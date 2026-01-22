Новини
Тръмп след разговорите за Гренландия: Получавам всичко, което искам, споразумението ще е вечно!

22 Януари, 2026 04:17, обновена 22 Януари, 2026 04:26

22 Януари, 2026 04:17, обновена 22 Януари, 2026 04:26 566 6

Подробностите ще бъдат обявени, след като бъдат финализирани, заяви говорителят на Белия дом Керълайн Левит

Тръмп след разговорите за Гренландия: Получавам всичко, което искам, споразумението ще е вечно! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигната рамка за споразумение за Гренландия. Той не посочи подробности, но заяви, че "получава всичко, което иска" и че споразумението ще трае "вечно".

"Имаме концепция за сделка и тя ще бъде много хубава за Съединените щати, но и за Европа и ние ще работим заедно, за да направим нещо за Арктика като цяло, а също и за Гренландия, и това е свързано със сигурността, добра, силна сигурност, както и други неща. Малко е сложно", заяви Тръмп в интервю за Си Ен Би Си по време на Световния икономически форум в Давос.

Той съобщи още, че европейските държави ще участват в планираната от Съединените щати противоракетна система "Златен купол", за която Гренландия е от важно значение.

"Те ще бъдат включени в системата и в правата за добив на минерали, както и ние."

Подробностите по споразумението за Гренландия ще бъдат обявени, след като бъдат финализирани, заяви говорителят на Белия дом Керълайн Левит.

Пред Си Ен Ен представител на НАТО каза, че едно от предложенията, което е било обсъждано между страните членки на Алианса, е Дания да позволи на Вашингтон да изгради още военни бази на острова. По думите му те ще бъдат построени на земя, която след това ще се смята за суверенна американска територия. Не е ясно обаче дали подобна идея ще бъде част от обявеното от Тръмп споразумение.

Представителка на Гренландия в датския парламент написа във фейсбук, че организацията няма право да преговаря от името на гренландците и без тяхно участие. Ая Кемниц подчерта и че Алиансът няма как да се произнася и по въпроса за минералните богатства на острова.

В същото време пред телевизия "Фокс нюз" генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че по време на последните му разговори с президента не е ставало дума на суверенитета на Дания над Гренландия:

"Той е много концентриран върху това какво можем да направим, за да гарантираме защитата на този голям регион на Арктика, където в момента се случват промени и където китайците и руснаците са все по-активни. Това беше наистина фокусът на нашите дискусии."

От Европейския съюз пък дойде изявление, че въпреки последното развитие на ситуацията около Гренландия и отказа на Тръмп за налагане на мита на някои държави, плановете за спешна среща днес на европейските лидери остават непроменени.

Не е ясно дали обявеното от американския президент включва собствеността върху острова, но преди това пред Си Ен Ен той каза, че споразумението "поставя всички в много добра позиция".

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен повтори, че притежанието на Гренландия от Съединените щати е червена линия. Пред датска телевизия той каза, че отказът на Вашингтон от употреба на сила за придобиването на територията е добра новина, но е ясно и че президентът има амбиции, които Копенхаген не може да удовлетвори.

Расмусен приветства отказа на американския президент Доналд Тръмп да налага допълнителни митнически тарифи на страната му и на още 7 европейски държави заради съпротивата им срещу претенциите на САЩ да анексират Гренландия.

За първи път Тръмп отхвърли възможността да употреби сила, за да завземе острова, а малко по-късно вечерта обяви и решението си за тарифите като допълни, че е постигнал задоволително споразумение за бъдещето на Гренландия.

Пазарите откликнаха на изявленията му със скок на акциите на Уол Стрийт.

От своя страна говорител на НАТО каза, че страните от Алианса ще работят заедно за подсигуряване на сигурността в Арктика. По думите му преговорите между Дания, Гренландия и Съединените щати ще продължат, за да гарантират че Русия или Китай никога няма "да се закрепят икономически или военно" на острова.

Руският президент Владимир Путин реагира като каза, че опитите на Тръмп да придобие датската територия не засягат въобще Москва. Той сравни ставащото сега със закупуването на Аляска, като заяви, че сумата за арктическия остров би могла да бъде между 200 милиона и един милиард долара, пари, които според него Вашингтон може да си позволи.

Коментар дойде и от Германия. Финансовият министър Ларс Клингбайл отправи предупреждение срещу прекален оптимизъм по повод изявлението на Доналд Тръмп.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Стенли

    1 0 Отговор
    Чудят се как да о к ензят малкото останали територии незъмарсени от хората

    04:36 22.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    По тази логика може да си поделят и България. Варна и Бургас за бай Дончо, София и Пловдив за Урсула и Кая. Желязков никой няма да го пита, както никой не пита Премиера на Гренландия. Този ЕС не струва пукната пара.

    04:38 22.01.2026

  • 3 ...

    0 0 Отговор
    Рижият е напълно луд!
    Господи, спаси Америка!...

    04:44 22.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Бай Дончо получава всичко, което иска без да изстреля и един куршум. Путин воюва 4 години за две разрушени села. Шапки долу пред бай Дончо.

    04:45 22.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Бай Дончо води преговори с две смотани жени. Ако аз преговарях на негово място, щях да взема не само Гренландия, ами и цялата Скандинавия в добавка. Що долар и норвежки крони съм отмъкнал от скандинавските на морето по времето на соца не ви е работа. А що българско юнашко семе е заминало за Скандинавия...

    04:53 22.01.2026

  • 6 Артилерист

    0 0 Отговор
    Няма граници американския цинизъм. "Сила, принуда, власт"-това са "железните закони на живота" според американците. Международното право, ООН, норми, споразумения и прочие, са само "любезности", които другите може да си разменят, но тях това не ги интересува. В този смисъл, ако Русия не беше си укрепила армията и защитата, отдавна да се е утекла, заради "сигурността" САЩ и запада. Украйна е нагледния пример на проксито, което подготвиха и пуснаха в употреба срещу Русия.

    04:53 22.01.2026

