон вече започва да ескалира...

    Коментиран от #15, #20

    18:07 21.01.2026

  • 13 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Сега видях коментара ти .Но по точно е Лондонсити.

    Коментиран от #22

    18:09 21.01.2026

  • 14 : Пентагонът не планира военна операция

    2 0 Отговор
    направо пристигат и се разполагат като у дома си
    посрещани от изпратения ес аскер да се ръкуват

    18:11 21.01.2026

  • 15 Адрес 4000

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Здрасти Атинке
    Ти не беше ли този който твърдеше
    Че американците нямали право да превземат руски танкери и това щяло да се отчете като нападение срещу Русия
    Питам те директно
    кво стана?
    Що нямаше отговор?
    А умнико
    Големият разбирач

    Коментиран от #17, #24

    18:12 21.01.2026

  • 16 Георги

    1 0 Отговор
    да бе да! И срещу Иран и Внецуела, а Русия никога няма да нападне Украйна.

    18:13 21.01.2026

  • 17 1945

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    изобщо не е разбирач това. под този ник пише руски пенсионер, жевеещ в БГ, но се представя за жена, която уж работела някъде в чужбина

    Коментиран от #25

    18:19 21.01.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Аха....това го разправях и аз 2022г за Украйна !!! 😁

    18:20 21.01.2026

  • 19 Усс.ран русофил

    0 0 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    18:21 21.01.2026

  • 20 Една мисъл не ми дава мира

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Защо копейките каквото кажат винаги става обратното?

    18:23 21.01.2026

  • 21 Механик

    0 0 Отговор
    Вай вай. Как исках да се сбият.

    18:26 21.01.2026

  • 22 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    18:26 21.01.2026

  • 23 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ не очакваха никакъв отпор, но Франция изпраща край Гренландия своя самолетоносач с неговата ударна група кораби.

    18:30 21.01.2026

  • 24 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Адрес 4000":

    За превземане на танкери ме съм писала .Но ,ако визираш празния танк ,с украинският екипаж ,който САЩ наблюдаваха и после превзеха ...Няма какво да се коментира за това.То е ясно! Дори Рубио каза:-Смятаха ,че можеха да ни заблудят и смениха флага с руски за да не ги спрем"(край на цитата) Друг танкер,който превозваше вече нефт от Венецуела за Китай...Какво общо има Русия? Или умната Кая ти каза,че Русия купува петрол?:))))

    18:33 21.01.2026

  • 25 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "1945":

    Ти си толкова у.лав,щом не можеш да разбереш един коментар дали е писан от жена или мъж:)))
    Словореда ясно показва дали жена е писала или мъж,но ти от къде да ги знаеш тия работи...

    18:36 21.01.2026