Русия: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Преди тристранните преговори по въпросите на сигурността в Абу Даби говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви днес, че добре известната позиция на Москва е, че украинската армия трябва да напусне цялата територия на Донбас, но отказа да влезе в подробности относно преговорите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Добре известно е, че позицията на Русия е, че Украйна и украинските въоръжени сили трябва да напуснат територията на Донбас, те трябва да се оттеглят оттам. Това е много важно условие", заяви Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че централният въпрос във войната на Украйна срещу Русия, този за териториите, ще бъде обсъден на тристранните преговори в Абу Даби днес, съобщиха Ройтерс и Укринформ.

В отговор на журналистически въпроси в чат с медиите сложният въпрос за Донбас ще бъде една от основните обсъждани теми в Абу Даби.

"Въпросът за Донбас е ключов. Днес и утре в Абу Даби трите страни ще споделят и обсъдят вижданията си по въпроса", посочи украинският лидер.

Негов съветник междувременно уточни, че разговорите в столицата на Обединените арабски емирства ще започнат довечера.

Искането на руския президент Владимир Путин Украйна да отстъпи двайсетте процента от територията на Донецка област, които все още са под неин контрол, е основният препъникамък. Зеленски отказва да предаде украинска земя, която Русия не е успяла да превземе за четирите години на бавни и мъчителни военни действия.

Зеленски добави, че споразумението със САЩ за гаранциите за сигурност за Киев е готово, и по думите му той чака само американският му колега Доналд Тръмп да обяви конкретна дата и място за сключването му.

Украйна иска от съюзниците силни гаранции за сигурност, че Русия, която засега не показва особен интерес да прекрати войната, няма да нахлуе отново.

Помолен да коментира въпроса да се позволи ли използването на замразените активи на Москва за финансиране възстановяването на руски територии като Курска област, Зеленски каза, че това би било "нелепо".

Русия по-рано предложи средства от замразените активи да бъдат използвани за възстановяване на окупираните от нея територии в Украйна.

"Разбира се, ще се борим (активите да бъдат използвани за Украйна) и е напълно справедливо всички активи да бъдат използвани за тази цел", посочи Зеленски.