Русия: Украинската армия трябва да напусне Донбас
Русия: Украинската армия трябва да напусне Донбас

23 Януари, 2026 13:03

Това е много важно условие, каза говорителят на Кремъл преди тристранните преговори в Абу Даби

Русия: Украинската армия трябва да напусне Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Преди тристранните преговори по въпросите на сигурността в Абу Даби говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че добре известната позиция на Москва е, че украинската армия трябва да напусне цялата територия на Донбас, но отказа да влезе в подробности относно преговорите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Добре известно е, че позицията на Русия е, че Украйна и украинските въоръжени сили трябва да напуснат територията на Донбас, те трябва да се оттеглят оттам. Това е много важно условие", заяви Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че централният въпрос във войната на Украйна срещу Русия, този за териториите, ще бъде обсъден на тристранните преговори в Абу Даби днес, съобщиха Ройтерс и Укринформ.

В отговор на журналистически въпроси в чат с медиите сложният въпрос за Донбас ще бъде една от основните обсъждани теми в Абу Даби.

"Въпросът за Донбас е ключов. Днес и утре в Абу Даби трите страни ще споделят и обсъдят вижданията си по въпроса", посочи украинският лидер.

Негов съветник междувременно уточни, че разговорите в столицата на Обединените арабски емирства ще започнат довечера.

Искането на руския президент Владимир Путин Украйна да отстъпи двайсетте процента от територията на Донецка област, които все още са под неин контрол, е основният препъникамък. Зеленски отказва да предаде украинска земя, която Русия не е успяла да превземе за четирите години на бавни и мъчителни военни действия.

Зеленски добави, че споразумението със САЩ за гаранциите за сигурност за Киев е готово, и по думите му той чака само американският му колега Доналд Тръмп да обяви конкретна дата и място за сключването му.

Украйна иска от съюзниците силни гаранции за сигурност, че Русия, която засега не показва особен интерес да прекрати войната, няма да нахлуе отново.

Помолен да коментира въпроса да се позволи ли използването на замразените активи на Москва за финансиране възстановяването на руски територии като Курска област, Зеленски каза, че това би било "нелепо".

Русия по-рано предложи средства от замразените активи да бъдат използвани за възстановяване на окупираните от нея територии в Украйна.

"Разбира се, ще се борим (активите да бъдат използвани за Украйна) и е напълно справедливо всички активи да бъдат използвани за тази цел", посочи Зеленски.


Русия
  • 1 койдазнай

    31 46 Отговор
    След 4 години, руснаците го подкараха с молби!

    Коментиран от #4, #33, #42

    13:04 23.01.2026

  • 2 Иначе

    27 19 Отговор
    още на бандерчета ще трябва да се БУСофицират.

    13:05 23.01.2026

  • 3 КзББ и ДП

    19 8 Отговор
    И не само...

    13:05 23.01.2026

  • 4 Предупреждават

    37 22 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Ако не стане доброволно, ще е доброЗОРНО. После да няма зелениСополи пак.

    Коментиран от #46

    13:07 23.01.2026

  • 5 Лудия козел

    24 17 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    13:07 23.01.2026

  • 7 Лудия козел

    28 14 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #38

    13:07 23.01.2026

  • 8 Кажи честно ... 🤣

    16 29 Отговор
    Иначе ще ядосате потракващото с токчета в бункера жуже и ще стигне до Киев за 2, най много 3 днЯ . 🤣🤣🤣

    13:09 23.01.2026

  • 9 Пич

    26 11 Отговор
    В пандиза един надзирател гледа през шпионката как един пандизчия си реже пръста - изхвърля го през прозореца , реже си ухото - изхвърля го през прозореца....... Викнал колега - Абе я идвай да нашамарим един тарикат, който се изнася на части от пандиза!
    Така се изнася и Украйна - на части!!!

    13:09 23.01.2026

  • 10 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    17 32 Отговор
    Колко са жалки обитателите на Кремъл !

