The New York Times: Пентагонът не планира военна операция срещу Гренландия

Въпреки публичните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за възможността за насилствено завземане на Гренландия, Пентагонът не е получил никакви инструкции за планиране на военна операция срещу острова. Това пише The New York Times, цитиран от Фокус.



Според американски представители, макар служителите на Пентагона да планират всякакви военни непредвидени ситуации, те все още не са получили заповед да планират военна операция на САЩ срещу Гренландия или да изчислят последиците от такава операция.



В същото време представители на Пентагонът, пожелали анонимност, отбелязват, че военното планиране за потенциални сценарии е стандартна практика.



Военните анализатори смятат, че от чисто техническа гледна точка завземането на острова не би представлявало значителни трудности: Гренландия е слабо населена, а на нейна територия вече се намира американска военна база. Въпреки това, служители на отбраната негласно изразяват загриженост, че президентът на САЩ продължава публично да допуска употребата на сила.



Гренландия е автономна територия на Дания - съюзник на САЩ в НАТО, чиито военни са участвали в съвместни операции в Ирак и Афганистан. Всякакви военни действия срещу острова биха означавали нападение срещу страна членка на Алианса.



Бивши и настоящи американски служители предупреждават, че дори обсъждането на подобен сценарий може да подкопае трансатлантическото единство и да създаде безпрецедентна криза в НАТО.



Нека припомним, че премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви необходимостта от подготовка на населението и властите за евентуален военен сценарий около острова на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

