Украинската армия: Ударихме стратегически петролен склад в руската Пензенска област

Украинските въоръжени сили поразиха петролния склад "Пензанефтпродукт" в руската Пензенска област, както и радарната станция "Подльот", разположена на временно окупирания Кримски полуостров, заяви днес във "Фейсбук" генералният щаб на украинските въоръжени сили, цитиран от Укринформ, пише БТА.
Според генералния щаб обектът "Пензанефтпродукт" е използван за снабдяване на руските сили. След удара на мястото е избухнал пожар. Все още се оценява мащабът на нанесените щети.
По отношение на радарната станция "Подльот" украинските сили поясняват, че тя е била разположена от руските сили край село Фрунзе.
Съобщава се също, че украинските сили са поразили струпвания на руски военни в руската Белгородска област и на временно окупираната територия на Донецка област.
Укринформ предаде още, че руските сили са поразили днес търговски център в Ковпавкивски район на град Суми.
Изпълняващият длъжността кмет на Суми Артьом Кобзар съобщи за това в комуникационното приложение "Телеграм".
Преди Раша да нападне Украина, цял свят се съобразяваше с нея, и икономически и като енергиен доставчик и от позицията на военна сила, дори рашките обикалящи по- света, бяха посрещани навсякъде с някакъв извратен респект.
Днес всичко това е изпарено!
Европа се събуди и Енергийната ѝ независимост и военната стабилизация, я направиха недосегаема за имперските амбиции на русия, за които тя дори не подозираше.
Войната, която започна Раша, накара и другите комунистически диктатури, да оголят истинските си “физиономии”.
Видя се, че Китай не е това, за което се представя и дори обединяването със Сев. Корея и Раша срещу Запада, ще роди едно военно джудже.
Преди ХАМАС да нападне Израел, никой не изваждаше на дневен ред въпросите, къде отиват парите на Запада, как дори организации като ООН са замесени в подпомагането им.
Никой не обръщаше внимание на въоръжаването на терористите и то щеше да става все по- мощно.
Иран също се осветиха, видяхме им ясно потенциала и намеренията. Ще ги “лекуват” и тях.
Така че, цял свят трабва да е благодарен на героите на Украина и Израел, те застанаха срещу световното зло, сега всички свободни страни са по- силни и защитени и ясно виждат, скритите преди това заплахи!
Украина и Израел омаломощават световните агресори и терористи, Бог да ги закриля и да им дава сили.
СЛАВА НА ГЕРОИТЕ 🇺🇦🇮🇱 !
До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":РАЗБРАХ ЩО НЕМАТЕ ТОК ГАЗ
И стана ли по-светло в Киев от това?
18:57 23.01.2026
До коментар #7 от "Хаха":РАЗБИРА СЕ---НАРКОМА КВО ГО БРИГА---БАЛАМУРНИЦИТЕ ДА МУ МИСЛЯТ
19:00 23.01.2026
21 честен ционист
До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":АО "Пензанефтепродукт" е частна компания основана 2002г. Какво си заподскачал?
19:01 23.01.2026
22 Мишел
19:01 23.01.2026
25 Карго 200
Не им се получи добре. За украинците това беше оглушителен успех.
Така е озаглавено поредното видео,от преди, само 5 минути. Заснежен път,със смазана руска техника и пълно трупове от които множество разкъсани на парчета,без крайници,половинки и т.н.
Слава на Украйна!
19:03 23.01.2026
Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!
28 Нешънъл Жеографик
Коментиран от #31
До коментар #28 от "Нешънъл Жеографик":За Това си живеел 500 години под турско,-хлебарка си!
19:07 23.01.2026
32 Даа...
Последните шест месеца не бяха благосклонни към Влад.
Той щеше да превземе Украйна за три дни.
След това САЩ елиминират предполагаемия лидер на Венецуела по начина, по който Путин искаше да елиминира Зеленски.
Това показва още една некомпетентност от страна на руските военни.
И сега Путин може да загуби своите клиенти - Венецуела
Иран
Куба.
и Сирия.
Защото Путин не беше в състояние да направи каквото и да било.
И защото изигра грешните карти в Украйна.
И трябваше да седне и да понася унижението.
С което, оттук нататък, той вече е свикнал.
19:08 23.01.2026
33 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #8 от "оня с коня":По-вярно е да се каже с болни блатни подлоги без грам "мозък" !!!
19:08 23.01.2026
34 Боа
До коментар #1 от "Победа Украйна🇺🇦":Гледай какво ще стане с куев до часове!
Коментиран от #39
19:09 23.01.2026
Ами удряйте...!
19:09 23.01.2026
36 КОПИЙКИТЕ
19:09 23.01.2026
37 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #40, #43
19:09 23.01.2026
38 Урсул фон дер Бандер
19:12 23.01.2026
39 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #34 от "Боа":Ти гледай женкати, че бая ромове я налягат до сточна гара.....😂😂😂😂
Коментиран от #69
19:12 23.01.2026
40 НЯМА ВЕЧЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ
До коментар #37 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Или са евро или атланти. И сте все същите курабии.
