Украинската армия: Ударихме стратегически петролен склад в руската Пензенска област

Украинските въоръжени сили поразиха петролния склад "Пензанефтпродукт" в руската Пензенска област, както и радарната станция "Подльот", разположена на временно окупирания Кримски полуостров, заяви днес във "Фейсбук" генералният щаб на украинските въоръжени сили, цитиран от Укринформ, пише БТА.

Според генералния щаб обектът "Пензанефтпродукт" е използван за снабдяване на руските сили. След удара на мястото е избухнал пожар. Все още се оценява мащабът на нанесените щети.

По отношение на радарната станция "Подльот" украинските сили поясняват, че тя е била разположена от руските сили край село Фрунзе.

Съобщава се също, че украинските сили са поразили струпвания на руски военни в руската Белгородска област и на временно окупираната територия на Донецка област.

Укринформ предаде още, че руските сили са поразили днес търговски център в Ковпавкивски район на град Суми.

Изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар съобщи за това в комуникационното приложение "Телеграм".