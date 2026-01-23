Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия: Ударихме стратегически петролен склад в руската Пензенска област
  Тема: Украйна

Украинската армия: Ударихме стратегически петролен склад в руската Пензенска област

23 Януари, 2026 18:51 1 316 88

След удара на мястото е избухнал пожар, все още се оценява мащабът на нанесените щети

Украинската армия: Ударихме стратегически петролен склад в руската Пензенска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили поразиха петролния склад "Пензанефтпродукт" в руската Пензенска област, както и радарната станция "Подльот", разположена на временно окупирания Кримски полуостров, заяви днес във "Фейсбук" генералният щаб на украинските въоръжени сили, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Според генералния щаб обектът "Пензанефтпродукт" е използван за снабдяване на руските сили. След удара на мястото е избухнал пожар. Все още се оценява мащабът на нанесените щети.

По отношение на радарната станция "Подльот" украинските сили поясняват, че тя е била разположена от руските сили край село Фрунзе.

Съобщава се също, че украинските сили са поразили струпвания на руски военни в руската Белгородска област и на временно окупираната територия на Донецка област.

Укринформ предаде още, че руските сили са поразили днес търговски център в Ковпавкивски район на град Суми.

Изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар съобщи за това в комуникационното приложение "Телеграм".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 34 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да,да

    46 13 Отговор
    Ударили сте ми...

    18:53 23.01.2026

  • 3 Реалност

    16 58 Отговор
    Светът никога не е бил по-трезв от сега, злото никога не е било така ясно осветено и изобличено и никога толкова слабо.
    Преди Раша да нападне Украина, цял свят се съобразяваше с нея, и икономически и като енергиен доставчик и от позицията на военна сила, дори рашките обикалящи по- света, бяха посрещани навсякъде с някакъв извратен респект.
    Днес всичко това е изпарено!
    Европа се събуди и Енергийната ѝ независимост и военната стабилизация, я направиха недосегаема за имперските амбиции на русия, за които тя дори не подозираше.
    Войната, която започна Раша, накара и другите комунистически диктатури, да оголят истинските си “физиономии”.
    Видя се, че Китай не е това, за което се представя и дори обединяването със Сев. Корея и Раша срещу Запада, ще роди едно военно джудже.
    Преди ХАМАС да нападне Израел, никой не изваждаше на дневен ред въпросите, къде отиват парите на Запада, как дори организации като ООН са замесени в подпомагането им.
    Никой не обръщаше внимание на въоръжаването на терористите и то щеше да става все по- мощно.
    Иран също се осветиха, видяхме им ясно потенциала и намеренията. Ще ги “лекуват” и тях.
    Така че, цял свят трабва да е благодарен на героите на Украина и Израел, те застанаха срещу световното зло, сега всички свободни страни са по- силни и защитени и ясно виждат, скритите преди това заплахи!
    Украина и Израел омаломощават световните агресори и терористи, Бог да ги закриля и да им дава сили.
    СЛАВА НА ГЕРОИТЕ 🇺🇦🇮🇱 !

    Коментиран от #55

    18:54 23.01.2026

  • 4 Голяма гордост трябва да е това

    34 9 Отговор
    Че били поразили днес търговски център в Ковпавкивски район на град Суми.

    Коментиран от #60

    18:54 23.01.2026

  • 5 И на

    32 10 Отговор
    Кой му пука, че укрите ударили Пенисната област на руснаците, като укрите са назадничави?!

    18:54 23.01.2026

  • 6 Българин

    13 43 Отговор
    Последните руснаци напуснаха Купянск.В насипно състояние.

    Коментиран от #81

    18:55 23.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мурка

    41 11 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    РАЗБРАХ ЩО НЕМАТЕ ТОК ГАЗ

    18:56 23.01.2026

  • 10 Харно

    34 8 Отговор
    Обещахте 2023 да си върнете Крим,само дъвчите Руснаците за тия 3 дни до Киев

    18:57 23.01.2026

  • 11 На живо да го видим ням

    35 9 Отговор
    да го повярваме след толкова лъжи. А ако сега заявите че руската армия не напредва към вашата западна граница ще станете абсолютно смешни лъжци. Спрете се малко защото предизвиквате отвращение и смях в целия западен свят.

