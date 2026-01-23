Новини
Урсула фон дер Лайен поиска европейски ледоразбивач

Урсула фон дер Лайен поиска европейски ледоразбивач

23 Януари, 2026 04:46, обновена 23 Януари, 2026 05:53 1 149 17

Дания и Гренландия имат пълната подкрепа на ЕС, Европа и САЩ имат общ интерес от сигурността в Арктика, заяви Антонио Коща

Урсула фон дер Лайен поиска европейски ледоразбивач - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство, и е потърсил бързо различни контакти с Вашингтон. Тя отбеляза, че ЕС е проявил твърдост, без да задълбочава спора.

"Не инвестираме достатъчно в района на Арктика, в следващия седемгодишен бюджет на ЕС предлагаме удвояване на средствата," заяви Фон дер Лайен. По нейните думи ЕС трябва да работи заедно със САЩ в областта на арктическата сигурност и да има допълнителни способности - например европейски ледорабзивач. Председателят на ЕК призова за пристъпване към приложение на търговското споразумение със САЩ и за повече предсказуемост.

Вярваме, че отношенията между партньори и съюзници трябва да бъдат сърдечни и уважителни, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на извънредното заседание на европейските държавни и правителствени ръководители.

"Ще запазим добрите отношения със САЩ, вярваме в трансатлантическите връзки", добави той по повод разговорите на своите колеги от ЕС, посветени на отношенията с Вашингтон на фона на спора за Гренландия.

"Моите заключения след заседанието на Европейския съвет са, че ЕС и САЩ са дългогодишни партньори и съюзници. Изградихме трансатлантическата общност на основата на общи ценности и с мисъл за напредъка и сигурността. Европа и САЩ имат общ интерес от сигурността в района на Арктика, особено в рамките на НАТО. ЕС също ще има силна роля в региона", добави Коща. "Дания и Гренландия имат пълната подкрепа на ЕС и само те могат да решават въпросите, които ги касаят", обобщи председателят на Европейския съвет.

"Трябва тясно да се придържаме към международното право, териториалната цялост и суверенитета - това е важно за цялата международна общност. Вчерашното съобщение, че няма да има нови мита от САЩ за Европа, е положително, митата щяха да бъдат несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ", посочи Коща.

"ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда. Имаме силата и средствата, и ще ги използваме, ако и когато е необходимо", каза той. "Оставаме готови за конструктивен диалог със САЩ по всички въпроси от общ интерес, включително за създаване на условия за справедлив и траен мир в Украйна. Имаме съмнения по няколко въпроса, свързани с хартата на Съвета за мир - по отношение на целите, управлението и съвместимостта с Устава на ООН. Готови сме да работим със САЩ за прилагането на мирния план за Газа", допълни Коща.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    20 0 Отговор
    Дрън, дрън ярина. Събраха се и нищо не решиха. Обичайното.

    04:54 23.01.2026

  • 2 Такива

    15 0 Отговор
    не@кадър@@ници ниааааама другаде !!

    05:00 23.01.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Цялата нощ празни приказки и никакви решения. Бай Дончо с право ги бие с тоягата. Тези са по зле от нашите жълтокопитни.

    05:06 23.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    10 0 Отговор
    Дори не знам какво точно и къде е Дания, няма как да подкрепя тази терористична държава, причинила толкова страдания на свободолюбивия гренландски народ !!! Народ, който заслужава пълна самостоятелност, своя държава и език 👍

    05:10 23.01.2026

  • 5 пореден

    6 0 Отговор
    цветнокож лъжец

    05:24 23.01.2026

  • 6 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    И той няма да може да я задоволи.Дори да и мине от заде

    05:55 23.01.2026

  • 7 хехе

    12 0 Отговор
    за чий й е на Урсула европейски ледоразбивач за Средиземно море ли?

    05:58 23.01.2026

  • 8 Лост

    11 0 Отговор
    Да вземат Тагарев и сие.Главите им са дебели и стават за ледоразбивач

    05:58 23.01.2026

  • 9 Тодор Тагарев, военен министър

    3 6 Отговор
    Искаш, взимаш !!!
    Има стотици руски ледоразбивачи, които чакат да бъдат иззети и конфискувани, ма гъcкo....😁👍

    06:00 23.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Ледоразбивач не се строи за 5 дни. И то без да имаш проекти, технологии и прочие. Дори пари нямаш. Русия има 5 ледоразбивача. АТОМНИ.

    Коментиран от #15

    06:04 23.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Врътоглави жени без капчица ум. Добре, че се присъединихме към Съвета на Тръмп.

    06:07 23.01.2026

  • 12 Наистина

    2 0 Отговор
    ЕвроУрсулите изкукуригаха !

    06:10 23.01.2026

  • 15 Колективен руски крепостен

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    06:15 23.01.2026

  • 16 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #17

    06:16 23.01.2026

  • 17 Където е и

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "А ГДЕ":

    проекта ЕС.

    06:18 23.01.2026