    Коментиран от #40

    13:09 23.01.2026

  • 11 Правилно

    11 2 Отговор
    Ае чи-ба.

    13:10 23.01.2026

  • 12 Жалък е

    31 19 Отговор
    Ама зеленски унищожи много народ и милиарди пари ,и още не е разбрал ,че каквото иска Путин ще си го вземе.

    13:11 23.01.2026

  • 13 Не може

    7 12 Отговор
    ли я изгоните?

    13:11 23.01.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 5 Отговор
    Просто ги могилизирайте докато воюват за нашата свабада!🌈🛴🥳🤣🖕

    13:11 23.01.2026

  • 16 Хан Ювиги

    10 19 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #23

    13:12 23.01.2026

  • 17 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    14 26 Отговор
    Почитателите на рашизма и на Путлер още се заблуждават, че е възможна победа на московското блато. Почти 4 години война, а краят не се вижда, а жертвите и загубите са колосални и не могат да се компенсират с пропаганда. Колко още жертви и загуби иска Путин, за да победи?
    Тъпчат на едно място пред две села, губят дестки хиляди могилници и чакат Тръмп да ги спаси.
    Т.е. наследниците на Златната орда, "непобедимата" червена армия нищо не успя да направи🤣 , та Тръмп ще донесе победата на червеноармейците ! 😳🤣
    Пак чакат САЩ да ги спасява, както ги е спасявал многократно от глад и разруха, както ги спаси от немските националсоциалисти .
    Войната на Путлер уплаши хората и направи така, че проруските настроените вече са стабилно малцинство, въпреки всички 4хилядници, говорещи глави, инженерингови кремълски партии, внедрени агенти по най високите етажи на властта, агенти в службите за сигурност и тpoлoве по медиите. Останаха единствено застаряващия хомосъветикус, в което Кремъл превърнаха част от по-npocтото ни население през 45 г. съветско робство - московски еничари.
    Не се очаква розово путинистко бъдеще. Нито нов световен ред, на който Путлер да е господар. Историческата логика очертава краха и разпада на последната колониална империя, което ще е продължение на сгромолясването на СССР. Историята ни показва, че сгромолясването на империите се случва изведнъж, а всички признаци сочат, че този момент е много близо 🤣

    Коментиран от #45

    13:13 23.01.2026

  • 18 Успех братушки

    12 7 Отговор
    Тръмп да ви е на помощ!

    Коментиран от #51

    13:13 23.01.2026

  • 19 Архимандрисандрит Бибиян

    8 7 Отговор
    На пияница пари кой даде да ги търси после у писуара!

    13:14 23.01.2026

  • 20 Реалност

    12 26 Отговор
    Да се ​​позволи на Русия да задържи части от украинската територия би означавало геноцид за украинския народ.
    Някои вярват, че когато една страна е окупирана, животът може да продължи мирно под различен флаг - че хората просто ще плащат данъци на ново правителство. Но това е опасна илюзия.
    Много често така нареченият „мир“ е последван от геноцид от ръцете на окупатора.
    Този така наречен „мир“ донесе само страдание. През 1933 г. до 7 милиона украинци бяха уморени от глад в геноцида по време на Гладомор – храната им беше отнета. През 1937 г. повечето украински учени, писатели, художници и поети бяха екзекутирани. Украинският език беше забранен.
    Дори сега, в окупираните от Русия райони, говоренето на украински може да ви докара сериозни проблеми. В Буча руските сили екзекутираха учители по история и украинска литература.
    Когато дойдат нашественици, войната често е по-безопасна от техния „мир“, защото умират по-малко хора. А да умреш, докато се биеш, има повече смисъл, отколкото да бъдеш изклан като добитък посред нощ от окупационен режим.
    Ето защо Украйна все още се бори и ще се бори до последния украинец.