    18:57 23.01.2026

  • 12 И стана ли по-светло в Киев от това?

    42 11 Отговор
    А по- толо ?

    18:57 23.01.2026

  • 13 Любопитно

    10 30 Отговор
    В тези рафинерии работят орки,но е военна тайна колко от тях са изпечени.🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    18:58 23.01.2026

  • 14 ТРЪМП:

    14 32 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #76

    18:58 23.01.2026

  • 15 Мурка

    14 12 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    РАЗБИРА СЕ---НАРКОМА КВО ГО БРИГА---БАЛАМУРНИЦИТЕ ДА МУ МИСЛЯТ

    18:58 23.01.2026

  • 16 ЗАТОВА ЛИ

    35 10 Отговор
    ВСЕ УДАРЕНИ ХОДИТЕ И СКАПАХТЕ ДЪРЖАВАТА СИ.

    18:58 23.01.2026

  • 17 Копейка

    16 9 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #23

    18:59 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 604

    21 9 Отговор
    после са в москва, следва космоса!

    18:59 23.01.2026

  • 20 Българин

    14 30 Отговор
    ВСУ подкараха вторият милион чувализирани ватенки.

    19:00 23.01.2026

  • 21 честен ционист

    22 8 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    АО "Пензанефтепродукт" е частна компания основана 2002г. Какво си заподскачал?

    19:01 23.01.2026

  • 22 Мишел

    12 35 Отговор
    "Въпреки провалите при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено по Държавната руска телевизия и пропагандните кремълски канали като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. Третият опит бързо беше обявен от прокремълски военни блогъри като уж тестов опит и затова не е предизвикал поражения."

    Коментиран от #49

    19:01 23.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бай орешник ще ви дойде

    28 9 Отговор
    на гости ама няма да ревете.

    19:03 23.01.2026

  • 25 Карго 200

    10 26 Отговор
    Тениите червеи опитаха нова атака към Новопавловка, Днепропетровска област.
    Не им се получи добре. За украинците това беше оглушителен успех.
    Така е озаглавено поредното видео,от преди, само 5 минути. Заснежен път,със смазана руска техника и пълно трупове от които множество разкъсани на парчета,без крайници,половинки и т.н.
    Слава на Украйна!

    19:03 23.01.2026

  • 26 Украинскии парень

    28 5 Отговор
    Па ще стоим на студено, тъмно и без вода.

    19:04 23.01.2026

  • 27 Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!

    26 7 Отговор
    Укринформ .... т.е. спираш да четеш 100% лъжи!.... "временно окупирания Кримски полуостров" !!!)))

    19:04 23.01.2026

  • 28 Нешънъл Жеографик

    8 30 Отговор
    Учени са установили,че хлебарките могат да живеят без глава 10 дни.Русофилите-цял живот.

    Коментиран от #31

    19:04 23.01.2026

  • 29 Блатар с кал

    4 28 Отговор
    Много плоха работа,в калното государство просия вече има голяма липса на бензин, все едно в Саудитска Арабия дя има липса на пясък, мдаа ну там нет дрът ботокс на токчета обо височина метър и 36 сантима........🤣🤣🤣😂😂😂

    19:05 23.01.2026

  • 30 Ленин

    22 3 Отговор
    Идва края на временната държава крайна

    19:07 23.01.2026

  • 31 !!!

    21 2 Отговор

    До коментар #28 от "Нешънъл Жеографик":

    За Това си живеял 500 години под турско,-хлебарка си!

    19:07 23.01.2026

  • 32 Даа...

