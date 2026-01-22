Зеленски пристигна в Швейцария за ключова среща с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в Световния икономически форум в Давос и за среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщава украинската агенция Укринформ, позовавайки се на прессекретаря на Зеленски Сергий Никифоров, предава БТА.

Според Никифоров, разговорът между двамата президенти е насрочен за около 14:00 часа киевско време, което съвпада с българското.

Още новини от Украйна

Програмата на Зеленски предвижда изнасяне на реч на форума и участие в панелната дискусия „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. По време на събитието той ще проведе срещи и с представители на енергийни компании.

Ден по-рано Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне със Зеленски в рамките на форума в Давос.