    Коментиран от #31

    13:14 23.01.2026

  • 21 Лудия козел

    21 12 Отговор

    До коментар #15 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Мирът ще дойде когато руснаците ликвидират уркуубаннддеровците в уркия

    13:14 23.01.2026

  • 22 Ако украинската армия

    20 8 Отговор
    не напусне донбас ние ще я изритаме от тази територия......
    Този вариант не би ли изглежда по достоверен и направо истински.

    13:16 23.01.2026

  • 23 Ханху Брат Пулев

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Хан Ювиги":

    Кое всичко? Киев ли?

    13:16 23.01.2026

  • 24 Истината

    6 22 Отговор
    Оставете им Донбас. Руснаците са тръгнали към приключване....... Когато се разпадне РФ от икономическата криза и вътрешните кавги за това кой е виновен за загубите, ще имате възможност да си върнете Донбас и Крим.

    13:18 23.01.2026

  • 25 Критик

    30 17 Отговор
    Ха-ха-ха ,големи наглеци ,ей...
    Ами за 4 години що не го превзехте Донбас бе фашисти долни? Тия украинци дето умряха за какво са се били ?

    Коментиран от #26, #29, #32

    13:19 23.01.2026

  • 27 Хахахаха

    18 17 Отговор
    Аууууууу ужас! След 4 години съвъо се стигна, че ВСУ трябва да напусне данбас! До къде я докара мъдрия геополитик.

    13:23 23.01.2026

  • 28 АБЕ БОЙ ПО ТЪПИТЕ

    17 17 Отговор
    УКРОКАСКИ.

    13:23 23.01.2026

  • 29 За Англия се биха

    18 23 Отговор

    До коментар #25 от "Критик":

    Ами не ги отстъпвайте бе. Русия не настоява за спиране на войната. Нагли са украинците- хем молят за мир, хем те да диктуват условията.

    13:24 23.01.2026

  • 30 Хм...

    12 16 Отговор
    Също Одеса и Николаев. А, и Суми, Николаев, Киев, Кривой рог.
    Абе като се замисля, на у крайна и само лвов й стига.

    Коментиран от #49

    13:26 23.01.2026

  • 31 Глупости

    10 16 Отговор

    До коментар #20 от "Реалност":

    Всичко добре,ама в Донбас няма нерускоговорящи. Няма украинци. Те.ора е в обратна посока.

    13:27 23.01.2026

  • 32 Смешник

    10 2 Отговор

    До коментар #25 от "Критик":

    Как за какво за да може Зеления наркоман и приближените му укронацисти да трупат пачки

    13:29 23.01.2026

  • 33 Кой се моли бе

    14 3 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Всеки ден дават как Зеленски реве за мир, пари и оръжия. Путин не съм го чул да моли за нещо.

    13:29 23.01.2026

  • 34 Град Козлодуй

    5 9 Отговор
    Русия се управлява от психопати.

    13:31 23.01.2026

  • 35 Мишел

    1 9 Отговор
    "Руското министерство на образованието въведе нова военна програма за учениците между 8 и 18г., предназначена да възпитава и да въздейства върху следващото руско поколение. Програмата включва часове по патриотизъм, строеви упражнения, разпознаване на мини и оцеляване след взрив от мина, устройство на огнестрелното оръжие, състезания по хвърляне на гранати, сглобяване на учебни автомати „Калашников“. В часовете по патриотизъм се обяснява на ученицити, че да си войник, който е загинал за отечеството е най-висшата ценност и това е задължение на всеки руски гражданин. Целта на това военно индоктриниране на децата между 8 и 18г. е да се изгради поколение от милитаризирани патриоти, които възприемат руската държава като върховен авторитет и безусловно да се подчиняват на призиви за бъдещи бойни действия.Учителите, които отказали да участват в детската милитаризирана програма, се отстранени от работа и изправени пред наказателни обвинения."