    5 22 Отговор
    НЕЩАТА СЕ ВЛОШИХА ОТ ЗЛЕ КЪМ ПО-ЛОШО ЗА ПУТИН
    Последните шест месеца не бяха благосклонни към Влад.
    Той щеше да превземе Украйна за три дни.
    След това САЩ елиминират предполагаемия лидер на Венецуела по начина, по който Путин искаше да елиминира Зеленски.
    Това показва още една некомпетентност от страна на руските военни.
    И сега Путин може да загуби своите клиенти - Венецуела
    Иран
    Куба.
    и Сирия.
    Защото Путин не беше в състояние да направи каквото и да било.
    И защото изигра грешните карти в Украйна.
    И трябваше да седне и да понася унижението.
    С което, оттук нататък, той вече е свикнал.

    19:08 23.01.2026

  • 33 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 19 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    По-вярно е да се каже с болни блатни подлоги без грам "мозък" !!!

    19:08 23.01.2026

  • 34 Боа

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":

    Гледай какво ще стане с куев до часове!

    Коментиран от #39

    19:09 23.01.2026

  • 35 Ами удряйте...!

    21 2 Отговор
    Но да не рИветИ, че Кiif-нямал ток...

    19:09 23.01.2026

  • 36 КОПИЙКИТЕ

    17 4 Отговор
    Дълго време няма да имате ток и газ.

    19:09 23.01.2026

  • 37 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    4 18 Отговор
    АУУУУУ а къде е БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО. Тъй тъй горят ви НПЗ и ще продължават да горят. Нещо криза няма гориво по бензиностанциите. 🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅НАЙ ДОБРОТО ПРЕДСТОИ ,ще си припомните КУПОНИТЕ и КИЛОМИТРИЧНИТЕ ОПАШКИ.😆😆😆😆😆

    Коментиран от #40, #43

    19:09 23.01.2026

  • 38 Урсул фон дер Бандер

    17 2 Отговор
    ударихме дедовия...ама ни дайте тоци и някой друг милиард

    19:12 23.01.2026

  • 39 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    3 10 Отговор

    До коментар #34 от "Боа":

    Ти гледай женкати, че бая ромове я налягат до сточна гара.....😂😂😂😂

    Коментиран от #69

    19:12 23.01.2026

  • 40 НЯМА ВЕЧЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Или са евро или атланти. И сте все същите курабии.

    19:12 23.01.2026

  • 41 Замислен

    17 2 Отговор
    Русия се разпростира в 11 часови пояса,шматароците ударили склад?Ее,браво!Значи побеждавате.Ток,ток имате ли?

    19:13 23.01.2026

  • 42 Ударили дедовия

    15 4 Отговор
    Само дразнят мечката

    19:14 23.01.2026

  • 43 малолетния

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    изтървал си два емотика...ц-ц-ц язък за хубавия ти "пост"

    19:16 23.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хабят батерии за дрони

    10 2 Отговор
    Вместо да се топлят. После вряцат че им било студено. А и трябва с пеееедали да ги зареждат тези ба ба ба терии

    19:17 23.01.2026

  • 46 Блатар пиянка с гумени галоши "Муромец"

    4 11 Отговор
    Липса на бензин нет проблем за блатново человека, на руских доволно есть водка,самогон, боярщник и можна ацетонь, после на кал и всьо в порядке...😂😂😂😂

    19:19 23.01.2026

  • 47 Мишел

    12 2 Отговор
    Украинската армия:Ударихме стратегически петролен склад в руската Пензенска област, затова в цяла Украйна няма електричество.

    19:20 23.01.2026

  • 48 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 14 Отговор
    С нетърпение очаквам деня, в който Путин бъде свален от собствения си народ за унищожаване на страната му.
    Русия ще страда геополитически и икономически десетилетия напред, а руснаците ще са виновни, че не са го спрели по-рано.
    Украинците страдат тази зима, без топлина и ток, но ще оцелеят. Те са корави, издръжливи хора. Зимата ще свърши, а на Русия нищо няма да й остане.
    Руснаците ще видят това скоро. Лебедово езеро ще играе на повторение, както през 1991 г., когато СССР падна след десетилетия лошо управление. Години по-късно ще обвинят Запада, но който разбира, ще знае, че винаги е виновна Русия.

