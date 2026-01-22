Новини
Свят »
Швейцария »
Зеленски пристигна в Швейцария за ключова среща с Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в Швейцария за ключова среща с Доналд Тръмп

22 Януари, 2026 11:47, обновена 22 Януари, 2026 12:03 1 195 74

  • доналд тръмп-
  • щвейцария-
  • володимир зеленски-
  • форум-
  • давос

Украинският президент ще говори на Световния икономически форум и ще обсъди възстановяването на страната

Зеленски пристигна в Швейцария за ключова среща с Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в Световния икономически форум в Давос и за среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщава украинската агенция Укринформ, позовавайки се на прессекретаря на Зеленски Сергий Никифоров, предава БТА.

Според Никифоров, разговорът между двамата президенти е насрочен за около 14:00 часа киевско време, което съвпада с българското.

Още новини от Украйна

Програмата на Зеленски предвижда изнасяне на реч на форума и участие в панелната дискусия „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. По време на събитието той ще проведе срещи и с представители на енергийни компании.

Ден по-рано Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне със Зеленски в рамките на форума в Давос.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 10 Отговор
    Троловете тук са с мокри кърпи.

    12:01 22.01.2026

  • 2 Град Козлодуй

    7 40 Отговор
    Слава на Украйна!

    12:01 22.01.2026

  • 3 Антитрол

    7 32 Отговор
    Тръмп винаги ще помага на Украйна.

    Коментиран от #10

    12:02 22.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    15 16 Отговор
    Ами, той, Зеленски вече е мулти милиардер. Има право да е на срещата на богаташите.

    12:02 22.01.2026

  • 6 ти да видиш

    28 6 Отговор
    Малкият зеленпор носи ли дарове за господаря Тръмп?

    Коментиран от #30, #37

    12:02 22.01.2026

  • 7 Аха...

    20 0 Отговор
    И с два пакета памук, за да им крепи каламбаците...

    12:03 22.01.2026

  • 8 Хаха

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мехмет БюйюкОглу 🇹🇷":

    Беги ве чатаk😅

    Коментиран от #44

    12:03 22.01.2026

  • 9 Бъркли

    5 27 Отговор
    Тази среща ще приближи Украйна към мира, а Русия към разпада си.

    Коментиран от #52

    12:03 22.01.2026

  • 10 Механик

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Антитрол":

    А па одеве му викаше Тръмпоч и агент Краснов.
    И твоята не е лесна....

    Коментиран от #16, #21, #26

    12:03 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факти

    6 27 Отговор
    Зеленски е суперзвезда и го канят на всички мазни форуми. В същото време Путин е изолиран в бункера.

    Коментиран от #29

    12:05 22.01.2026

  • 13 Путин

    23 4 Отговор
    Всичко беше решено в Аляска, тука вече е за банкета...

    12:06 22.01.2026

  • 14 Абе

    13 10 Отговор
    той не мислеше да ходи , ама те всички вкупом му се молеха и той склони !

    Коментиран от #19

    12:06 22.01.2026

  • 15 Бен Вафлек

    4 17 Отговор
    Колеги, някпй знае ли дали путин ще пристигне и говори в Давос?

    Коментиран от #23, #53

    12:06 22.01.2026

  • 16 Една рубла=1 цент

    4 15 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Макрон,Стримайър и Ко наритаха яко Тръмп.Сега ще клекне и пред Зеленски.Само гледай.

    12:07 22.01.2026

  • 17 СТИГА БЕ

    9 3 Отговор
    изгони го бе...какво ще ти иска сега аа, Гренландия ли

    12:07 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Той н нямаше да ходи

    17 3 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    но Тръмп скръцна със зъби и му каза. Веднага тръгвай. И палячо довтаса

    12:09 22.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пак аз бе

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    От 1 февруари хлебеца е с центове.Да не забравиш,че ако извадиш левчета ще останеш гладен.
    Може да пробваш с рубли,но има вероятност да те набият.

    Коментиран от #58, #60

    12:09 22.01.2026

  • 22 Доналд Тръмп офишъл

    4 2 Отговор
    Ооо,я стига...няма ме, е 6а го.

    12:10 22.01.2026

  • 23 Путин не ходи

    10 10 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Вафлек":

    на палячовски сбирки.

    Коментиран от #31, #71

    12:10 22.01.2026

  • 24 Къде...

    13 3 Отговор
    ми е статията за успехите на зеленски?! Как върви контранаступа? Кога ще нахлува в Москва?

    12:11 22.01.2026

  • 25 Че къде без Зеленски ?

