Зеленски пристигна в Швейцария за ключова среща с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за участие в Световния икономически форум в Давос и за среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщава украинската агенция Укринформ, позовавайки се на прессекретаря на Зеленски Сергий Никифоров, предава БТА.
Според Никифоров, разговорът между двамата президенти е насрочен за около 14:00 часа киевско време, което съвпада с българското.
Програмата на Зеленски предвижда изнасяне на реч на форума и участие в панелната дискусия „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. По време на събитието той ще проведе срещи и с представители на енергийни компании.
Ден по-рано Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне със Зеленски в рамките на форума в Давос.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
12:01 22.01.2026
2 Град Козлодуй
12:01 22.01.2026
3 Антитрол
Коментиран от #10
12:02 22.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Механик
12:02 22.01.2026
6 ти да видиш
Коментиран от #30, #37
12:02 22.01.2026
7 Аха...
12:03 22.01.2026
8 Хаха
До коментар #4 от "Мехмет БюйюкОглу 🇹🇷":Беги ве чатаk😅
Коментиран от #44
12:03 22.01.2026
9 Бъркли
Коментиран от #52
12:03 22.01.2026
10 Механик
До коментар #3 от "Антитрол":А па одеве му викаше Тръмпоч и агент Краснов.
И твоята не е лесна....
Коментиран от #16, #21, #26
12:03 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Факти
Коментиран от #29
12:05 22.01.2026
13 Путин
12:06 22.01.2026
14 Абе
Коментиран от #19
12:06 22.01.2026
15 Бен Вафлек
Коментиран от #23, #53
12:06 22.01.2026
16 Една рубла=1 цент
До коментар #10 от "Механик":Макрон,Стримайър и Ко наритаха яко Тръмп.Сега ще клекне и пред Зеленски.Само гледай.
12:07 22.01.2026
17 СТИГА БЕ
12:07 22.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Той н нямаше да ходи
До коментар #14 от "Абе":но Тръмп скръцна със зъби и му каза. Веднага тръгвай. И палячо довтаса
12:09 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пак аз бе
До коментар #10 от "Механик":От 1 февруари хлебеца е с центове.Да не забравиш,че ако извадиш левчета ще останеш гладен.
Може да пробваш с рубли,но има вероятност да те набият.
Коментиран от #58, #60
12:09 22.01.2026
22 Доналд Тръмп офишъл
12:10 22.01.2026
23 Путин не ходи
До коментар #15 от "Бен Вафлек":на палячовски сбирки.
Коментиран от #31, #71
12:10 22.01.2026
24 Къде...
12:11 22.01.2026
25 Че къде без Зеленски ?
12:11 22.01.2026
26 Ха ха
До коментар #10 от "Механик":Да нямаш раздвоение на личноста😁😅😁
12:11 22.01.2026
27 Олеееее....
12:12 22.01.2026
28 Да попитам нещо, ей така...за протокола
12:12 22.01.2026
29 Факт
До коментар #12 от "Факти":Не е "суперзвезда"той е аниматора.Няма кой да ги развлича.Преди беше Боко Сахера.
12:13 22.01.2026
30 Носи, носи една мека
До коментар #6 от "ти да видиш":Погача месена на една ръка!!!!Ей този само в Швейцария не беше ходил на ски!Кажете ни после дали му е харесало.
12:13 22.01.2026
31 Хаха
До коментар #23 от "Путин не ходи":Не ходи защото ще отиде при Мадуро.
Коментиран от #33
12:13 22.01.2026
32 Болнично лечение
12:14 22.01.2026
33 Хахаха
До коментар #31 от "Хаха":за Зеленски ли пишеш. Прав си
12:15 22.01.2026
34 Владимир Путин, президент
12:15 22.01.2026
35 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸
До коментар #20 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷
Коментиран от #38, #42
12:15 22.01.2026
36 Възpожденец 🇧🇬
Русия ще страда геополитически и икономически десетилетия напред, а руснаците ще са виновни, че не са го спрели по-рано.
Украинците страдат тази зима, без топлина и ток, но ще оцелеят. Те са корави, издръжливи хора. Зимата ще свърши, а на Русия нищо няма да й остане.
Руснаците ще видят това скоро. Лебедово езеро ще играе на повторение, както през 1991 г., когато СССР падна след десетилетия лошо управление. Години по-късно ще обвинят Запада, но който разбира, ще знае, че винаги е виновна Русия.
12:16 22.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸
До коментар #35 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":Dont worry - be happy! 🇺🇲
България, Варна, Бургас е Турция!
12:16 22.01.2026
39 Сега пък и Марк Рюте
12:16 22.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ти да видиш
12:18 22.01.2026
42 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #35 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":"...България е част от Турция!...