    Коментиран от #70

    19:21 23.01.2026

  • 49 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    А плашат с ядрено оръжие то най вероятно ще се взриви още на земята 🤣🤣🤣🤣🤣АЛКАШИ КАКВО ДА ГИ ПРАВИШ ДАЙ МУ ВОДКА И МУ ГЛЕДАЙ СЕИРА.

    19:23 23.01.2026

  • 50 1111

    8 4 Отговор
    Четох до:

    "временно окупирания Кримски полуостров" - това е виц.

    Кат гледам иначе - и Мирноград е утекъл...

    19:25 23.01.2026

  • 51 Карго 200

    4 7 Отговор
    Поредно видео
    💥Клането на руска пехота от оператори на безпилотни летателни апарати на бригада К-2 на SBS.
    Един от кадрите показва друг случай на опит на руснаци да използват стълба, за да преминат през противотанков ров.

    19:26 23.01.2026

  • 52 Много освежаваща новина!

    8 2 Отговор
    А медиите ни заливаха с това, че украинците се оплаквали че им било тъмно и студено?
    Явно още може да поемат без проблем. И разбира се няма да им се размине.
    Или пък ПиАра им е по-важен на британските служби, отколкото комфорта на украинците?

    Коментиран от #56

    19:27 23.01.2026

  • 53 Освобождение

    10 5 Отговор
    Няма "временно окупирани територии", а ЗАВИНАГИ ОСВОБОДЕНИ ЗЕМИ от укропския гнет!

    19:27 23.01.2026

  • 54 Мишел

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитно":

    В Русия има 57 броя НПЗ и всичките работят (Блоомберг).
    НПЗ се строят така, че единичен удар в над 95% от случаите причинява повреда, която бива отстранена в рамките на една работна смяна.

    19:28 23.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 До кога ли само украинците

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "Много освежаваща новина!":

    ще го отнасят заради кефа на коалираните мераклии?

    19:31 23.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анализатор

    3 2 Отговор
    Красота...

    Коментиран от #63

    19:35 23.01.2026

  • 59 Фейк на часа

    7 2 Отговор
    Има ли ток в Киiф?

    19:36 23.01.2026

  • 60 СВЪРШИ СЕ!

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Голяма гордост трябва да е това":

    Русия заминава при СССР. Фашиста Путлер заминава при Хитлер и Мусолини.

    Коментиран от #64

    19:39 23.01.2026

  • 61 И защо

    6 2 Отговор
    Киев е без ток! И вода трябва да нямате!

    19:41 23.01.2026

  • 62 Карго 200

    2 5 Отговор
    Украинската служба за сигурност публикува кадри от разпита на пленен руски войник, който заедно със съучастник е екзекутирал девет украински военнопленници в Курска област. Разследващите го идентифицираха като сержант Сергий Скобелев от 155-та отделна бригада на Тихоокеанския флот на Русия. През октомври 2024 г. поделението на Скобелев залови девет украински защитници, принуди ги да се съблекат и им заповяда да легнат на земята, преди да ги застреля по заповед на командира му. Скобелев беше заловен седмица по-късно. След първоначално отричане, доказателства на СБУ го принудиха да се признае. Престъплението нарушава Женевските конвенции и Скобелев ще бъде преследван по съдебен ред.

    Коментиран от #74

    19:42 23.01.2026

  • 63 Микеланджело

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Анализатор":

    Това което виждаш сега е само фона на платното, истинската картина сега ще се нанася по платното.
    И като се завърши картината, тогава и се възхищавай на воля!!!

    Явно, че нищо не разбираш от изкуство!

    19:42 23.01.2026

  • 64 Само че

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "СВЪРШИ СЕ!":

    Русия се е борила против Хитлер, Мусолини и Бандера! Те са котилото на нацизъм!

    19:44 23.01.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Бахурчо1

    6 1 Отговор
    Ударили... Не разбирам защо киев още съществува... И другите 😉

    Коментиран от #72, #82

    19:50 23.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Софииски имоти

    6 2 Отговор
    Кiiв има ли ток, бандери?