    14 3 Отговор
    На всяка среща на психиатричните пациенти задължително трябва да присъства

    12:11 22.01.2026

  • 26 Ха ха

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Да нямаш раздвоение на личноста😁😅😁

    12:11 22.01.2026

  • 27 Олеееее....

    14 0 Отговор
    Още един психар пристигна в Швейцария..

    12:12 22.01.2026

  • 28 Да попитам нещо, ей така...за протокола

    16 0 Отговор
    Зеленски отказа среща, за да е близо до украинците заради бомбени и ракетни атаки, а сега отива.Да не би руснаците да са приключили СВО-то?🤔🤣🤣

    12:12 22.01.2026

  • 29 Факт

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Не е "суперзвезда"той е аниматора.Няма кой да ги развлича.Преди беше Боко Сахера.

    12:13 22.01.2026

  • 30 Носи, носи една мека

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "ти да видиш":

    Погача месена на една ръка!!!!Ей този само в Швейцария не беше ходил на ски!Кажете ни после дали му е харесало.

    12:13 22.01.2026

  • 31 Хаха

    2 8 Отговор

    До коментар #23 от "Путин не ходи":

    Не ходи защото ще отиде при Мадуро.

    Коментиран от #33

    12:13 22.01.2026

  • 32 Болнично лечение

    9 0 Отговор
    и рехабилитация на чист въздух. Лекуващите лекари препоръчаха Швейцария....

    12:14 22.01.2026

  • 33 Хахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хаха":

    за Зеленски ли пишеш. Прав си

    12:15 22.01.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор
    Доколкото започвам да схващам мача е равен, но за наша сметка ? Русия плаща 300млрд $ Репарации, никакъв официален руски и руска църква в Украйна, 80% от Украйна остават за САЩ, за Русийката каквото остане - 18,5% разорена, отровена земя населена с мързеливи руснаци. Те на това му се казва сделка па русски. И за какво измря толкоз много народ ?

    12:15 22.01.2026

  • 35 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":

    Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷

    Коментиран от #38, #42

    12:15 22.01.2026

  • 36 Възpожденец 🇧🇬

    3 7 Отговор
    С нетърпение очаквам деня, в който Путин бъде свален от собствения си народ за унищожаване на страната му.
    Русия ще страда геополитически и икономически десетилетия напред, а руснаците ще са виновни, че не са го спрели по-рано.
    Украинците страдат тази зима, без топлина и ток, но ще оцелеят. Те са корави, издръжливи хора. Зимата ще свърши, а на Русия нищо няма да й остане.
    Руснаците ще видят това скоро. Лебедово езеро ще играе на повторение, както през 1991 г., когато СССР падна след десетилетия лошо управление. Години по-късно ще обвинят Запада, но който разбира, ще знае, че винаги е виновна Русия.

    12:16 22.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Dont worry - be happy! 🇺🇲

    България, Варна, Бургас е Турция!

    12:16 22.01.2026

  • 39 Сега пък и Марк Рюте

    5 0 Отговор
    Казал че Тръмп лъже и нищо не са се разбрали. Ама верно сбирщинс от шизофреници

    12:16 22.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ти да видиш

    2 1 Отговор
    Ооооо ше му помогне и още как! Зеленото ше отвори бузите шииироко! Вервайте ми!

    12:18 22.01.2026

  • 42 Доналд Тръмп, Президентът

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    "...България е част от Турция!...

    Мехметчо недорязан, България е част от С.А.Щ. и само заплаха от руски ботуш може да накара България да кандиса да вземе Туркия за своя провинция. Сакън и в турско слънце изгрее и види малко Европа 😁

    Коментиран от #46

    12:19 22.01.2026

  • 43 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":

    Мълчи си..


    500 години от култура на Османската Империя!







    Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷

    Коментиран от #54

    12:19 22.01.2026

  • 44 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Не е турчин, обикновен pycки бот е .

    12:20 22.01.2026

  • 45 Студ у Киев

    6 0 Отговор
    Не се търпи. Нека да отиде в Швейцария да се постопли гнидичката зелена

    12:20 22.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 пиночет

    1 4 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    Коментиран от #64

    12:22 22.01.2026

  • 48 И що пък ще е

    2 0 Отговор
    "ключова среща" тая с Тръмп ? Кво ще се заключват тея извратеняци толкуз

    12:22 22.01.2026

  • 49 урко

    1 0 Отговор
    ще има пак набиване на канчето...

