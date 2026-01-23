Урсула фон дер Лайен поиска европейски ледоразбивач

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство, и е потърсил бързо различни контакти с Вашингтон. Тя отбеляза, че ЕС е проявил твърдост, без да задълбочава спора.

"Не инвестираме достатъчно в района на Арктика, в следващия седемгодишен бюджет на ЕС предлагаме удвояване на средствата," заяви Фон дер Лайен. По нейните думи ЕС трябва да работи заедно със САЩ в областта на арктическата сигурност и да има допълнителни способности - например европейски ледорабзивач. Председателят на ЕК призова за пристъпване към приложение на търговското споразумение със САЩ и за повече предсказуемост.

Вярваме, че отношенията между партньори и съюзници трябва да бъдат сърдечни и уважителни, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на извънредното заседание на европейските държавни и правителствени ръководители.

"Ще запазим добрите отношения със САЩ, вярваме в трансатлантическите връзки", добави той по повод разговорите на своите колеги от ЕС, посветени на отношенията с Вашингтон на фона на спора за Гренландия.

"Моите заключения след заседанието на Европейския съвет са, че ЕС и САЩ са дългогодишни партньори и съюзници. Изградихме трансатлантическата общност на основата на общи ценности и с мисъл за напредъка и сигурността. Европа и САЩ имат общ интерес от сигурността в района на Арктика, особено в рамките на НАТО. ЕС също ще има силна роля в региона", добави Коща. "Дания и Гренландия имат пълната подкрепа на ЕС и само те могат да решават въпросите, които ги касаят", обобщи председателят на Европейския съвет.

"Трябва тясно да се придържаме към международното право, териториалната цялост и суверенитета - това е важно за цялата международна общност. Вчерашното съобщение, че няма да има нови мита от САЩ за Европа, е положително, митата щяха да бъдат несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ", посочи Коща.

"ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда. Имаме силата и средствата, и ще ги използваме, ако и когато е необходимо", каза той. "Оставаме готови за конструктивен диалог със САЩ по всички въпроси от общ интерес, включително за създаване на условия за справедлив и траен мир в Украйна. Имаме съмнения по няколко въпроса, свързани с хартата на Съвета за мир - по отношение на целите, управлението и съвместимостта с Устава на ООН. Готови сме да работим със САЩ за прилагането на мирния план за Газа", допълни Коща.