    Коментиран от #41

    13:31 23.01.2026

  • 36 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:31 23.01.2026

  • 37 Ехехех

    5 9 Отговор
    Патравата рашка армия не може да превземе 4 г. Донецк и иска украинската армия сама да се изтегли 😂

    13:36 23.01.2026

  • 38 Кадиров

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Лудия козел":

    Ох мой сладак ,като довърша козичката ще подкарам теб

    13:39 23.01.2026

  • 39 Уха

    1 8 Отговор
    Голяма наглост са рашките.

    13:42 23.01.2026

  • 40 павела митова

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Жалки безпомощни BATHИЦИ !":

    важното е да рециклират по 1000 укри на ден и така до санитарния минимум ,после внос на сенегалци да радват женските укри и да облагоротят това племе

    Коментиран от #43

    13:45 23.01.2026

  • 41 Ким

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Така е ,взеха пример от нас ,сега трябва да се въведе и задължителна казарма по 10 години

    13:46 23.01.2026

  • 42 Ха ха

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Молба звучи друго, това си е просене.

    13:46 23.01.2026

  • 43 Тошко Африкански

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "павела митова":

    Много си Палава Митова

    13:47 23.01.2026

  • 44 Лудия козел

    2 0 Отговор
    Скоро ще спират интернета в психиятрията ,така че довиждане

    13:49 23.01.2026

  • 45 Курд Околянов

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    И забравяш несметните природни богатства на Русия, а не хартиените трилиона на САЩ.

    13:49 23.01.2026

  • 46 Предупредиха

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Предупреждават":

    преди 1/2 година.
    Сега предупреждават малко по-обидено.

    13:52 23.01.2026

  • 47 Боклуците на Боклука

    4 3 Отговор
    Много сте велики, щом 4 години не можете да го превземете 😂🤣😅

    13:52 23.01.2026

  • 48 Украинската армия трябва да напусне

    3 2 Отговор
    Донбас и НАТО да се саморазпусне

    13:55 23.01.2026

  • 49 Мисленето не е работа

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Хм...":

    на русофилите. 😂

    13:55 23.01.2026

  • 50 Гадно

    3 0 Отговор
    Това е много важно условие, каза говорителят на Кремъл преди тристранните преговори в Абу Даби
    -;-
    Значи Псето е казало че Бандерите трябва да напуснат Донбас!

    Ама пък очаквам Трезнетия медвед да каже че и укрите трябва да напуснат цялата несъществуваща Украйна и така да останата само чистокръвните Рашисти!

    А си мислехме че от вационал -ссоциалистите на Фюрера Адолф Хитлер нямало по-нагли и тъпи.
    Не знаем къде в Класацията за тъпите комунисти и Мао Дзе Дун!

    13:57 23.01.2026

  • 51 Що не искат помощ от Аллах

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Успех братушки":

    Успех братушки
    97ОТГОВОР
    Тръмп да ви е на помощ
    -;-
    Рашистите що да не поискат помощ и от Аллах?!

    Коментиран от #53

    13:58 23.01.2026

  • 52 Потресен

    1 0 Отговор
    Русия незабвно да напусне заграбините територии и ще има мир

    14:00 23.01.2026

  • 53 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Що не искат помощ от Аллах":

    ами те поискаха,🤣 Пуся ходи да целува корана и ръка на иранския аятолах за да му пращат ракети🤣

    14:01 23.01.2026

  • 54 А русия

    0 0 Отговор
    трябва да напусне Украйна.

    14:02 23.01.2026

  • 55 Украинска армия

    0 0 Отговор
    НЯМА да има ! Ще има денацифицирани сили за сигурност ! И то след щателна проверка на всеки един кандидат ако има такива

    14:09 23.01.2026

  • 56 ДългоИме

    0 0 Отговор
    ""Въпросът за Донбас е ключов. Днес и утре в Абу Даби трите страни ще споделят и обсъдят вижданията си по въпроса" - започна да му "увира кратуната" на този палячо - кокото по-бързо, толкова по-добре! Иначе - губи всичко, аман от "чугунени кратуни" възпитани по съветско време.

    14:10 23.01.2026