    12:23 22.01.2026

  • 50 ключова среща

    1 0 Отговор
    Голяма и красива... като голямото парче голяма

    12:24 22.01.2026

  • 51 Доналд Тръмп, Президентът

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":

    Трай, та Делта форса да не извлекат Ердоганчо в чувал по бели гащи, ти да видиш как се посяга на американска територия. Пък може и кюрдите от изток едно рамо да ударят 👍😁

    12:25 22.01.2026

  • 52 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бъркли":

    Затова само през последната седмица,от самия киив,са се изселили между 880- до 1 милион души.И продължават.И това не е руска пропаганда, а по данни на градската управа.Самият кмет- Кличко,ги призова да го направят,за което влезе в сблъсък с 🤡.

    12:25 22.01.2026

  • 53 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бен Вафлек":

    да прати орешник и приключва всичко

    12:26 22.01.2026

  • 54 Копейка с фес и петолъчка 🤪

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":

    Kyxи лейки-копейки ! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #63

    12:26 22.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ЕЙ КОПИЙКИТЕ

    2 1 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф.

    12:27 22.01.2026

  • 57 Факти

    0 1 Отговор
    Оранжевият палячо вчера в Давос 4 пъти каза Исландия, вместо Гренландия. ЧЕТИРИ ПЪТИ! Целият свят му се смее. Само нашите копейки му се кланят.

    12:27 22.01.2026

  • 58 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пак аз бе":

    гъвкави сме с финансите,падат се по 2000 еврака гайтак

    12:28 22.01.2026

  • 59 Ела вика моето момче

    1 0 Отговор
    Някоя тъпотия да изръсиш, че моите се изчерпаха и за смях станах ....щя я пишим "ключова среща"

    12:30 22.01.2026

  • 60 Адвокат Семерджиев

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пак аз бе":

    Прав сте,че от февруари месец, официалната валута в България става Евро € и ще се плаща вече с евро и евроцентове, НО, ако търговецът пожелае и се съгласи, може да му платите освен в левове и с друга валута.Това е записано във Валутният закон.А приемането/обмяна на остатъчни левове, може да обменяте безсрочно единствено в БНБ.👍

    12:30 22.01.2026

  • 61 Доволен и ЕК

    0 0 Отговор
    Са само трансмисии на Римския клуб и изпълняват техните нареждания.
    Там се изказват марионетките.

    12:31 22.01.2026

  • 62 Тоя

    1 0 Отговор
    Жулю що пара похарчи да си прави трипове
    А хората умират от студ без ток вода.

    И кво полза никва руските мачкат напредват
    Мърсулка и калканка реват на умрело

    12:31 22.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "пиночет":

    ами вие кажете гайтаци,нали го уморихте няколко пъти,явно е безсмъртен за разлика от вас

    12:32 22.01.2026

  • 65 Рублевка

    0 0 Отговор
    Българите са неблагодарни и мразят Русия. България трябва да бъде разделена по билото на Балкана между Турция и Русия. Който мрази Русия, ще бъде изселен в Източна Румелия.

    Коментиран от #68, #69

    12:33 22.01.2026

  • 66 факуса

    0 0 Отговор
    баш просяка ще мине с шапката да отръска богатите длъжници

    12:34 22.01.2026

  • 67 Никакви 800 млрд.д.

    0 0 Отговор
    Няма да види Украйна.
    Вчера наркоманът каза че ще отиде да подпише Съглашението за възстановяване на Украйна.
    Тръмп само щу му набие канчето

    12:34 22.01.2026

  • 68 Никакво разделение

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Рублевка":

    Който мрази Русия директно в Анадоллу

    12:35 22.01.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 СРЕЩИТЕ В ДАВОС

    1 1 Отговор
    Са сборище на англосаксонските вампири и имат все по-малко значение.

    12:38 22.01.2026

  • 71 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Путин не ходи":

    Аз си останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части

    12:39 22.01.2026

  • 72 Рублевка

    0 4 Отговор
    Турция води преговори със СССР и РФ още от ВСВ за подялба на България. Това беше причината Тодор Живков да иска присъединяване към СССР с отказ от абсолютната си власт.
    Сега времето за подялба е назряло. Общество е идеологически обработено в омраза към Русия. Руското общество също вече не вярва в българо-руската Дружба. Време е искането на Турция да бъде удовлетворено.

    12:41 22.01.2026

  • 73 Парадоксите на съдбата

    5 1 Отговор
    До преди 4 години Путлер присъстваше на всяко, значимо, международно събитие, а сега се крие по бункерите в Русия.
    Президент Зеленски, пък обиколи света и навсякъде беше посрещнат с аплодисменти и възхищение.

    Коментиран от #74

    12:42 22.01.2026

  • 74 В крайна как е?

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Парадоксите на съдбата":

    Зеленски превърна украинските градове в гробища. 30 милиона украинци избягаха от бандеровския рай. Ръкопляскат му корумпирани хора без морал.

    12:46 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания