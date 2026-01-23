Урсула фон дер Лайен поиска европейски ледоразбивач

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство, и е потърсил бързо различни контакти с Вашингтон. Тя отбеляза, че ЕС е проявил твърдост, без да задълбочава спора.
"Не инвестираме достатъчно в района на Арктика, в следващия седемгодишен бюджет на ЕС предлагаме удвояване на средствата," заяви Фон дер Лайен. По нейните думи ЕС трябва да работи заедно със САЩ в областта на арктическата сигурност и да има допълнителни способности - например европейски ледорабзивач. Председателят на ЕК призова за пристъпване към приложение на търговското споразумение със САЩ и за повече предсказуемост.
Вярваме, че отношенията между партньори и съюзници трябва да бъдат сърдечни и уважителни, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на извънредното заседание на европейските държавни и правителствени ръководители.
"Ще запазим добрите отношения със САЩ, вярваме в трансатлантическите връзки", добави той по повод разговорите на своите колеги от ЕС, посветени на отношенията с Вашингтон на фона на спора за Гренландия.
"Моите заключения след заседанието на Европейския съвет са, че ЕС и САЩ са дългогодишни партньори и съюзници. Изградихме трансатлантическата общност на основата на общи ценности и с мисъл за напредъка и сигурността. Европа и САЩ имат общ интерес от сигурността в района на Арктика, особено в рамките на НАТО. ЕС също ще има силна роля в региона", добави Коща. "Дания и Гренландия имат пълната подкрепа на ЕС и само те могат да решават въпросите, които ги касаят", обобщи председателят на Европейския съвет.
"Трябва тясно да се придържаме към международното право, териториалната цялост и суверенитета - това е важно за цялата международна общност. Вчерашното съобщение, че няма да има нови мита от САЩ за Европа, е положително, митата щяха да бъдат несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ", посочи Коща.
"ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда. Имаме силата и средствата, и ще ги използваме, ако и когато е необходимо", каза той. "Оставаме готови за конструктивен диалог със САЩ по всички въпроси от общ интерес, включително за създаване на условия за справедлив и траен мир в Украйна. Имаме съмнения по няколко въпроса, свързани с хартата на Съвета за мир - по отношение на целите, управлението и съвместимостта с Устава на ООН. Готови сме да работим със САЩ за прилагането на мирния план за Газа", допълни Коща.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
04:54 23.01.2026
2 Такива
05:00 23.01.2026
3 Данко Харсъзина
05:06 23.01.2026
4 Доналд Тръмп, Президентът
05:10 23.01.2026
5 пореден
05:24 23.01.2026
6 И Киев е Руски
05:55 23.01.2026
7 хехе
05:58 23.01.2026
8 Лост
05:58 23.01.2026
9 Тодор Тагарев, военен министър
Има стотици руски ледоразбивачи, които чакат да бъдат иззети и конфискувани, ма гъcкo....😁👍
06:00 23.01.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
06:04 23.01.2026
11 Данко Харсъзина
06:07 23.01.2026
12 Наистина
06:10 23.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Колективен руски крепостен
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
06:15 23.01.2026
16 А ГДЕ
Коментиран от #17
06:16 23.01.2026
17 Където е и
До коментар #16 от "А ГДЕ":проекта ЕС.
06:18 23.01.2026