Иран към САЩ: „Пръстът ни е на спусъка“ на фона на напрежението в Персийския залив

23 Януари, 2026 07:47 506 4

Техеран отправи остро предупреждение, докато Вашингтон говори за дипломация и разгръща военноморски сили

Иран към САЩ: „Пръстът ни е на спусъка“ на фона на напрежението в Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Командирът на Иранската революционна гвардия отправи остро предупреждение към Съединените щати, заявявайки, че иранските сили са в пълна бойна готовност, след като страната бе разтърсена от масови протести. Изявлението бе направено в четвъртък, съобщава АФП, предава News.bg.

Думите му дойдоха малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че според Вашингтон Иран все още проявява интерес към преговори, въпреки напрегнатата обстановка.

През последните месеци Тръмп нееднократно е оставял отворена възможността за нови военни действия срещу Техеран, особено след като САЩ подкрепиха и се включиха в 12-дневната военна кампания на Израел през юни, насочена срещу иранските ядрени и балистични ракетни програми.

В четвъртък Тръмп съобщи, че американска военноморска „армада“ се придвижва към Персийския залив, като подчерта: „Наблюдаваме Иран“.

Междувременно двуседмичните протести, започнали в края на декември, разклатиха управлението на страната, оглавявано от върховния лидер аятолах Али Хаменей. Според правозащитни активисти репресиите срещу демонстрантите са довели до хиляди жертви и са били съпътствани от мащабно прекъсване на интернет връзката. В крайна сметка протестното движение бе потушено.

Въпреки острия тон, изглежда вероятността от незабавни американски действия срещу Иран е намаляла, като и двете страни публично настояват дипломатическите усилия да получат шанс.

На връщане от Световния икономически форум в Давос Тръмп заяви пред журналисти на борда на Air Force One, че САЩ изпращат „масивен флот“ към региона „за всеки случай“.

„Предпочитам нищо да не се случва, но ги следим много внимателно“, каза той.

В условията на напрегната и противоречива реторика Тръмп по-рано тази седмица отправи и крайно предупреждение към иранските лидери, заявявайки, че Съединените щати ще ги „заличат от лицето на земята“, ако бъде извършена атака срещу него в отговор на евентуален удар срещу върховния лидер Хаменей.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 3 Отговор
    то и Мадуро така разправяше

    07:52 23.01.2026

  • 2 Шопо

    3 1 Отговор
    Нефта е природно богатство което трябва да се пази, дано бомбите да са ядрени.

    07:53 23.01.2026

  • 3 Рижавият още си мисли

    1 0 Отговор
    че така леко ще му се размине с Иран.
    А и да убие аятолаха, какво си мисли, че ще настъпи там?

    07:56 23.01.2026

  • 4 Ааа ма ха

    0 0 Отговор
    Много сте лоши иранците, завзели сте нашият прекрасен нефт, а сега ни и заплашвате и то покрай бреговете ни.

    07:59 23.01.2026