Мехметчо недорязан, България е част от С.А.Щ. и само заплаха от руски ботуш може да накара България да кандиса да вземе Туркия за своя провинция. Сакън и в турско слънце изгрее и види малко Европа 😁
Коментиран от #46
12:19 22.01.2026
43 Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸
До коментар #40 от "Копейка с фес и петолъчка 🤪":Мълчи си..
500 години от култура на Османската Империя!
Мисля, че след като Съединените Щати възстановиха своето господство над Гренландия, Турция трябва да каже тежката си дума: България е част от Турция! 🇹🇷
Коментиран от #54
12:19 22.01.2026
44 Бъркаш
До коментар #8 от "Хаха":Не е турчин, обикновен pycки бот е .
12:20 22.01.2026
45 Студ у Киев
12:20 22.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 пиночет
Коментиран от #64
12:22 22.01.2026
48 И що пък ще е
12:22 22.01.2026
49 урко
12:23 22.01.2026
50 ключова среща
12:24 22.01.2026
51 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #46 от "Мехмет 🇹🇷 ЕвалаНаТръмп 🇺🇸":Трай, та Делта форса да не извлекат Ердоганчо в чувал по бели гащи, ти да видиш как се посяга на американска територия. Пък може и кюрдите от изток едно рамо да ударят 👍😁
12:25 22.01.2026
52 Ъхъ
До коментар #9 от "Бъркли":Затова само през последната седмица,от самия киив,са се изселили между 880- до 1 милион души.И продължават.И това не е руска пропаганда, а по данни на градската управа.Самият кмет- Кличко,ги призова да го направят,за което влезе в сблъсък с 🤡.
12:25 22.01.2026
53 факуса
До коментар #15 от "Бен Вафлек":да прати орешник и приключва всичко
12:26 22.01.2026
54 Копейка с фес и петолъчка 🤪
До коментар #43 от "Мехмет 🇹🇷 Тръмпоман 🇺🇸":Kyxи лейки-копейки ! 🤣🤣🤣
Коментиран от #63
12:26 22.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ЕЙ КОПИЙКИТЕ
12:27 22.01.2026
57 Факти
12:27 22.01.2026
58 си пън
До коментар #21 от "Пак аз бе":гъвкави сме с финансите,падат се по 2000 еврака гайтак
12:28 22.01.2026
59 Ела вика моето момче
12:30 22.01.2026
60 Адвокат Семерджиев
До коментар #21 от "Пак аз бе":Прав сте,че от февруари месец, официалната валута в България става Евро € и ще се плаща вече с евро и евроцентове, НО, ако търговецът пожелае и се съгласи, може да му платите освен в левове и с друга валута.Това е записано във Валутният закон.А приемането/обмяна на остатъчни левове, може да обменяте безсрочно единствено в БНБ.👍
12:30 22.01.2026
61 Доволен и ЕК
Там се изказват марионетките.
12:31 22.01.2026
62 Тоя
А хората умират от студ без ток вода.
И кво полза никва руските мачкат напредват
Мърсулка и калканка реват на умрело
12:31 22.01.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 си пън
До коментар #47 от "пиночет":ами вие кажете гайтаци,нали го уморихте няколко пъти,явно е безсмъртен за разлика от вас
12:32 22.01.2026
65 Рублевка
Коментиран от #68, #69
12:33 22.01.2026
66 факуса
12:34 22.01.2026
67 Никакви 800 млрд.д.
Вчера наркоманът каза че ще отиде да подпише Съглашението за възстановяване на Украйна.
Тръмп само щу му набие канчето
12:34 22.01.2026
68 Никакво разделение
До коментар #65 от "Рублевка":Който мрази Русия директно в Анадоллу
12:35 22.01.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 СРЕЩИТЕ В ДАВОС
12:38 22.01.2026
71 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #23 от "Путин не ходи":Аз си останах в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части
12:39 22.01.2026
72 Рублевка
Сега времето за подялба е назряло. Общество е идеологически обработено в омраза към Русия. Руското общество също вече не вярва в българо-руската Дружба. Време е искането на Турция да бъде удовлетворено.
12:41 22.01.2026
73 Парадоксите на съдбата
Президент Зеленски, пък обиколи света и навсякъде беше посрещнат с аплодисменти и възхищение.
Коментиран от #74
12:42 22.01.2026
74 В крайна как е?
До коментар #73 от "Парадоксите на съдбата":Зеленски превърна украинските градове в гробища. 30 милиона украинци избягаха от бандеровския рай. Ръкопляскат му корумпирани хора без морал.
12:46 22.01.2026