    Коментиран от #73, #79

    19:52 23.01.2026

  • 69 Боа

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":

    Ти от кой отбор си?

    19:53 23.01.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бахурчо1":

    Обичам бахур , но леко препечен ...

    19:55 23.01.2026

  • 73 Софето

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Софииски имоти":

    Има...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    И Парад на...бегачо от ГОТВАЧО у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН
    ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК

    19:59 23.01.2026

  • 74 Докер

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Карго 200":

    Или британските служби са му обещали да му запазят живота и осигурят богато изгнание, в замяна на този медиен PR за омъгляване, след скандала с разложените завързани живи цивилни в мазетата...доказателствата предадени от Лавров на международните институции.
    Или пленниците са били азовци които са връзвали в мазетата цивилните, които руската армия е намерила изгнили там.

    Деуго обяснение няма

    19:59 23.01.2026

  • 75 Ей ся вече ще угасне цяла покрайна

    4 1 Отговор
    И ревлюто ще реве до безкрай !!!!! Че лятото е далече и помощ се невижда зелюо !!!!!

    19:59 23.01.2026

  • 76 Амии

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "ТРЪМП:":

    Ако 5000 руски войници умират всяка седмица в Украйна, то не ми се мисли колко хиляди украински войници умират в същото време.

    20:00 23.01.2026

  • 77 Нов

    2 1 Отговор
    Тока дойде ли ?
    Зеленски ти още ли си в Крим ?

    20:00 23.01.2026

  • 78 Ех ...ех....ех

    3 1 Отговор
    Голяма , много голяма грешка надрусаняк .......пак настъпа мотиката !

    20:01 23.01.2026

  • 79 Възрожденец

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Софииски имоти":

    А има ли Ток, Вода, беГзин и НЕТ у Белгородска Република, Крим, ДОНБАС?

    20:01 23.01.2026

  • 80 АманДа

    0 3 Отговор
    Що за кръвожадни коментари и в двете посаки..едните умирали, другите били без ток и вода и не знам още какво...хората стрдат без да са виновни за решенията на своите политици, както е и при нас...малко милост, човещина и състрадание! Толкова ли сме загубили всякаква чувствителност за чуждото нещастие!!!

    20:02 23.01.2026

  • 81 Нов

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Сбъркала си руснаците с украйнците.

    20:02 23.01.2026

  • 82 Оня дето ти пори бумбара

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бахурчо1":

    Амчи как да разбираш,то в мисловната ти тенджера бая блатен квас се плиска???!!😂😂😂😂

    20:03 23.01.2026

  • 83 Мол ния

    2 2 Отговор
    Повече от 480 ватенки ЧЕРНОЗЕМ при този удар! И Много ранени.
    Следват подробности

    20:06 23.01.2026

  • 84 Ударихте

    2 1 Отговор
    и кво???

    20:06 23.01.2026

  • 85 Добре

    1 1 Отговор
    че сте ударили, ама сега се гответе за ответен удар, а не да ми ревете че пак ви бомбят.

    20:07 23.01.2026

  • 86 А така

    3 1 Отговор
    Все така да разбивате Русия. Тръмп бил казал че Русия губи 5000 човека на ден. Украйна твърди за 1000. Лондон съобщава за 150 000 за цялата война. А всъщност като се разменят телата съотношението е 1000 към 20- 30 в полза на Русия. Кличко призовава за напускане на Киев а Зеленски всеки ден реве за помощ. В същото време тукашните тролове разпадат Русия по 3 пъти на ден.

    20:08 23.01.2026

  • 87 Мутрафан ханъм орка гиби

    0 1 Отговор
    Гаварит кална масква,призоваваме спешна болгарский друзята подстилков за блатново СВО !

    20:08 23.01.2026

  • 88 Боко

    1 0 Отговор
    Защо ги пускате тия порнПародии и на следващия ден почвате да пищите истерично за майки с деца , деца , бъдещи майки на деца …😂

    20:13 23.01.2026