19:12 23.01.2026
41 Замислен
19:13 23.01.2026
42 Ударили дедовия
19:14 23.01.2026
43 малолетния
До коментар #37 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":изтървал си два емотика...ц-ц-ц язък за хубавия ти "пост"
19:16 23.01.2026
Хабят батерии за дрони
19:17 23.01.2026
46 Блатар пиянка с гумени галоши "Муромец"
19:19 23.01.2026
47 Мишел
19:20 23.01.2026
48 Българският народ подкрепя Украйна !
Русия ще страда геополитически и икономически десетилетия напред, а руснаците ще са виновни, че не са го спрели по-рано.
Украинците страдат тази зима, без топлина и ток, но ще оцелеят. Те са корави, издръжливи хора. Зимата ще свърши, а на Русия нищо няма да й остане.
Руснаците ще видят това скоро. Лебедово езеро ще играе на повторение, както през 1991 г., когато СССР падна след десетилетия лошо управление. Години по-късно ще обвинят Запада, но който разбира, ще знае, че винаги е виновна Русия.
Коментиран от #70
19:21 23.01.2026
49 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #22 от "Мишел":А плашат с ядрено оръжие то най вероятно ще се взриви още на земята 🤣🤣🤣🤣🤣АЛКАШИ КАКВО ДА ГИ ПРАВИШ ДАЙ МУ ВОДКА И МУ ГЛЕДАЙ СЕИРА.
19:23 23.01.2026
50 1111
"временно окупирания Кримски полуостров" - това е виц.
Кат гледам иначе - и Мирноград е утекъл...
19:25 23.01.2026
51 Карго 200
💥Клането на руска пехота от оператори на безпилотни летателни апарати на бригада К-2 на SBS.
Един от кадрите показва друг случай на опит на руснаци да използват стълба, за да преминат през противотанков ров.
19:26 23.01.2026
52 Много освежаваща новина!
Явно още може да поемат без проблем. И разбира се няма да им се размине.
Или пък ПиАра им е по-важен на британските служби, отколкото комфорта на украинците?
Коментиран от #56
19:27 23.01.2026
53 Освобождение
19:27 23.01.2026
54 Мишел
До коментар #13 от "Любопитно":В Русия има 57 броя НПЗ и всичките работят (Блоомберг).
НПЗ се строят така, че единичен удар в над 95% от случаите причинява повреда, която бива отстранена в рамките на една работна смяна.
19:28 23.01.2026
56 До кога ли само украинците
До коментар #52 от "Много освежаваща новина!":ще го отнасят заради кефа на коалираните мераклии?
19:31 23.01.2026
58 Анализатор
Коментиран от #63
19:35 23.01.2026
60 СВЪРШИ СЕ!
До коментар #4 от "Голяма гордост трябва да е това":Русия заминава при СССР. Фашиста Путлер заминава при Хитлер и Мусолини.
Коментиран от #64
19:39 23.01.2026
62 Карго 200
Коментиран от #74
19:42 23.01.2026
63 Микеланджело
До коментар #58 от "Анализатор":Това което виждаш сега е само фона на платното, истинската картина сега ще се нанася по платното.
И като се завърши картината, тогава и се възхищавай на воля!!!
Явно, че нищо не разбираш от изкуство!
19:42 23.01.2026
64 Само че
До коментар #60 от "СВЪРШИ СЕ!":Русия се е борила против Хитлер, Мусолини и Бандера! Те са котилото на нацизъм!
19:44 23.01.2026
66 Бахурчо1
Коментиран от #72, #82
19:50 23.01.2026
68 Софииски имоти
Коментиран от #73, #79
19:52 23.01.2026
69 Боа
До коментар #39 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Ти от кой отбор си?
19:53 23.01.2026
72 Димитър Георгиев- ДиДи
До коментар #66 от "Бахурчо1":Обичам бахур , но леко препечен ...
19:55 23.01.2026
73 Софето
До коментар #68 от "Софииски имоти":Има...3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
И Парад на...бегачо от ГОТВАЧО у КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН
ТРИДНЕВЕН ПЕТУШОК
19:59 23.01.2026
74 Докер
До коментар #62 от "Карго 200":Или британските служби са му обещали да му запазят живота и осигурят богато изгнание, в замяна на този медиен PR за омъгляване, след скандала с разложените завързани живи цивилни в мазетата...доказателствата предадени от Лавров на международните институции.
Или пленниците са били азовци които са връзвали в мазетата цивилните, които руската армия е намерила изгнили там.
Деуго обяснение няма
Или пленниците са били азовци които са връзвали в мазетата цивилните, които руската армия е намерила изгнили там.
Деуго обяснение няма
19:59 23.01.2026
76 Амии
До коментар #14 от "ТРЪМП:":Ако 5000 руски войници умират всяка седмица в Украйна, то не ми се мисли колко хиляди украински войници умират в същото време.
20:00 23.01.2026
Зеленски ти още ли си в Крим ?
20:00 23.01.2026
79 Възрожденец
До коментар #68 от "Софииски имоти":А има ли Ток, Вода, беГзин и НЕТ у Белгородска Република, Крим, ДОНБАС?
20:01 23.01.2026
81 Нов
До коментар #6 от "Българин":Сбъркала си руснаците с украйнците.
20:02 23.01.2026
82 Оня дето ти пори бумбара
До коментар #66 от "Бахурчо1":Амчи как да разбираш,то в мисловната ти тенджера бая блатен квас се плиска???!!😂😂😂😂
20:03 23.01.2026
